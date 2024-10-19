Тур: 30.
1:1
Конец матча
0'
56' Желтая карточкаАллано Лима
1:0
90' ГолСоарес Франсиско
1:1
90' ГолВизеу Фелипе
90' Желтая карточкаВизеу Фелипе
90' Желтая карточкаAlexander Barboza
90'+15
Ход матча
56'
71'
79'
90'
1:0
90'
1:1
90'
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.50 Победа «Ботафого»
-
12
John
Victor
26
Грегоре
34
Адриэлсон
13
Теллес
Алекс
99
Жезус
Игор
6
Роналд
45
Кайке
Артур
- Основной состав
-
12 John VictorВратарь
-
26 ГрегореЗащитник
-
34 АдриэлсонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Теллес АлексПолузащитник
- Нападающий
-
99 Жезус ИгорНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
6 Че ЧеПолузащитник
-
28 Аллан МаркесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Ромеро ОскарПолузащитник
- Нападающий
-
27 Вела КарлосНападающий
-
66 Cuiabano
-
Главный тренер: Жорже Артур
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
6 РоналдПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Кайке АртурНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
33 WalissonЗащитник
-
10 МаркиньосПолузащитник
-
28 Роша ПедроПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
25 Alisson III
-
-
-
17 Matheus XV
-
-
Главный тренер: Claudio Tencati
История личных встреч
Ботафого Рио-де-Жанейро
Крисьюма
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
7 матчей
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы
Второй тайм
71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
15
8
Голов в среднем за матч
3.75
1.6
Среднее время на гол
24
56
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
1.33
0
Среднее время на гол
67
0
Всего голов
19
8
Голов в среднем за матч
2.71
1.14
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
Среднее время на гол
33
78
Бомбардиры внутри турнира
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энрике Луис IX
|6 (1)
|0.2
|Соарес Франсиско
|5 (2)
|0.17
|Жезус Игор
|5
|0.17
|Саварино Джефферсон
|4
|0.13
|Cuiabano
|4
|0.13
|Сантос Жуниор
|3
|0.1
|Данило Барбоза
|3
|0.1
|Баштуш Бартоломеу
|3
|0.1
|Понте Матео
|3
|0.1
|Эдуардо Карлос II
|2
|0.07
|Мартинс Матеус
|2
|0.07
|Ромеро Оскар
|1 (1)
|0.03
|Джеффиньо
|1
|0.03
|Kaue
|1
|0.03
|Вела Карлос
|1
|0.03
|Марсал Фернандо
|1
|0.03
|Альмада Тьяго
|1
|0.03
|Lucas Halter
|1
|0.03
|Jacob Montes
|1
|0.03
|Marlon Freitas
|0
|0
|Эрнандес Диего
|0
|0
|Грегоре
|0
|0
|Угу Мигель
|0
|0
|Дамиан Суарес
|0
|0
|Аллан Маркес
|0
|0
|Alexander Barboza
|0
|0
Крисьюма
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боласье Янник
|6
|0.2
|Matheus XV
|5
|0.17
|Кайке Артур
|5
|0.17
|Fellipe Mateus
|3
|0.1
|Marcelo Hermes
|2
|0.07
|Клаудиньо Родригес
|2
|0.07
|Gustavo Barreto
|2
|0.07
|Rodrigo Fagundes
|2
|0.07
|Трауко Мигель
|2
|0.07
|Higor Meritao
|2
|0.07
|Роналд
|1
|0.03
|Newton
|1
|0.03
|Анхель Вилькер
|1
|0.03
|Фигейреду Тобиаш
|1
|0.03
|Renato Kayzer
|1
|0.03
|Визеу Фелипе
|1
|0.03
|Аллано Лима
|0
|0
|Walisson
|0
|0
|Jonatan Moreira III
|0
|0
Карточки
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Alexander Barboza
|7
|1
|Грегоре
|7
|0
|Marlon Freitas
|6
|0
|Дамиан Суарес
|5
|0
|Марсал Фернандо
|5
|0
|Ромеро Оскар
|5
|0
|Баштуш Бартоломеу
|5
|0
|Соарес Франсиско
|4
|0
|Данило Барбоза
|4
|0
|Lucas Halter
|4
|0
|Энрике Луис IX
|4
|0
|Cuiabano
|4
|0
|Че Че
|2
|1
|Жорж Артур
|3
|0
|Саварино Джефферсон
|3
|0
|Эрнандес Диего
|3
|0
|Каррейро Патрик
|3
|0
|Понте Матео
|3
|0
|Джеффиньо
|2
|0
|Аллан Маркес
|2
|0
|Сантос Жуниор
|2
|0
|John Victor
|2
|0
|Жезус Игор
|2
|0
|Эдуардо Карлос II
|1
|0
|Фернандес Роберто III
|1
|0
|Мартинс Матеус
|1
|0
|Ярлен
|1
|0
Крисьюма
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аллано Лима
|8
|2
|Rodrigo Fagundes
|7
|0
|Роналд
|6
|0
|Фигейреду Тобиаш
|5
|0
|Eder1
|5
|0
|Gustavo XII
|3
|1
|Walisson
|4
|0
|Fellipe Mateus
|4
|0
|Трауко Мигель
|2
|1
|Newton
|3
|0
|Боласье Янник
|3
|0
|Клаудиньо Родригес
|3
|0
|Marcelo Hermes
|3
|0
|Маркиньос IV
|3
|0
|Gustavo Barreto
|3
|0
|Matheus XV
|3
|0
|Higor Meritao
|3
|0
|Анхель Вилькер
|2
|0
|Alisson III
|2
|0
|Кайке Артур
|2
|0
|Визеу Фелипе
|1
|0
|Claudio Tencati
|1
|0
Результаты матчей
Ботафого Рио-де-Жанейро
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
47% (7)
7% (1)
Крисьюма
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
3
9
Ботафого Рио-де-Жанейро
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
73% (11)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
