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  4. Мелбет-Первая лига 2024-2025
Тур: 14.
Алания
0:0
Перерыв
Балтика
0'
13' Желтая карточка
Тобоев Таймураз
22' Желтая карточка
Андраде Кевин

Ход матча

13'
Тобоев Таймураз
 
22'
 
Андраде Кевин
Прогнозы 115
Алания 19.1% (22)
X 47% (54)
Балтика 33.9% (39)
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Алания
Балтика

История личных встреч

Алания
Балтика

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

87.5%
25%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 5 побед

15 матчей

53.3%
6.7%
40%
8 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

46.7%
26.7%
26.6%
7 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

20%
46.7%
33.3%
3 победы 7 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
3:1
ПЛ
2:1
ТМК
0:1
ПЛ
0:3
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
5:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

14
7

Голов в среднем за матч

2
0.88

Среднее время на гол

45
102

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

1.13
0.86

Среднее время на гол

80
105

Всего голов

23
13

Голов в среднем за матч

1.53
0.87

Тотал матчей

2.5
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

58
103

Бомбардиры внутри турнира

Алания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гаглоев Тарас 3 0.21
Долгов Павел 2 0.14
Нафиков Виктор 2 0.14
Абдоков Нури 1 0.07
Балтика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фернандес Алекс II 3 (2) 0.21
Эльдарушев Абу-Саид 2 0.14
Никишин Кирилл 2 0.14
Лисакович Виталий 2 (1) 0.14
Маляров Кирилл 1 0.07
Пряхин Сергей 1 0.07

Карточки

Алания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Плиев Константин 4 1
Татаев Алексей 4 0
Тарба Заур 3 0
Цаллагов Ибрагим 2 0
Хадарцев Батраз 2 0
Абдоков Нури 2 0
Кокоев Давид 0 1
Чочиев Алан 1 0
Бага Алан 1 0
Тобоев Таймураз 1 0
Макаров Сергей 1 0
Долгов Павел 1 0
Гурциев Батраз 1 0
Хугаев Алан 1 0
Бутаев Аллон 1 0
Москаленчик Илья 1 0
Губиев Эрик 1 0
Балтика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аванесян Тигран 4 0
Пряхин Сергей 4 0
Андраде Кевин 4 0
Петров Илья 3 0
Гассама Натан 2 0
Фернандес Алекс II 2 0
Мендель Андрей 1 0
Стефанович Илья 1 0
Бориско Максим 1 0
Саусь Владислав 1 0

Результаты матчей

Алания
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Балтика
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
3
Алания
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Балтика
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

4
6
Алания
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
69% (9)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Балтика
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

5
9

Голы по времени матча

Забито

3
5
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
11 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

5
8
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
3
38%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
1
20%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Забито

5
6
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
10 Не забивали 9
0
0%
1
17%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
1
20%
2
33%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
17%
76-90

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

8
11
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
8 Не забивали 4
0
0%
1
9%
1-15
2
25%
2
18%
16-30
2
25%
2
18%
31-45
1
13%
2
18%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
3
38%
1
9%
76-90

Пропущено

9
10
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
2
22%
1
10%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
4
40%
31-45
1
11%
1
10%
46-60
2
22%
1
10%
61-75
2
22%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Алания
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Алания - Черноморец Нв 2:0 Ротор - Алания 0:0 Амкал - Алания 0:1 Нефтехимик - Алания 0:0
Алания - КАМАЗ 0:2 Алания - Сочи 1:1 Урал - Алания 3:1 Шинник - Алания 1:0 Арсенал Тула - Алания 0:0 Алания - Енисей 0:1 СКА-Хабаровск - Алания 0:3 Алания - Родина Москва 0:1 Тюмень - Алания 0:1 Алания - Уфа 0:0 Алания - Нефтехимик 0:1 Торпедо Москва - Алания 2:2 Челябинск - Алания 0:0 Алания - Динамо Махачкала 2:0 СКА-Хабаровск - Алания 0:1 Торпедо Москва - Алания 0:0
Балтика
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Балтика - Нефтехимик 0:0 Чайка - Балтика 0:1 Луки-Энергия - Балтика 1:1 Балтика - Арсенал Тула 0:0
Торпедо Москва - Балтика 2:1 Балтика - Тюмень 2:1 Енисей - Балтика 1:2 Балтика - КАМАЗ 1:0 Ротор - Балтика 2:0 Сокол - Балтика 1:1 Балтика - Черноморец Нв 2:0 Балтика - Уфа 1:1 Сочи - Балтика 1:1 Родина Москва - Балтика 0:0 Локомотив Москва - Балтика 4:1 СКА-Хабаровск - Балтика 0:1 Балтика - Зенит 1:2 Балтика - Локомотив Москва 1:3 Ростов - Балтика 2:1 Балтика - Спартак Москва 1:0

