  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 30.
Интернасьонал Порту Алегре
1:0
Конец матча
Гремио
0'
37' Желтая карточка
Дуглас XV
44' Желтая карточка
Бернабей Александро
1:0
67' Гол
Борре Рафаэль
70' Желтая карточка
Эли Родриго
72' Желтая карточка
Коста Диего
90'+8
1
Рочет
Серхио
15
Гомес
Бруно
20
Афонсо
Клейтон
Мишель
44
Витао
26
Бернабей
Александро
40
Ромуло
8
Энрике
Бруно
34
Gabriel
Carvalho
10
Патрик
Алан
21
Уэсли
Лопес
19
Борре
Рафаэль
1
Марчесин
Агустин
18
Педро
Жоао
II
5
Эли
Родриго
28
Жемерсон
де
Жесус
26
Van
Van
20
Вильясанти
Матиас
17
Дуглас
XV
15
Эденилсон
дос
Сантос
10
Кристальдо
Франко
16
Аравена
Александер
22
Брайтвайт Мартин
Интернасьонал Порту Алегре
4-2-3-1
Гремио
4-2-3-1

История личных встреч

Интернасьонал Порту Алегре
Гремио

21 матч

71.4%
28.6%
15 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

42.9%
76.2%
9 побед 16 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
57.1%
12 побед 12 ничьих 0 побед

33 матча

42.4%
57.6%
0 побед 14 ничьих 19 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 18 ничьих 11 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 15 ничьих 15 побед

54 матча

27.8%
37%
35.2%
15 побед 20 ничьих 19 побед

Первый тайм

16.7%
63%
20.3%
9 побед 34 ничьи 11 побед

Второй тайм

22.2%
50%
27.8%
12 побед 27 ничьих 15 побед

История матчей

СA
0:1
Г
3:2
СA
3:2
СA
3:1
Г
2:1
Г
0:1
Г
1:0
СA
1:0
СA
0:0
Г
1:1
Г
1:2
Г
1:0
СA
2:1
СA
1:1
КЛ
0:1
ГВС
2:0
ГВС
0:1
КЛ
0:0
G1GS
0:1
СA
2:0
СA
1:1
Г
0:0
Г
0:0
Г
1:0
СA
1:0
СA
0:0
Г
2:0
Г
3:0
Г
1:2
Г1
2:2
СA
0:0
СA
0:1
КСМР
0:0
Г1ЙД
0:0
СA
1:0
СA
5:0
Г1ЙД
2:1
Г1ЙД
0:0
БСА
4:1
БСА
2:0
БСА
2:2
БСА
1:1
СA
0:0
СA
0:1
СA
1:0
СA
2:1
СA
2:2
СA
0:0
СA
1:0
СA
2:1
СA
4:1
КС
2:2
КС
1:1
СA
1:1

Голы

Всего голов

30
17

Голов в среднем за матч

1.15
0.61

Среднее время на гол

78
148

Всего голов

37
20

Голов в среднем за матч

1.32
0.77

Среднее время на гол

68
117

Всего голов

67
37

Голов в среднем за матч

1.24
0.69

Тотал матчей

2.5
43
Больше 80%
Меньше 20%
11
28
Больше 52%
Меньше 48%
26
18
Больше 33%
Меньше 67%
36
10
Больше 19%
Меньше 81%
44
5
Больше 9%
Меньше 91%
49

