  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 31.
Куяба
0:1
Конец матча
Коринтианс
0'
0:1
44' Пенальти
Депай Мемфис
45' Желтая карточка
Clayson
45' Желтая карточка
Коронадо Игор
48' Желтая карточка
Рамон
55' Желтая карточка
Филипе Аугусто
64' Желтая карточка
Fernando Sobral
69' Желтая карточка
Raniele
83' Желтая карточка
Marllon
90'+9
1
Walter
Leandro
Capeloza
Artune
II
2
Matheus
Alexandre
4
Marllon
34
Bruno
VI
23
Рамон
88
Fernando
Sobral
5
Филипе
Аугусто
19
Зауэр
Густаво
18
Фернандес
Лукас
IV
25
Clayson
9
Питта
Исидро
1
Ногейра
Хуго
2
Котулио
Матеус
3
Торрес
Феликс
25
Кака
II
21
Биду
80
Сантана
Алекс
14
Raniele
27
Bidon
Breno
77
Коронадо
Игор
94
Депай
Мемфис
43
Магно
Таллес
Куяба
4-2-3-1
Коринтианс
4-3-1-2

История личных встреч

Куяба
Коринтианс

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

7 матчей

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

История матчей

СA
1:1
СA
0:1
СA
1:1
СA
2:0
СA
1:0
СA
3:2
СA
1:2

Голы

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

0.67
1

Среднее время на гол

135
90

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

1.75
1

Среднее время на гол

51
90

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

1.29
1

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

70
90

Бомбардиры внутри турнира

Куяба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Питта Исидро 7 (3) 0.23
Clayson 5 0.16
Рамон 2 0.06
Ласерда Дерик 2 0.06
Кафу Жонатан 1 0.03
Fernando Sobral 1 (1) 0.03
Фернандес Лукас IV 1 0.03
Marllon 1 0.03
Дейверсон Силва 1 0.03
Bruno VI 1 0.03
Max Alves 1 0.03
Chrytian Eliel 1 0.03
Денилсон Невес 0 0
Railan 0 0
Guilherme Madruga 0 0
Коринтианс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алберто Юри 8 (2) 0.26
Гарро Родриго 6 (1) 0.19
Ромеро Анхель 5 0.16
Кака II 4 0.13
Уэсли Лопес 3 0.1
Магно Таллес 2 0.06
Депай Мемфис 2 (1) 0.06
Коронадо Игор 1 0.03
Gustavo Mosquito 1 0.03
Энрике Педро XI 1 0.03
Котулио Матеус 1 0.03
Биду 1 0.03
Жоване 1 0.03
Hugo Farias 0 0
Каррильо Андре 0 0
Фагнер Лемос 0 0

Карточки

Куяба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эмпереур Алан 8 0
Денилсон Невес 7 0
Рамон 7 0
Matheus Alexandre 7 0
Минейро Лукас 6 0
Clayson 6 0
Ласерда Дерик 6 0
Филипе Аугусто 5 0
Fernando Sobral 5 0
Marllon 4 0
Railan 4 0
Питта Исидро 4 0
Фернандес Лукас IV 3 0
Andre1 3 0
Пети Арманду 1 1
Walter Leandro Capeloza Artune II 2 0
Max Alves 2 0
Guilherme Madruga 2 0
Luciano Gimenez 0 1
Пабло Хуан 1 0
Кафу Жонатан 1 0
Bruno VI 1 0
Аллисон 1 0
Chrytian Eliel 1 0
Коринтианс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарро Родриго 8 0
Алберто Юри 6 1
Raniele 7 0
Энрике Густаво 5 1
Ромеро Анхель 6 0
Коронадо Игор 6 0
Кака II 4 1
Bidon Breno 5 0
Рамальо Андре 3 1
Шарлес 4 0
Фагнер Лемос 2 1
Мартинес Хосе Андрес 3 0
Торрес Феликс 3 0
Мигель Карлос 3 0
Каэтано Жоао 1 1
Райан 2 0
Котулио Матеус 2 0
Уэсли Лопес 2 0
Сантана Алекс 2 0
Раул Педро 2 0
Ногейра Хуго 2 0
Магно Таллес 2 0
Биду 2 0
Hugo Farias 2 0
Каррильо Андре 1 0
Депай Мемфис 1 0
Майкон Барберан 1 0
Gustavo Mosquito 1 0
Leonardo Mana 1 0
Жоване 1 0
Ramon Diaz 1 0
Энрике Педро XI 1 0

Результаты матчей

Куяба
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
Коринтианс
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
7
Куяба
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
47% (7)
7% (1)
Коринтианс
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
38% (6)
56% (9)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

