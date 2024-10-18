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  4. Серия A 2024
Тур: 30.
Ботафого Рио-де-Жанейро
0:0
Первый тайм: 10'
Крисьюма
0'
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ботафого Рио-де-Жанейро
Ничья
Крисьюма
1.39
9.40
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
John
Victor
22
Витиньо
Виктор
II
34
Адриэлсон
20
Alexander
Barboza
13
Теллес
Алекс
26
Грегоре
17
Marlon
Freitas
7
Энрике
Луис
IX
10
Саварино
Джефферсон
23
Альмада
Тьяго
99
Жезус
Игор
1
Gustavo
XII
27
Клаудиньо
Родригес
3
Rodrigo
Fagundes
29
Фигейреду
Тобиаш
14
Трауко
Мигель
7
Fellipe
Mateus
6
Роналд
5
Higor
Meritao
22
Marcelo
Hermes
2
Аллано
Лима
45
Кайке
Артур
Ботафого Рио-де-Жанейро
4-2-3-1
Крисьюма
4-4-2

История личных встреч

Ботафого Рио-де-Жанейро
Крисьюма

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

7 матчей

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы

Второй тайм

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

СA
2:1
К
4:2
КБ
2:2
БСА
1:1
БСА
6:0
БСА
3:0
БСА
1:2

Голы

Всего голов

15
8

Голов в среднем за матч

3.75
1.6

Среднее время на гол

24
56

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

1.33
0

Среднее время на гол

67
0

Всего голов

19
8

Голов в среднем за матч

2.71
1.14

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

33
78

Бомбардиры внутри турнира

Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энрике Луис IX 6 (1) 0.2
Жезус Игор 5 0.17
Саварино Джефферсон 4 0.13
Соарес Франсиско 4 (2) 0.13
Cuiabano 4 0.13
Сантос Жуниор 3 0.1
Данило Барбоза 3 0.1
Баштуш Бартоломеу 3 0.1
Понте Матео 3 0.1
Эдуардо Карлос II 2 0.07
Мартинс Матеус 2 0.07
Ромеро Оскар 1 (1) 0.03
Джеффиньо 1 0.03
Kaue 1 0.03
Вела Карлос 1 0.03
Марсал Фернандо 1 0.03
Альмада Тьяго 1 0.03
Lucas Halter 1 0.03
Jacob Montes 1 0.03
Marlon Freitas 0 0
Эрнандес Диего 0 0
Грегоре 0 0
Угу Мигель 0 0
Дамиан Суарес 0 0
Аллан Маркес 0 0
Alexander Barboza 0 0
Крисьюма
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боласье Янник 6 0.2
Matheus XV 5 0.17
Кайке Артур 5 0.17
Fellipe Mateus 3 0.1
Marcelo Hermes 2 0.07
Клаудиньо Родригес 2 0.07
Gustavo Barreto 2 0.07
Rodrigo Fagundes 2 0.07
Трауко Мигель 2 0.07
Higor Meritao 2 0.07
Роналд 1 0.03
Newton 1 0.03
Анхель Вилькер 1 0.03
Фигейреду Тобиаш 1 0.03
Renato Kayzer 1 0.03
Аллано Лима 0 0
Walisson 0 0
Jonatan Moreira III 0 0

Карточки

Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Alexander Barboza 6 1
Грегоре 7 0
Marlon Freitas 6 0
Дамиан Суарес 5 0
Марсал Фернандо 5 0
Ромеро Оскар 5 0
Баштуш Бартоломеу 5 0
Соарес Франсиско 4 0
Данило Барбоза 4 0
Lucas Halter 4 0
Энрике Луис IX 4 0
Cuiabano 4 0
Че Че 2 1
Жорж Артур 3 0
Саварино Джефферсон 3 0
Эрнандес Диего 3 0
Каррейро Патрик 3 0
Понте Матео 3 0
Джеффиньо 2 0
Аллан Маркес 2 0
Сантос Жуниор 2 0
John Victor 2 0
Жезус Игор 2 0
Эдуардо Карлос II 1 0
Фернандес Роберто III 1 0
Мартинс Матеус 1 0
Ярлен 1 0
Крисьюма
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аллано Лима 7 2
Rodrigo Fagundes 7 0
Роналд 6 0
Фигейреду Тобиаш 5 0
Eder1 5 0
Gustavo XII 3 1
Walisson 4 0
Fellipe Mateus 4 0
Трауко Мигель 2 1
Newton 3 0
Боласье Янник 3 0
Клаудиньо Родригес 3 0
Marcelo Hermes 3 0
Маркиньос IV 3 0
Gustavo Barreto 3 0
Matheus XV 3 0
Higor Meritao 3 0
Анхель Вилькер 2 0
Alisson III 2 0
Кайке Артур 2 0
Claudio Tencati 1 0

