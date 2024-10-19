  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 30.
Крузейро
1:0
Второй тайм: 66'
Байя
0'
43' Желтая карточка
Рибейро Эвертон
59' Желтая карточка
Да Силва Лусиано
1:0
61' Гол
Верон Габриэл

Ход матча

43'
 
Рибейро Эвертон
59'
 
Да Силва Лусиано
60'
 
Ратао Рафаэл
Биэл
61'
Верон Габриэл
(Перейра Матеус)
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
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Ничья
Байя
2.16
4.05
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Кассио
Рамос
12
Виллиам
Фуртадо
43
Марсело
Жоао
25
Lucas
Villalba
3
Хавьер
Марлон
180
Ромеро
Лукас
Даниэль
20
Уолас
Соуза
30
Верон
Габриэл
10
Перейра
Матеус
21
Барреаль
Альваро
9
Жорже
Кайо
22
Маркос
Дос
Сантос
2
Жилберто
Жуниор
3
Габриэл
Шавьер
4
Кану
Рубенилсон
46
Да
Силва
Лусиано
10
Рибейро
Эвертон
6
Лукас
Жан
16
Thaciano
9
Стум
Эвералдо
8
Соуза
Коули
11
Биэл
Крузейро
4-2-3-1
Байя
4-3-3

История личных встреч

Крузейро
Байя

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
83.3%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

13 матчей

30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

15.4%
76.9%
7.7%
2 победы 10 ничьих 1 победа

Второй тайм

30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы

История матчей

СA
4:1
СA
3:0
СA
2:2
СB
1:0
СB
2:0
СA
1:1
СA
0:0
СA
0:0
СA
1:1
СA
1:0
СA
1:0
СA
0:0
СA
2:1

Голы

Всего голов

9
3

Голов в среднем за матч

1.5
0.43

Среднее время на гол

60
210

Всего голов

9
3

Голов в среднем за матч

1.29
0.5

Среднее время на гол

70
180

Всего голов

18
6

Голов в среднем за матч

1.38
0.46

Тотал матчей

2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

65
195

Бомбардиры внутри турнира

Крузейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Перейра Матеус 6 0.2
Виллиам Фуртадо 5 (3) 0.17
Верон Габриэл 4 0.13
Rafael VII 3 0.1
Juan Dinenno 3 (1) 0.1
Барреаль Альваро 2 0.07
Артур Гомес VIII 2 0.07
Энрике Матеус 2 0.07
Витиньо Виктор 1 0.03
Жорже Кайо 1 0.03
Рамиро 1 0.03
Витал Матеус 1 0.03
Lucas Silva IV 1 0.03
Ivaldo 1 0.03
Papagaio 1 0.03
Диас Лаутаро 1 0.03
Ромеро Лукас Даниэль 0 0
Марсело Жоао 0 0
Роберт Винисиус 0 0
Байя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стум Эвералдо 8 (1) 0.27
Thaciano 6 0.2
Gabriel Teixeira 4 0.13
Лукас Жан 3 0.1
Соуза Коули 3 0.1
Да Силва Лусиано 3 0.1
Эступиньян Оскар 3 0.1
Рибейро Эвертон 2 0.07
Александр Кайо 2 0.07
Ратао Рафаэл 1 0.03
Ademir Santos 1 0.03
Лусиано Родригез 1 0.03
Жилберто Жуниор 1 0.03
David Omar Rodriguez Barrera II 1 0.03
Де Пена Карлос 0 0
Ариас Сантьяго 0 0

Карточки

Крузейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марсело Жоао 7 1
Перейра Матеус 7 0
Ivaldo 7 0
Ромеро Лукас Даниэль 5 1
Виллиам Фуртадо 6 0
Барреаль Альваро 5 0
Хавьер Марлон 1 2
Энрике Матеус 4 0
Lucas Silva IV 3 0
Machado 2 0
Уолас Соуза 2 0
Рамиро 2 0
Витиньо Виктор 2 0
Кассио Рамос 2 0
Rafael VII 2 0
Papagaio 2 0
Жорже Кайо 2 0
Верон Габриэл 2 0
Каики II 2 0
Lucas Villalba 1 0
Juan Dinenno 1 0
Japa 1 0
Артур Гомес VIII 1 0
Anderson Oliveira4 1 0
Диас Лаутаро 1 0
Перальта Фабрисио 1 0
Роберт Винисиус 1 0
Viana Arthur 1 0
Fernando Seabra 1 0
Байя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кану Рубенилсон 10 0
Александр Кайо 6 0
Де Пена Карлос 5 0
Стум Эвералдо 5 0
Thaciano 5 0
Лукас Жан 5 0
Рибейро Эвертон 4 0
Габриэл Шавьер 4 0
Ариас Сантьяго 2 1
Куэста Виктор 3 0
Rezende2 3 0
Gabriel Teixeira 3 0
Маркос Дос Сантос 2 0
Yago I 2 0
Сени Рожерио 1 0
Да Силва Лусиано 1 0
Жилберто Жуниор 1 0
Danilo XVI 1 0
Сисиньо Неусиано 1 0
Соуза Коули 1 0
Marcos Victor 1 0

