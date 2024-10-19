  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 30.
Атлетико Гойаненсе
0:0
Конец матча
Куяба
0'
33' Желтая карточка
Railan
45' Желтая карточка
Лакава Матиас
57' Желтая карточка
Gabriel Baralhas
68' Желтая карточка
Минейро Лукас
71' Желтая карточка
Max Alves
90'+5
1
Роналдо
2
Bruno
Tubarao
3
Martins
Adriano
4
Luiz
Felipe
III
6
Alejo
Cruz
Techera
7
Rhaldney
Norberto
5
Рони
8
Gabriel
Baralhas
10
Лакава
Матиас
9
Derek
11
Janderson
1
Walter
Leandro
Capeloza
Artune
II
23
Рамон
34
Bruno
VI
33
Эмпереур
Алан
4
Marllon
88
Fernando
Sobral
21
Railan
19
Зауэр
Густаво
27
Денилсон
Невес
25
Clayson
9
Питта
Исидро
Атлетико Гойаненсе
4-3-3
Куяба
4-2-3-1

История личных встреч

Атлетико Гойаненсе
Куяба

7 матчей

28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 3 победы

10 матчей

20%
70%
10%
2 победы 7 ничьих 1 победа

Первый тайм

30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

10%
60%
30%
1 победа 6 ничьих 3 победы

История матчей

СA
0:0
СA
1:1
К
0:0
СA
1:1
К
1:1
СA
0:0
СA
2:1
ТМС
1:1
СB
1:1
СB
0:1

Голы

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

0.8
0.6

Среднее время на гол

112
150

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

0.6
0.8

Среднее время на гол

150
112

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

0.7
0.7

Тотал матчей

2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

128
128

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Гойаненсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фернандо Луис IV 6 0.2
Shaylon 2 (1) 0.07
Уртадо Хан 2 0.07
Кэмпбелл Хоэль 2 (1) 0.07
Guilherme Romao 1 0.03
Gabriel Baralhas 1 0.03
Alejo Cruz Techera 1 (1) 0.03
Вагнер Лав 1 0.03
Рони 1 0.03
Luiz Felipe III 1 0.03
Derek 1 0.03
Mateo Zuleta 1 0.03
Роналдо 0 0
Luis Pereira III 0 0
Магиньо 0 0
Lucas Kal 0 0
Rhaldney Norberto 0 0
Куяба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Питта Исидро 7 (3) 0.24
Clayson 5 0.17
Рамон 2 0.07
Ласерда Дерик 2 0.07
Кафу Жонатан 1 0.03
Fernando Sobral 1 (1) 0.03
Фернандес Лукас IV 1 0.03
Marllon 1 0.03
Дейверсон Силва 1 0.03
Bruno VI 1 0.03
Max Alves 1 0.03
Chrytian Eliel 1 0.03
Денилсон Невес 0 0
Railan 0 0
Guilherme Madruga 0 0

Карточки

Атлетико Гойаненсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rhaldney Norberto 8 0
Alix 4 2
Gabriel Baralhas 7 0
Janderson 5 1
Guilherme Romao 5 1
Фернандо Луис IV 6 0
Martins Adriano 5 0
Магиньо 3 1
Luiz Felipe III 3 1
Bruno Tubarao 3 1
Энрике Педру II 4 0
Gonzalo Freitas 4 0
Alejo Cruz Techera 4 0
Роналдо 2 1
Emiliano Rodriguez 2 1
Рони 3 0
Max 3 0
Кэмпбелл Хоэль 3 0
Ранжел Педро 3 0
Уртадо Хан 1 1
Gabriel Barros 1 1
Derek 1 1
Shaylon 2 0
Jair Ventura 0 1
Вагнер Лав 1 0
Luis Pereira III 1 0
Lucas Kal 1 0
Лакава Матиас 1 0
Mateo Zuleta 1 0
Куяба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эмпереур Алан 8 0
Денилсон Невес 7 0
Matheus Alexandre 7 0
Рамон 6 0
Минейро Лукас 6 0
Clayson 5 0
Ласерда Дерик 5 0
Филипе Аугусто 4 0
Railan 4 0
Fernando Sobral 4 0
Питта Исидро 4 0
Marllon 3 0
Фернандес Лукас IV 3 0
Andre1 3 0
Пети Арманду 1 1
Walter Leandro Capeloza Artune II 2 0
Max Alves 2 0
Guilherme Madruga 2 0
Luciano Gimenez 0 1
Пабло Хуан 1 0
Кафу Жонатан 1 0
Bruno VI 1 0
Аллисон 1 0
Chrytian Eliel 1 0

Результаты матчей

Атлетико Гойаненсе
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
67% (10)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Куяба
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