Результаты матчей

Ботафого Рио-де-Жанейро
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
Крисьюма
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

2
8
Ботафого Рио-де-Жанейро
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
73% (11)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
Крисьюма
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

8
8

Упущенные победы

18
16
Ботафого Рио-де-Жанейро
56.5%
43.5%
13 побед 10 поражений
Первый тайм
24% (7)
62% (18)
14% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
38% (11)
31% (9)
Крисьюма
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
28% (8)
31% (9)
41% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
28% (8)
38% (11)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

12
11

Упущенные победы

20
24

Голы по времени матча

Забито

24
18
8 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 7
17 Не забивали 17
4
17%
2
11%
1-15
1
4%
1
6%
16-30
3
13%
5
28%
31-45
4
17%
4
22%
46-60
5
21%
1
6%
61-75
7
29%
29%
5
28%
76-90

Пропущено

10
23
5 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 13
2
20%
4
17%
1-15
1
10%
2
9%
16-30
2
20%
4
17%
31-45
1
10%
5
22%
46-60
1
10%
4
17%
61-75
3
30%
4
17%
76-90

Забито

23
19
8 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 10
15 Не забивали 16
5
22%
2
11%
1-15
2
9%
1
5%
16-30
1
4%
4
21%
31-45
4
17%
5
26%
46-60
4
17%
4
21%
61-75
7
30%
3
16%
76-90

Пропущено

15
18
9 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 11
4
27%
0
0%
1-15
2
13%
2
11%
16-30
3
20%
4
22%
31-45
1
7%
3
17%
46-60
2
13%
4
22%
61-75
3
20%
5
28%
76-90

Забито

47
37
16 В 1-м тайме 15
31 Во 2-м тайме 22
19 Забивали первыми 17
3 Не забивали 4
9
19%
4
11%
1-15
3
6%
2
5%
16-30
4
9%
9
24%
31-45
8
17%
9
24%
46-60
9
19%
5
14%
61-75
14
30%
30%
8
22%
76-90

Пропущено

25
41
14 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 25
8 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 24
6
24%
4
10%
1-15
3
12%
4
10%
16-30
5
20%
8
20%
31-45
2
8%
8
20%
46-60
3
12%
8
20%
61-75
6
24%
9
22%
76-90

Результаты последних матчей

Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Гремио 0:0 Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Флуминенсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1
Ботафого Рио-де-Жанейро - Сан-Паулу 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Коринтианс 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Форталеза Сеара 2:0 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Фламенго 4:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Жувентуде - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Атлетико Гойаненсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:4 Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Крузейро 0:3 Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Витория - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1
Крисьюма
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Крисьюма - Атлетико Гойаненсе 2:0 Байя - Крисьюма 1:0 Гремио - Крисьюма 1:2 Крисьюма - Атлетико Паранаэнсе 0:0
Палмейрас Сан-Паулу - Крисьюма 5:0 Куяба - Крисьюма 2:1 Крисьюма - Ред Булл Брагантино 1:0 Крисьюма - Гремио 0:1 Крисьюма - Васко да Гама 2:2 Форталеза Сеара - Крисьюма 1:0 Крисьюма - Атлетико Минейро 2:1 Жувентуде - Крисьюма 1:2 Крисьюма - Форталеза Сеара 1:1 Фламенго - Крисьюма 2:1 Коринтианс - Крисьюма 2:1 Крисьюма - Флуминенсе 1:1 Витория - Крисьюма 2:1 Крисьюма - Крузейро 1:0 Крисьюма - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Сан-Паулу - Крисьюма 2:1

Результаты матчей

Ботафого Рио-де-Жанейро
Крисьюма

Точный счет

1:0
4 раза 29%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
7 раз 47%
2
6 раз 40%
0
2 раза 13%

Точный счет

0:1
4 раза 27%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:1
5 раз 36%
1:2
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
2
6 раз 40%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:1
4 раза 14%
1:0
4 раза 14%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:1
7 раз 24%
1:1
5 раз 17%
1:0
4 раза 14%
1:2
4 раза 14%
2:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 45%
2
9 раз 31%
0
3 раза 10%
4
2 раза 7%
3
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
14 раз 48%
2
9 раз 31%
0
5 раз 17%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Ботафого Рио-де-Жанейро
Крисьюма

