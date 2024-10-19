Тур: 30.
0:0
Первый тайм: 27'
0'
27
Raul
Caceres
77
Нерис
8
Luan5
10
Мота
Жеан
39
Janderson
34
Уртадо
Хосе
36
Кандидо
Луан
10
Линкольн
II
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Raul CaceresЗащитник
-
77 НерисЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
8 Luan5Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мота ЖеанПолузащитник
-
39 JandersonНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Бруно УвиниЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 EveraldoНападающий
-
12 ИуриНападающий
-
-
29 Willian VI
-
36 Machado
-
-
17 Jose Hugo
-
33 Lawan
-
Главный тренер: Тиаго Карпини
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Уртадо ХосеЗащитник
-
14 Энрике ПедруЗащитник
- Защитник
-
36 Кандидо ЛуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 ЛинкольнПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
27 АртурВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 ГуставиньоНападающий
-
-
-
Главный тренер: Кайшинья Педру
История личных встреч
Витория
Ред Булл Брагантино
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед
12 матчей
33.3%
8.3%
58.4%
4 победы 1 ничья 7 побед
Первый тайм
33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
4
Голов в среднем за матч
2.33
0.67
Среднее время на гол
38
135
Всего голов
12
7
Голов в среднем за матч
2
1.17
Среднее время на гол
45
77
Всего голов
26
11
Голов в среднем за матч
2.17
0.92
Тотал матчей
2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
Среднее время на гол
41
98
Бомбардиры внутри турнира
Витория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алеррандро
|7 (3)
|0.23
|Willian VI
|5
|0.17
|Wagner Leonardo
|5 (1)
|0.17
|Nascimento Leite Matheus II
|4
|0.13
|Osvaldo
|2 (1)
|0.07
|Эстевес Лукас
|1
|0.03
|Jose Hugo
|1
|0.03
|Janderson
|1
|0.03
|Gustavo Mosquito
|1 (1)
|0.03
|Everaldo
|1
|0.03
|Мота Жеан
|1
|0.03
|Erick Castillo
|1
|0.03
|Иури Фрейтас
|1
|0.03
|Адриано Луис
|0
|0
|Raul Caceres
|0
|0
|Зе Карлос III
|0
|0
|Рикардо Риллер
|0
|0
|Patric Calmon
|0
|0
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Helio Junio
|7
|0.23
|Саша Эдуардо
|3 (1)
|0.1
|Витиньо Витор V
|3
|0.1
|Линкольн II
|3 (1)
|0.1
|Рамирес Эрик II
|2
|0.07
|Эвангелиста Лукас
|2
|0.07
|Жонатан Луис
|2
|0.07
|Борбас Тиаго
|2
|0.07
|Мендес Дуглас
|2
|0.07
|Густавиньо
|1
|0.03
|Фернандес Матеус
|1
|0.03
|Raul González II
|1
|0.03
|Энрике Педру II
|1
|0.03
|Сантос Эдуардо
|1
|0.03
|Ignacio Laquintana
|1
|0.03
|Vinicius Mendonca
|1
|0.03
|Кандидо Луан
|1 (1)
|0.03
|Брунинью Филипе
|0
|0
|Nathan Mendes
|0
|0
|Henry Mosquera
|0
|0
Карточки
Витория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эстевес Лукас
|8
|0
|Janderson
|6
|0
|Caio Vinicius2
|6
|0
|Дуду Эдуардо
|4
|1
|Тиаго Карпини
|4
|1
|Willian VI
|5
|0
|Nascimento Leite Matheus II
|5
|0
|Андраде Лео
|5
|0
|Lepu
|4
|0
|Luan5
|4
|0
|Wagner Leonardo
|2
|1
|Алеррандро
|3
|0
|Lucas Arcanjo
|3
|0
|Нерис
|1
|1
|Camutanga
|1
|1
|Everaldo
|2
|0
|Муриэл Беккер
|2
|0
|Jose Hugo
|2
|0
|Брено Родригес
|0
|1
|Patric Calmon
|0
|1
|Адриано Луис
|1
|0
|Machado
|1
|0
|Фузато Даниэл
|1
|0
|Osvaldo
|1
|0
|Бруно Увини
|1
|0
|Зе Карлос III
|1
|0
|Иури Фрейтас
|1
|0
|Феррейра Карлос Эдуардо
|1
|0
|Gustavo Mosquito
|1
|0
|Reynaldo2
|1
|0
|Edu Goncalvec2
|1
|0
|Pablo Baianinho
|1
|0
|Lawan
|1
|0
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Да Силва Джадсом
|7
|1
|Саша Эдуардо
|6
|1
|Витиньо Витор V
|6
|0
|Nathan Mendes
|6
|0
|Кандидо Луан
|5
|0
|Швенгбер Клейтон
|3
|1
|Рамирес Эрик II
|4
|0
|Сантос Эдуардо
|4
|0
|Helio Junio
|4
|0
|Henry Mosquera
|4
|0
|Кунья Лукас
|2
|1
|Pedro Caixinha
|2
|1
|Энрике Педру II
|3
|0
|Эвангелиста Лукас
|3
|0
|Линкольн II
|3
|0
|Капишаба Жуниньо
|3
|0
|Борбас Тиаго
|3
|0
|Жонатан Луис
|2
|0
|Фернандес Матеус
|2
|0
|Мендес Дуглас
|2
|0
|Эвертон Энрике
|1
|0
|Кавалейру Иван
|1
|0
|Густавиньо
|1
|0
|Raul González II
|1
|0
|Уртадо Хосе
|1
|0
|Ignacio Laquintana
|1
|0
|Lucas Azevedo
|1
|0
|Лопес Гилерме
|1
|0
|Артур I
|1
|0
|Vinicius Mendonca
|1
|0
|Sergio Palacios
|1
|0
Результаты матчей
Витория
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Ред Булл Брагантино
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
6
13
Витория
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
53% (8)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Ред Булл Брагантино
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
23
5
Упущенные победы
8
18
Витория
58.3%
41.7%
14 побед 10 поражений
Первый тайм