Результаты матчей

Алания
Балтика

Точный счет

0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%

Точный счет

0:0
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

0:0
4 раза 31%
0:1
3 раза 23%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
8 раз 62%
1
3 раза 23%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%

Тоталы голов в матче

Алания
Балтика

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
4
2
1
5
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
5
2
1
6
1.5
1
6
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
8
0.5
Больше Меньше
9
4
2
11
1.5
3
10
1
12
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Торпедо Москва
 Заявка 14 6 8 0 25 - 12 26
2.
Арсенал Тула
 Заявка 14 6 8 0 12 - 6 26
3.
Урал
 Заявка 14 7 4 3 19 - 12 25
4.
Черноморец Нв
 Заявка 14 7 2 5 21 - 17 23
5.
Балтика
 0:0 Заявка 14 5 7 2 12 - 9 22
6.
Сочи
 Заявка 14 5 6 3 23 - 15 21
7.
Нефтехимик
 Заявка 14 5 5 4 12 - 13 20
8.
Ротор
 1:1 Заявка 14 4 7 3 11 - 9 19
9.
Родина Москва
 Заявка 14 4 7 3 15 - 14 19
10.
Чайка
 0:0 Заявка 14 4 6 4 15 - 16 18
11.
Енисей
 Заявка 14 5 2 7 14 - 16 17
12.
СКА-Хабаровск
 1:1 Заявка 14 4 5 5 15 - 22 17
13.
КАМАЗ
 0:0 Заявка 14 4 4 6 12 - 10 16
14.
Алания
 0:0 Заявка 14 3 6 5 8 - 9 15
15.
Сокол
 Заявка 14 3 6 5 8 - 17 15
16.
Шинник
 Заявка 14 3 5 6 9 - 14 14
17.
Уфа
 Заявка 14 2 5 7 13 - 21 11
18.
Тюмень
 Заявка 14 1 3 10 9 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал Тула
 Заявка 9 5 4 0 8 - 3 19
2.
Урал
 Заявка 8 5 3 0 12 - 4 18
3.
Нефтехимик
 Заявка 8 5 2 1 10 - 4 17
4.
Торпедо Москва
 Заявка 8 4 4 0 19 - 8 16
5.
Черноморец Нв
 Заявка 6 4 1 1 13 - 8 13
6.
Балтика
 0:0 Заявка 6 3 3 0 6 - 2 12
7.
Сочи
 Заявка 6 3 2 1 12 - 4 11
8.
СКА-Хабаровск
 1:1 Заявка 6 3 2 1 7 - 6 11
9.
Шинник
 Заявка 8 3 2 3 6 - 6 11
10.
Енисей
 Заявка 6 3 1 2 9 - 6 10
11.
Чайка
 0:0 Заявка 7 2 4 1 11 - 6 10
12.
Родина Москва
 Заявка 7 2 4 1 7 - 5 10
13.
Сокол
 Заявка 7 2 3 2 4 - 4 9
14.
КАМАЗ
 0:0 Заявка 6 2 2 2 7 - 4 8
15.
Ротор
 1:1 Заявка 7 1 4 2 5 - 5 7
16.
Алания
 0:0 Заявка 7 1 3 3 3 - 5 6
17.
Уфа
 Заявка 8 1 2 5 10 - 16 5
18.
Тюмень
 Заявка 6 0 2 4 2 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ротор
 1:1 Заявка 7 3 3 1 6 - 4 12
2.
Торпедо Москва
 Заявка 6 2 4 0 6 - 4 10
3.
Черноморец Нв
 Заявка 8 3 1 4 8 - 9 10
4.
Сочи
 Заявка 8 2 4 2 11 - 11 10
5.
Балтика
 0:0 Заявка 8 2 4 2 6 - 7 10
6.
Алания
 0:0 Заявка 7 2 3 2 5 - 4 9
7.
Родина Москва
 Заявка 7 2 3 2 8 - 9 9
8.
Чайка
 0:0 Заявка 7 2 2 3 4 - 10 8
9.
КАМАЗ
 0:0 Заявка 8 2 2 4 5 - 6 8
10.
Арсенал Тула
 Заявка 5 1 4 0 4 - 3 7
11.
Урал
 Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
12.
Енисей
 Заявка 8 2 1 5 5 - 10 7
13.
Уфа
 Заявка 6 1 3 2 3 - 5 6
14.
Сокол
 Заявка 7 1 3 3 4 - 13 6
15.
СКА-Хабаровск
 1:1 Заявка 8 1 3 4 8 - 16 6
16.
Тюмень
 Заявка 8 1 1 6 7 - 15 4
17.
Шинник
 Заявка 6 0 3 3 3 - 8 3
18.
Нефтехимик
 Заявка 6 0 3 3 2 - 9 3
  • — Выход в РПЛ
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Родина Москва Юшин Александр 6
Сочи Крамарич Мартин 6
Торпедо Москва Нетфуллин Равиль 5
Енисей Ломакин Александр 4
Нефтехимик Джамилов Султан 4
Весь список