Среднее время на гол

72
131

Бомбардиры внутри турнира

Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уэсли Лопес 7 0.24
Борре Рафаэль 7 0.24
Патрик Алан 5 (2) 0.17
Тьяго Маия 2 0.07
Бернабей Александро 2 0.07
Энрике Бруно 2 0.07
Бруно Табата 1 0.03
Гомес Бруно 1 0.03
Бустос Фабрисио 1 0.03
Igor Gomes 1 0.03
Gustavo Alves 1 0.03
Gabriel Carvalho 1 0.03
Фернандо Режес 1 0.03
Мальо Уго 1 0.03
Валенсия Эннер 1 0.03
Меркадо Габриэль 1 0.03
Вандерсон 1 0.03
Витао 1 0.03
Ricardo Mathias 1 0.03
Ренан Роберт 0 0
Lucca Drummond 0 0
Гремио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кристальдо Франко 5 (1) 0.17
Брайтвайт Мартин 5 0.17
Сотельдо Йеферсон 4 0.13
Монсальве Мигель 3 0.1
Gustavo Gomes 3 0.1
Вильясанти Матиас 2 0.07
Аравена Александер 2 0.07
Gustavo Martins 2 0.07
Рейналдо Мануэл 2 (1) 0.07
Павон Кристиан 1 0.03
Cuiabano 1 0.03
Коста Диего 1 0.03
Эденилсон дос Сантос 1 0.03
Эли Родриго 1 0.03
Жемерсон де Жесус 1 0.03
Каннеманн Вальтер 0 0
Дуглас XV 0 0
Педро Жоао II 0 0
Igor Schlemper 0 0

Карточки

Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уэсли Лопес 8 0
Фернандо Режес 6 0
Меркадо Габриэль 6 0
Борре Рафаэль 5 0
Аларио Лукас 4 0
Бустос Фабрисио 4 0
Витао 4 0
Патрик Алан 3 0
Энрике Бруно 3 0
Тьяго Маия 3 0
Рочет Серхио 3 0
Ромуло 3 0
Gabriel Carvalho 3 0
Рохель Агустин 1 1
Арангис Чарлес 2 0
Эдуардо Коудет 2 0
Мальо Уго 2 0
Валенсия Эннер 2 0
Гомес Бруно 2 0
Вандерсон 2 0
Igor Gomes 2 0
Бернабей Александро 2 0
Мартинс Родригес 2 0
Ренан Роберт 2 0
Ricardo Mathias 2 0
Афонсо Клейтон Мишель 1 0
Бруно Табата 1 0
José Maurisio3 1 0
Anthoni 1 0
Matheus Dias 1 0
Gustavo Alves 1 0
Гремио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каннеманн Вальтер 7 1
Дуглас XV 6 0
Эли Родриго 5 0
Gustavo Gomes 5 0
Коста Диего 3 1
Марчесин Агустин 4 0
Henrique Souza Ewerthon3 4 0
Джеромел Педро 3 0
Эденилсон дос Сантос 3 0
Павон Кристиан 3 0
Педро Жоао II 3 0
Рейналдо Мануэл 3 0
Карбальо Фелипе 3 0
Вильясанти Матиас 3 0
Nathan Ribeiro 3 0
Фабио да Сильва 1 1
Pepe4 1 1
Gustavo Martins 1 1
Монсальве Мигель 1 1
Жемерсон де Жесус 2 0
Кейрос Эдуардо 2 0
Nata 1 0
Кристальдо Франко 1 0
Сотельдо Йеферсон 1 0
Натан Аллан 1 0
Caique IV 1 0

Результаты матчей

Интернасьонал Порту Алегре
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (4)
64% (9)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Гремио
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

6
8
Интернасьонал Порту Алегре
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Гремио
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
67% (10)
13% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

5
14

Упущенные победы

16
15
Интернасьонал Порту Алегре
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (7)
62% (18)
14% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
41% (12)
24% (7)
Гремио
40%
60%
10 побед 15 поражений
Первый тайм
20% (6)
43% (13)
37% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
43% (13)
27% (8)

Сухие победы

7
6

Сухие поражения

3
10

Волевые победы

9
14

Упущенные победы

22
23

Голы по времени матча

Забито

21
15
7 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 5
16 Не забивали 21
2
10%
1
7%
1-15
1
5%
5
33%
16-30
4
19%
0
0%
31-45
3
14%
2
13%
46-60
5
24%
2
13%
61-75
6
29%
5
33%
76-90

Пропущено

12
18
3 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
0
0%
2
11%
1-15
0
0%
4
22%
16-30
3
25%
6
33%
31-45
4
33%
0
0%
46-60
3
25%
4
22%
61-75
2
17%
2
11%
76-90

