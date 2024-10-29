Тур: 31.
0:1
Конец матча
0'
0:1
44' ПенальтиДепай Мемфис
45' Желтая карточкаClayson
45' Желтая карточкаКоронадо Игор
48' Желтая карточкаРамон
55' Желтая карточкаФилипе Аугусто
64' Желтая карточкаFernando Sobral
69' Желтая карточкаRaniele
83' Желтая карточкаMarllon
90'+9
Ход матча
44'
0:1
45'
45'
48'
55'
56'
61'
64'
66'
69'
78'
83'
Прогноз на матч от Liveresult
4
Marllon
34
Bruno
VI
23
Рамон
25
Clayson
25
Кака
II
21
Биду
14
Raniele
27
Bidon
Breno
94
Депай
Мемфис
43
Магно
Таллес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
4 MarllonЗащитник
-
34 Bruno VIЗащитник
-
23 РамонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 ClaysonПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
63 Пабло ХуанЗащитник
-
21 RailanПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
12 Rhyan
-
-
-
10 Max Alves
-
-
Главный тренер: Bernardo Franco
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Кака IIЗащитник
-
21 БидуЗащитник
- Полузащитник
-
14 RanieleПолузащитник
-
27 Bidon BrenoПолузащитник
- Полузащитник
-
94 Депай МемфисНападающий
-
43 Магно ТаллесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Фагнер ЛемосЗащитник
-
8 ШарлесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Раул ПедроНападающий
-
16 Энрике Педро
-
-
49 Gui Negao
-
Главный тренер: Диас Рамон
История личных встреч
Куяба
Коринтианс
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
7 матчей
14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
0.67
1
Среднее время на гол
135
90
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
1.75
1
Среднее время на гол
51
90
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
1.29
1
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
70
90
Бомбардиры внутри турнира
Куяба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Питта Исидро
|7 (3)
|0.23
|Clayson
|5
|0.16
|Рамон
|2
|0.06
|Ласерда Дерик
|2
|0.06
|Кафу Жонатан
|1
|0.03
|Fernando Sobral
|1 (1)
|0.03
|Фернандес Лукас IV
|1
|0.03
|Marllon
|1
|0.03
|Дейверсон Силва
|1
|0.03
|Bruno VI
|1
|0.03
|Max Alves
|1
|0.03
|Chrytian Eliel
|1
|0.03
|Денилсон Невес
|0
|0
|Railan
|0
|0
|Guilherme Madruga
|0
|0
Коринтианс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алберто Юри
|8 (2)
|0.26
|Гарро Родриго
|6 (1)
|0.19
|Ромеро Анхель
|5
|0.16
|Кака II
|4
|0.13
|Уэсли Лопес
|3
|0.1
|Магно Таллес
|2
|0.06
|Депай Мемфис
|2 (1)
|0.06
|Коронадо Игор
|1
|0.03
|Gustavo Mosquito
|1
|0.03
|Энрике Педро XI
|1
|0.03
|Котулио Матеус
|1
|0.03
|Биду
|1
|0.03
|Жоване
|1
|0.03
|Hugo Farias
|0
|0
|Каррильо Андре
|0
|0
|Фагнер Лемос
|0
|0
Карточки
Куяба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эмпереур Алан
|8
|0
|Денилсон Невес
|7
|0
|Рамон
|7
|0
|Matheus Alexandre
|7
|0
|Минейро Лукас
|6
|0
|Clayson
|6
|0
|Ласерда Дерик
|6
|0
|Филипе Аугусто
|5
|0
|Fernando Sobral
|5
|0
|Marllon
|4
|0
|Railan
|4
|0
|Питта Исидро
|4
|0
|Фернандес Лукас IV
|3
|0
|Andre1
|3
|0
|Пети Арманду
|1
|1
|Walter Leandro Capeloza Artune II
|2
|0
|Max Alves
|2
|0
|Guilherme Madruga
|2
|0
|Luciano Gimenez
|0
|1
|Пабло Хуан
|1
|0
|Кафу Жонатан
|1
|0
|Bruno VI
|1
|0
|Аллисон
|1
|0
|Chrytian Eliel
|1
|0
Коринтианс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарро Родриго
|8
|0
|Алберто Юри
|6
|1
|Raniele
|7
|0
|Энрике Густаво
|5
|1
|Ромеро Анхель
|6
|0
|Коронадо Игор
|6
|0
|Кака II
|4
|1
|Bidon Breno
|5
|0
|Рамальо Андре
|3
|1
|Шарлес
|4
|0
|Фагнер Лемос
|2
|1
|Мартинес Хосе Андрес
|3
|0
|Торрес Феликс
|3
|0
|Мигель Карлос
|3
|0
|Каэтано Жоао
|1
|1
|Райан
|2
|0
|Котулио Матеус
|2
|0
|Уэсли Лопес
|2
|0
|Сантана Алекс
|2
|0
|Раул Педро
|2
|0
|Ногейра Хуго
|2
|0
|Магно Таллес
|2
|0
|Биду
|2
|0
|Hugo Farias
|2
|0
|Каррильо Андре
|1
|0
|Депай Мемфис
|1
|0
|Майкон Барберан
|1
|0
|Gustavo Mosquito
|1
|0
|Leonardo Mana
|1
|0
|Жоване
|1
|0
|Ramon Diaz
|1
|0
|Энрике Педро XI
|1
|0
Результаты матчей
Куяба
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
Коринтианс
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
3
7
Куяба
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
47% (7)
7% (1)
Коринтианс
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
38% (6)
56% (9)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
1
8
Волевые победы
18
1
Упущенные победы
11
28
Куяба
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
26% (8)
42% (13)
32% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
48% (15)
23% (7)
Коринтианс
15%
85%
3 победы 17 поражений
Первый тайм
23% (7)
45% (14)
32% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (2)
39% (12)
55% (17)
Сухие победы
9
3
Сухие поражения
6
10
Волевые победы
19
1
Упущенные победы
14
35
Голы по времени матча
Забито
12
9
8 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
25 Не забивали 24
3
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
5
42%
3
33%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
3
33%
61-75
1
8%
2
22%
76-90
Пропущено
18
23
8 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 12
10 Не пропускали 13
2
11%
2
9%
1-15
2
11%
1
4%
16-30
4
22%
6
26%
31-45
1
6%
6
26%
46-60
5
28%
2
9%
61-75
4
22%
6
26%
76-90
Забито
12
28
7 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 6
24 Не забивали 19
2
17%
2
7%
1-15
3
25%
4
14%
16-30
2
17%
7
25%
31-45
2
17%
6
21%
46-60
1
8%
3
11%
61-75
2
17%
6
21%
76-90
Пропущено
24
15
13 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 4
9 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 11
3
13%
4
27%
1-15
2
8%
2
13%
16-30
8
33%
5
33%
31-45
3
13%
1
7%
46-60
6
25%
0
0%
61-75
2
8%
3
20%
76-90
Забито
24
37
15 В 1-м тайме 17
9 Во 2-м тайме 20
8 Забивали первыми 9
18 Не забивали 12
5
21%
2
5%
1-15
3
13%
5
14%
16-30
7
29%
29%
10
27%
31-45
4
17%
6
16%
46-60
2
8%
6
16%
61-75
3
13%
8
22%
76-90
Пропущено
42
38
21 В 1-м тайме 20
21 Во 2-м тайме 18
18 Пропускали первыми 19
23 Не пропускали 24
5
12%
6
16%
1-15
4
10%
3
8%
16-30
12
29%
11
29%
31-45
4
10%
7
18%
46-60
11
26%
2
5%
61-75
6
14%
9
24%
76-90
Результаты последних матчей
Куяба
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Васко да Гама - Куяба 1:0 Атлетико Гойаненсе - Куяба 0:0 Куяба - Сан-Паулу 2:0 Форталеза Сеара - Куяба 1:0
Куяба - Крузейро 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Куяба 3:0 Куяба - Жувентуде 0:0 Куяба - Крисьюма 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 5:0 Атлетико Минейро - Куяба 1:1 Куяба - Гремио 1:3 Витория - Куяба 1:0 Куяба - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Куяба - Палестино 1:2 Куяба - Флуминенсе 0:1 Палестино - Куяба 1:1 Байя - Куяба 1:2 Фламенго - Куяба 1:1 Куяба - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Куяба - Ред Булл Брагантино 1:1
Коринтианс
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Коринтианс - Расинг Авельянеда 2:2 Коринтианс - Фламенго 0:0 Коринтианс - Атлетико Паранаэнсе 5:2 Коринтианс - Интернасьонал Порту Алегре 2:2
Фламенго - Коринтианс 1:0 Сан-Паулу - Коринтианс 3:1 Коринтианс - Форталеза Сеара 3:0 Коринтианс - Атлетико Гойаненсе 3:0 Форталеза Сеара - Коринтианс 0:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Коринтианс 2:1 Коринтианс - Жувентуде 3:1 Коринтианс - Фламенго 2:1 Жувентуде - Коринтианс 2:1 Форталеза Сеара - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 1:2 Флуминенсе - Коринтианс 0:0 Ред Булл Брагантино - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 1:1 Гремио - Коринтианс 0:0 Коринтианс - Жувентуде 1:1
Результаты матчей
Куяба
Коринтианс
Точный счет
0:0
4 раза 25%
0:1
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 20%
2:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
9 раз 56%
1
4 раза 25%
2
2 раза 13%
5
1 раз 6%
2
5 раз 33%
0
3 раза 20%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:0
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
2:0
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 53%
1
5 раз 33%
2
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
9 раз 56%
1
6 раз 38%
2
1 раз 6%
Точный счет
0:0
5 раз 16%
0:1
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
2:1
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:1
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
2:2
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
Точное количество голов
0
17 раз 55%
1
9 раз 29%
2
3 раза 10%
5
2 раза 6%
0
12 раз 39%
1
9 раз 29%
2
6 раз 19%
3
3 раза 10%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Куяба
Коринтианс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
79
Больше Меньше
123
313
96
115
411
115
114
115
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
78
Больше Меньше
79
213
115
114
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1417
Больше Меньше
1912
526
1021
229
427
229
130
229
130
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|31
|19
|7
|5
|49 - 26
|64
|2.
