  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 31.
Крисьюма
1:1
Конец матча
Сан-Паулу
0'
1:0
21' Гол
Визеу Фелипе
39' Желтая карточка
Newton
1:1
87' Гол
Lizeiro
89' Желтая карточка
Jonatan Moreira III
90'+6
1
Gustavo
XII
27
Клаудиньо
Родригес
3
Rodrigo
Fagundes
29
Фигейреду
Тобиаш
14
Трауко
Мигель
8
Newton
88
Gustavo
Barreto
11
Боласье
Янник
17
Matheus
XV
22
Marcelo
Hermes
9
Визеу
Фелипе
23
Рафаэль
Пирес
2
Igor
Vinicius
5
Арболеда
Роберт
28
Alan
Franco1
3
Льюис
Джамал
20
Антонио
Маркос
16
Густаво
Диас
33
Арруда
Эрик
10
Лусиано
Невес
7
Лукас
Моура
9
Кальери
Хонатан
Крисьюма
4-2-3-1
Сан-Паулу
4-2-3-1

История личных встреч

Крисьюма
Сан-Паулу

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

7 матчей

42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы

Второй тайм

14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа

История матчей

СA
2:1
БСА
1:2
КС
2:0
КС
2:1
БСА
1:1
БСА
1:0
БСА
1:2

Голы

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

1.43
1

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3

Среднее время на гол

63
90

Бомбардиры внутри турнира

Крисьюма
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боласье Янник 6 0.19
Matheus XV 5 0.16
Кайке Артур 5 0.16
Fellipe Mateus 3 0.1
Marcelo Hermes 2 0.06
Клаудиньо Родригес 2 0.06
Gustavo Barreto 2 0.06
Rodrigo Fagundes 2 0.06
Трауко Мигель 2 0.06
Визеу Фелипе 2 0.06
Higor Meritao 2 0.06
Renato Kayzer 2 (1) 0.06
Роналд 1 0.03
Newton 1 0.03
Анхель Вилькер 1 0.03
Фигейреду Тобиаш 1 0.03
Аллано Лима 0 0
Walisson 0 0
Jonatan Moreira III 0 0
Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лусиано Невес 9 (1) 0.29
Лукас Моура 8 (2) 0.26
Кальери Хонатан 5 0.16
Силва Андре III 5 0.16
_Ferreira 3 0.1
Феррейра Факундо 2 0.06
Арболеда Роберт 2 0.06
William Gomes 2 0.06
Alisson II 1 0.03
Арруда Эрик 1 0.03
Феррареси Науэль 1 0.03
Lizeiro 1 0.03
Бобадилья Дамиан 1 0.03
Wellington Rato 0 0
Igor Vinicius 0 0
Rodrigo Nestor 0 0
Жуан Бланко 0 0
Welington 0 0
Michel Araujo 0 0
Alan Franco1 0 0

Карточки

Крисьюма
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аллано Лима 8 2
Rodrigo Fagundes 7 0
Роналд 6 0
Фигейреду Тобиаш 5 0
Eder1 5 0
Gustavo XII 3 1
Newton 4 0
Walisson 4 0
Fellipe Mateus 4 0
Трауко Мигель 2 1
Боласье Янник 3 0
Клаудиньо Родригес 3 0
Marcelo Hermes 3 0
Маркиньос IV 3 0
Gustavo Barreto 3 0
Matheus XV 3 0
Higor Meritao 3 0
Анхель Вилькер 2 0
Alisson III 2 0
Кайке Артур 2 0
Визеу Фелипе 1 0
Jonatan Moreira III 1 0
Каррейро Патрик 1 0
Claudio Tencati 1 0
Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лусиано Невес 11 1
Луис Франциско Зубелдиа 10 1
Alan Franco1 5 1
Кальери Хонатан 6 0
Igor Vinicius 4 1
Welington 5 0
Alisson II 4 0
Michel Araujo 4 0
Коста Диего 3 0
Лукас Моура 3 0
Густаво Диас 3 0
Арболеда Роберт 3 0
Силва Андре III 3 0
Арруда Эрик 3 0
Rodrigo Nestor 3 0
Бобадилья Дамиан 3 0
Рафинья XXI 3 0
_Ferreira 3 0
Феррареси Науэль 2 0
Giuliano Galoppo 2 0
Wellington Rato 2 0
William Gomes 2 0
Феррейра Факундо 1 0
Lizeiro 1 0
Рафаэль Пирес 1 0
Patryck 1 0
Sabino2 1 0
Maximiliano Cuberas 1 0

Результаты матчей

Крисьюма
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Сан-Паулу
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
6% (1)
44% (7)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

12
7
Крисьюма
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Сан-Паулу
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