Крисьюма
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
8
8
Упущенные победы
18
16
Ботафого Рио-де-Жанейро
56.5%
43.5%
13 побед 10 поражений
Первый тайм
23% (7)
63% (19)
13% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
40% (12)
30% (9)
Крисьюма
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
27% (8)
33% (10)
40% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
30% (9)
37% (11)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
6
6
Волевые победы
12
11
Упущенные победы
21
25
Голы по времени матча
Забито
25
19
8 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 7
17 Не забивали 17
4
16%
2
11%
1-15
1
4%
1
5%
16-30
3
12%
5
26%
31-45
4
16%
4
21%
46-60
5
20%
1
5%
61-75
8
32%
6
32%
76-90
Пропущено
11
24
5 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 14
2
18%
4
17%
1-15
1
9%
2
8%
16-30
2
18%
4
17%
31-45
1
9%
5
21%
46-60
1
9%
4
17%
61-75
4
36%
5
21%
76-90
Забито
23
19
8 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 10
16 Не забивали 17
5
22%
2
11%
1-15
2
9%
1
5%
16-30
1
4%
4
21%
31-45
4
17%
5
26%
46-60
4
17%
4
21%
61-75
7
30%
3
16%
76-90
Пропущено
15
18
9 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 11
4
27%
0
0%
1-15
2
13%
2
11%
16-30
3
20%
4
22%
31-45
1
7%
3
17%
46-60
2
13%
4
22%
61-75
3
20%
5
28%
76-90
Забито
48
38
16 В 1-м тайме 15
32 Во 2-м тайме 23
20 Забивали первыми 17
3 Не забивали 4
9
19%
4
11%
1-15
3
6%
2
5%
16-30
4
8%
9
24%
31-45
8
17%
9
24%
46-60
9
19%
5
13%
61-75
15
31%
9
24%
76-90
Пропущено
26
42
14 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 26
8 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 25
6
23%
4
10%
1-15
3
12%
4
10%
16-30
5
19%
8
19%
31-45
2
8%
8
19%
46-60
3
12%
8
19%
61-75
7
27%
10
24%
76-90
Результаты последних матчей
Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Гремио 0:0 Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Флуминенсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1
Ботафого Рио-де-Жанейро - Сан-Паулу 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Коринтианс 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Форталеза Сеара 2:0 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Фламенго 4:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Жувентуде - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Атлетико Гойаненсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:4 Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Крузейро 0:3 Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Витория - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1
Крисьюма
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Крисьюма - Атлетико Гойаненсе 2:0 Байя - Крисьюма 1:0 Гремио - Крисьюма 1:2 Крисьюма - Атлетико Паранаэнсе 0:0
Палмейрас Сан-Паулу - Крисьюма 5:0 Куяба - Крисьюма 2:1 Крисьюма - Ред Булл Брагантино 1:0 Крисьюма - Гремио 0:1 Крисьюма - Васко да Гама 2:2 Форталеза Сеара - Крисьюма 1:0 Крисьюма - Атлетико Минейро 2:1 Жувентуде - Крисьюма 1:2 Крисьюма - Форталеза Сеара 1:1 Фламенго - Крисьюма 2:1 Коринтианс - Крисьюма 2:1 Крисьюма - Флуминенсе 1:1 Витория - Крисьюма 2:1 Крисьюма - Крузейро 1:0 Крисьюма - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Сан-Паулу - Крисьюма 2:1
Результаты матчей
Ботафого Рио-де-Жанейро
Крисьюма
Точный счет
1:0
4 раза 27%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
2
3 раза 20%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
7 раз 47%
2
6 раз 40%
0
2 раза 13%
Точный счет
0:1
4 раза 27%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:1
5 раз 33%
1:2
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
2
6 раз 40%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
8 раз 53%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:1
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:1
7 раз 23%
1:1
6 раз 20%
1:0
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
2:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 47%
2
9 раз 30%
0
3 раза 10%
4
2 раза 7%
3
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
15 раз 50%
2
9 раз 30%
0
5 раз 17%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Ботафого Рио-де-Жанейро
Крисьюма
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
132
69
69
312
213
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
123
78
411
114
114
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
273
Больше Меньше
255
1317
1020
426
129
327
129
129
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|30
|18
|7
|5
|48 - 26
|61
|2.
