Тур: 30.
0'
43' Желтая карточкаРибейро Эвертон
59' Желтая карточкаДа Силва Лусиано
1:0
61' ГолВерон Габриэл
Ход матча
43'
59'
60'
61'
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
-
2.00 Обе команды забьют
-
43
Марсело
Жоао
20
Уолас
Соуза
16
Thaciano
11
Биэл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
43 Марсело ЖоаоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Уолас СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
5 IvaldoЗащитник
-
44 ВевертонЗащитник
-
6 Каики IIПолузащитник
-
17 РамироПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
58 Jhosefer
-
66 Tevis
-
Главный тренер: Fernando Seabra
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 ThacianoПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 БиэлНападающий
- Запасные игроки
-
40 СисиньоЗащитник
-
31 Уго ВиторЗащитник
- Защитник
-
25 Иаго ЛопесЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Ратао РафаэлНападающий
- Нападающий
-
23 Adriel Ramos
-
-
20 Yago I
-
-
Главный тренер: Rogerio Ceni
История личных встреч
Крузейро
Байя
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
83.3%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
7 матчей
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
13 матчей
30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы
Первый тайм
15.4%
76.9%
7.7%
2 победы 10 ничьих 1 победа
Второй тайм
30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
3
Голов в среднем за матч
1.5
0.43
Среднее время на гол
60
210
Всего голов
9
3
Голов в среднем за матч
1.29
0.5
Среднее время на гол
70
180
Всего голов
18
6
Голов в среднем за матч
1.38
0.46
Тотал матчей
2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
65
195
Бомбардиры внутри турнира
Крузейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Перейра Матеус
|6
|0.2
|Виллиам Фуртадо
|5 (3)
|0.17
|Верон Габриэл
|4
|0.13
|Rafael VII
|3
|0.1
|Juan Dinenno
|3 (1)
|0.1
|Барреаль Альваро
|2
|0.07
|Артур Гомес VIII
|2
|0.07
|Энрике Матеус
|2
|0.07
|Витиньо Виктор
|1
|0.03
|Жорже Кайо
|1
|0.03
|Рамиро
|1
|0.03
|Витал Матеус
|1
|0.03
|Lucas Silva IV
|1
|0.03
|Ivaldo
|1
|0.03
|Papagaio
|1
|0.03
|Диас Лаутаро
|1
|0.03
|Ромеро Лукас Даниэль
|0
|0
|Марсело Жоао
|0
|0
|Роберт Винисиус
|0
|0
Байя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стум Эвералдо
|8 (1)
|0.27
|Thaciano
|6
|0.2
|Gabriel Teixeira
|4
|0.13
|Лукас Жан
|3
|0.1
|Соуза Коули
|3
|0.1
|Да Силва Лусиано
|3
|0.1
|Эступиньян Оскар
|3
|0.1
|Рибейро Эвертон
|2
|0.07
|Александр Кайо
|2
|0.07
|Ратао Рафаэл
|1
|0.03
|Ademir Santos
|1
|0.03
|Лусиано Родригез
|1
|0.03
|Жилберто Жуниор
|1
|0.03
|David Omar Rodriguez Barrera II
|1
|0.03
|Де Пена Карлос
|0
|0
|Ариас Сантьяго
|0
|0
Карточки
Крузейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марсело Жоао
|7
|1
|Перейра Матеус
|7
|0
|Ivaldo
|7
|0
|Ромеро Лукас Даниэль
|5
|1
|Виллиам Фуртадо
|6
|0
|Барреаль Альваро
|5
|0
|Хавьер Марлон
|1
|2
|Энрике Матеус
|4
|0
|Lucas Silva IV
|3
|0
|Machado
|2
|0
|Уолас Соуза
|2
|0
|Рамиро
|2
|0
|Витиньо Виктор
|2
|0
|Кассио Рамос
|2
|0
|Rafael VII
|2
|0
|Papagaio
|2
|0
|Жорже Кайо
|2
|0
|Верон Габриэл
|2
|0
|Каики II
|2
|0
|Lucas Villalba
|1
|0
|Juan Dinenno
|1
|0
|Japa
|1
|0
|Артур Гомес VIII
|1
|0
|Anderson Oliveira4
|1
|0
|Диас Лаутаро
|1
|0
|Перальта Фабрисио
|1
|0
|Роберт Винисиус
|1
|0
|Viana Arthur
|1
|0
|Fernando Seabra
|1
|0
Байя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кану Рубенилсон
|10
|0
|Александр Кайо
|6
|0
|Де Пена Карлос
|5
|0
|Стум Эвералдо
|5
|0
|Thaciano
|5
|0
|Лукас Жан
|5
|0
|Рибейро Эвертон
|4
|0
|Габриэл Шавьер
|4
|0
|Ариас Сантьяго
|2
|1
|Куэста Виктор
|3
|0
|Rezende2
|3
|0
|Gabriel Teixeira
|3
|0
|Маркос Дос Сантос
|2
|0
|Yago I
|2
|0
|Сени Рожерио
|1
|0
|Да Силва Лусиано
|1
|0
|Жилберто Жуниор
|1
|0
|Danilo XVI
|1
|0
|Сисиньо Неусиано
|1
|0
|Соуза Коули
|1
|0
|Marcos Victor
|1
|0
Результаты матчей
Крузейро
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
36% (5)
7% (1)
Байя
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
2
11
Крузейро
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Байя
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
16
5
Упущенные победы
9
20
Крузейро
77.3%