1
8

Волевые победы

18
1

Упущенные победы

11
28
Куяба
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
26% (8)
42% (13)
32% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
48% (15)
23% (7)
Коринтианс
15%
85%
3 победы 17 поражений
Первый тайм
23% (7)
45% (14)
32% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (2)
39% (12)
55% (17)

Сухие победы

9
3

Сухие поражения

6
10

Волевые победы

19
1

Упущенные победы

14
35

Голы по времени матча

Забито

12
9
8 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
25 Не забивали 24
3
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
5
42%
3
33%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
3
33%
61-75
1
8%
2
22%
76-90

Пропущено

18
23
8 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 12
10 Не пропускали 13
2
11%
2
9%
1-15
2
11%
1
4%
16-30
4
22%
6
26%
31-45
1
6%
6
26%
46-60
5
28%
2
9%
61-75
4
22%
6
26%
76-90

Забито

12
28
7 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 6
24 Не забивали 19
2
17%
2
7%
1-15
3
25%
4
14%
16-30
2
17%
7
25%
31-45
2
17%
6
21%
46-60
1
8%
3
11%
61-75
2
17%
6
21%
76-90

Пропущено

24
15
13 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 4
9 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 11
3
13%
4
27%
1-15
2
8%
2
13%
16-30
8
33%
5
33%
31-45
3
13%
1
7%
46-60
6
25%
0
0%
61-75
2
8%
3
20%
76-90

Забито

24
37
15 В 1-м тайме 17
9 Во 2-м тайме 20
8 Забивали первыми 9
18 Не забивали 12
5
21%
2
5%
1-15
3
13%
5
14%
16-30
7
29%
29%
10
27%
31-45
4
17%
6
16%
46-60
2
8%
6
16%
61-75
3
13%
8
22%
76-90

Пропущено

42
38
21 В 1-м тайме 20
21 Во 2-м тайме 18
18 Пропускали первыми 19
23 Не пропускали 24
5
12%
6
16%
1-15
4
10%
3
8%
16-30
12
29%
11
29%
31-45
4
10%
7
18%
46-60
11
26%
2
5%
61-75
6
14%
9
24%
76-90

Результаты последних матчей

Куяба
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Васко да Гама - Куяба 1:0 Атлетико Гойаненсе - Куяба 0:0 Куяба - Сан-Паулу 2:0 Форталеза Сеара - Куяба 1:0
Куяба - Крузейро 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Куяба 3:0 Куяба - Жувентуде 0:0 Куяба - Крисьюма 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 5:0 Атлетико Минейро - Куяба 1:1 Куяба - Гремио 1:3 Витория - Куяба 1:0 Куяба - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Куяба - Палестино 1:2 Куяба - Флуминенсе 0:1 Палестино - Куяба 1:1 Байя - Куяба 1:2 Фламенго - Куяба 1:1 Куяба - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Куяба - Ред Булл Брагантино 1:1
Коринтианс
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Коринтианс - Расинг Авельянеда 2:2 Коринтианс - Фламенго 0:0 Коринтианс - Атлетико Паранаэнсе 5:2 Коринтианс - Интернасьонал Порту Алегре 2:2
Фламенго - Коринтианс 1:0 Сан-Паулу - Коринтианс 3:1 Коринтианс - Форталеза Сеара 3:0 Коринтианс - Атлетико Гойаненсе 3:0 Форталеза Сеара - Коринтианс 0:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Коринтианс 2:1 Коринтианс - Жувентуде 3:1 Коринтианс - Фламенго 2:1 Жувентуде - Коринтианс 2:1 Форталеза Сеара - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 1:2 Флуминенсе - Коринтианс 0:0 Ред Булл Брагантино - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 1:1 Гремио - Коринтианс 0:0 Коринтианс - Жувентуде 1:1

Результаты матчей

Куяба
Коринтианс

Точный счет

0:0
4 раза 25%
0:1
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 20%
2:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
9 раз 56%
1
4 раза 25%
2
2 раза 13%
5
1 раз 6%
2
5 раз 33%
0
3 раза 20%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:0
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
2:0
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 53%
1
5 раз 33%
2
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
9 раз 56%
1
6 раз 38%
2
1 раз 6%

Точный счет

0:0
5 раз 16%
0:1
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
2:1
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:1
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
2:2
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

