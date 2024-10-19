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  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 30.
Витория
0:0
Первый тайм: 27'
Ред Булл Брагантино
0'
Лучшие коэффициенты
Витория
Ничья
Ред Булл Брагантино
2.30
3.60
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3.60
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Все Коэффициенты
1
Lucas
Arcanjo
27
Raul
Caceres
77
Нерис
4
Wagner
Leonardo
16
Эстевес
Лукас
8
Luan5
28
Рикардо
Риллер
7
Gustavo
Mosquito
30
Nascimento
Leite
Matheus
II
10
Мота
Жеан
39
Janderson
40
Lucas
Azevedo
34
Уртадо
Хосе
14
Энрике
Педру
II
3
Сантос
Эдуардо
36
Кандидо
Луан
8
Эвангелиста
Лукас
5
Да
Силва
Джадсом
28
Витиньо
Витор
V
10
Линкольн
II
30
Henry
Mosquera
9
Кавалейру
Иван
Витория
4-2-3-1
Ред Булл Брагантино
4-2-3-1

История личных встреч

Витория
Ред Булл Брагантино

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

12 матчей

33.3%
8.3%
58.4%
4 победы 1 ничья 7 побед

Первый тайм

33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед

История матчей

СA
2:1
СB
2:0
СB
0:2
К
3:0
К
1:0
К
3:2
СB
2:1
СB
4:1
БСБ
3:0
БСБ
0:1
СB
2:2
СB
4:1

Голы

Всего голов

14
4

Голов в среднем за матч

2.33
0.67

Среднее время на гол

38
135

Всего голов

12
7

Голов в среднем за матч

2
1.17

Среднее время на гол

45
77

Всего голов

26
11

Голов в среднем за матч

2.17
0.92

Тотал матчей

2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
3
Больше 25%
Меньше 75%
9

Среднее время на гол

41
98

Бомбардиры внутри турнира

Витория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алеррандро 7 (3) 0.23
Willian VI 5 0.17
Wagner Leonardo 5 (1) 0.17
Nascimento Leite Matheus II 4 0.13
Osvaldo 2 (1) 0.07
Эстевес Лукас 1 0.03
Jose Hugo 1 0.03
Janderson 1 0.03
Gustavo Mosquito 1 (1) 0.03
Everaldo 1 0.03
Мота Жеан 1 0.03
Erick Castillo 1 0.03
Иури Фрейтас 1 0.03
Адриано Луис 0 0
Raul Caceres 0 0
Зе Карлос III 0 0
Рикардо Риллер 0 0
Patric Calmon 0 0
Ред Булл Брагантино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Helio Junio 7 0.23
Саша Эдуардо 3 (1) 0.1
Витиньо Витор V 3 0.1
Линкольн II 3 (1) 0.1
Рамирес Эрик II 2 0.07
Эвангелиста Лукас 2 0.07
Жонатан Луис 2 0.07
Борбас Тиаго 2 0.07
Мендес Дуглас 2 0.07
Густавиньо 1 0.03
Фернандес Матеус 1 0.03
Raul González II 1 0.03
Энрике Педру II 1 0.03
Сантос Эдуардо 1 0.03
Ignacio Laquintana 1 0.03
Vinicius Mendonca 1 0.03
Кандидо Луан 1 (1) 0.03
Брунинью Филипе 0 0
Nathan Mendes 0 0
Henry Mosquera 0 0

Карточки

Витория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эстевес Лукас 8 0
Janderson 6 0
Caio Vinicius2 6 0
Дуду Эдуардо 4 1
Тиаго Карпини 4 1
Willian VI 5 0
Nascimento Leite Matheus II 5 0
Андраде Лео 5 0
Lepu 4 0
Luan5 4 0
Wagner Leonardo 2 1
Алеррандро 3 0
Lucas Arcanjo 3 0
Нерис 1 1
Camutanga 1 1
Everaldo 2 0
Муриэл Беккер 2 0
Jose Hugo 2 0
Брено Родригес 0 1
Patric Calmon 0 1
Адриано Луис 1 0
Machado 1 0
Фузато Даниэл 1 0
Osvaldo 1 0
Бруно Увини 1 0
Зе Карлос III 1 0
Иури Фрейтас 1 0
Феррейра Карлос Эдуардо 1 0
Gustavo Mosquito 1 0
Reynaldo2 1 0
Edu Goncalvec2 1 0
Pablo Baianinho 1 0
Lawan 1 0
Ред Булл Брагантино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Да Силва Джадсом 7 1
Саша Эдуардо 6 1
Витиньо Витор V 6 0
Nathan Mendes 6 0
Кандидо Луан 5 0
Швенгбер Клейтон 3 1
Рамирес Эрик II 4 0
Сантос Эдуардо 4 0
Helio Junio 4 0
Henry Mosquera 4 0
Кунья Лукас 2 1
Pedro Caixinha 2 1
Энрике Педру II 3 0
Эвангелиста Лукас 3 0
Линкольн II 3 0
Капишаба Жуниньо 3 0
Борбас Тиаго 3 0
Жонатан Луис 2 0
Фернандес Матеус 2 0
Мендес Дуглас 2 0
Эвертон Энрике 1 0
Кавалейру Иван 1 0
Густавиньо 1 0
Raul González II 1 0
Уртадо Хосе 1 0
Ignacio Laquintana 1 0
Lucas Azevedo 1 0
Лопес Гилерме 1 0
Артур I 1 0
Vinicius Mendonca 1 0
Sergio Palacios 1 0