19
6

Упущенные победы

12
25
Крисьюма
66.7%
33.3%
14 побед 7 поражений
Первый тайм
42% (13)
32% (10)
26% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
29% (9)
35% (11)
Сан-Паулу
28%
72%
7 побед 18 поражений
Первый тайм
10% (3)
42% (13)
48% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (10)
35% (11)
32% (10)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

2
9

Волевые победы

21
8

Упущенные победы

24
32

Голы по времени матча

Забито

20
16
8 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 6
17 Не забивали 21
2
10%
3
19%
1-15
2
10%
1
6%
16-30
4
20%
3
19%
31-45
5
25%
3
19%
46-60
4
20%
2
13%
61-75
3
15%
4
25%
76-90

Пропущено

19
20
6 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
0
0%
3
15%
1-15
2
11%
2
10%
16-30
4
21%
8
40%
31-45
3
16%
3
15%
46-60
4
21%
0
0%
61-75
6
32%
4
20%
76-90

Забито

19
27
8 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 13
18 Не забивали 17
2
11%
8
30%
30%
1-15
1
5%
4
15%
16-30
5
26%
3
11%
31-45
4
21%
2
7%
46-60
1
5%
5
19%
61-75
6
32%
5
19%
76-90

Пропущено

24
12
10 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 2
14 Не пропускали 8
4
17%
1
8%
1-15
2
8%
1
8%
16-30
4
17%
1
8%
31-45
5
21%
2
17%
46-60
4
17%
3
25%
61-75
5
21%
4
33%
76-90

Забито

39
43
16 В 1-м тайме 22
23 Во 2-м тайме 21
18 Забивали первыми 19
4 Не забивали 7
4
10%
11
26%
1-15
3
8%
5
12%
16-30
9
23%
6
14%
31-45
9
23%
5
12%
46-60
5
13%
7
16%
61-75
9
23%
9
21%
76-90

Пропущено

43
32
16 В 1-м тайме 16
27 Во 2-м тайме 16
12 Пропускали первыми 9
26 Не пропускали 19
4
9%
4
13%
1-15
4
9%
3
9%
16-30
8
19%
9
28%
31-45
8
19%
5
16%
46-60
8
19%
3
9%
61-75
11
26%
8
25%
76-90

Результаты последних матчей

Крисьюма
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Ботафого Рио-де-Жанейро - Крисьюма 1:1 Крисьюма - Атлетико Гойаненсе 2:0 Байя - Крисьюма 1:0 Гремио - Крисьюма 1:2
Крисьюма - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Крисьюма 5:0 Куяба - Крисьюма 2:1 Крисьюма - Ред Булл Брагантино 1:0 Крисьюма - Гремио 0:1 Крисьюма - Васко да Гама 2:2 Форталеза Сеара - Крисьюма 1:0 Крисьюма - Атлетико Минейро 2:1 Жувентуде - Крисьюма 1:2 Крисьюма - Форталеза Сеара 1:1 Фламенго - Крисьюма 2:1 Коринтианс - Крисьюма 2:1 Крисьюма - Флуминенсе 1:1 Витория - Крисьюма 2:1 Крисьюма - Крузейро 1:0 Крисьюма - Интернасьонал Порту Алегре 1:1
Сан-Паулу
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Сан-Паулу - Васко да Гама 3:0 Куяба - Сан-Паулу 2:0 Сан-Паулу - Коринтианс 3:1 Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1
Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 1:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сан-Паулу 0:0 Крузейро - Сан-Паулу 0:1 Атлетико Минейро - Сан-Паулу 0:0 Флуминенсе - Сан-Паулу 2:0 Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:1 Сан-Паулу - Витория 2:1 Сан-Паулу - Насьональ Монтевидео 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 2:1 Насьональ Монтевидео - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Атлетико Гойаненсе 1:0 Гойяс - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Фламенго 1:0 Сан-Паулу - Гойяс 2:0 Форталеза Сеара - Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2

Результаты матчей

Крисьюма
Сан-Паулу

Точный счет

1:1
5 раз 31%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
2:1
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 50%
2
6 раз 38%
0
2 раза 13%
2
6 раз 38%
1
5 раз 31%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%

Точный счет

2:1
5 раз 33%
1:2
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 53%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
4
1 раз 7%
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%

Точный счет

1:1
7 раз 23%
2:1
7 раз 23%
1:0
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
2:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
2:1
6 раз 19%
1:0
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
16 раз 52%
2
9 раз 29%
0
5 раз 16%
4
1 раз 3%
1
11 раз 35%
2
8 раз 26%
0
7 раз 23%
3
5 раз 16%