Результаты матчей

Крузейро
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
36% (5)
7% (1)
Байя
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

2
11
Крузейро
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Байя
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

16
5

Упущенные победы

9
20
Крузейро
77.3%
22.7%
17 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (12)
45% (13)
14% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (15)
31% (9)
17% (5)
Байя
26.1%
73.9%
6 побед 17 поражений
Первый тайм
21% (6)
41% (12)
38% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (5)
41% (12)
41% (12)

Сухие победы

10
3

Сухие поражения

4
9

Волевые победы

21
7

Упущенные победы

11
31

Голы по времени матча

Забито

25
18
11 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 4
18 Не забивали 17
5
20%
1
6%
1-15
2
8%
2
11%
16-30
4
16%
3
17%
31-45
6
24%
2
11%
46-60
3
12%
6
33%
61-75
5
20%
4
22%
76-90

Пропущено

9
24
5 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 10
7 Не пропускали 13
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
3
33%
5
21%
31-45
1
11%
3
13%
46-60
1
11%
7
29%
29%
61-75
2
22%
5
21%
76-90

Забито

11
21
6 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 9
22 Не забивали 17
3
27%
3
14%
1-15
1
9%
1
5%
16-30
2
18%
4
19%
31-45
0
0%
4
19%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
5
45%
7
33%
76-90

Пропущено

19
9
10 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 3
9 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
1
5%
2
22%
1-15
5
26%
2
22%
16-30
4
21%
2
22%
31-45
3
16%
1
11%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
4
21%
2
22%
76-90

Забито

36
39
17 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 25
12 Забивали первыми 13
11 Не забивали 5
8
22%
4
10%
1-15
3
8%
3
8%
16-30
6
17%
7
18%
31-45
6
17%
6
15%
46-60
3
8%
8
21%
61-75
10
28%
11
28%
76-90

Пропущено

28
33
15 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 18
13 Пропускали первыми 15
17 Не пропускали 20
3
11%
2
6%
1-15
5
18%
6
18%
16-30
7
25%
7
21%
31-45
4
14%
4
12%
46-60
3
11%
7
21%
61-75
6
21%
7
21%
76-90

Результаты последних матчей

Крузейро
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Флуминенсе - Крузейро 1:0 Крузейро - Васко да Гама 1:1 Крузейро - Либертад 1:1 Куяба - Крузейро 0:0
Либертад - Крузейро 0:2 Крузейро - Сан-Паулу 0:1 Крузейро - Атлетико Гойаненсе 3:1 Крузейро - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Крузейро 1:0 Крузейро - Бока Хуниорс 2:1 Витория - Крузейро 2:2 Бока Хуниорс - Крузейро 1:0 Крузейро - Атлетико Минейро 0:0 Крузейро - Форталеза Сеара 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Крузейро 0:3 Крузейро - Жувентуде 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Крузейро 2:0 Крузейро - Ред Булл Брагантино 2:1 Гремио - Крузейро 0:2 Крузейро - Коринтианс 3:0
Байя
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Байя - Фламенго 0:2 Байя - Крисьюма 1:0 Форталеза Сеара - Байя 4:1 Байя - Атлетико Минейро 3:0
Фламенго - Байя 1:0 Ред Булл Брагантино - Байя 2:1 Байя - Фламенго 0:1 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Гремио - Байя 0:2 Байя - Витория 2:0 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Флуминенсе - Байя 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 1:1 Байя - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Атлетико Гойаненсе - Байя 1:1 Байя - Коринтианс 0:1 Байя - Куяба 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Байя 1:3 Палмейрас Сан-Паулу - Байя 2:0 Байя - Жувентуде 2:0

Результаты матчей

Крузейро
Байя

Точный счет

2:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
3
4 раза 29%
0
3 раза 21%
1
2 раза 14%
1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
8 раз 53%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
1
7 раз 50%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Точный счет

2:0
5 раз 17%
0:0
4 раза 14%
1:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:1
5 раз 17%
1:0
5 раз 17%
1:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
11 раз 38%
2
7 раз 24%
1
6 раз 21%
3
5 раз 17%
1
13 раз 45%
2
8 раз 28%
0
5 раз 17%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Крузейро
Байя

