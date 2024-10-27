Тур: 31.
0'
1:0
21' ГолВизеу Фелипе
39' Желтая карточкаNewton
1:1
87' ГолLizeiro
89' Желтая карточкаJonatan Moreira III
90'+6
Ход матча
21'
1:0
39'
64'
65'
83'
87'
1:1
8
Newton
17
Matheus
XV
28
Alan
Franco1
16
Густаво
Диас
33
Арруда
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
8 NewtonПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Matheus XVПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
33 WalissonЗащитник
- Полузащитник
-
6 РоналдПолузащитник
-
10 МаркиньосПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Роша ПедроПолузащитник
-
45 Кайке АртурНападающий
-
25 Alisson III
-
-
-
20 Дуду V1
-
Главный тренер: Claudio Tencati
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Alan Franco1Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Густаво ДиасПолузащитник
-
33 Арруда ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
93 ЖандрейВратарь
- Защитник
-
17 Силва АндреНападающий
-
-
35 Sabino2
-
26 Lizeiro
-
-
22 Нето Руан
-
-
13 Рафинья XXI
-
-
47 _Ferreira
-
Главный тренер: Субельдия Луис
История личных встреч
Крисьюма
Сан-Паулу
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
7 матчей
42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы
Первый тайм
42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы
Второй тайм
14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
1.33
1
Среднее время на гол
67
90
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
10
7
Голов в среднем за матч
1.43
1
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
Среднее время на гол
63
90
Бомбардиры внутри турнира
Крисьюма
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боласье Янник
|6
|0.19
|Matheus XV
|5
|0.16
|Кайке Артур
|5
|0.16
|Fellipe Mateus
|3
|0.1
|Marcelo Hermes
|2
|0.06
|Клаудиньо Родригес
|2
|0.06
|Gustavo Barreto
|2
|0.06
|Rodrigo Fagundes
|2
|0.06
|Трауко Мигель
|2
|0.06
|Визеу Фелипе
|2
|0.06
|Higor Meritao
|2
|0.06
|Renato Kayzer
|2 (1)
|0.06
|Роналд
|1
|0.03
|Newton
|1
|0.03
|Анхель Вилькер
|1
|0.03
|Фигейреду Тобиаш
|1
|0.03
|Аллано Лима
|0
|0
|Walisson
|0
|0
|Jonatan Moreira III
|0
|0
Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лусиано Невес
|9 (1)
|0.29
|Лукас Моура
|8 (2)
|0.26
|Кальери Хонатан
|5
|0.16
|Силва Андре III
|5
|0.16
|_Ferreira
|3
|0.1
|Феррейра Факундо
|2
|0.06
|Арболеда Роберт
|2
|0.06
|William Gomes
|2
|0.06
|Alisson II
|1
|0.03
|Арруда Эрик
|1
|0.03
|Феррареси Науэль
|1
|0.03
|Lizeiro
|1
|0.03
|Бобадилья Дамиан
|1
|0.03
|Wellington Rato
|0
|0
|Igor Vinicius
|0
|0
|Rodrigo Nestor
|0
|0
|Жуан Бланко
|0
|0
|Welington
|0
|0
|Michel Araujo
|0
|0
|Alan Franco1
|0
|0
Карточки
Крисьюма
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аллано Лима
|8
|2
|Rodrigo Fagundes
|7
|0
|Роналд
|6
|0
|Фигейреду Тобиаш
|5
|0
|Eder1
|5
|0
|Gustavo XII
|3
|1
|Newton
|4
|0
|Walisson
|4
|0
|Fellipe Mateus
|4
|0
|Трауко Мигель
|2
|1
|Боласье Янник
|3
|0
|Клаудиньо Родригес
|3
|0
|Marcelo Hermes
|3
|0
|Маркиньос IV
|3
|0
|Gustavo Barreto
|3
|0
|Matheus XV
|3
|0
|Higor Meritao
|3
|0
|Анхель Вилькер
|2
|0
|Alisson III
|2
|0
|Кайке Артур
|2
|0
|Визеу Фелипе
|1
|0
|Jonatan Moreira III
|1
|0
|Каррейро Патрик
|1
|0
|Claudio Tencati
|1
|0
Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лусиано Невес
|11
|1
|Луис Франциско Зубелдиа
|10
|1
|Alan Franco1
|5
|1
|Кальери Хонатан
|6
|0
|Igor Vinicius
|4
|1
|Welington
|5
|0
|Alisson II
|4
|0
|Michel Araujo
|4
|0
|Коста Диего
|3
|0
|Лукас Моура
|3
|0
|Густаво Диас
|3
|0
|Арболеда Роберт
|3
|0
|Силва Андре III
|3
|0
|Арруда Эрик
|3
|0
|Rodrigo Nestor
|3
|0
|Бобадилья Дамиан
|3
|0
|Рафинья XXI
|3
|0
|_Ferreira
|3
|0
|Феррареси Науэль
|2
|0
|Giuliano Galoppo
|2
|0
|Wellington Rato
|2
|0
|William Gomes
|2
|0
|Феррейра Факундо
|1
|0
|Lizeiro
|1
|0
|Рафаэль Пирес
|1
|0
|Patryck
|1
|0
|Sabino2
|1
|0
|Maximiliano Cuberas
|1
|0
Результаты матчей
Крисьюма
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Сан-Паулу
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
6% (1)
44% (7)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
12
7
Крисьюма
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Сан-Паулу
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
19
6
Упущенные победы
12
25
Крисьюма
66.7%
33.3%
14 побед 7 поражений
Первый тайм
42% (13)
32% (10)
26% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
29% (9)
35% (11)
Сан-Паулу
28%
72%
7 побед 18 поражений
Первый тайм
10% (3)
42% (13)
48% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (10)
35% (11)
32% (10)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
2
9
Волевые победы
21
8
Упущенные победы
24
32
Голы по времени матча
Забито
20
16
8 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 6
17 Не забивали 21
2
10%
3
19%
1-15
2
10%
1
6%
16-30
4
20%
3
19%
31-45
5
25%
3
19%
46-60
4
20%
2
13%
61-75
3
15%
4
25%
76-90
Пропущено
19
20
6 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
0
0%
3
15%
1-15
2
11%
2
10%
16-30
4
21%
8
40%
31-45
3
16%
3
15%
46-60
4
21%
0
0%
61-75
6
32%
4
20%
76-90
Забито
19
27
8 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 13
18 Не забивали 17
2
11%
8
30%
30%
1-15
1
5%
4
15%
16-30
5
26%
3
11%
31-45
4
21%
2
7%
46-60
1
5%
5
19%
61-75
6
32%
5
19%
76-90
Пропущено
24
12
10 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 2
14 Не пропускали 8
4
17%
1
8%
1-15
2
8%
1
8%
16-30
4
17%
1
8%
31-45
5
21%
2
17%
46-60
4
17%
3
25%
61-75
5
21%
4
33%
76-90
Забито
39
43
16 В 1-м тайме 22
23 Во 2-м тайме 21
18 Забивали первыми 19
4 Не забивали 7
4
10%
11
26%
1-15
3
8%
5
12%
16-30
9
23%
6
14%
31-45
9
23%
5
12%
46-60
5
13%
7
16%
61-75
9
23%
9
21%
76-90
Пропущено
43
32
16 В 1-м тайме 16
27 Во 2-м тайме 16
12 Пропускали первыми 9
26 Не пропускали 19
4
9%
4
13%
1-15
4
9%
3
9%
16-30
8
19%
9
28%
31-45
8
19%
5
16%
46-60
8
19%
3
9%
61-75
11
26%
8
25%
76-90
Результаты последних матчей
Крисьюма
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Ботафого Рио-де-Жанейро - Крисьюма 1:1 Крисьюма - Атлетико Гойаненсе 2:0 Байя - Крисьюма 1:0 Гремио - Крисьюма 1:2
Крисьюма - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Крисьюма 5:0 Куяба - Крисьюма 2:1 Крисьюма - Ред Булл Брагантино 1:0 Крисьюма - Гремио 0:1 Крисьюма - Васко да Гама 2:2 Форталеза Сеара - Крисьюма 1:0 Крисьюма - Атлетико Минейро 2:1 Жувентуде - Крисьюма 1:2 Крисьюма - Форталеза Сеара 1:1 Фламенго - Крисьюма 2:1 Коринтианс - Крисьюма 2:1 Крисьюма - Флуминенсе 1:1 Витория - Крисьюма 2:1 Крисьюма - Крузейро 1:0 Крисьюма - Интернасьонал Порту Алегре 1:1
Сан-Паулу
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Сан-Паулу - Васко да Гама 3:0 Куяба - Сан-Паулу 2:0 Сан-Паулу - Коринтианс 3:1 Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1
Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 1:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сан-Паулу 0:0 Крузейро - Сан-Паулу 0:1 Атлетико Минейро - Сан-Паулу 0:0 Флуминенсе - Сан-Паулу 2:0 Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:1 Сан-Паулу - Витория 2:1 Сан-Паулу - Насьональ Монтевидео 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 2:1 Насьональ Монтевидео - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Атлетико Гойаненсе 1:0 Гойяс - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Фламенго 1:0 Сан-Паулу - Гойяс 2:0 Форталеза Сеара - Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2
Результаты матчей
Крисьюма
Сан-Паулу
Точный счет
1:1
5 раз 31%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
2:1
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 50%
2
6 раз 38%
0
2 раза 13%
2
6 раз 38%
1
5 раз 31%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
Точный счет
2:1
5 раз 33%
1:2
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 53%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
4
1 раз 7%
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
Точный счет
1:1
7 раз 23%
2:1
7 раз 23%
1:0
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
2:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
2:1
6 раз 19%
1:0
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
16 раз 52%
2
9 раз 29%
0
5 раз 16%
4
1 раз 3%
1
11 раз 35%
2
8 раз 26%
0
7 раз 23%
3
5 раз 16%
Тоталы голов в матче
Крисьюма
Сан-Паулу
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
142
610
97
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
105
411
411
114
213
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
265
Больше Меньше
247
1021
1318
130
526
130
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Палмейрас Сан-Паулу
|Эстеван
|11 (7)
|Фламенго
|Педро Гильерме
|11 (5)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|10 (4)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|9 (4)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Лопес Хосе Мануэль
|9 (2)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 13
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 11
|Витория
|Janderson
|1 11
|Форталеза Сеара
|Бритес Эмануэль
|2 9
|Жувентуде
|Marcos Ze
|2 9