Оторвался от опеки соперника на скорости Гаглоев и покатил в центр на Бутаева, но тот с ходу пробил крайне неточно.

С левого фланга Терентьев забросил в штрафную на Лисаковича, но тому добраться до мяча не позволили защитники.

Зацепился за мяч Лисакович в чужой штрафной и сбросил назад на Эльдарушева, но тот с ходу пробил выше ворот.

Оторвался от опеки соперника на скорости Кокоев и прострелил в центр на Гаглоева, но мяч перехватил Вратынов.

Пробивал по воротам из пределов штрафной Лисакович после прострела от Петрова с фланга, но Солдатенко в падении ногой отбил в сторону.

Диагональ исполнял в штрафную соперника Мендель на Лисаковича, но тот нарушил правила в борьбе против Татаева.

Судья своим свистком отправил команды на перерыв. Счет в матче пока так и не открыт!

Тонко вырезал Бутаев в штрафную на ход Гаглоеву, но мяч полетел слишком сильно и в руки Бориско.

На чужой половине поля грамотно подставился Какоев и вынудил нарушить правила соперника. Штрафной удар хозяева исполнят.

Навесил со штрафного на ближнюю штангу Гаглоев, где в касание пробил в падении Татаев, но не попал в створ ворот.

Теперь уже головой пробивал Эльдарушев после подачи с фланга от Терентьева. Мяч угодил в защитника, а добивание Мохаммада было неточным.

Пауза в матче. В столкновении с соперником в центре поля получил повреждение Тобоев. Без помощи медиков не обойтись.

Столкнулись головами Эльдарушев и Бутаев возле штрафной хозяев. Судья был рядом и зафиксировал фол в атаке.

Со штрафного забросил Гаглоев на угол вратарской, где головой пробил Татаев, но точности ему не хватило.

Ушел от соперника по флангу Мендель и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел в аут.

Убегал в атаку по флангу Какоев, сместился в штрафную и пробил в падении, но без труда забрал сферу в руки Бориско.

Диагональ исполнял в штрафную соперника Мендель на Лисаковича, но мяч полетел слишком сильно и оказался в руках голкипера.

Откровенно руками уложил соперника на газон в силовой борьбе Андраде, за что тут же был наказан желтой карточкой.

Со штрафного Какоев попытался закрутить под перекладину, но в прыжке Бориско смог перевести на угловой.

С угла поля навесил на дальнюю штангу Гаглоев. Здесь пробил головой Бутаев, но мяч полетел намного выше перекладины.

Перехватил мяч в центре поля Цаллагов и забросил вперед на Тобоева, но на выходе первым на мяче оказался голкипер.

Забросил Терентьев в штрафную соперника на Эльдарушева, но тот не смог обработать мяч и выпустил его за пределы поля.

Ворвался с левого фланга в штрафную соперника Петров и навесил на дальнюю штангу, но никто из партнеров так и не смог замкнуть.

Подхватил мяч перед чужой штрафной Гаглоев, обыграл двоих защитников и пробил издали, но точно в руки Бориско.

Мягко забросил в штрафную Цаллагов в штрафную на ход Какоеву, но на выходе Бориско оказался первым на мяче.

21' Забросил с центра поля в штрафную Мендель на ход Лисаковичу, но тот проиграл борьбе за мяч Плиеву.

20' С левого фланга навесил Петров в центр штрафной на Лисаковича, но на выходе перехватил этот пас Солдатенко.

19' После розыгрыша углового ворвался в штрафную соперника Петров и пробил по воротам, но угодил точно в защитника.

18' Прорывался по флангу Терентьев на скорости и навесил в центр штрафной. Мяч после серии рикошетов вынес в сторону Бага.

17' Ушел от соперника по флангу Гаглоев и прострел исполнил в центр штрафной, но здесь Мохаммад вынес сферу в центр поля.

16' С левого фланга низом покатил Петров в штрафную на Эльдарушева, но того опередил Татаев и вынес сферу за пределы поля.

15' Отдавал тонкий пас Пряхин в штрафную на ход Лисаковичу, но тому пробить в окружении двоих защитников не удалось.

14' В центре поля грубо заехал по ногам сопернику в подкате Тобоев. Судья показал нарушителю желтую карточку.

13' С угла поля навесил Мендель на дальнюю штангу, но здесь на выходе Солдатенко забрал мяч в свои руки.

12' Забросил со штрафного Мендель на ход Лисаковичу, но того опередил Плиев и вынес сферу на угловой.

11' В центре поля получил по ногам Петров в борьбе против Гаглоева. Штрафной удар исполнять будут гости.

10' После ошибки Солдатенко на выходе подхватил мяч в чужой штрафной Лисакович и пробил с острого угла, но мяч в гуще защитников во вратарской застрял.

9' Мог убегать на ворота соперника Какое после заброса от Бутаева, но нарушил он правила в борьбе с защитником.

8' Ворвался в штрафную соперника с фланга Какоев и в борьбе с защитником оказался на газоне. Судья пенальти не сал назначать.

7' Проникающий па исполнял Гаглоев в штрафную на Какоева, но того опередил Гассама и вынес сферу в аут.

6' Диагональ исполнял Гаглоев на правый фланг, куда забегал Тобоев, но в борьбе с защитником выпустил он сферу в аут.

5' Ушел от соперника по флангу Терентьев и прострелил в центр штрафной на Лисаковича, но тот проиграл борьбу за мяч Татаеву.

4' Отдавал пас с фланга Чочиев на ход Тобоеву, но тот не смог догнать мяч в пределах поля. Будет удар от ворот.

3' Дальний заброс исполнял Мендель в штрафную соперника, но на выходе первым на мяче оказался Солдатенко.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя желто-красно-черных цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.