Забито

17
19
8 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 9
18 Не забивали 19
1
6%
3
16%
1-15
2
12%
2
11%
16-30
5
29%
29%
3
16%
31-45
2
12%
4
21%
46-60
3
18%
4
21%
61-75
4
24%
3
16%
76-90

Пропущено

14
19
7 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
4
29%
4
21%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
3
21%
1
5%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
4
29%
3
16%
61-75
3
21%
6
32%
76-90

Забито

38
34
15 В 1-м тайме 14
23 Во 2-м тайме 20
15 Забивали первыми 14
5 Не забивали 10
3
8%
4
12%
1-15
3
8%
7
21%
16-30
9
24%
3
9%
31-45
5
13%
6
18%
46-60
8
21%
6
18%
61-75
10
26%
8
24%
76-90

Пропущено

26
37
10 В 1-м тайме 20
16 Во 2-м тайме 17
12 Пропускали первыми 15
20 Не пропускали 21
4
15%
6
16%
1-15
0
0%
7
19%
16-30
6
23%
7
19%
31-45
4
15%
2
5%
46-60
7
27%
7
19%
61-75
5
19%
8
22%
76-90

Результаты последних матчей

Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Коринтианс - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Витория 3:1 Ред Булл Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 1:3
Интернасьонал Порту Алегре - Куяба 3:0 Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза Сеара 2:1 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:3 Крузейро - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Крузейро 1:0 Атлетико Гойаненсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Паранаэнсе 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Байя - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Росарио Сентраль 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Росарио Сентраль - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Васко да Гама 1:2
Гремио
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Атлетико Минейро - Гремио 2:1 Гремио - Форталеза Сеара 3:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Гремио 0:0 Гремио - Крисьюма 1:2
Гремио - Фламенго 3:2 Ред Булл Брагантино - Гремио 2:2 Гремио - Атлетико Минейро 2:3 Крисьюма - Гремио 0:1 Флуминенсе - Гремио 2:1 Гремио - Байя 0:2 Гремио - Флуминенсе 2:1 Куяба - Гремио 1:3 Гремио - Коринтианс 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Гремио 0:2 Коринтианс - Гремио 0:0 Гремио - Васко да Гама 1:0 Коринтианс - Гремио 2:2 Гремио - Витория 2:0 Сан-Паулу - Гремио 1:0 Гремио - Операрио Ферровиарио 3:1

Результаты матчей

Интернасьонал Порту Алегре
Гремио

Точный счет

1:0
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:2
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
2
4 раза 29%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
2 раза 13%

Точный счет

0:1
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
1:3
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
2:1
3 раза 20%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:0
6 раз 21%
1:1
5 раз 17%
2:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:0
7 раз 23%
0:2
4 раза 13%
2:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 48%
2
6 раз 21%
0
5 раз 17%
3
4 раза 14%
0
10 раз 33%
1
10 раз 33%
2
7 раз 23%
3
3 раза 10%