7
4
Атлетико Гойаненсе
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (9)
33% (5)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Куяба
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

20
15

Упущенные победы

6
10
Атлетико Гойаненсе
56.5%
43.5%
13 побед 10 поражений
Первый тайм
33% (10)
50% (15)
17% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
37% (11)
30% (9)
Куяба
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
31% (9)
41% (12)
28% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
48% (14)
28% (8)

Сухие победы

8
5

Сухие поражения

5
8

Волевые победы

21
18

Упущенные победы

13
14

Голы по времени матча

Забито

11
12
2 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 5
20 Не забивали 22
1
9%
2
17%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
1
9%
2
17%
31-45
3
27%
2
17%
46-60
3
27%
1
8%
61-75
3
27%
2
17%
76-90

Пропущено

23
23
5 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
2
9%
3
13%
1-15
2
9%
2
9%
16-30
1
4%
8
35%
31-45
4
17%
2
9%
46-60
3
13%
6
26%
61-75
11
48%
2
9%
76-90

Забито

12
12
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
22 Не забивали 23
2
17%
3
25%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
5
42%
31-45
2
17%
2
17%
46-60
3
25%
1
8%
61-75
1
8%
1
8%
76-90

Пропущено

23
17
15 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 9
4
17%
2
12%
1-15
5
22%
2
12%
16-30
6
26%
3
18%
31-45
5
22%
1
6%
46-60
2
9%
5
29%
29%
61-75
1
4%
4
24%
76-90

Забито

23
24
8 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 8
12 Не забивали 16
3
13%
5
21%
1-15
1
4%
3
13%
16-30
4
17%
7
29%
29%
31-45
5
22%
4
17%
46-60
6
26%
2
8%
61-75
4
17%
3
13%
76-90

Пропущено

46
40
20 В 1-м тайме 20
26 Во 2-м тайме 20
18 Пропускали первыми 16
25 Не пропускали 21
6
13%
5
13%
1-15
7
15%
4
10%
16-30
7
15%
11
28%
31-45
9
20%
3
8%
46-60
5
11%
11
28%
61-75
12
26%
6
15%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Гойаненсе
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Крисьюма - Атлетико Гойаненсе 2:0 Атлетико Гойаненсе - Флуминенсе 1:0 Коринтианс - Атлетико Гойаненсе 3:0 Атлетико Гойаненсе - Витория 0:2
Крузейро - Атлетико Гойаненсе 3:1 Атлетико Гойаненсе - Жувентуде 2:1 Атлетико Гойаненсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Сан-Паулу - Атлетико Гойаненсе 1:0 Васко да Гама - Атлетико Гойаненсе 1:0 Атлетико Гойаненсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:4 Атлетико Гойаненсе - Васко да Гама 1:1 Фламенго - Атлетико Гойаненсе 2:0 Атлетико Гойаненсе - Байя 1:1 Форталеза Сеара - Атлетико Гойаненсе 3:1 Атлетико Гойаненсе - Васко да Гама 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Гойаненсе 3:1 Атлетико Гойаненсе - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Ред Булл Брагантино - Атлетико Гойаненсе 3:1 Атлетико Минейро - Атлетико Гойаненсе 1:1 Атлетико Гойаненсе - Гремио 1:1
Куяба
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Куяба - Сан-Паулу 2:0 Форталеза Сеара - Куяба 1:0 Куяба - Крузейро 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Куяба 3:0
Куяба - Жувентуде 0:0 Куяба - Крисьюма 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 5:0 Атлетико Минейро - Куяба 1:1 Куяба - Гремио 1:3 Витория - Куяба 1:0 Куяба - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Куяба - Палестино 1:2 Куяба - Флуминенсе 0:1 Палестино - Куяба 1:1 Байя - Куяба 1:2 Фламенго - Куяба 1:1 Куяба - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Куяба - Ред Булл Брагантино 1:1 Коринтианс - Куяба 1:1 Куяба - Атлетико Гойаненсе 0:0

Результаты матчей

Атлетико Гойаненсе
Куяба

Точный счет

1:2
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
0:0
4 раза 27%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 53%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
0
8 раз 53%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%
5
1 раз 7%

Точный счет

3:1
4 раза 27%
1:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
1
6 раз 40%
2
2 раза 13%
0
7 раз 50%
1
5 раз 36%
2
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:0
5 раз 17%
1:1
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
3:1
4 раза 13%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:0
5 раз 17%
1:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:1
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 47%
0
12 раз 40%
2
4 раза 13%
0
15 раз 52%
1
9 раз 31%
2
3 раза 10%
5
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Атлетико Гойаненсе
Куяба