Тоталы голов в матче

Крисьюма
Сан-Паулу

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
14
2
6
10
1.5
9
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
10
5
4
11
1.5
4
11
1
14
2.5
2
13
1
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
5
0.5
Больше Меньше
24
7
10
21
1.5
13
18
1
30
2.5
5
26
1
30
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 31 19 7 5 49 - 26 64
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 31 18 7 6 53 - 25 61
3.
Форталеза Сеара
 31 16 9 6 41 - 32 57
4.
Фламенго
 30 16 6 8 49 - 36 54
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 30 14 10 6 41 - 27 52
6.
Сан-Паулу
 31 15 6 10 42 - 33 51
7.
Байя
 30 13 7 10 40 - 34 46
8.
Крузейро
 31 12 8 11 36 - 33 44
9.
Атлетико Минейро
 30 10 11 9 42 - 45 41
10.
Васко да Гама
 30 11 7 12 33 - 41 40
11.
Гремио
 31 11 5 15 36 - 39 38
12.
Крисьюма
 31 9 10 12 38 - 44 37
13.
Флуминенсе
 31 10 6 15 26 - 32 36
14.
Витория
 31 10 5 16 35 - 45 35
15.
Атлетико Паранаэнсе
 30 9 7 14 32 - 37 34
16.
Ред Булл Брагантино
 31 8 10 13 34 - 40 34
17.
Жувентуде
 31 8 10 13 38 - 48 34
18.
Коринтианс
 30 7 11 12 34 - 40 32
19.
Куяба
 30 6 9 15 25 - 40 27
20.
Атлетико Гойаненсе
 31 5 7 19 23 - 50 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 16 12 4 0 26 - 8 40
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 16 11 2 3 32 - 12 35
3.
Сан-Паулу
 16 11 2 3 26 - 13 35
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 15 10 3 2 25 - 11 33
5.
Фламенго
 16 10 3 3 25 - 17 33
6.
Байя
 15 10 2 3 21 - 9 32
7.
Крузейро
 15 9 4 2 25 - 11 31
8.
Интернасьонал Порту Алегре
 14 8 4 2 21 - 12 28
9.
Васко да Гама
 15 8 4 3 22 - 19 28
10.
Жувентуде
 15 7 5 3 24 - 18 26
11.
Коринтианс
 15 6 8 1 27 - 16 26
12.
Ред Булл Брагантино
 15 7 4 4 20 - 16 25
13.
Гремио
 16 8 1 7 22 - 20 25
14.
Атлетико Минейро
 16 6 6 4 24 - 23 24
15.
Флуминенсе
 15 6 5 4 15 - 12 23
16.
Витория
 16 7 2 7 19 - 20 23
17.
Крисьюма
 16 5 8 3 20 - 19 23
18.
Атлетико Паранаэнсе
 14 5 3 6 18 - 16 18
19.
Куяба
 15 3 5 7 13 - 16 14
20.
Атлетико Гойаненсе
 15 3 4 8 12 - 22 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 16 9 4 3 24 - 15 31
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 15 7 5 3 21 - 13 26
3.
Интернасьонал Порту Алегре
 16 6 6 4 20 - 15 24
4.
Фламенго
 14 6 3 5 24 - 19 21
5.
Атлетико Минейро
 14 4 5 5 18 - 22 17
6.
Форталеза Сеара
 15 4 5 6 15 - 24 17
7.
Сан-Паулу
 15 4 4 7 16 - 20 16
8.
Атлетико Паранаэнсе
 16 4 4 8 14 - 21 16
9.
Крисьюма
 15 4 2 9 18 - 25 14
10.
Байя
 15 3 5 7 19 - 25 14
11.
Гремио
 15 3 4 8 14 - 19 13
12.
Куяба
 15 3 4 8 12 - 24 13
13.
Флуминенсе
 16 4 1 11 11 - 20 13
14.
Крузейро
 16 3 4 9 11 - 22 13
15.
Витория
 15 3 3 9 16 - 25 12
16.
Васко да Гама
 15 3 3 9 11 - 22 12
17.
Атлетико Гойаненсе
 16 2 3 11 11 - 28 9
18.
Ред Булл Брагантино
 16 1 6 9 14 - 24 9
19.
Жувентуде
 16 1 5 10 14 - 30 8
20.
Коринтианс
 15 1 3 11 7 - 24 6
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Палмейрас Сан-Паулу Эстеван 11 (7)
Фламенго Педро Гильерме 11 (5)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 10 (4)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 9 (4)
Палмейрас Сан-Паулу Лопес Хосе Мануэль 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 13
Сан-Паулу Лусиано Невес 1 11
Витория Janderson 1 11
Форталеза Сеара Бритес Эмануэль 2 9
Жувентуде Marcos Ze 2 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 39'
    Newton получил желтую карточку от судьи
  • 21'
    Г О О О О Л - Визеу Фелипе бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Где смотреть матч Крисьюма 1:1 Сан-Паулу онлайн

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