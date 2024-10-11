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  3. РОССИЯ
  4. Мелбет-Первая лига 2024-2025
Тур: 14.
Алания
 
Позже
Балтика
Прогнозы 51
Алания 21.6% (11)
X 51% (26)
Балтика 27.5% (14)
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Алания
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История личных встреч

Алания
Балтика

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

87.5%
25%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 5 побед

15 матчей

53.3%
6.7%
40%
8 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

46.7%
26.7%
26.6%
7 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

20%
46.7%
33.3%
3 победы 7 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
3:1
ПЛ
2:1
ТМК
0:1
ПЛ
0:3
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
5:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

14
7

Голов в среднем за матч

2
0.88

Среднее время на гол

45
102

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

1.13
0.86

Среднее время на гол

80
105

Всего голов

23
13

Голов в среднем за матч

1.53
0.87

Тотал матчей

2.5
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

58
103

Бомбардиры внутри турнира

Алания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гаглоев Тарас 3 0.23
Долгов Павел 2 0.15
Нафиков Виктор 2 0.15
Абдоков Нури 1 0.08
Балтика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фернандес Алекс II 3 (2) 0.23
Эльдарушев Абу-Саид 2 0.15
Никишин Кирилл 2 0.15
Лисакович Виталий 2 (1) 0.15
Маляров Кирилл 1 0.08
Пряхин Сергей 1 0.08

Карточки

Алания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Плиев Константин 4 1
Татаев Алексей 4 0
Тарба Заур 3 0
Цаллагов Ибрагим 2 0
Хадарцев Батраз 2 0
Абдоков Нури 2 0
Кокоев Давид 0 1
Чочиев Алан 1 0
Бага Алан 1 0
Макаров Сергей 1 0
Долгов Павел 1 0
Гурциев Батраз 1 0
Хугаев Алан 1 0
Бутаев Аллон 1 0
Москаленчик Илья 1 0
Губиев Эрик 1 0
Балтика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аванесян Тигран 4 0
Пряхин Сергей 4 0
Петров Илья 3 0
Андраде Кевин 3 0
Гассама Натан 2 0
Фернандес Алекс II 2 0
Мендель Андрей 1 0
Стефанович Илья 1 0
Бориско Максим 1 0
Саусь Владислав 1 0

Результаты матчей

Алания
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Балтика
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
3
Алания
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Балтика
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

4
6
Алания
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
69% (9)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Балтика
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

5
9

Голы по времени матча

Забито

3
5
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
11 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

5
8
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
3
38%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
1
20%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Забито

5
6
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
10 Не забивали 9
0
0%
1
17%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
1
20%
2
33%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
17%
76-90

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

8
11
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
8 Не забивали 4
0
0%
1
9%
1-15
2
25%
2
18%
16-30
2
25%
2
18%
31-45
1
13%
2
18%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
3
38%
1
9%
76-90

Пропущено

9
10
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
2
22%
1
10%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
4
40%
31-45
1
11%
1
10%
46-60
2
22%
1
10%
61-75
2
22%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Алания
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Алания - Черноморец Нв 2:0 Ротор - Алания 0:0 Амкал - Алания 0:1 Нефтехимик - Алания 0:0
Алания - КАМАЗ 0:2 Алания - Сочи 1:1 Урал - Алания 3:1 Шинник - Алания 1:0 Арсенал Тула - Алания 0:0 Алания - Енисей 0:1 СКА-Хабаровск - Алания 0:3 Алания - Родина Москва 0:1 Тюмень - Алания 0:1 Алания - Уфа 0:0 Алания - Нефтехимик 0:1 Торпедо Москва - Алания 2:2 Челябинск - Алания 0:0 Алания - Динамо Махачкала 2:0 СКА-Хабаровск - Алания 0:1 Торпедо Москва - Алания 0:0
Балтика
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Балтика - Нефтехимик 0:0 Чайка - Балтика 0:1 Луки-Энергия - Балтика 1:1 Балтика - Арсенал Тула 0:0
Торпедо Москва - Балтика 2:1 Балтика - Тюмень 2:1 Енисей - Балтика 1:2 Балтика - КАМАЗ 1:0 Ротор - Балтика 2:0 Сокол - Балтика 1:1 Балтика - Черноморец Нв 2:0 Балтика - Уфа 1:1 Сочи - Балтика 1:1 Родина Москва - Балтика 0:0 Локомотив Москва - Балтика 4:1 СКА-Хабаровск - Балтика 0:1 Балтика - Зенит 1:2 Балтика - Локомотив Москва 1:3 Ростов - Балтика 2:1 Балтика - Спартак Москва 1:0

Результаты матчей

Алания
Балтика

Точный счет

0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%

Точный счет

0:0
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

0:0
4 раза 31%
0:1
3 раза 23%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
8 раз 62%
1
3 раза 23%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%

