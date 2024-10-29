Тур: 31.
3:2
Второй тайм: 90+'
0'
1:0
12' ГолEmerson Rodriguez
2:0
18' ПенальтиПайе Димитри
24' Желтая карточкаГабриэл Шавьер
3:0
32' ГолПайе Димитри
40' Желтая карточкаГальдамес Пабло
3:1
42' ГолЛусиано Родригез
51' Желтая карточкаThaciano
53' Желтая карточкаМайкон Перейра
3:2
75' ГолAdemir Santos
84' Желтая карточкаПайе Димитри
Ход матча
12'
18'
2:0
24'
32'
3:0
40'
42'
51'
53'
65'
75'
3:2
84'
Прогноз на матч от Liveresult
38
Victor
X
85
Mateus
Cocao
10
Пайе
Димитри
77
Райан
I
16
Thaciano
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
38 Victor XЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
85 Mateus CocaoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Пайе ДимитриПолузащитник
- Полузащитник
-
77 РайанНападающий
- Запасные игроки
-
13 KeillerВратарь
-
32 Рохас РобертЗащитник
-
66 ЛеандриньоЗащитник
- Полузащитник
-
20 Сфорца ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
31 РоссиНападающий
-
21 Менесес ХеанНападающий
-
8 Jair II
-
-
-
Главный тренер: Rafael Paiva
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 ThacianoПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 СисиньоЗащитник
- Защитник
-
25 Иаго ЛопесЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Ратао РафаэлНападающий
-
-
-
20 Yago I
-
-
Главный тренер: Rogerio Ceni
История личных встреч
Васко да Гама
Байя
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
77.8%
44.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 7 побед
21 матч
33.3%
19%
47.7%
7 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
23.8%
33.3%
42.9%
5 побед 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
7 побед 7 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
7
Голов в среднем за матч
1.4
0.64
Среднее время на гол
64
141
Всего голов
21
10
Голов в среднем за матч
1.91
1
Среднее время на гол
47
90
Всего голов
35
17
Голов в среднем за матч
1.67
0.81
Тотал матчей
2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 81%
Меньше 19%
4
11
Больше 52%
Меньше 48%
10
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
54
111
Бомбардиры внутри турнира
Васко да Гама
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Pablo Vegetti
|9
|0.29
|David VI
|4
|0.13
|Пайе Димитри
|3 (1)
|0.1
|Адсон
|2
|0.06
|Mateus Cocao
|2
|0.06
|Emerson Rodriguez
|2
|0.06
|Hugo Moura
|1
|0.03
|Lucas Piton
|1
|0.03
|Леандриньо
|1
|0.03
|Луис Виктор
|1
|0.03
|Майкон Перейра
|1
|0.03
|Коутиньо Филиппе
|1
|0.03
|Райан I
|1
|0.03
|Сфорца Хуан
|1
|0.03
|Henrique Paulo
|1
|0.03
|Lyncon
|1
|0.03
|Victor X
|1
|0.03
|Guilherme Estrella
|1
|0.03
|GB
|1
|0.03
|Гальдамес Пабло
|0
|0
|Росси
|0
|0
|Leo XV
|0
|0
|Родригес Хосе Луис II
|0
|0
|JP
|0
|0
Байя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стум Эвералдо
|8 (1)
|0.26
|Thaciano
|6
|0.19
|Gabriel Teixeira
|4
|0.13
|Лукас Жан
|3
|0.1
|Соуза Коули
|3
|0.1
|Да Силва Лусиано
|3
|0.1
|Эступиньян Оскар
|3
|0.1
|Лусиано Родригез
|3
|0.1
|Рибейро Эвертон
|2
|0.06
|Ademir Santos
|2
|0.06
|Александр Кайо
|2
|0.06
|Ратао Рафаэл
|1
|0.03
|Жилберто Жуниор
|1
|0.03
|David Omar Rodriguez Barrera II
|1
|0.03
|Де Пена Карлос
|0
|0
|Ариас Сантьяго
|0
|0
Карточки
Васко да Гама
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mateus Cocao
|8
|1
|David VI
|6
|1
|Hugo Moura
|6
|1
|Pablo Vegetti
|6
|0
|Victor X
|4
|1
|Майкон Перейра
|5
|0
|Луис Виктор
|3
|1
|Гальдамес Пабло
|4
|0
|Lucas Piton
|4
|0
|Henrique Paulo
|4
|0
|Росси
|3
|0
|Leo XV
|3
|0
|Jose Gabriel
|3
|0
|Сфорца Хуан
|3
|0
|Соуза Жосеф
|1
|1
|Адсон
|2
|0
|Райан I
|2
|0
|Пракседес Бруно
|2
|0
|Пайе Димитри
|1
|0
|Кампуш Сержинью
|1
|0
|Бруно Лопес
|1
|0
|Домингес Максим
|1
|0
|Emerson Rodriguez
|1
|0
|Маркус Эрик
|1
|0
|Ramon Diaz
|1
|0
|Guilherme Estrella
|1
|0
|GB
|1
|0
Байя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кану Рубенилсон
|10
|0
|Thaciano
|6
|0
|Александр Кайо
|6
|0
|Де Пена Карлос
|5
|0
|Габриэл Шавьер
|5
|0
|Стум Эвералдо
|5
|0
|Лукас Жан
|5
|0
|Рибейро Эвертон
|4
|0
|Ариас Сантьяго
|2
|1
|Куэста Виктор
|3
|0
|Rezende2
|3
|0
|Gabriel Teixeira
|3
|0
|Маркос Дос Сантос
|2
|0
|Да Силва Лусиано
|2
|0
|Yago I
|2
|0
|Сени Рожерио
|1
|0
|Жилберто Жуниор
|1
|0
|Danilo XVI
|1
|0
|Сисиньо Неусиано
|1
|0
|Соуза Коули
|1
|0
|Marcos Victor
|1
|0
Результаты матчей
Васко да Гама
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Байя
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
5
12
Васко да Гама