Топ нарушителей
Уфа Перченок Александр 7
Урал Бегич Сильвие 1 4
Алания Плиев Константин 1 4
СКА-Хабаровск Поярков Николай 1 4
Родина Москва Гордюшенко Астемир 5
Весь список
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Судья своим свистком отправил команды на перерыв. Счет в матче пока так и не открыт!
  • 45'
    Диагональ исполнял в штрафную соперника Мендель на Лисаковича, но тот нарушил правила в борьбе против Татаева.
  • 44'
    Пробивал по воротам из пределов штрафной Лисакович после прострела от Петрова с фланга, но Солдатенко в падении ногой отбил в сторону.
  • 43'
    Оторвался от опеки соперника на скорости Кокоев и прострелил в центр на Гаглоева, но мяч перехватил Вратынов.
  • 42'
    Зацепился за мяч Лисакович в чужой штрафной и сбросил назад на Эльдарушева, но тот с ходу пробил выше ворот.
  • 41'
    С левого фланга Терентьев забросил в штрафную на Лисаковича, но тому добраться до мяча не позволили защитники. 
  • 40'
    Оторвался от опеки соперника на скорости Гаглоев и покатил в центр на Бутаева, но тот с ходу пробил крайне неточно.
  • 39'
    Ушел от соперника по флангу Мендель и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел в аут.
  • 38'
    Со штрафного забросил Гаглоев на угол вратарской, где головой пробил Татаев, но точности ему не хватило.
  • 37'
    Столкнулись головами Эльдарушев и Бутаев возле штрафной хозяев. Судья был рядом и зафиксировал фол в атаке.
  • 36'
    Пауза в матче. В столкновении с соперником в центре поля получил повреждение Тобоев. Без помощи медиков не обойтись.
  • 35'
    Теперь уже головой пробивал Эльдарушев после подачи с фланга от Терентьева. Мяч угодил в защитника, а добивание Мохаммада было неточным.
  • Опасный момент
    34'
    Навесил со штрафного на ближнюю штангу Гаглоев, где в касание пробил в падении Татаев, но не попал в створ ворот.
  • 33'
    На чужой половине поля грамотно подставился Какоев и вынудил нарушить правила соперника. Штрафной удар хозяева исполнят.
  • 32'
    Тонко вырезал Бутаев в штрафную на ход Гаглоеву, но мяч полетел слишком сильно и в руки Бориско.
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    • 31'
      Мягко забросил в штрафную Цаллагов в штрафную на ход Какоеву, но на выходе Бориско оказался первым на мяче.
    • Опасный момент
      30'
      Подхватил мяч перед чужой штрафной Гаглоев, обыграл двоих защитников и пробил издали, но точно в руки Бориско.
    • 29'
      Ворвался с левого фланга в штрафную соперника Петров и навесил на дальнюю штангу, но никто из партнеров так и не смог замкнуть.
    • 28'
      Забросил Терентьев в штрафную соперника на Эльдарушева, но тот не смог обработать мяч и выпустил его за пределы поля.
    • 27'
      Перехватил мяч в центре поля Цаллагов и забросил вперед на Тобоева, но на выходе первым на мяче оказался голкипер.
    • 26'
      С угла поля навесил на дальнюю штангу Гаглоев. Здесь пробил головой Бутаев, но мяч полетел намного выше перекладины.
    • Угловой
      25'
      Со штрафного Какоев попытался закрутить под перекладину, но в прыжке Бориско смог перевести на угловой.
    • Желтая карточка
      24'
      Откровенно руками уложил соперника на газон в силовой борьбе Андраде, за что тут же был наказан желтой карточкой. 
    • 23'
      Диагональ исполнял в штрафную соперника Мендель на Лисаковича, но мяч полетел слишком сильно и оказался в руках голкипера.
    • 22'
      Убегал в атаку по флангу Какоев, сместился в штрафную и пробил в падении, но без труда забрал сферу в руки Бориско.
    • 21'
      Забросил с центра поля в штрафную Мендель на ход Лисаковичу, но тот проиграл борьбе за мяч Плиеву.
    • 20'
      С левого фланга навесил Петров в центр штрафной на Лисаковича, но на выходе перехватил этот пас Солдатенко.
    • 19'
      После розыгрыша углового ворвался в штрафную соперника Петров и пробил по воротам, но угодил точно в защитника. 
    • 18'
      Прорывался по флангу Терентьев на скорости и навесил в центр штрафной. Мяч после серии рикошетов вынес в сторону Бага.
    • 17'
      Ушел от соперника по флангу Гаглоев и прострел исполнил в центр штрафной, но здесь Мохаммад вынес сферу в центр поля.
    • 16'
      С левого фланга низом покатил Петров в штрафную на Эльдарушева, но того опередил Татаев и вынес сферу за пределы поля.
    • 15'
      Отдавал тонкий пас Пряхин в штрафную на ход Лисаковичу, но тому пробить в окружении двоих защитников не удалось.
    • Желтая карточка
      14'
      В центре поля грубо заехал по ногам сопернику в подкате Тобоев. Судья показал нарушителю желтую карточку.
    • 13'
      С угла поля навесил Мендель на дальнюю штангу, но здесь на выходе Солдатенко забрал мяч в свои руки.
    • Угловой
      12'
      Забросил со штрафного Мендель на ход Лисаковичу, но того опередил Плиев и вынес сферу на угловой.
    • 11'
      В центре поля получил по ногам Петров в борьбе против Гаглоева. Штрафной удар исполнять будут гости.
    • 10'
      После ошибки Солдатенко на выходе подхватил мяч в чужой штрафной Лисакович и пробил с острого угла, но мяч в гуще защитников во вратарской застрял.
    • 9'
      Мог убегать на ворота соперника Какое после заброса от Бутаева, но нарушил он правила в борьбе с защитником.
    • 8'
      Ворвался в штрафную соперника с фланга Какоев и в борьбе с защитником оказался на газоне. Судья пенальти не сал назначать.
    • 7'
      Проникающий па исполнял Гаглоев в штрафную на Какоева, но того опередил Гассама и вынес сферу в аут.
    • 6'
      Диагональ исполнял Гаглоев на правый фланг, куда забегал Тобоев, но в борьбе с защитником выпустил он сферу в аут.
    • 5'
      Ушел от соперника по флангу Терентьев и прострелил в центр штрафной на Лисаковича, но тот проиграл борьбу за мяч Татаеву.
    • 4'
      Отдавал пас с фланга Чочиев на ход Тобоеву, но тот не смог догнать мяч в пределах поля. Будет удар от ворот.
    • 3'
      Дальний заброс исполнял Мендель в штрафную соперника, но на выходе первым на мяче оказался Солдатенко.
    • 2'
      Хозяева будут играть в традиционных для себя желто-красно-черных цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, матч начался!
    • До матча
    • Приветствую всех любителей футбола. В очередном поединке игрового дня сезона Первой лиги России нас ждет встреча "Алании" и "Балтики". Комментировать игру для вас будет Федосов Дмитрий!
    • 76 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогнозы 115
    Алания 19.1% (22)
    X 47% (54)
    Балтика 33.9% (39)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Алания
    Ничья
    Балтика
    4.60
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    4.00
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    3.15
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Алания 0:0 Балтика

    Исход игры
    Алания
    19.1% (22)
    Ничья
    47% (54)
    Балтика
    33.9% (39)
    Тотал 2.5
    Больше
    31.53% (35)
    Меньше
    68.47% (76)
    Обе команды забьют
    Да
    71.17% (79)
    Нет
    28.83% (32)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    38.3% (44)
    1:2 Балтика
    18.3% (21)
    0:1 Балтика
    12.2% (14)
    1:0 Алания
    7.8% (9)
    2:1 Алания
    7.8% (9)
    0:0 Ничья
    4.3% (5)
    2:0 Алания
    2.6% (3)
    2:2 Ничья
    2.6% (3)
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