0
17 раз 55%
1
9 раз 29%
2
3 раза 10%
5
2 раза 6%
0
12 раз 39%
1
9 раз 29%
2
6 раз 19%
3
3 раза 10%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Куяба
Коринтианс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
9
0.5
Больше Меньше
12
3
3
13
1.5
9
6
1
15
2.5
4
11
1
15
3.5
1
14
1
15
4.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
8
0.5
Больше Меньше
7
9
2
13
1.5
1
15
1
14
2.5
1
14
3.5
1
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
17
0.5
Больше Меньше
19
12
5
26
1.5
10
21
2
29
2.5
4
27
2
29
3.5
1
30
2
29
4.5
1
30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 31 19 7 5 49 - 26 64
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 31 18 7 6 53 - 25 61
3.
Форталеза Сеара
 31 16 9 6 41 - 32 57
4.
Фламенго
 30 16 6 8 49 - 36 54
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 30 14 10 6 41 - 27 52
6.
Сан-Паулу
 31 15 6 10 42 - 33 51
7.
Байя
 2:3 31 13 7 11 42 - 37 46
8.
Крузейро
 31 12 8 11 36 - 33 44
9.
Васко да Гама
 3:2 31 12 7 12 36 - 43 43
10.
Атлетико Минейро
 30 10 11 9 42 - 45 41
11.
Гремио
 31 11 5 15 36 - 39 38
12.
Крисьюма
 31 9 10 12 38 - 44 37
13.
Флуминенсе
 31 10 6 15 26 - 32 36
14.
Витория
 31 10 5 16 35 - 45 35
15.
Коринтианс
 31 8 11 12 35 - 40 35
16.
Атлетико Паранаэнсе
 30 9 7 14 32 - 37 34
17.
Ред Булл Брагантино
 31 8 10 13 34 - 40 34
18.
Жувентуде
 31 8 10 13 38 - 48 34
19.
Куяба
 31 6 9 16 25 - 41 27
20.
Атлетико Гойаненсе
 31 5 7 19 23 - 50 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 16 12 4 0 26 - 8 40
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 16 11 2 3 32 - 12 35
3.
Сан-Паулу
 16 11 2 3 26 - 13 35
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 15 10 3 2 25 - 11 33
5.
Фламенго
 16 10 3 3 25 - 17 33
6.
Байя
 2:3 15 10 2 3 21 - 9 32
7.
Крузейро
 15 9 4 2 25 - 11 31
8.
Васко да Гама
 3:2 16 9 4 3 25 - 21 31
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 14 8 4 2 21 - 12 28
10.
Жувентуде
 15 7 5 3 24 - 18 26
11.
Коринтианс
 15 6 8 1 27 - 16 26
12.
Ред Булл Брагантино
 15 7 4 4 20 - 16 25
13.
Гремио
 16 8 1 7 22 - 20 25
14.
Атлетико Минейро
 16 6 6 4 24 - 23 24
15.
Флуминенсе
 15 6 5 4 15 - 12 23
16.
Витория
 16 7 2 7 19 - 20 23
17.
Крисьюма
 16 5 8 3 20 - 19 23
18.
Атлетико Паранаэнсе
 14 5 3 6 18 - 16 18
19.
Куяба
 16 3 5 8 13 - 17 14
20.
Атлетико Гойаненсе
 15 3 4 8 12 - 22 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 16 9 4 3 24 - 15 31
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 15 7 5 3 21 - 13 26
3.
Интернасьонал Порту Алегре
 16 6 6 4 20 - 15 24
4.
Фламенго
 14 6 3 5 24 - 19 21
5.
Атлетико Минейро
 14 4 5 5 18 - 22 17
6.
Форталеза Сеара
 15 4 5 6 15 - 24 17
7.
Сан-Паулу
 15 4 4 7 16 - 20 16
8.
Атлетико Паранаэнсе
 16 4 4 8 14 - 21 16
9.
Крисьюма
 15 4 2 9 18 - 25 14
10.
Байя
 2:3 16 3 5 8 21 - 28 14
11.
Гремио
 15 3 4 8 14 - 19 13
12.
Куяба
 15 3 4 8 12 - 24 13
13.
Флуминенсе
 16 4 1 11 11 - 20 13
14.
Крузейро
 16 3 4 9 11 - 22 13
15.
Витория
 15 3 3 9 16 - 25 12
16.
Васко да Гама
 3:2 15 3 3 9 11 - 22 12
17.
Коринтианс
 16 2 3 11 8 - 24 9
18.
Атлетико Гойаненсе
 16 2 3 11 11 - 28 9
19.
Ред Булл Брагантино
 16 1 6 9 14 - 24 9
20.
Жувентуде
 16 1 5 10 14 - 30 8
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Палмейрас Сан-Паулу Эстеван 11 (7)
Фламенго Педро Гильерме 11 (5)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 10 (4)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 9 (4)
Палмейрас Сан-Паулу Лопес Хосе Мануэль 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 13
Сан-Паулу Лусиано Невес 1 11
Витория Janderson 1 11
Форталеза Сеара Бритес Эмануэль 2 9
Жувентуде Marcos Ze 2 9
Весь список
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 49'
      Коронадо Игор получил желтую карточку от судьи
    • 48'
      Клейсон получил желтую карточку от судьи
    • 44'
      Г О О О О Л - Депай Мемфис из команды Коринтианс забивает с точки!
    • Судья начинает матч
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