|29
|17
|6
|6
|46 - 20
|57
|3.
|30
|16
|8
|6
|39 - 30
|56
|4.
|29
|15
|6
|8
|45 - 34
|51
|5.
|30
|15
|5
|10
|41 - 32
|50
|6.
|28
|12
|10
|6
|37 - 26
|46
|7.
|1:0
|30
|13
|7
|10
|36 - 29
|46
|8.
|0:1
|30
|13
|6
|11
|39 - 34
|45
|9.
|29
|10
|11
|8
|41 - 42
|41
|10.
|29
|10
|7
|12
|32 - 41
|37
|11.
|30
|9
|9
|12
|37 - 43
|36
|12.
|29
|10
|5
|14
|33 - 37
|35
|13.
|29
|8
|10
|11
|34 - 38
|34
|14.
|29
|8
|10
|11
|33 - 39
|34
|15.
|29
|9
|6
|14
|24 - 30
|33
|16.
|30
|7
|11
|12
|34 - 40
|32
|17.
|28
|8
|7
|13
|29 - 36
|31
|18.
|29
|8
|5
|16
|32 - 44
|29
|19.
|29
|6
|9
|14
|25 - 39
|27
|20.
|30
|5
|7
|18
|22 - 47
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|12
|4
|0
|26 - 8
|40
|2.
|16
|11
|2
|3
|26 - 13
|35
|3.
|15
|11
|1
|3
|30 - 10
|34
|4.
|1:0
|15
|10
|3
|2
|25 - 10
|33
|5.
|15
|10
|3
|2
|25 - 11
|33
|6.
|0:1
|15
|10
|2
|3
|21 - 9
|32
|7.
|15
|9
|3
|3
|21 - 15
|30
|8.
|14
|7
|5
|2
|21 - 13
|26
|9.
|15
|6
|8
|1
|27 - 16
|26
|10.
|13
|7
|4
|2
|20 - 12
|25
|11.
|14
|7
|4
|3
|20 - 15
|25
|12.
|14
|7
|4
|3
|21 - 19
|25
|13.
|15
|6
|6
|3
|23 - 20
|24
|14.
|15
|7
|1
|7
|19 - 19
|22
|15.
|15
|5
|7
|3
|19 - 18
|22
|16.
|14
|5
|5
|4
|14 - 12
|20
|17.
|14
|5
|2
|7
|16 - 19
|17
|18.
|13
|4
|3
|6
|15 - 16
|15
|19.
|15
|3
|5
|7
|13 - 16
|14
|20.
|15
|3
|4
|8
|12 - 22
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|8
|4
|3
|23 - 15
|28
|2.
|14
|6
|5
|3
|16 - 10
|23
|3.
|14
|6
|3
|5
|24 - 19
|21
|4.
|15
|5
|6
|4
|17 - 14
|21
|5.
|14
|4
|5
|5
|18 - 22
|17
|6.
|14
|4
|4
|6
|13 - 22
|16
|7.
|15
|4
|4
|7
|14 - 20
|16
|8.
|14
|4
|3
|7
|15 - 19
|15
|9.
|15
|4
|2
|9
|18 - 25
|14
|10.
|14
|3
|4
|7
|14 - 18
|13
|11.
|14
|3
|4
|7
|12 - 23
|13
|12.
|15
|4
|1
|10
|10 - 18
|13
|13.
|0:1
|15
|3
|4
|8
|18 - 25
|13
|14.
|1:0
|15
|3
|4
|8
|11 - 19
|13
|15.
|15
|3
|3
|9
|16 - 25
|12
|16.
|15
|3
|3
|9
|11 - 22
|12
|17.
|15
|2
|3
|10
|10 - 25
|9
|18.
|15
|1
|6
|8
|14 - 23
|9
|19.
|15
|1
|5
|9
|12 - 26
|8
|20.
|15
|1
|3
|11
|7 - 24
|6
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Фламенго
|Педро Гильерме
|11 (5)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|10 (4)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Эстеван
|9 (6)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|9 (4)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Лопес Хосе Мануэль
|9 (2)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 12
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 11
|Жувентуде
|Marcos Ze
|2 9
|Витория
|Janderson
|1 10
|Сан-Паулу
|Луис Франциско Зубелдиа
|1 10
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.50 Победа «Ботафого»
-