Результаты матчей

Витория
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Ред Булл Брагантино
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

6
13
Витория
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
53% (8)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Ред Булл Брагантино
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

23
5

Упущенные победы

8
18
Витория
58.3%
41.7%
14 побед 10 поражений
Первый тайм
41% (12)
41% (12)
17% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
31% (9)
41% (12)
Ред Булл Брагантино
21.1%
78.9%
4 победы 15 поражений
Первый тайм
17% (5)
41% (12)
41% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (4)
59% (17)
28% (8)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

8
6

Волевые победы

27
5

Упущенные победы

14
31

Голы по времени матча

Забито

16
15
9 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 4
20 Не забивали 18
2
13%
3
20%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
4
25%
3
20%
31-45
2
13%
6
40%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
3
19%
3
20%
76-90

Пропущено

19
22
6 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 14
1
5%
2
9%
1-15
1
5%
3
14%
16-30
4
21%
5
23%
31-45
1
5%
6
27%
46-60
5
26%
2
9%
61-75
7
37%
4
18%
76-90

Забито

15
20
4 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 8
18 Не забивали 17
1
7%
5
25%
1-15
1
7%
3
15%
16-30
2
13%
5
25%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
3
20%
4
20%
61-75
6
40%
3
15%
76-90

Пропущено

26
15
12 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 6
10 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 11
3
12%
1
7%
1-15
3
12%
5
33%
16-30
6
23%
3
20%
31-45
7
27%
1
7%
46-60
3
12%
2
13%
61-75
4
15%
3
20%
76-90

Забито

31
35
13 В 1-м тайме 19
18 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 12
9 Не забивали 6
3
10%
8
23%
1-15
4
13%
3
9%
16-30
6
19%
8
23%
31-45
4
13%
6
17%
46-60
5
16%
4
11%
61-75
9
29%
29%
6
17%
76-90

Пропущено

45
37
18 В 1-м тайме 19
27 Во 2-м тайме 18
17 Пропускали первыми 16
23 Не пропускали 25
4
9%
3
8%
1-15
4
9%
8
22%
16-30
10
22%
8
22%
31-45
8
18%
7
19%
46-60
8
18%
4
11%
61-75
11
24%
7
19%
76-90

Результаты последних матчей

Витория
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Атлетико Минейро - Витория 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Витория 3:1 Витория - Жувентуде 1:0 Атлетико Гойаненсе - Витория 0:2
Витория - Васко да Гама 0:1 Сан-Паулу - Витория 2:1 Витория - Крузейро 2:2 Байя - Витория 2:0 Витория - Куяба 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Витория 0:2 Витория - Фламенго 1:2 Гремио - Витория 2:0 Форталеза Сеара - Витория 3:1 Витория - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Витория - Крисьюма 2:1 Коринтианс - Витория 3:2 Витория - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Флуминенсе - Витория 0:1 Ред Булл Брагантино - Витория 2:1 Витория - Атлетико Минейро 4:2
Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Ред Булл Брагантино - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Жувентуде - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Атлетико Минейро - Ред Булл Брагантино 3:0
Ред Булл Брагантино - Гремио 2:2 Ред Булл Брагантино - Байя 2:1 Крисьюма - Ред Булл Брагантино 1:0 Фламенго - Ред Булл Брагантино 2:1 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 1:2 Ред Булл Брагантино - Форталеза Сеара 1:2 Ред Булл Брагантино - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 2:3 Васко да Гама - Ред Булл Брагантино 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Ред Булл Брагантино 2:0 Ред Булл Брагантино - Флуминенсе 0:1 Ред Булл Брагантино - Барселона Гуаякиль 3:2 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Барселона Гуаякиль - Ред Булл Брагантино 1:1 Крузейро - Ред Булл Брагантино 2:1

Результаты матчей

Витория
Ред Булл Брагантино

Точный счет

0:1
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
2:1
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
4
1 раз 7%
2
6 раз 43%
1
5 раз 36%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Точный счет

2:1
3 раза 20%
3:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
2:1
4 раза 27%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 53%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
1
8 раз 53%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%

Точный счет

2:1
5 раз 17%
0:1
5 раз 17%
0:2
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
2:1
8 раз 28%
1:1
5 раз 17%
1:0
4 раза 14%
2:2
4 раза 14%
1:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 41%
0
8 раз 28%
2
8 раз 28%
4
1 раз 3%
1
13 раз 45%
2
9 раз 31%
0
6 раз 21%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Витория
Ред Булл Брагантино

