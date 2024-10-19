Тур: 30.
0:0
Перерыв
Ход матча
37'
15
Гомес
Бруно
44
Витао
40
Ромуло
10
Патрик
Алан
21
Уэсли
Лопес
26
Van
Van
17
Дуглас
XV
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Гомес БруноЗащитник
- Защитник
-
44 ВитаоЗащитник
- Защитник
-
40 РомулоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Патрик АланПолузащитник
-
21 Уэсли ЛопесПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Бруно ТабатаПолузащитник
- Полузащитник
-
11 ВандерсонПолузащитник
-
31 Аларио ЛукасНападающий
- Нападающий
-
24 Anthoni
-
-
-
39 Luis Aquino
-
Главный тренер: Roger Machado
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Педро ЖоаоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Van VanЗащитник
- Полузащитник
-
17 Дуглас XVПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
30 Кайо РодригоЗащитник
-
19 Коста ДиегоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
97 Caique IV
-
-
23 Pepe4
-
Главный тренер: Ренато Гаучо
История личных встреч
Интернасьонал Порту Алегре
Гремио
21 матч
71.4%
28.6%
15 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
42.9%
76.2%
9 побед 16 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
57.1%
12 побед 12 ничьих 0 побед
33 матча
42.4%
57.6%
0 побед 14 ничьих 19 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
0 побед 18 ничьих 11 побед
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 15 ничьих 15 побед
54 матча
27.8%
37%
35.2%
15 побед 20 ничьих 19 побед
Первый тайм
16.7%
63%
20.3%
9 побед 34 ничьи 11 побед
Второй тайм
22.2%
50%
27.8%
12 побед 27 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
30
17
Голов в среднем за матч
1.15
0.61
Среднее время на гол
78
148
Всего голов
37
20
Голов в среднем за матч
1.32
0.77
Среднее время на гол
68
117
Всего голов
67
37
Голов в среднем за матч
1.24
0.69
Тотал матчей
2.5
43
Больше 80%
Меньше 20%
11
28
Больше 52%
Меньше 48%
26
18
Больше 33%
Меньше 67%
36
10
Больше 19%
Меньше 81%
44
5
Больше 9%
Меньше 91%
49
Среднее время на гол
72
131
Бомбардиры внутри турнира
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уэсли Лопес
|7
|0.24
|Борре Рафаэль
|6
|0.21
|Патрик Алан
|5 (2)
|0.17
|Тьяго Маия
|2
|0.07
|Бернабей Александро
|2
|0.07
|Энрике Бруно
|2
|0.07
|Бруно Табата
|1
|0.03
|Гомес Бруно
|1
|0.03
|Бустос Фабрисио
|1
|0.03
|Igor Gomes
|1
|0.03
|Gustavo Alves
|1
|0.03
|Gabriel Carvalho
|1
|0.03
|Фернандо Режес
|1
|0.03
|Мальо Уго
|1
|0.03
|Валенсия Эннер
|1
|0.03
|Меркадо Габриэль
|1
|0.03
|Вандерсон
|1
|0.03
|Витао
|1
|0.03
|Ricardo Mathias
|1
|0.03
|Ренан Роберт
|0
|0
|Lucca Drummond
|0
|0
Гремио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кристальдо Франко
|5 (1)
|0.17
|Брайтвайт Мартин
|5
|0.17
|Сотельдо Йеферсон
|4
|0.13
|Монсальве Мигель
|3
|0.1
|Gustavo Gomes
|3
|0.1
|Вильясанти Матиас
|2
|0.07
|Аравена Александер
|2
|0.07
|Gustavo Martins
|2
|0.07
|Рейналдо Мануэл
|2 (1)
|0.07
|Павон Кристиан
|1
|0.03
|Cuiabano
|1
|0.03
|Коста Диего
|1
|0.03
|Эденилсон дос Сантос
|1
|0.03
|Эли Родриго
|1
|0.03
|Жемерсон де Жесус
|1
|0.03
|Каннеманн Вальтер
|0
|0
|Дуглас XV
|0
|0
|Педро Жоао II
|0
|0
|Igor Schlemper
|0
|0
Карточки
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уэсли Лопес
|8
|0
|Фернандо Режес
|6
|0
|Меркадо Габриэль
|6
|0
|Борре Рафаэль
|5
|0
|Аларио Лукас
|4
|0
|Бустос Фабрисио
|4
|0
|Витао
|4
|0
|Патрик Алан
|3
|0
|Энрике Бруно
|3
|0
|Тьяго Маия
|3
|0
|Рочет Серхио
|3
|0
|Ромуло
|3
|0
|Gabriel Carvalho
|3
|0
|Рохель Агустин
|1
|1
|Арангис Чарлес
|2
|0
|Эдуардо Коудет
|2
|0
|Мальо Уго
|2
|0
|Валенсия Эннер
|2
|0
|Гомес Бруно
|2
|0
|Вандерсон
|2
|0
|Igor Gomes
|2
|0
|Мартинс Родригес
|2
|0
|Ренан Роберт
|2
|0
|Ricardo Mathias
|2
|0
|Афонсо Клейтон Мишель
|1
|0
|Бруно Табата
|1
|0
|José Maurisio3
|1
|0
|Бернабей Александро
|1
|0
|Anthoni
|1
|0
|Matheus Dias
|1
|0
|Gustavo Alves
|1
|0
Гремио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каннеманн Вальтер
|7
|1
|Дуглас XV
|6
|0
|Gustavo Gomes
|5
|0
|Марчесин Агустин
|4
|0
|Эли Родриго
|4
|0
|Henrique Souza Ewerthon3
|4
|0
|Коста Диего
|2
|1
|Джеромел Педро
|3
|0
|Эденилсон дос Сантос
|3
|0
|Павон Кристиан
|3
|0
|Педро Жоао II
|3
|0
|Рейналдо Мануэл
|3
|0
|Карбальо Фелипе
|3
|0
|Вильясанти Матиас
|3
|0
|Nathan Ribeiro
|3
|0
|Фабио да Сильва
|1
|1
|Pepe4
|1
|1
|Gustavo Martins
|1
|1
|Монсальве Мигель
|1
|1
|Жемерсон де Жесус
|2
|0
|Кейрос Эдуардо
|2
|0
|Nata
|1
|0
|Кристальдо Франко
|1
|0
|Сотельдо Йеферсон
|1
|0
|Натан Аллан
|1
|0
