  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 31.
Васко да Гама
3:2
Второй тайм: 90+'
Байя
0'
1:0
12' Гол
Emerson Rodriguez
2:0
18' Пенальти
Пайе Димитри
24' Желтая карточка
Габриэл Шавьер
3:0
32' Гол
Пайе Димитри
40' Желтая карточка
Гальдамес Пабло
3:1
42' Гол
Лусиано Родригез
51' Желтая карточка
Thaciano
53' Желтая карточка
Майкон Перейра
3:2
75' Гол
Ademir Santos
84' Желтая карточка
Пайе Димитри
1
Лео
Жардим
96
Henrique
Paulo
38
Victor
X
4
Майкон
Перейра
6
Lucas
Piton
85
Mateus
Cocao
27
Гальдамес
Пабло
2
Родригес
Хосе
Луис
II
10
Пайе
Димитри
17
Emerson
Rodriguez
77
Райан
I
22
Маркос
Дос
Сантос
13
Ариас
Сантьяго
3
Габриэл
Шавьер
4
Кану
Рубенилсон
46
Да
Силва
Лусиано
10
Рибейро
Эвертон
6
Лукас
Жан
16
Thaciano
9
Стум
Эвералдо
8
Соуза
Коули
19
Александр
Кайо
Васко да Гама
4-2-3-1
Байя
4-3-3

История личных встреч

Васко да Гама
Байя

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

77.8%
44.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 7 побед

21 матч

33.3%
19%
47.7%
7 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

23.8%
33.3%
42.9%
5 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
7 побед 7 ничьих 7 побед

История матчей

СA
2:1
СA
1:1
СA
0:1
СB
2:1
СB
1:0
СA
0:0
СA
3:0
СA
1:1
СA
0:2
СA
2:1
К
2:0
СA
3:0
К
3:0
СA
3:0
СA
2:1
СB
1:0
СB
4:3
СA
0:2
СA
1:1
СB
2:1
СB
2:1

Голы

Всего голов

14
7

Голов в среднем за матч

1.4
0.64

Среднее время на гол

64
141

Всего голов

21
10

Голов в среднем за матч

1.91
1

Среднее время на гол

47
90

Всего голов

35
17

Голов в среднем за матч

1.67
0.81

Тотал матчей

2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 81%
Меньше 19%
4
11
Больше 52%
Меньше 48%
10
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

54
111

Бомбардиры внутри турнира

Васко да Гама
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Pablo Vegetti 9 0.29
David VI 4 0.13
Пайе Димитри 3 (1) 0.1
Адсон 2 0.06
Mateus Cocao 2 0.06
Emerson Rodriguez 2 0.06
Hugo Moura 1 0.03
Lucas Piton 1 0.03
Леандриньо 1 0.03
Луис Виктор 1 0.03
Майкон Перейра 1 0.03
Коутиньо Филиппе 1 0.03
Райан I 1 0.03
Сфорца Хуан 1 0.03
Henrique Paulo 1 0.03
Lyncon 1 0.03
Victor X 1 0.03
Guilherme Estrella 1 0.03
GB 1 0.03
Гальдамес Пабло 0 0
Росси 0 0
Leo XV 0 0
Родригес Хосе Луис II 0 0
JP 0 0
Байя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стум Эвералдо 8 (1) 0.26
Thaciano 6 0.19
Gabriel Teixeira 4 0.13
Лукас Жан 3 0.1
Соуза Коули 3 0.1
Да Силва Лусиано 3 0.1
Эступиньян Оскар 3 0.1
Лусиано Родригез 3 0.1
Рибейро Эвертон 2 0.06
Ademir Santos 2 0.06
Александр Кайо 2 0.06
Ратао Рафаэл 1 0.03
Жилберто Жуниор 1 0.03
David Omar Rodriguez Barrera II 1 0.03
Де Пена Карлос 0 0
Ариас Сантьяго 0 0

Карточки

Васко да Гама
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mateus Cocao 8 1
David VI 6 1
Hugo Moura 6 1
Pablo Vegetti 6 0
Victor X 4 1
Майкон Перейра 5 0
Луис Виктор 3 1
Гальдамес Пабло 4 0
Lucas Piton 4 0
Henrique Paulo 4 0
Росси 3 0
Leo XV 3 0
Jose Gabriel 3 0
Сфорца Хуан 3 0
Соуза Жосеф 1 1
Адсон 2 0
Райан I 2 0
Пракседес Бруно 2 0
Пайе Димитри 1 0
Кампуш Сержинью 1 0
Бруно Лопес 1 0
Домингес Максим 1 0
Emerson Rodriguez 1 0
Маркус Эрик 1 0
Ramon Diaz 1 0
Guilherme Estrella 1 0
GB 1 0
Байя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кану Рубенилсон 10 0
Thaciano 6 0
Александр Кайо 6 0
Де Пена Карлос 5 0
Габриэл Шавьер 5 0
Стум Эвералдо 5 0
Лукас Жан 5 0
Рибейро Эвертон 4 0
Ариас Сантьяго 2 1
Куэста Виктор 3 0
Rezende2 3 0
Gabriel Teixeira 3 0
Маркос Дос Сантос 2 0
Да Силва Лусиано 2 0
Yago I 2 0
Сени Рожерио 1 0
Жилберто Жуниор 1 0
Danilo XVI 1 0
Сисиньо Неусиано 1 0
Соуза Коули 1 0
Marcos Victor 1 0