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
13
2
6
8
1.5
6
9
3
11
2.5
2
12
3.5
1
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
11
3
7
8
1.5
4
10
1
14
2.5
1
13
1
14
3.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
3
0.5
Больше Меньше
24
5
13
16
1.5
10
19
4
25
2.5
1
28
3
26
3.5
1
28
1
28
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:0 30 18 7 5 47 - 25 61
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 29 17 6 6 46 - 20 57
3.
Форталеза Сеара
 30 16 8 6 39 - 30 56
4.
Фламенго
 29 15 6 8 45 - 34 51
5.
Сан-Паулу
 30 15 5 10 41 - 32 50
6.
Интернасьонал Порту Алегре
 28 12 10 6 37 - 26 46
7.
Байя
 29 13 6 10 39 - 33 45
8.
Крузейро
 29 12 7 10 35 - 29 43
9.
Атлетико Минейро
 29 10 11 8 41 - 42 41
10.
Васко да Гама
 29 10 7 12 32 - 41 37
11.
Крисьюма
 0:0 30 9 9 12 36 - 42 36
12.
Гремио
 29 10 5 14 33 - 37 35
13.
Ред Булл Брагантино
 29 8 10 11 34 - 38 34
14.
Жувентуде
 29 8 10 11 33 - 39 34
15.
Флуминенсе
 29 9 6 14 24 - 30 33
16.
Коринтианс
 30 7 11 12 34 - 40 32
17.
Атлетико Паранаэнсе
 28 8 7 13 29 - 36 31
18.
Витория
 29 8 5 16 32 - 44 29
19.
Куяба
 0:0 29 6 9 14 25 - 39 27
20.
Атлетико Гойаненсе
 0:0 30 5 7 18 22 - 47 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 16 12 4 0 26 - 8 40
2.
Сан-Паулу
 16 11 2 3 26 - 13 35
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 15 11 1 3 30 - 10 34
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:0 15 10 3 2 24 - 10 33
5.
Байя
 15 10 2 3 21 - 9 32
6.
Крузейро
 14 9 3 2 24 - 10 30
7.
Фламенго
 15 9 3 3 21 - 15 30
8.
Жувентуде
 14 7 5 2 21 - 13 26
9.
Коринтианс
 15 6 8 1 27 - 16 26
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 13 7 4 2 20 - 12 25
11.
Ред Булл Брагантино
 14 7 4 3 20 - 15 25
12.
Васко да Гама
 14 7 4 3 21 - 19 25
13.
Атлетико Минейро
 15 6 6 3 23 - 20 24
14.
Гремио
 15 7 1 7 19 - 19 22
15.
Крисьюма
 0:0 15 5 7 3 19 - 18 22
16.
Флуминенсе
 14 5 5 4 14 - 12 20
17.
Витория
 14 5 2 7 16 - 19 17
18.
Атлетико Паранаэнсе
 13 4 3 6 15 - 16 15
19.
Куяба
 0:0 15 3 5 7 13 - 16 14
20.
Атлетико Гойаненсе
 0:0 15 3 4 8 12 - 22 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:0 15 8 4 3 23 - 15 28
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 14 6 5 3 16 - 10 23
3.
Фламенго
 14 6 3 5 24 - 19 21
4.
Интернасьонал Порту Алегре
 15 5 6 4 17 - 14 21
5.
Атлетико Минейро
 14 4 5 5 18 - 22 17
6.
Форталеза Сеара
 14 4 4 6 13 - 22 16
7.
Атлетико Паранаэнсе
 15 4 4 7 14 - 20 16
8.
Сан-Паулу
 14 4 3 7 15 - 19 15
9.
Крисьюма
 0:0 15 4 2 9 17 - 24 14
10.
Гремио
 14 3 4 7 14 - 18 13
11.
Байя
 14 3 4 7 18 - 24 13
12.
Куяба
 0:0 14 3 4 7 12 - 23 13
13.
Флуминенсе
 15 4 1 10 10 - 18 13
14.
Крузейро
 15 3 4 8 11 - 19 13
15.
Витория
 15 3 3 9 16 - 25 12
16.
Васко да Гама
 15 3 3 9 11 - 22 12
17.
Атлетико Гойаненсе
 0:0 15 2 3 10 10 - 25 9
18.
Ред Булл Брагантино
 15 1 6 8 14 - 23 9
19.
Жувентуде
 15 1 5 9 12 - 26 8
20.
Коринтианс
 15 1 3 11 7 - 24 6
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Фламенго Педро Гильерме 11 (5)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 10 (4)
Палмейрас Сан-Паулу Эстеван 9 (6)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 9 (4)
Палмейрас Сан-Паулу Лопес Хосе Мануэль 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 12
Сан-Паулу Лусиано Невес 1 11
Жувентуде Marcos Ze 2 9
Витория Janderson 1 10
Сан-Паулу Луис Франциско Зубелдиа 1 10
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
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Ботафого Рио-де-Жанейро
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