|Caique IV
|1
|0
Результаты матчей
Интернасьонал Порту Алегре
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Гремио
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
6
8
Интернасьонал Порту Алегре
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Гремио
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
71% (10)
7% (1)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
5
14
Упущенные победы
16
15
Интернасьонал Порту Алегре
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (7)
61% (17)
14% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
43% (12)
25% (7)
Гремио
41.7%
58.3%
10 побед 14 поражений
Первый тайм
21% (6)
41% (12)
38% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
45% (13)
24% (7)
Сухие победы
6
6
Сухие поражения
3
9
Волевые победы
9
14
Упущенные победы
22
23
Голы по времени матча
Забито
20
15
7 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 5
16 Не забивали 20
2
10%
1
7%
1-15
1
5%
5
33%
16-30
4
20%
0
0%
31-45
3
15%
2
13%
46-60
4
20%
2
13%
61-75
6
30%
5
33%
76-90
Пропущено
12
17
3 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
0
0%
2
12%
1-15
0
0%
4
24%
16-30
3
25%
6
35%
31-45
4
33%
0
0%
46-60
3
25%
3
18%
61-75
2
17%
2
12%
76-90
Забито
17
19
8 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 9
17 Не забивали 18
1
6%
3
16%
1-15
2
12%
2
11%
16-30
5
29%
29%
3
16%
31-45
2
12%
4
21%
46-60
3
18%
4
21%
61-75
4
24%
3
16%
76-90
Пропущено
14
19
7 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
4
29%
4
21%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
3
21%
1
5%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
4
29%
3
16%
61-75
3
21%
6
32%
76-90
Забито
37
34
15 В 1-м тайме 14
22 Во 2-м тайме 20
14 Забивали первыми 14
5 Не забивали 9
3
8%
4
12%
1-15
3
8%
7
21%
16-30
9
24%
3
9%
31-45
5
14%
6
18%
46-60
7
19%
6
18%
61-75
10
27%
8
24%
76-90
Пропущено
26
36
10 В 1-м тайме 20
16 Во 2-м тайме 16
12 Пропускали первыми 14
20 Не пропускали 20
4
15%
6
17%
1-15
0
0%
7
19%
16-30
6
23%
7
19%
31-45
4
15%
2
6%
46-60
7
27%
6
17%
61-75
5
19%
8
22%
76-90
Результаты последних матчей
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Коринтианс - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Витория 3:1 Ред Булл Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 1:3
Интернасьонал Порту Алегре - Куяба 3:0 Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза Сеара 2:1 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:3 Крузейро - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Крузейро 1:0 Атлетико Гойаненсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Паранаэнсе 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Байя - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Росарио Сентраль 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Росарио Сентраль - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Васко да Гама 1:2
Гремио
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Атлетико Минейро - Гремио 2:1 Гремио - Форталеза Сеара 3:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Гремио 0:0 Гремио - Крисьюма 1:2
Гремио - Фламенго 3:2 Ред Булл Брагантино - Гремио 2:2 Гремио - Атлетико Минейро 2:3 Крисьюма - Гремио 0:1 Флуминенсе - Гремио 2:1 Гремио - Байя 0:2 Гремио - Флуминенсе 2:1 Куяба - Гремио 1:3 Гремио - Коринтианс 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Гремио 0:2 Коринтианс - Гремио 0:0 Гремио - Васко да Гама 1:0 Коринтианс - Гремио 2:2 Гремио - Витория 2:0 Сан-Паулу - Гремио 1:0 Гремио - Операрио Ферровиарио 3:1
Результаты матчей
Интернасьонал Порту Алегре
Гремио
Точный счет
2:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:2
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
2
4 раза 31%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
2 раза 13%
Точный счет
0:1
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
1:3
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:0
5 раз 18%
1:1
5 раз 18%
2:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
1:0
6 раз 21%
0:2
4 раза 14%
2:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 46%
2
6 раз 21%
0
5 раз 18%
3
4 раза 14%
1
10 раз 34%
0
9 раз 31%
2
7 раз 24%
3
3 раза 10%
Тоталы голов в матче
Интернасьонал Порту Алегре
Гремио
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
114
67
69
211
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
95
411
410
213
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
235
Больше Меньше
209
1018
1019
424
326
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|30
|18
|7
|5
|48 - 26
|61
|2.