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
12
3
9
5
1.5
6
9
4
10
2.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
8
0.5
Больше Меньше
12
2
3
12
1.5
5
9
1
14
2.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
11
0.5
Больше Меньше
24
5
12
17
1.5
11
18
5
24
2.5
3
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 30 18 7 5 48 - 26 61
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 29 17 6 6 46 - 20 57
3.
Форталеза Сеара
 30 16 8 6 39 - 30 56
4.
Фламенго
 29 15 6 8 45 - 34 51
5.
Сан-Паулу
 30 15 5 10 41 - 32 50
6.
Интернасьонал Порту Алегре
 28 12 10 6 37 - 26 46
7.
Крузейро
 1:0 30 13 7 10 36 - 29 46
8.
Байя
 0:1 30 13 6 11 39 - 34 45
9.
Атлетико Минейро
 29 10 11 8 41 - 42 41
10.
Васко да Гама
 29 10 7 12 32 - 41 37
11.
Крисьюма
 30 9 9 12 37 - 43 36
12.
Гремио
 29 10 5 14 33 - 37 35
13.
Ред Булл Брагантино
 29 8 10 11 34 - 38 34
14.
Жувентуде
 29 8 10 11 33 - 39 34
15.
Флуминенсе
 29 9 6 14 24 - 30 33
16.
Коринтианс
 30 7 11 12 34 - 40 32
17.
Атлетико Паранаэнсе
 28 8 7 13 29 - 36 31
18.
Витория
 29 8 5 16 32 - 44 29
19.
Куяба
 29 6 9 14 25 - 39 27
20.
Атлетико Гойаненсе
 30 5 7 18 22 - 47 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 16 12 4 0 26 - 8 40
2.
Сан-Паулу
 16 11 2 3 26 - 13 35
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 15 11 1 3 30 - 10 34
4.
Крузейро
 1:0 15 10 3 2 25 - 10 33
5.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 15 10 3 2 25 - 11 33
6.
Байя
 0:1 15 10 2 3 21 - 9 32
7.
Фламенго
 15 9 3 3 21 - 15 30
8.
Жувентуде
 14 7 5 2 21 - 13 26
9.
Коринтианс
 15 6 8 1 27 - 16 26
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 13 7 4 2 20 - 12 25
11.
Ред Булл Брагантино
 14 7 4 3 20 - 15 25
12.
Васко да Гама
 14 7 4 3 21 - 19 25
13.
Атлетико Минейро
 15 6 6 3 23 - 20 24
14.
Гремио
 15 7 1 7 19 - 19 22
15.
Крисьюма
 15 5 7 3 19 - 18 22
16.
Флуминенсе
 14 5 5 4 14 - 12 20
17.
Витория
 14 5 2 7 16 - 19 17
18.
Атлетико Паранаэнсе
 13 4 3 6 15 - 16 15
19.
Куяба
 15 3 5 7 13 - 16 14
20.
Атлетико Гойаненсе
 15 3 4 8 12 - 22 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 15 8 4 3 23 - 15 28
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 14 6 5 3 16 - 10 23
3.
Фламенго
 14 6 3 5 24 - 19 21
4.
Интернасьонал Порту Алегре
 15 5 6 4 17 - 14 21
5.
Атлетико Минейро
 14 4 5 5 18 - 22 17
6.
Форталеза Сеара
 14 4 4 6 13 - 22 16
7.
Атлетико Паранаэнсе
 15 4 4 7 14 - 20 16
8.
Сан-Паулу
 14 4 3 7 15 - 19 15
9.
Крисьюма
 15 4 2 9 18 - 25 14
10.
Гремио
 14 3 4 7 14 - 18 13
11.
Куяба
 14 3 4 7 12 - 23 13
12.
Флуминенсе
 15 4 1 10 10 - 18 13
13.
Байя
 0:1 15 3 4 8 18 - 25 13
14.
Крузейро
 1:0 15 3 4 8 11 - 19 13
15.
Витория
 15 3 3 9 16 - 25 12
16.
Васко да Гама
 15 3 3 9 11 - 22 12
17.
Атлетико Гойаненсе
 15 2 3 10 10 - 25 9
18.
Ред Булл Брагантино
 15 1 6 8 14 - 23 9
19.
Жувентуде
 15 1 5 9 12 - 26 8
20.
Коринтианс
 15 1 3 11 7 - 24 6
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Фламенго Педро Гильерме 11 (5)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 10 (4)
Палмейрас Сан-Паулу Эстеван 9 (6)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 9 (4)
Палмейрас Сан-Паулу Лопес Хосе Мануэль 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 12
Сан-Паулу Лусиано Невес 1 11
Жувентуде Marcos Ze 2 9
Витория Janderson 1 10
Сан-Паулу Луис Франциско Зубелдиа 1 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 43'
    Рибейро Эвертон получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Крузейро
Ничья
Байя
2.16
4.05
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4.20
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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