41% (12)
41% (12)
17% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
31% (9)
41% (12)
Ред Булл Брагантино
21.1%
78.9%
4 победы 15 поражений
Первый тайм
17% (5)
41% (12)
41% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (4)
59% (17)
28% (8)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
8
6
Волевые победы
27
5
Упущенные победы
14
31
Голы по времени матча
Забито
16
15
9 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 4
20 Не забивали 18
2
13%
3
20%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
4
25%
3
20%
31-45
2
13%
6
40%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
3
19%
3
20%
76-90
Пропущено
19
22
6 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 14
1
5%
2
9%
1-15
1
5%
3
14%
16-30
4
21%
5
23%
31-45
1
5%
6
27%
46-60
5
26%
2
9%
61-75
7
37%
4
18%
76-90
Забито
15
20
4 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 8
18 Не забивали 17
1
7%
5
25%
1-15
1
7%
3
15%
16-30
2
13%
5
25%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
3
20%
4
20%
61-75
6
40%
3
15%
76-90
Пропущено
26
15
12 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 6
10 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 11
3
12%
1
7%
1-15
3
12%
5
33%
16-30
6
23%
3
20%
31-45
7
27%
1
7%
46-60
3
12%
2
13%
61-75
4
15%
3
20%
76-90
Забито
31
35
13 В 1-м тайме 19
18 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 12
9 Не забивали 6
3
10%
8
23%
1-15
4
13%
3
9%
16-30
6
19%
8
23%
31-45
4
13%
6
17%
46-60
5
16%
4
11%
61-75
9
29%
29%
6
17%
76-90
Пропущено
45
37
18 В 1-м тайме 19
27 Во 2-м тайме 18
17 Пропускали первыми 16
23 Не пропускали 25
4
9%
3
8%
1-15
4
9%
8
22%
16-30
10
22%
8
22%
31-45
8
18%
7
19%
46-60
8
18%
4
11%
61-75
11
24%
7
19%
76-90
Результаты последних матчей
Витория
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Атлетико Минейро - Витория 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Витория 3:1 Витория - Жувентуде 1:0 Атлетико Гойаненсе - Витория 0:2
Витория - Васко да Гама 0:1 Сан-Паулу - Витория 2:1 Витория - Крузейро 2:2 Байя - Витория 2:0 Витория - Куяба 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Витория 0:2 Витория - Фламенго 1:2 Гремио - Витория 2:0 Форталеза Сеара - Витория 3:1 Витория - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Витория - Крисьюма 2:1 Коринтианс - Витория 3:2 Витория - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Флуминенсе - Витория 0:1 Ред Булл Брагантино - Витория 2:1 Витория - Атлетико Минейро 4:2
Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Ред Булл Брагантино - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Жувентуде - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Атлетико Минейро - Ред Булл Брагантино 3:0
Ред Булл Брагантино - Гремио 2:2 Ред Булл Брагантино - Байя 2:1 Крисьюма - Ред Булл Брагантино 1:0 Фламенго - Ред Булл Брагантино 2:1 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 1:2 Ред Булл Брагантино - Форталеза Сеара 1:2 Ред Булл Брагантино - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 2:3 Васко да Гама - Ред Булл Брагантино 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Ред Булл Брагантино 2:0 Ред Булл Брагантино - Флуминенсе 0:1 Ред Булл Брагантино - Барселона Гуаякиль 3:2 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Барселона Гуаякиль - Ред Булл Брагантино 1:1 Крузейро - Ред Булл Брагантино 2:1
Результаты матчей
Витория
Ред Булл Брагантино
Точный счет
0:1
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
2:1
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
4
1 раз 7%
2
6 раз 43%
1
5 раз 36%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Точный счет
2:1
3 раза 20%
3:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
2:1
4 раза 27%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 53%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
1
8 раз 53%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
Точный счет
2:1
5 раз 17%
0:1
5 раз 17%
0:2
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
2:1
8 раз 28%
1:1
5 раз 17%
1:0
4 раза 14%
2:2
4 раза 14%
1:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 41%
0
8 раз 28%
2
8 раз 28%
4
1 раз 3%
1
13 раз 45%
2
9 раз 31%
0
6 раз 21%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Витория
Ред Булл Брагантино
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
122
59
77
113
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
114
411
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
218
Больше Меньше
236
920
1019
128
128
128
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|30
|18
|7
|5
|48 - 26
|61
|2.