22.7%
17 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (12)
45% (13)
14% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (15)
31% (9)
17% (5)
Байя
26.1%
73.9%
6 побед 17 поражений
Первый тайм
21% (6)
41% (12)
38% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (5)
41% (12)
41% (12)
Сухие победы
10
3
Сухие поражения
4
9
Волевые победы
21
7
Упущенные победы
11
31
Голы по времени матча
Забито
25
18
11 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 4
18 Не забивали 17
5
20%
1
6%
1-15
2
8%
2
11%
16-30
4
16%
3
17%
31-45
6
24%
2
11%
46-60
3
12%
6
33%
61-75
5
20%
4
22%
76-90
Пропущено
9
24
5 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 10
7 Не пропускали 13
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
3
33%
5
21%
31-45
1
11%
3
13%
46-60
1
11%
7
29%
29%
61-75
2
22%
5
21%
76-90
Забито
11
21
6 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 9
22 Не забивали 17
3
27%
3
14%
1-15
1
9%
1
5%
16-30
2
18%
4
19%
31-45
0
0%
4
19%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
5
45%
7
33%
76-90
Пропущено
19
9
10 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 3
9 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
1
5%
2
22%
1-15
5
26%
2
22%
16-30
4
21%
2
22%
31-45
3
16%
1
11%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
4
21%
2
22%
76-90
Забито
36
39
17 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 25
12 Забивали первыми 13
11 Не забивали 5
8
22%
4
10%
1-15
3
8%
3
8%
16-30
6
17%
7
18%
31-45
6
17%
6
15%
46-60
3
8%
8
21%
61-75
10
28%
11
28%
76-90
Пропущено
28
33
15 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 18
13 Пропускали первыми 15
17 Не пропускали 20
3
11%
2
6%
1-15
5
18%
6
18%
16-30
7
25%
7
21%
31-45
4
14%
4
12%
46-60
3
11%
7
21%
61-75
6
21%
7
21%
76-90
Результаты последних матчей
Крузейро
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Флуминенсе - Крузейро 1:0 Крузейро - Васко да Гама 1:1 Крузейро - Либертад 1:1 Куяба - Крузейро 0:0
Либертад - Крузейро 0:2 Крузейро - Сан-Паулу 0:1 Крузейро - Атлетико Гойаненсе 3:1 Крузейро - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Крузейро 1:0 Крузейро - Бока Хуниорс 2:1 Витория - Крузейро 2:2 Бока Хуниорс - Крузейро 1:0 Крузейро - Атлетико Минейро 0:0 Крузейро - Форталеза Сеара 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Крузейро 0:3 Крузейро - Жувентуде 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Крузейро 2:0 Крузейро - Ред Булл Брагантино 2:1 Гремио - Крузейро 0:2 Крузейро - Коринтианс 3:0
Байя
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Байя - Фламенго 0:2 Байя - Крисьюма 1:0 Форталеза Сеара - Байя 4:1 Байя - Атлетико Минейро 3:0
Фламенго - Байя 1:0 Ред Булл Брагантино - Байя 2:1 Байя - Фламенго 0:1 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Гремио - Байя 0:2 Байя - Витория 2:0 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Флуминенсе - Байя 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 1:1 Байя - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Атлетико Гойаненсе - Байя 1:1 Байя - Коринтианс 0:1 Байя - Куяба 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Байя 1:3 Палмейрас Сан-Паулу - Байя 2:0 Байя - Жувентуде 2:0
Результаты матчей
Крузейро
Байя
Точный счет
2:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
3
4 раза 29%
0
3 раза 21%
1
2 раза 14%
1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
8 раз 53%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
1
7 раз 50%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Точный счет
2:0
5 раз 17%
0:0
4 раза 14%
1:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:1
5 раз 17%
1:0
5 раз 17%
1:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
11 раз 38%
2
7 раз 24%
1
6 раз 21%
3
5 раз 17%
1
13 раз 45%
2
8 раз 28%
0
5 раз 17%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Крузейро
Байя
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
123
95
69
410
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
78
Больше Меньше
122
312
59
114
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1811
Больше Меньше
245
1217
1118
524
326
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|30
|18
|7
|5
|48 - 26
|61
|2.