Результаты матчей

Васко да Гама
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Байя
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

5
12
Васко да Гама
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Байя
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

17
5

Упущенные победы

8
20
Васко да Гама
73.9%
26.1%
17 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (10)
43% (13)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (15)
30% (9)
20% (6)
Байя
26.1%
73.9%
6 побед 17 поражений
Первый тайм
20% (6)
43% (13)
37% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (5)
43% (13)
40% (12)

Сухие победы

10
3

Сухие поражения

4
9

Волевые победы

22
7

Упущенные победы

13
32

Голы по времени матча

Забито

21
19
7 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 4
18 Не забивали 17
2
10%
1
5%
1-15
2
10%
2
11%
16-30
3
14%
3
16%
31-45
6
29%
2
11%
46-60
3
14%
6
32%
61-75
5
24%
5
26%
76-90

Пропущено

20
25
10 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 14
3
15%
0
0%
1-15
3
15%
4
16%
16-30
4
20%
5
20%
31-45
3
15%
3
12%
46-60
4
20%
8
32%
61-75
3
15%
5
20%
76-90

Забито

11
21
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 9
21 Не забивали 18
0
0%
3
14%
1-15
1
9%
1
5%
16-30
3
27%
4
19%
31-45
2
18%
4
19%
46-60
4
36%
2
10%
61-75
1
9%
7
33%
76-90

Пропущено

22
9
9 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 3
11 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 7
5
23%
2
22%
1-15
3
14%
2
22%
16-30
1
5%
2
22%
31-45
6
27%
1
11%
46-60
2
9%
0
0%
61-75
5
23%
2
22%
76-90

Забито

32
40
11 В 1-м тайме 14
21 Во 2-м тайме 26
11 Забивали первыми 13
9 Не забивали 5
2
6%
4
10%
1-15
3
9%
3
8%
16-30
6
19%
7
18%
31-45
8
25%
6
15%
46-60
7
22%
8
20%
61-75
6
19%
12
30%
76-90

Пропущено

42
34
19 В 1-м тайме 15
23 Во 2-м тайме 19
18 Пропускали первыми 16
23 Не пропускали 21
8
19%
2
6%
1-15
6
14%
6
18%
16-30
5
12%
7
21%
31-45
9
21%
4
12%
46-60
6
14%
8
24%
61-75
8
19%
7
21%
76-90

Результаты последних матчей

Васко да Гама
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Васко да Гама - Куяба 1:0 Васко да Гама - Атлетико Минейро 1:1 Сан-Паулу - Васко да Гама 3:0 Васко да Гама - Жувентуде 1:1
Атлетико Минейро - Васко да Гама 2:1 Крузейро - Васко да Гама 1:1 Васко да Гама - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Фламенго - Васко да Гама 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Васко да Гама 2:1 Витория - Васко да Гама 0:1 Васко да Гама - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Васко да Гама - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Крисьюма - Васко да Гама 2:2 Васко да Гама - Флуминенсе 2:0 Васко да Гама - Атлетико Гойаненсе 1:0 Васко да Гама - Ред Булл Брагантино 2:2 Атлетико Гойаненсе - Васко да Гама 1:1 Гремио - Васко да Гама 1:0 Атлетико Минейро - Васко да Гама 2:0 Атлетико Гойаненсе - Васко да Гама 0:1
Байя
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Крузейро - Байя 1:1 Байя - Фламенго 0:2 Байя - Крисьюма 1:0 Форталеза Сеара - Байя 4:1
Байя - Атлетико Минейро 3:0 Фламенго - Байя 1:0 Ред Булл Брагантино - Байя 2:1 Байя - Фламенго 0:1 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Гремио - Байя 0:2 Байя - Витория 2:0 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Флуминенсе - Байя 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 1:1 Байя - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Атлетико Гойаненсе - Байя 1:1 Байя - Коринтианс 0:1 Байя - Куяба 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Байя 1:3 Палмейрас Сан-Паулу - Байя 2:0

Результаты матчей

Васко да Гама
Байя

Точный счет

2:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
7 раз 47%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
4
1 раз 7%
1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

2:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
6 раз 40%
2
2 раза 13%
1
8 раз 53%
2
4 раза 27%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%

Точный счет

2:1
6 раз 20%
2:0
6 раз 20%
1:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
2:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:1
5 раз 17%
1:0
5 раз 17%
1:1
4 раза 13%
2:0
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 37%
0
9 раз 30%
2
9 раз 30%
4
1 раз 3%
1
14 раз 47%
2
8 раз 27%
0
5 раз 17%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Васко да Гама
Байя