|29
|17
|6
|6
|46 - 20
|57
|3.
|30
|16
|8
|6
|39 - 30
|56
|4.
|29
|15
|6
|8
|45 - 34
|51
|5.
|30
|15
|5
|10
|41 - 32
|50
|6.
|0:0
|29
|12
|11
|6
|37 - 26
|47
|7.
|30
|13
|7
|10
|40 - 34
|46
|8.
|30
|12
|8
|10
|36 - 30
|44
|9.
|29
|10
|11
|8
|41 - 42
|41
|10.
|29
|10
|7
|12
|32 - 41
|37
|11.
|0:0
|30
|10
|6
|14
|33 - 37
|36
|12.
|30
|9
|9
|12
|37 - 43
|36
|13.
|0:0
|30
|8
|11
|11
|34 - 38
|35
|14.
|29
|8
|10
|11
|33 - 39
|34
|15.
|29
|9
|6
|14
|24 - 30
|33
|16.
|30
|7
|11
|12
|34 - 40
|32
|17.
|28
|8
|7
|13
|29 - 36
|31
|18.
|0:0
|30
|8
|6
|16
|32 - 44
|30
|19.
|29
|6
|9
|14
|25 - 39
|27
|20.
|30
|5
|7
|18
|22 - 47
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|12
|4
|0
|26 - 8
|40
|2.
|16
|11
|2
|3
|26 - 13
|35
|3.
|15
|11
|1
|3
|30 - 10
|34
|4.
|15
|10
|3
|2
|25 - 11
|33
|5.
|15
|10
|2
|3
|21 - 9
|32
|6.
|15
|9
|4
|2
|25 - 11
|31
|7.
|15
|9
|3
|3
|21 - 15
|30
|8.
|0:0
|14
|7
|5
|2
|20 - 12
|26
|9.
|14
|7
|5
|2
|21 - 13
|26
|10.
|15
|6
|8
|1
|27 - 16
|26
|11.
|0:0
|14
|7
|4
|3
|20 - 15
|25
|12.
|14
|7
|4
|3
|21 - 19
|25
|13.
|15
|6
|6
|3
|23 - 20
|24
|14.
|0:0
|15
|7
|1
|7
|19 - 19
|22
|15.
|15
|5
|7
|3
|19 - 18
|22
|16.
|14
|5
|5
|4
|14 - 12
|20
|17.
|0:0
|15
|5
|3
|7
|16 - 19
|18
|18.
|13
|4
|3
|6
|15 - 16
|15
|19.
|15
|3
|5
|7
|13 - 16
|14
|20.
|15
|3
|4
|8
|12 - 22
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|8
|4
|3
|23 - 15
|28
|2.
|14
|6
|5
|3
|16 - 10
|23
|3.
|14
|6
|3
|5
|24 - 19
|21
|4.
|0:0
|15
|5
|6
|4
|17 - 14
|21
|5.
|14
|4
|5
|5
|18 - 22
|17
|6.
|14
|4
|4
|6
|13 - 22
|16
|7.
|15
|4
|4
|7
|14 - 20
|16
|8.
|14
|4
|3
|7
|15 - 19
|15
|9.
|15
|4
|2
|9
|18 - 25
|14
|10.
|0:0
|15
|3
|5
|7
|14 - 18
|14
|11.
|15
|3
|5
|7
|19 - 25
|14
|12.
|14
|3
|4
|7
|12 - 23
|13
|13.
|15
|4
|1
|10
|10 - 18
|13
|14.
|15
|3
|4
|8
|11 - 19
|13
|15.
|0:0
|15
|3
|3
|9
|16 - 25
|12
|16.
|15
|3
|3
|9
|11 - 22
|12
|17.
|0:0
|16
|1
|7
|8
|14 - 23
|10
|18.
|15
|2
|3
|10
|10 - 25
|9
|19.
|15
|1
|5
|9
|12 - 26
|8
|20.
|15
|1
|3
|11
|7 - 24
|6
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Фламенго
|Педро Гильерме
|11 (5)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|10 (4)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Эстеван
|9 (6)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|9 (4)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Лопес Хосе Мануэль
|9 (2)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 12
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 11
|Жувентуде
|Marcos Ze
|2 9
|Витория
|Janderson
|1 10
|Сан-Паулу
|Луис Франциско Зубелдиа
|1 10