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Байя
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
17
5
Упущенные победы
8
20
Васко да Гама
73.9%
26.1%
17 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (10)
43% (13)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (15)
30% (9)
20% (6)
Байя
26.1%
73.9%
6 побед 17 поражений
Первый тайм
20% (6)
43% (13)
37% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (5)
43% (13)
40% (12)
Сухие победы
10
3
Сухие поражения
4
9
Волевые победы
22
7
Упущенные победы
13
32
Голы по времени матча
Забито
21
19
7 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 4
18 Не забивали 17
2
10%
1
5%
1-15
2
10%
2
11%
16-30
3
14%
3
16%
31-45
6
29%
2
11%
46-60
3
14%
6
32%
61-75
5
24%
5
26%
76-90
Пропущено
20
25
10 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 14
3
15%
0
0%
1-15
3
15%
4
16%
16-30
4
20%
5
20%
31-45
3
15%
3
12%
46-60
4
20%
8
32%
61-75
3
15%
5
20%
76-90
Забито
11
21
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 9
21 Не забивали 18
0
0%
3
14%
1-15
1
9%
1
5%
16-30
3
27%
4
19%
31-45
2
18%
4
19%
46-60
4
36%
2
10%
61-75
1
9%
7
33%
76-90
Пропущено
22
9
9 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 3
11 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 7
5
23%
2
22%
1-15
3
14%
2
22%
16-30
1
5%
2
22%
31-45
6
27%
1
11%
46-60
2
9%
0
0%
61-75
5
23%
2
22%
76-90
Забито
32
40
11 В 1-м тайме 14
21 Во 2-м тайме 26
11 Забивали первыми 13
9 Не забивали 5
2
6%
4
10%
1-15
3
9%
3
8%
16-30
6
19%
7
18%
31-45
8
25%
6
15%
46-60
7
22%
8
20%
61-75
6
19%
12
30%
76-90
Пропущено
42
34
19 В 1-м тайме 15
23 Во 2-м тайме 19
18 Пропускали первыми 16
23 Не пропускали 21
8
19%
2
6%
1-15
6
14%
6
18%
16-30
5
12%
7
21%
31-45
9
21%
4
12%
46-60
6
14%
8
24%
61-75
8
19%
7
21%
76-90
Результаты последних матчей
Васко да Гама
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Васко да Гама - Куяба 1:0 Васко да Гама - Атлетико Минейро 1:1 Сан-Паулу - Васко да Гама 3:0 Васко да Гама - Жувентуде 1:1
Атлетико Минейро - Васко да Гама 2:1 Крузейро - Васко да Гама 1:1 Васко да Гама - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Фламенго - Васко да Гама 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Васко да Гама 2:1 Витория - Васко да Гама 0:1 Васко да Гама - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Васко да Гама - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Крисьюма - Васко да Гама 2:2 Васко да Гама - Флуминенсе 2:0 Васко да Гама - Атлетико Гойаненсе 1:0 Васко да Гама - Ред Булл Брагантино 2:2 Атлетико Гойаненсе - Васко да Гама 1:1 Гремио - Васко да Гама 1:0 Атлетико Минейро - Васко да Гама 2:0 Атлетико Гойаненсе - Васко да Гама 0:1
Байя
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Крузейро - Байя 1:1 Байя - Фламенго 0:2 Байя - Крисьюма 1:0 Форталеза Сеара - Байя 4:1
Байя - Атлетико Минейро 3:0 Фламенго - Байя 1:0 Ред Булл Брагантино - Байя 2:1 Байя - Фламенго 0:1 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Гремио - Байя 0:2 Байя - Витория 2:0 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Флуминенсе - Байя 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 1:1 Байя - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Атлетико Гойаненсе - Байя 1:1 Байя - Коринтианс 0:1 Байя - Куяба 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Байя 1:3 Палмейрас Сан-Паулу - Байя 2:0
Результаты матчей
Васко да Гама
Байя
Точный счет
2:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
7 раз 47%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
4
1 раз 7%
1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
2:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
0
6 раз 40%
2
2 раза 13%
1
8 раз 53%
2
4 раза 27%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
Точный счет
2:1
6 раз 20%
2:0
6 раз 20%
1:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
2:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:1
5 раз 17%
1:0
5 раз 17%
1:1
4 раза 13%
2:0
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 37%
0
9 раз 30%
2
9 раз 30%
4
1 раз 3%
1
14 раз 47%
2
8 раз 27%
0
5 раз 17%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Васко да Гама
Байя
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
123
87
69
114
213
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
132
213
510
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
219
Больше Меньше
255
1020
1119
129
327
129
129
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|31
|19
|7
|5
|49 - 26
|64
|2.