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
12
3
8
7
1.5
6
9
1
14
2.5
2
13
1
14
3.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
13
2
2
13
1.5
5
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
9
0.5
Больше Меньше
25
5
10
20
1.5
11
19
1
29
2.5
3
27
1
29
3.5
1
29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 31 19 7 5 49 - 26 64
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 31 18 7 6 53 - 25 61
3.
Форталеза Сеара
 31 16 9 6 41 - 32 57
4.
Фламенго
 30 16 6 8 49 - 36 54
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 30 14 10 6 41 - 27 52
6.
Сан-Паулу
 31 15 6 10 42 - 33 51
7.
Байя
 2:3 31 13 7 11 42 - 37 46
8.
Крузейро
 31 12 8 11 36 - 33 44
9.
Васко да Гама
 3:2 31 12 7 12 36 - 43 43
10.
Атлетико Минейро
 30 10 11 9 42 - 45 41
11.
Гремио
 31 11 5 15 36 - 39 38
12.
Крисьюма
 31 9 10 12 38 - 44 37
13.
Флуминенсе
 31 10 6 15 26 - 32 36
14.
Витория
 31 10 5 16 35 - 45 35
15.
Коринтианс
 31 8 11 12 35 - 40 35
16.
Атлетико Паранаэнсе
 30 9 7 14 32 - 37 34
17.
Ред Булл Брагантино
 31 8 10 13 34 - 40 34
18.
Жувентуде
 31 8 10 13 38 - 48 34
19.
Куяба
 31 6 9 16 25 - 41 27
20.
Атлетико Гойаненсе
 31 5 7 19 23 - 50 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 16 12 4 0 26 - 8 40
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 16 11 2 3 32 - 12 35
3.
Сан-Паулу
 16 11 2 3 26 - 13 35
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 15 10 3 2 25 - 11 33
5.
Фламенго
 16 10 3 3 25 - 17 33
6.
Байя
 2:3 15 10 2 3 21 - 9 32
7.
Крузейро
 15 9 4 2 25 - 11 31
8.
Васко да Гама
 3:2 16 9 4 3 25 - 21 31
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 14 8 4 2 21 - 12 28
10.
Жувентуде
 15 7 5 3 24 - 18 26
11.
Коринтианс
 15 6 8 1 27 - 16 26
12.
Ред Булл Брагантино
 15 7 4 4 20 - 16 25
13.
Гремио
 16 8 1 7 22 - 20 25
14.
Атлетико Минейро
 16 6 6 4 24 - 23 24
15.
Флуминенсе
 15 6 5 4 15 - 12 23
16.
Витория
 16 7 2 7 19 - 20 23
17.
Крисьюма
 16 5 8 3 20 - 19 23
18.
Атлетико Паранаэнсе
 14 5 3 6 18 - 16 18
19.
Куяба
 16 3 5 8 13 - 17 14
20.
Атлетико Гойаненсе
 15 3 4 8 12 - 22 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 16 9 4 3 24 - 15 31
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 15 7 5 3 21 - 13 26
3.
Интернасьонал Порту Алегре
 16 6 6 4 20 - 15 24
4.
Фламенго
 14 6 3 5 24 - 19 21
5.
Атлетико Минейро
 14 4 5 5 18 - 22 17
6.
Форталеза Сеара
 15 4 5 6 15 - 24 17
7.
Сан-Паулу
 15 4 4 7 16 - 20 16
8.
Атлетико Паранаэнсе
 16 4 4 8 14 - 21 16
9.
Крисьюма
 15 4 2 9 18 - 25 14
10.
Байя
 2:3 16 3 5 8 21 - 28 14
11.
Гремио
 15 3 4 8 14 - 19 13
12.
Куяба
 15 3 4 8 12 - 24 13
13.
Флуминенсе
 16 4 1 11 11 - 20 13
14.
Крузейро
 16 3 4 9 11 - 22 13
15.
Витория
 15 3 3 9 16 - 25 12
16.
Васко да Гама
 3:2 15 3 3 9 11 - 22 12
17.
Коринтианс
 16 2 3 11 8 - 24 9
18.
Атлетико Гойаненсе
 16 2 3 11 11 - 28 9
19.
Ред Булл Брагантино
 16 1 6 9 14 - 24 9
20.
Жувентуде
 16 1 5 10 14 - 30 8
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Палмейрас Сан-Паулу Эстеван 11 (7)
Фламенго Педро Гильерме 11 (5)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 10 (4)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 9 (4)
Палмейрас Сан-Паулу Лопес Хосе Мануэль 9 (2)
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Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 13
Сан-Паулу Лусиано Невес 1 11
Витория Janderson 1 11
Форталеза Сеара Бритес Эмануэль 2 9
Жувентуде Marcos Ze 2 9
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