|29
|17
|6
|6
|46 - 20
|57
|3.
|30
|16
|8
|6
|39 - 30
|56
|4.
|29
|15
|6
|8
|45 - 34
|51
|5.
|30
|15
|5
|10
|41 - 32
|50
|6.
|28
|12
|10
|6
|37 - 26
|46
|7.
|1:0
|30
|13
|7
|10
|36 - 29
|46
|8.
|0:1
|30
|13
|6
|11
|39 - 34
|45
|9.
|29
|10
|11
|8
|41 - 42
|41
|10.
|29
|10
|7
|12
|32 - 41
|37
|11.
|30
|9
|9
|12
|37 - 43
|36
|12.
|29
|10
|5
|14
|33 - 37
|35
|13.
|29
|8
|10
|11
|34 - 38
|34
|14.
|29
|8
|10
|11
|33 - 39
|34
|15.
|29
|9
|6
|14
|24 - 30
|33
|16.
|30
|7
|11
|12
|34 - 40
|32
|17.
|28
|8
|7
|13
|29 - 36
|31
|18.
|29
|8
|5
|16
|32 - 44
|29
|19.
|29
|6
|9
|14
|25 - 39
|27
|20.
|30
|5
|7
|18
|22 - 47
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|12
|4
|0
|26 - 8
|40
|2.
|16
|11
|2
|3
|26 - 13
|35
|3.
|15
|11
|1
|3
|30 - 10
|34
|4.
|1:0
|15
|10
|3
|2
|25 - 10
|33
|5.
|15
|10
|3
|2
|25 - 11
|33
|6.
|0:1
|15
|10
|2
|3
|21 - 9
|32
|7.
|15
|9
|3
|3
|21 - 15
|30
|8.
|14
|7
|5
|2
|21 - 13
|26
|9.
|15
|6
|8
|1
|27 - 16
|26
|10.
|13
|7
|4
|2
|20 - 12
|25
|11.
|14
|7
|4
|3
|20 - 15
|25
|12.
|14
|7
|4
|3
|21 - 19
|25
|13.
|15
|6
|6
|3
|23 - 20
|24
|14.
|15
|7
|1
|7
|19 - 19
|22
|15.
|15
|5
|7
|3
|19 - 18
|22
|16.
|14
|5
|5
|4
|14 - 12
|20
|17.
|14
|5
|2
|7
|16 - 19
|17
|18.
|13
|4
|3
|6
|15 - 16
|15
|19.
|15
|3
|5
|7
|13 - 16
|14
|20.
|15
|3
|4
|8
|12 - 22
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|8
|4
|3
|23 - 15
|28
|2.
|14
|6
|5
|3
|16 - 10
|23
|3.
|14
|6
|3
|5
|24 - 19
|21
|4.
|15
|5
|6
|4
|17 - 14
|21
|5.
|14
|4
|5
|5
|18 - 22
|17
|6.
|14
|4
|4
|6
|13 - 22
|16
|7.
|15
|4
|4
|7
|14 - 20
|16
|8.
|14
|4
|3
|7
|15 - 19
|15
|9.
|15
|4
|2
|9
|18 - 25
|14
|10.
|14
|3
|4
|7
|14 - 18
|13
|11.
|14
|3
|4
|7
|12 - 23
|13
|12.
|15
|4
|1
|10
|10 - 18
|13
|13.
|0:1
|15
|3
|4
|8
|18 - 25
|13
|14.
|1:0
|15
|3
|4
|8
|11 - 19
|13
|15.
|15
|3
|3
|9
|16 - 25
|12
|16.
|15
|3
|3
|9
|11 - 22
|12
|17.
|15
|2
|3
|10
|10 - 25
|9
|18.
|15
|1
|6
|8
|14 - 23
|9
|19.
|15
|1
|5
|9
|12 - 26
|8
|20.
|15
|1
|3
|11
|7 - 24
|6
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Фламенго
|Педро Гильерме
|11 (5)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|10 (4)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Эстеван
|9 (6)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|9 (4)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Лопес Хосе Мануэль
|9 (2)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 12
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 11
|Жувентуде
|Marcos Ze
|2 9
|Витория
|Janderson
|1 10
|Сан-Паулу
|Луис Франциско Зубелдиа
|1 10