|31
|18
|7
|6
|53 - 25
|61
|3.
|31
|16
|9
|6
|41 - 32
|57
|4.
|30
|16
|6
|8
|49 - 36
|54
|5.
|30
|14
|10
|6
|41 - 27
|52
|6.
|31
|15
|6
|10
|42 - 33
|51
|7.
|2:3
|31
|13
|7
|11
|42 - 37
|46
|8.
|31
|12
|8
|11
|36 - 33
|44
|9.
|3:2
|31
|12
|7
|12
|36 - 43
|43
|10.
|30
|10
|11
|9
|42 - 45
|41
|11.
|31
|11
|5
|15
|36 - 39
|38
|12.
|31
|9
|10
|12
|38 - 44
|37
|13.
|31
|10
|6
|15
|26 - 32
|36
|14.
|31
|10
|5
|16
|35 - 45
|35
|15.
|31
|8
|11
|12
|35 - 40
|35
|16.
|30
|9
|7
|14
|32 - 37
|34
|17.
|31
|8
|10
|13
|34 - 40
|34
|18.
|31
|8
|10
|13
|38 - 48
|34
|19.
|31
|6
|9
|16
|25 - 41
|27
|20.
|31
|5
|7
|19
|23 - 50
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|12
|4
|0
|26 - 8
|40
|2.
|16
|11
|2
|3
|32 - 12
|35
|3.
|16
|11
|2
|3
|26 - 13
|35
|4.
|15
|10
|3
|2
|25 - 11
|33
|5.
|16
|10
|3
|3
|25 - 17
|33
|6.
|2:3
|15
|10
|2
|3
|21 - 9
|32
|7.
|15
|9
|4
|2
|25 - 11
|31
|8.
|3:2
|16
|9
|4
|3
|25 - 21
|31
|9.
|14
|8
|4
|2
|21 - 12
|28
|10.
|15
|7
|5
|3
|24 - 18
|26
|11.
|15
|6
|8
|1
|27 - 16
|26
|12.
|15
|7
|4
|4
|20 - 16
|25
|13.
|16
|8
|1
|7
|22 - 20
|25
|14.
|16
|6
|6
|4
|24 - 23
|24
|15.
|15
|6
|5
|4
|15 - 12
|23
|16.
|16
|7
|2
|7
|19 - 20
|23
|17.
|16
|5
|8
|3
|20 - 19
|23
|18.
|14
|5
|3
|6
|18 - 16
|18
|19.
|16
|3
|5
|8
|13 - 17
|14
|20.
|15
|3
|4
|8
|12 - 22
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|9
|4
|3
|24 - 15
|31
|2.
|15
|7
|5
|3
|21 - 13
|26
|3.
|16
|6
|6
|4
|20 - 15
|24
|4.
|14
|6
|3
|5
|24 - 19
|21
|5.
|14
|4
|5
|5
|18 - 22
|17
|6.
|15
|4
|5
|6
|15 - 24
|17
|7.
|15
|4
|4
|7
|16 - 20
|16
|8.
|16
|4
|4
|8
|14 - 21
|16
|9.
|15
|4
|2
|9
|18 - 25
|14
|10.
|2:3
|16
|3
|5
|8
|21 - 28
|14
|11.
|15
|3
|4
|8
|14 - 19
|13
|12.
|15
|3
|4
|8
|12 - 24
|13
|13.
|16
|4
|1
|11
|11 - 20
|13
|14.
|16
|3
|4
|9
|11 - 22
|13
|15.
|15
|3
|3
|9
|16 - 25
|12
|16.
|3:2
|15
|3
|3
|9
|11 - 22
|12
|17.
|16
|2
|3
|11
|8 - 24
|9
|18.
|16
|2
|3
|11
|11 - 28
|9
|19.
|16
|1
|6
|9
|14 - 24
|9
|20.
|16
|1
|5
|10
|14 - 30
|8
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Палмейрас Сан-Паулу
|Эстеван
|11 (7)
|Фламенго
|Педро Гильерме
|11 (5)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|10 (4)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|9 (4)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Лопес Хосе Мануэль
|9 (2)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 13
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 11
|Витория
|Janderson
|1 11
|Форталеза Сеара
|Бритес Эмануэль
|2 9
|Жувентуде
|Marcos Ze
|2 9