Тоталы голов в матче

Интернасьонал Порту Алегре
Гремио

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
11
4
6
8
1.5
6
9
2
12
2.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
9
6
4
11
1.5
4
11
2
13
2.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
5
0.5
Больше Меньше
20
10
10
19
1.5
10
20
4
25
2.5
3
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 30 18 7 5 48 - 26 61
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 29 17 6 6 46 - 20 57
3.
Форталеза Сеара
 30 16 8 6 39 - 30 56
4.
Фламенго
 29 15 6 8 45 - 34 51
5.
Сан-Паулу
 30 15 5 10 41 - 32 50
6.
Интернасьонал Порту Алегре
 29 13 10 6 38 - 26 49
7.
Байя
 30 13 7 10 40 - 34 46
8.
Крузейро
 30 12 8 10 36 - 30 44
9.
Атлетико Минейро
 29 10 11 8 41 - 42 41
10.
Васко да Гама
 29 10 7 12 32 - 41 37
11.
Крисьюма
 30 9 9 12 37 - 43 36
12.
Гремио
 30 10 5 15 33 - 38 35
13.
Жувентуде
 29 8 10 11 33 - 39 34
14.
Ред Булл Брагантино
 30 8 10 12 34 - 39 34
15.
Флуминенсе
 29 9 6 14 24 - 30 33
16.
Витория
 30 9 5 16 33 - 44 32
17.
Коринтианс
 30 7 11 12 34 - 40 32
18.
Атлетико Паранаэнсе
 28 8 7 13 29 - 36 31
19.
Куяба
 29 6 9 14 25 - 39 27
20.
Атлетико Гойаненсе
 30 5 7 18 22 - 47 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 16 12 4 0 26 - 8 40
2.
Сан-Паулу
 16 11 2 3 26 - 13 35
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 15 11 1 3 30 - 10 34
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 15 10 3 2 25 - 11 33
5.
Байя
 15 10 2 3 21 - 9 32
6.
Крузейро
 15 9 4 2 25 - 11 31
7.
Фламенго
 15 9 3 3 21 - 15 30
8.
Интернасьонал Порту Алегре
 14 8 4 2 21 - 12 28
9.
Жувентуде
 14 7 5 2 21 - 13 26
10.
Коринтианс
 15 6 8 1 27 - 16 26
11.
Ред Булл Брагантино
 14 7 4 3 20 - 15 25
12.
Васко да Гама
 14 7 4 3 21 - 19 25
13.
Атлетико Минейро
 15 6 6 3 23 - 20 24
14.
Гремио
 15 7 1 7 19 - 19 22
15.
Крисьюма
 15 5 7 3 19 - 18 22
16.
Флуминенсе
 14 5 5 4 14 - 12 20
17.
Витория
 15 6 2 7 17 - 19 20
18.
Атлетико Паранаэнсе
 13 4 3 6 15 - 16 15
19.
Куяба
 15 3 5 7 13 - 16 14
20.
Атлетико Гойаненсе
 15 3 4 8 12 - 22 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 15 8 4 3 23 - 15 28
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 14 6 5 3 16 - 10 23
3.
Фламенго
 14 6 3 5 24 - 19 21
4.
Интернасьонал Порту Алегре
 15 5 6 4 17 - 14 21
5.
Атлетико Минейро
 14 4 5 5 18 - 22 17
6.
Форталеза Сеара
 14 4 4 6 13 - 22 16
7.
Атлетико Паранаэнсе
 15 4 4 7 14 - 20 16
8.
Сан-Паулу
 14 4 3 7 15 - 19 15
9.
Крисьюма
 15 4 2 9 18 - 25 14
10.
Байя
 15 3 5 7 19 - 25 14
11.
Куяба
 14 3 4 7 12 - 23 13
12.
Флуминенсе
 15 4 1 10 10 - 18 13
13.
Гремио
 15 3 4 8 14 - 19 13
14.
Крузейро
 15 3 4 8 11 - 19 13
15.
Витория
 15 3 3 9 16 - 25 12
16.
Васко да Гама
 15 3 3 9 11 - 22 12
17.
Атлетико Гойаненсе
 15 2 3 10 10 - 25 9
18.
Ред Булл Брагантино
 16 1 6 9 14 - 24 9
19.
Жувентуде
 15 1 5 9 12 - 26 8
20.
Коринтианс
 15 1 3 11 7 - 24 6
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Фламенго Педро Гильерме 11 (5)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 10 (4)
Палмейрас Сан-Паулу Эстеван 9 (6)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 9 (4)
Палмейрас Сан-Паулу Лопес Хосе Мануэль 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 12
Сан-Паулу Лусиано Невес 1 11
Жувентуде Marcos Ze 2 9
Витория Janderson 1 10
Сан-Паулу Луис Франциско Зубелдиа 1 10
Весь список
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      Бернабей Александро получил желтую карточку от судьи
    • 37'
      Дуглас XV получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Гремио онлайн

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