|29
|17
|6
|6
|46 - 20
|57
|3.
|30
|16
|8
|6
|39 - 30
|56
|4.
|29
|15
|6
|8
|45 - 34
|51
|5.
|30
|15
|5
|10
|41 - 32
|50
|6.
|0:0
|29
|12
|11
|6
|37 - 26
|47
|7.
|30
|13
|7
|10
|40 - 34
|46
|8.
|30
|12
|8
|10
|36 - 30
|44
|9.
|29
|10
|11
|8
|41 - 42
|41
|10.
|29
|10
|7
|12
|32 - 41
|37
|11.
|0:0
|30
|10
|6
|14
|33 - 37
|36
|12.
|30
|9
|9
|12
|37 - 43
|36
|13.
|0:0
|30
|8
|11
|11
|34 - 38
|35
|14.
|29
|8
|10
|11
|33 - 39
|34
|15.
|29
|9
|6
|14
|24 - 30
|33
|16.
|30
|7
|11
|12
|34 - 40
|32
|17.
|28
|8
|7
|13
|29 - 36
|31
|18.
|0:0
|30
|8
|6
|16
|32 - 44
|30
|19.
|29
|6
|9
|14
|25 - 39
|27
|20.
|30
|5
|7
|18
|22 - 47
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|12
|4
|0
|26 - 8
|40
|2.
|16
|11
|2
|3
|26 - 13
|35
|3.
|15
|11
|1
|3
|30 - 10
|34
|4.
|15
|10
|3
|2
|25 - 11
|33
|5.
|15
|10
|2
|3
|21 - 9
|32
|6.
|15
|9
|4
|2
|25 - 11
|31
|7.
|15
|9
|3
|3
|21 - 15
|30
|8.
|0:0
|14
|7
|5
|2
|20 - 12
|26
|9.
|14
|7
|5
|2
|21 - 13
|26
|10.
|15
|6
|8
|1
|27 - 16
|26
|11.
|0:0
|14
|7
|4
|3
|20 - 15
|25
|12.
|14
|7
|4
|3
|21 - 19
|25
|13.
|15
|6
|6
|3
|23 - 20
|24
|14.
|0:0
|15
|7
|1
|7
|19 - 19
|22
|15.
|15
|5
|7
|3
|19 - 18
|22
|16.
|14
|5
|5
|4
|14 - 12
|20
|17.
|0:0
|15
|5
|3
|7
|16 - 19
|18
|18.
|13
|4
|3
|6
|15 - 16
|15
|19.
|15
|3
|5
|7
|13 - 16
|14
|20.
|15
|3
|4
|8
|12 - 22
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|8
|4
|3
|23 - 15
|28
|2.
|14
|6
|5
|3
|16 - 10
|23
|3.
|14
|6
|3
|5
|24 - 19
|21
|4.
|0:0
|15
|5
|6
|4
|17 - 14
|21
|5.
|14
|4
|5
|5
|18 - 22
|17
|6.
|14
|4
|4
|6
|13 - 22
|16
|7.
|15
|4
|4
|7
|14 - 20
|16
|8.
|14
|4
|3
|7
|15 - 19
|15
|9.
|15
|4
|2
|9
|18 - 25
|14
|10.
|0:0
|15
|3
|5
|7
|14 - 18
|14
|11.
|15
|3
|5
|7
|19 - 25
|14
|12.
|14
|3
|4
|7
|12 - 23
|13
|13.
|15
|4
|1
|10
|10 - 18
|13
|14.
|15
|3
|4
|8
|11 - 19
|13
|15.
|0:0
|15
|3
|3
|9
|16 - 25
|12
|16.
|15
|3
|3
|9
|11 - 22
|12
|17.
|0:0
|16
|1
|7
|8
|14 - 23
|10
|18.
|15
|2
|3
|10
|10 - 25
|9
|19.
|15
|1
|5
|9
|12 - 26
|8
|20.
|15
|1
|3
|11
|7 - 24
|6
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Фламенго
|Педро Гильерме
|11 (5)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|10 (4)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Эстеван
|9 (6)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|9 (4)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Лопес Хосе Мануэль
|9 (2)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 12
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 11
|Жувентуде
|Marcos Ze
|2 9
|Витория
|Janderson
|1 10
|Сан-Паулу
|Луис Франциско Зубелдиа
|1 10