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
12
2
5
9
1.5
7
7
1
13
2.5
1
13
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
11
4
4
11
1.5
3
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
8
0.5
Больше Меньше
23
6
9
20
1.5
10
19
1
28
2.5
1
28
1
28
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 30 18 7 5 48 - 26 61
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 29 17 6 6 46 - 20 57
3.
Форталеза Сеара
 30 16 8 6 39 - 30 56
4.
Фламенго
 29 15 6 8 45 - 34 51
5.
Сан-Паулу
 30 15 5 10 41 - 32 50
6.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:0 29 12 11 6 37 - 26 47
7.
Байя
 30 13 7 10 40 - 34 46
8.
Крузейро
 30 12 8 10 36 - 30 44
9.
Атлетико Минейро
 29 10 11 8 41 - 42 41
10.
Васко да Гама
 29 10 7 12 32 - 41 37
11.
Гремио
 0:0 30 10 6 14 33 - 37 36
12.
Крисьюма
 30 9 9 12 37 - 43 36
13.
Ред Булл Брагантино
 0:0 30 8 11 11 34 - 38 35
14.
Жувентуде
 29 8 10 11 33 - 39 34
15.
Флуминенсе
 29 9 6 14 24 - 30 33
16.
Коринтианс
 30 7 11 12 34 - 40 32
17.
Атлетико Паранаэнсе
 28 8 7 13 29 - 36 31
18.
Витория
 0:0 30 8 6 16 32 - 44 30
19.
Куяба
 29 6 9 14 25 - 39 27
20.
Атлетико Гойаненсе
 30 5 7 18 22 - 47 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 16 12 4 0 26 - 8 40
2.
Сан-Паулу
 16 11 2 3 26 - 13 35
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 15 11 1 3 30 - 10 34
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 15 10 3 2 25 - 11 33
5.
Байя
 15 10 2 3 21 - 9 32
6.
Крузейро
 15 9 4 2 25 - 11 31
7.
Фламенго
 15 9 3 3 21 - 15 30
8.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:0 14 7 5 2 20 - 12 26
9.
Жувентуде
 14 7 5 2 21 - 13 26
10.
Коринтианс
 15 6 8 1 27 - 16 26
11.
Ред Булл Брагантино
 0:0 14 7 4 3 20 - 15 25
12.
Васко да Гама
 14 7 4 3 21 - 19 25
13.
Атлетико Минейро
 15 6 6 3 23 - 20 24
14.
Гремио
 0:0 15 7 1 7 19 - 19 22
15.
Крисьюма
 15 5 7 3 19 - 18 22
16.
Флуминенсе
 14 5 5 4 14 - 12 20
17.
Витория
 0:0 15 5 3 7 16 - 19 18
18.
Атлетико Паранаэнсе
 13 4 3 6 15 - 16 15
19.
Куяба
 15 3 5 7 13 - 16 14
20.
Атлетико Гойаненсе
 15 3 4 8 12 - 22 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 15 8 4 3 23 - 15 28
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 14 6 5 3 16 - 10 23
3.
Фламенго
 14 6 3 5 24 - 19 21
4.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:0 15 5 6 4 17 - 14 21
5.
Атлетико Минейро
 14 4 5 5 18 - 22 17
6.
Форталеза Сеара
 14 4 4 6 13 - 22 16
7.
Атлетико Паранаэнсе
 15 4 4 7 14 - 20 16
8.
Сан-Паулу
 14 4 3 7 15 - 19 15
9.
Крисьюма
 15 4 2 9 18 - 25 14
10.
Гремио
 0:0 15 3 5 7 14 - 18 14
11.
Байя
 15 3 5 7 19 - 25 14
12.
Куяба
 14 3 4 7 12 - 23 13
13.
Флуминенсе
 15 4 1 10 10 - 18 13
14.
Крузейро
 15 3 4 8 11 - 19 13
15.
Витория
 0:0 15 3 3 9 16 - 25 12
16.
Васко да Гама
 15 3 3 9 11 - 22 12
17.
Ред Булл Брагантино
 0:0 16 1 7 8 14 - 23 10
18.
Атлетико Гойаненсе
 15 2 3 10 10 - 25 9
19.
Жувентуде
 15 1 5 9 12 - 26 8
20.
Коринтианс
 15 1 3 11 7 - 24 6
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Фламенго Педро Гильерме 11 (5)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 10 (4)
Палмейрас Сан-Паулу Эстеван 9 (6)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 9 (4)
Палмейрас Сан-Паулу Лопес Хосе Мануэль 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 12
Сан-Паулу Лусиано Невес 1 11
Жувентуде Marcos Ze 2 9
Витория Janderson 1 10
Сан-Паулу Луис Франциско Зубелдиа 1 10
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
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Витория
Ничья
Ред Булл Брагантино
2.30
3.60
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Витория
Ред Булл Брагантино
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