|31
|18
|7
|6
|53 - 25
|61
|3.
|31
|16
|9
|6
|41 - 32
|57
|4.
|30
|16
|6
|8
|49 - 36
|54
|5.
|30
|14
|10
|6
|41 - 27
|52
|6.
|31
|15
|6
|10
|42 - 33
|51
|7.
|2:3
|31
|13
|7
|11
|42 - 37
|46
|8.
|31
|12
|8
|11
|36 - 33
|44
|9.
|3:2
|31
|12
|7
|12
|36 - 43
|43
|10.
|30
|10
|11
|9
|42 - 45
|41
|11.
|31
|11
|5
|15
|36 - 39
|38
|12.
|31
|9
|10
|12
|38 - 44
|37
|13.
|31
|10
|6
|15
|26 - 32
|36
|14.
|31
|10
|5
|16
|35 - 45
|35
|15.
|31
|8
|11
|12
|35 - 40
|35
|16.
|30
|9
|7
|14
|32 - 37
|34
|17.
|31
|8
|10
|13
|34 - 40
|34
|18.
|31
|8
|10
|13
|38 - 48
|34
|19.
|31
|6
|9
|16
|25 - 41
|27
|20.
|31
|5
|7
|19
|23 - 50
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|12
|4
|0
|26 - 8
|40
|2.
|16
|11
|2
|3
|32 - 12
|35
|3.
|16
|11
|2
|3
|26 - 13
|35
|4.
|15
|10
|3
|2
|25 - 11
|33
|5.
|16
|10
|3
|3
|25 - 17
|33
|6.
|2:3
|15
|10
|2
|3
|21 - 9
|32
|7.
|15
|9
|4
|2
|25 - 11
|31
|8.
|3:2
|16
|9
|4
|3
|25 - 21
|31
|9.
|14
|8
|4
|2
|21 - 12
|28
|10.
|15
|7
|5
|3
|24 - 18
|26
|11.
|15
|6
|8
|1
|27 - 16
|26
|12.
|15
|7
|4
|4
|20 - 16
|25
|13.
|16
|8
|1
|7
|22 - 20
|25
|14.
|16
|6
|6
|4
|24 - 23
|24
|15.
|15
|6
|5
|4
|15 - 12
|23
|16.
|16
|7
|2
|7
|19 - 20
|23
|17.
|16
|5
|8
|3
|20 - 19
|23
|18.
|14
|5
|3
|6
|18 - 16
|18
|19.
|16
|3
|5
|8
|13 - 17
|14
|20.
|15
|3
|4
|8
|12 - 22
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|9
|4
|3
|24 - 15
|31
|2.
|15
|7
|5
|3
|21 - 13
|26
|3.
|16
|6
|6
|4
|20 - 15
|24
|4.
|14
|6
|3
|5
|24 - 19
|21
|5.
|14
|4
|5
|5
|18 - 22
|17
|6.
|15
|4
|5
|6
|15 - 24
|17
|7.
|15
|4
|4
|7
|16 - 20
|16
|8.
|16
|4
|4
|8
|14 - 21
|16
|9.
|15
|4
|2
|9
|18 - 25
|14
|10.
|2:3
|16
|3
|5
|8
|21 - 28
|14
|11.
|15
|3
|4
|8
|14 - 19
|13
|12.
|15
|3
|4
|8
|12 - 24
|13
|13.
|16
|4
|1
|11
|11 - 20
|13
|14.
|16
|3
|4
|9
|11 - 22
|13
|15.
|15
|3
|3
|9
|16 - 25
|12
|16.
|3:2
|15
|3
|3
|9
|11 - 22
|12
|17.
|16
|2
|3
|11
|8 - 24
|9
|18.
|16
|2
|3
|11
|11 - 28
|9
|19.
|16
|1
|6
|9
|14 - 24
|9
|20.
|16
|1
|5
|10
|14 - 30
|8
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Палмейрас Сан-Паулу
|Эстеван
|11 (7)
|Фламенго
|Педро Гильерме
|11 (5)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|10 (4)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|9 (4)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Лопес Хосе Мануэль
|9 (2)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 13
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 11
|Витория
|Janderson
|1 11
|Форталеза Сеара
|Бритес Эмануэль
|2 9
|Жувентуде
|Marcos Ze
|2 9