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
7
8
2
13
1.5
3
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
7
7
2
13
1.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
12
0.5
Больше Меньше
14
15
4
26
1.5
5
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 30 18 7 5 48 - 26 61
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 29 17 6 6 46 - 20 57
3.
Форталеза Сеара
 30 16 8 6 39 - 30 56
4.
Фламенго
 29 15 6 8 45 - 34 51
5.
Сан-Паулу
 30 15 5 10 41 - 32 50
6.
Интернасьонал Порту Алегре
 28 12 10 6 37 - 26 46
7.
Крузейро
 1:0 30 13 7 10 36 - 29 46
8.
Байя
 0:1 30 13 6 11 39 - 34 45
9.
Атлетико Минейро
 29 10 11 8 41 - 42 41
10.
Васко да Гама
 29 10 7 12 32 - 41 37
11.
Крисьюма
 30 9 9 12 37 - 43 36
12.
Гремио
 29 10 5 14 33 - 37 35
13.
Ред Булл Брагантино
 29 8 10 11 34 - 38 34
14.
Жувентуде
 29 8 10 11 33 - 39 34
15.
Флуминенсе
 29 9 6 14 24 - 30 33
16.
Коринтианс
 30 7 11 12 34 - 40 32
17.
Атлетико Паранаэнсе
 28 8 7 13 29 - 36 31
18.
Витория
 29 8 5 16 32 - 44 29
19.
Куяба
 29 6 9 14 25 - 39 27
20.
Атлетико Гойаненсе
 30 5 7 18 22 - 47 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 16 12 4 0 26 - 8 40
2.
Сан-Паулу
 16 11 2 3 26 - 13 35
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 15 11 1 3 30 - 10 34
4.
Крузейро
 1:0 15 10 3 2 25 - 10 33
5.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 15 10 3 2 25 - 11 33
6.
Байя
 0:1 15 10 2 3 21 - 9 32
7.
Фламенго
 15 9 3 3 21 - 15 30
8.
Жувентуде
 14 7 5 2 21 - 13 26
9.
Коринтианс
 15 6 8 1 27 - 16 26
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 13 7 4 2 20 - 12 25
11.
Ред Булл Брагантино
 14 7 4 3 20 - 15 25
12.
Васко да Гама
 14 7 4 3 21 - 19 25
13.
Атлетико Минейро
 15 6 6 3 23 - 20 24
14.
Гремио
 15 7 1 7 19 - 19 22
15.
Крисьюма
 15 5 7 3 19 - 18 22
16.
Флуминенсе
 14 5 5 4 14 - 12 20
17.
Витория
 14 5 2 7 16 - 19 17
18.
Атлетико Паранаэнсе
 13 4 3 6 15 - 16 15
19.
Куяба
 15 3 5 7 13 - 16 14
20.
Атлетико Гойаненсе
 15 3 4 8 12 - 22 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 15 8 4 3 23 - 15 28
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 14 6 5 3 16 - 10 23
3.
Фламенго
 14 6 3 5 24 - 19 21
4.
Интернасьонал Порту Алегре
 15 5 6 4 17 - 14 21
5.
Атлетико Минейро
 14 4 5 5 18 - 22 17
6.
Форталеза Сеара
 14 4 4 6 13 - 22 16
7.
Атлетико Паранаэнсе
 15 4 4 7 14 - 20 16
8.
Сан-Паулу
 14 4 3 7 15 - 19 15
9.
Крисьюма
 15 4 2 9 18 - 25 14
10.
Гремио
 14 3 4 7 14 - 18 13
11.
Куяба
 14 3 4 7 12 - 23 13
12.
Флуминенсе
 15 4 1 10 10 - 18 13
13.
Байя
 0:1 15 3 4 8 18 - 25 13
14.
Крузейро
 1:0 15 3 4 8 11 - 19 13
15.
Витория
 15 3 3 9 16 - 25 12
16.
Васко да Гама
 15 3 3 9 11 - 22 12
17.
Атлетико Гойаненсе
 15 2 3 10 10 - 25 9
18.
Ред Булл Брагантино
 15 1 6 8 14 - 23 9
19.
Жувентуде
 15 1 5 9 12 - 26 8
20.
Коринтианс
 15 1 3 11 7 - 24 6
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Фламенго Педро Гильерме 11 (5)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 10 (4)
Палмейрас Сан-Паулу Эстеван 9 (6)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 9 (4)
Палмейрас Сан-Паулу Лопес Хосе Мануэль 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 12
Сан-Паулу Лусиано Невес 1 11
Жувентуде Marcos Ze 2 9
Витория Janderson 1 10
Сан-Паулу Луис Франциско Зубелдиа 1 10
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Матиас Лакава получил желтую карточку от судьи
    • 33'
      Railan получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Атлетико Гойаненсе 0:0 Куяба онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный