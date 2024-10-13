Тур: 14.
Ход матча
13'
22'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Бутаев АллонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Кокоев ДавидПолузащитник
-
11 Чочиев АланПолузащитник
- Полузащитник
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
58 Ышык МуратЗащитник
- Защитник
-
12 Губиев ЭрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
91 Долгов ПавелНападающий
-
Главный тренер: Гогниев Спартак
- Основной состав
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
95 Петров ИльяПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
44 Любаков ЕгорВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Талалаев Андрей
История личных встреч
Алания
Балтика
8 матчей
100%
8 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
87.5%
25%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 5 побед
15 матчей
53.3%
6.7%
40%
8 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
46.7%
26.7%
26.6%
7 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
20%
46.7%
33.3%
3 победы 7 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
7
Голов в среднем за матч
2
0.88
Среднее время на гол
45
102
Всего голов
9
6
Голов в среднем за матч
1.13
0.86
Среднее время на гол
80
105
Всего голов
23
13
Голов в среднем за матч
1.53
0.87
Тотал матчей
2.5
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
58
103
Бомбардиры внутри турнира
Алания
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гаглоев Тарас
|3
|0.21
|Долгов Павел
|2
|0.14
|Нафиков Виктор
|2
|0.14
|Абдоков Нури
|1
|0.07
Балтика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фернандес Алекс II
|3 (2)
|0.21
|Эльдарушев Абу-Саид
|2
|0.14
|Никишин Кирилл
|2
|0.14
|Лисакович Виталий
|2 (1)
|0.14
|Маляров Кирилл
|1
|0.07
|Пряхин Сергей
|1
|0.07
Карточки
Алания
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Плиев Константин
|4
|1
|Татаев Алексей
|4
|0
|Тарба Заур
|3
|0
|Цаллагов Ибрагим
|2
|0
|Хадарцев Батраз
|2
|0
|Абдоков Нури
|2
|0
|Кокоев Давид
|0
|1
|Чочиев Алан
|1
|0
|Бага Алан
|1
|0
|Тобоев Таймураз
|1
|0
|Макаров Сергей
|1
|0
|Долгов Павел
|1
|0
|Гурциев Батраз
|1
|0
|Хугаев Алан
|1
|0
|Бутаев Аллон
|1
|0
|Москаленчик Илья
|1
|0
|Губиев Эрик
|1
|0
Балтика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аванесян Тигран
|4
|0
|Пряхин Сергей
|4
|0
|Андраде Кевин
|4
|0
|Петров Илья
|3
|0
|Гассама Натан
|2
|0
|Фернандес Алекс II
|2
|0
|Мендель Андрей
|1
|0
|Стефанович Илья
|1
|0
|Бориско Максим
|1
|0
|Саусь Владислав
|1
|0
Результаты матчей
Алания
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Балтика
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
1
3
Алания
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Балтика
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
4
6
Алания
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
69% (9)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Балтика
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
5
9
Голы по времени матча
Забито
3
5
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
11 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
5
8
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
3
38%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
1
20%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Забито
5
6
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
10 Не забивали 9
0
0%
1
17%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
1
20%
2
33%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
17%
76-90
Пропущено
4
2
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
8
11
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
8 Не забивали 4
0
0%
1
9%
1-15
2
25%
2
18%
16-30
2
25%
2
18%
31-45
1
13%
2
18%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
3
38%
1
9%
76-90
Пропущено
9
10
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
2
22%
1
10%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
4
40%
31-45
1
11%
1
10%
46-60
2
22%
1
10%
61-75
2
22%
3
30%
76-90
Результаты последних матчей
Алания
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Алания - Черноморец Нв 2:0 Ротор - Алания 0:0 Амкал - Алания 0:1 Нефтехимик - Алания 0:0
Алания - КАМАЗ 0:2 Алания - Сочи 1:1 Урал - Алания 3:1 Шинник - Алания 1:0 Арсенал Тула - Алания 0:0 Алания - Енисей 0:1 СКА-Хабаровск - Алания 0:3 Алания - Родина Москва 0:1 Тюмень - Алания 0:1 Алания - Уфа 0:0 Алания - Нефтехимик 0:1 Торпедо Москва - Алания 2:2 Челябинск - Алания 0:0 Алания - Динамо Махачкала 2:0 СКА-Хабаровск - Алания 0:1 Торпедо Москва - Алания 0:0
Балтика
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Балтика - Нефтехимик 0:0 Чайка - Балтика 0:1 Луки-Энергия - Балтика 1:1 Балтика - Арсенал Тула 0:0
Торпедо Москва - Балтика 2:1 Балтика - Тюмень 2:1 Енисей - Балтика 1:2 Балтика - КАМАЗ 1:0 Ротор - Балтика 2:0 Сокол - Балтика 1:1 Балтика - Черноморец Нв 2:0 Балтика - Уфа 1:1 Сочи - Балтика 1:1 Родина Москва - Балтика 0:0 Локомотив Москва - Балтика 4:1 СКА-Хабаровск - Балтика 0:1 Балтика - Зенит 1:2 Балтика - Локомотив Москва 1:3 Ростов - Балтика 2:1 Балтика - Спартак Москва 1:0
Результаты матчей
Алания
Балтика
Точный счет
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
Точный счет
0:0
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
0:0
4 раза 31%
0:1
3 раза 23%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
8 раз 62%
1
3 раза 23%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
Тоталы голов в матче
Алания
Балтика
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
42
15
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
52
16
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
58
Больше Меньше
94
211
310
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|6
|8
|0
|25 - 12
|26
|2.
|Заявка
|14
|6
|8
|0
|12 - 6
|26
|3.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|19 - 12
|25
|4.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|21 - 17
|23
|5.
|0:0 Заявка
|14
|5
|7
|2
|12 - 9
|22
|6.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|23 - 15
|21
|7.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|12 - 13
|20
|8.
|1:1 Заявка
|14
|4
|7
|3
|11 - 9
|19
|9.
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|15 - 14
|19
|10.
|0:0 Заявка
|14
|4
|6
|4
|15 - 16
|18
|11.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|14 - 16
|17
|12.
|1:1 Заявка
|14
|4
|5
|5
|15 - 22
|17
|13.
|0:0 Заявка
|14
|4
|4
|6
|12 - 10
|16
|14.
|0:0 Заявка
|14
|3
|6
|5
|8 - 9
|15
|15.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|8 - 17
|15
|16.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|9 - 14
|14
|17.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|13 - 21
|11
|18.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|9 - 21
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|8 - 3
|19
|2.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|12 - 4
|18
|3.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|10 - 4
|17
|4.
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|19 - 8
|16
|5.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 8
|13
|6.
|0:0 Заявка
|6
|3
|3
|0
|6 - 2
|12
|7.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 4
|11
|8.
|1:1 Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 6
|11
|9.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|6 - 6
|11
|10.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|11.
|0:0 Заявка
|7
|2
|4
|1
|11 - 6
|10
|12.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|7 - 5
|10
|13.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|4 - 4
|9
|14.
|0:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 4
|8
|15.
|1:1 Заявка
|7
|1
|4
|2
|5 - 5
|7
|16.
|0:0 Заявка
|7
|1
|3
|3
|3 - 5
|6
|17.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|10 - 16
|5
|18.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 6
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1 Заявка
|7
|3
|3
|1
|6 - 4
|12
|2.
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|6 - 4
|10
|3.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 9
|10
|4.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|11 - 11
|10
|5.
|0:0 Заявка
|8
|2
|4
|2
|6 - 7
|10
|6.
|0:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|5 - 4
|9
|7.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 9
|9
|8.
|0:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|4 - 10
|8
|9.
|0:0 Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 6
|8
|10.
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|4 - 3
|7
|11.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|12.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 10
|7
|13.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|3 - 5
|6
|14.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 13
|6
|15.
|1:1 Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 16
|6
|16.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 15
|4
|17.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 8
|3
|18.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|2 - 9
|3
- — Выход в РПЛ
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Родина Москва
|Юшин Александр
|6
|Сочи
|Крамарич Мартин
|6
|Торпедо Москва
|Нетфуллин Равиль
|5
|Енисей
|Ломакин Александр
|4
|Нефтехимик
|Джамилов Султан
|4
|Уфа
|Перченок Александр
|7
|Урал
|Бегич Сильвие
|1 4
|Алания
|Плиев Константин
|1 4
|СКА-Хабаровск
|Поярков Николай
|1 4
|Родина Москва
|Гордюшенко Астемир
|5
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Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Алания 0:0 Балтика
Исход игры
Алания
19.1% (22)
Ничья
47% (54)
Балтика
33.9% (39)
Тотал 2.5
Больше
31.53% (35)
Меньше
68.47% (76)
Обе команды забьют
Да
71.17% (79)
Нет
28.83% (32)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.3% (44)
1:2 Балтика
18.3% (21)
0:1 Балтика
12.2% (14)
1:0 Алания
7.8% (9)
2:1 Алания
7.8% (9)
0:0 Ничья
4.3% (5)
2:0 Алания
2.6% (3)
2:2 Ничья
2.6% (3)
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