Тоталы голов в матче

Алания
Балтика

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
4
2
1
5
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
5
2
1
6
1.5
1
6
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
8
0.5
Больше Меньше
9
4
2
11
1.5
3
10
1
12
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал Тула
 Заявка 13 6 7 0 11 - 5 25
2.
Торпедо Москва
 Заявка 13 5 8 0 20 - 12 23
3.
Урал
 Заявка 13 6 4 3 18 - 12 22
4.
Балтика
 Заявка 13 5 6 2 12 - 9 21
5.
Черноморец Нв
 Заявка 13 6 2 5 18 - 17 20
6.
Сочи
 Заявка 13 5 5 3 22 - 14 20
7.
Ротор
 Заявка 13 4 6 3 10 - 8 18
8.
Родина Москва
 Заявка 13 4 6 3 14 - 13 18
9.
Чайка
 Заявка 13 4 5 4 15 - 16 17
10.
Нефтехимик
 Заявка 13 4 5 4 11 - 13 17
11.
Енисей
 Заявка 13 5 1 7 13 - 15 16
12.
СКА-Хабаровск
 Заявка 13 4 4 5 14 - 21 16
13.
КАМАЗ
 Заявка 13 4 3 6 12 - 10 15
14.
Сокол
 Заявка 13 3 6 4 8 - 12 15
15.
Алания
 Заявка 13 3 5 5 8 - 9 14
16.
Шинник
 Заявка 13 3 5 5 9 - 13 14
17.
Уфа
 Заявка 13 2 5 6 13 - 18 11
18.
Тюмень
 Заявка 13 1 3 9 9 - 20 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал Тула
 Заявка 8 5 3 0 7 - 2 18
2.
Урал
 Заявка 7 4 3 0 11 - 4 15
3.
Нефтехимик
 Заявка 7 4 2 1 9 - 4 14
4.
Черноморец Нв
 Заявка 6 4 1 1 13 - 8 13
5.
Торпедо Москва
 Заявка 7 3 4 0 14 - 8 13
6.
Балтика
 Заявка 6 3 3 0 6 - 2 12
7.
Сочи
 Заявка 6 3 2 1 12 - 4 11
8.
СКА-Хабаровск
 Заявка 6 3 2 1 7 - 6 11
9.
Шинник
 Заявка 8 3 2 3 6 - 6 11
10.
Енисей
 Заявка 6 3 1 2 9 - 6 10
11.
Чайка
 Заявка 6 2 3 1 11 - 6 9
12.
Родина Москва
 Заявка 6 2 3 1 6 - 4 9
13.
Сокол
 Заявка 7 2 3 2 4 - 4 9
14.
КАМАЗ
 Заявка 6 2 2 2 7 - 4 8
15.
Ротор
 Заявка 6 1 3 2 4 - 4 6
16.
Алания
 Заявка 6 1 2 3 3 - 5 5
17.
Уфа
 Заявка 7 1 2 4 10 - 13 5
18.
Тюмень
 Заявка 6 0 2 4 2 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ротор
 Заявка 7 3 3 1 6 - 4 12
2.
Торпедо Москва
 Заявка 6 2 4 0 6 - 4 10
3.
Алания
 Заявка 7 2 3 2 5 - 4 9
4.
Сочи
 Заявка 7 2 3 2 10 - 10 9
5.
Родина Москва
 Заявка 7 2 3 2 8 - 9 9
6.
Балтика
 Заявка 7 2 3 2 6 - 7 9
7.
Чайка
 Заявка 7 2 2 3 4 - 10 8
8.
Арсенал Тула
 Заявка 5 1 4 0 4 - 3 7
9.
Урал
 Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
10.
КАМАЗ
 Заявка 7 2 1 4 5 - 6 7
11.
Черноморец Нв
 Заявка 7 2 1 4 5 - 9 7
12.
Уфа
 Заявка 6 1 3 2 3 - 5 6
13.
Сокол
 Заявка 6 1 3 2 4 - 8 6
14.
Енисей
 Заявка 7 2 0 5 4 - 9 6
15.
СКА-Хабаровск
 Заявка 7 1 2 4 7 - 15 5
16.
Тюмень
 Заявка 7 1 1 5 7 - 14 4
17.
Шинник
 Заявка 5 0 3 2 3 - 7 3
18.
Нефтехимик
 Заявка 6 0 3 3 2 - 9 3
  • — Выход в РПЛ
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Родина Москва Юшин Александр 6
Сочи Крамарич Мартин 6
Енисей Ломакин Александр 4
Енисей Савельев Максим 4
Сочи Писарский Владимир 4
Весь список

Топ нарушителей
Уфа Перченок Александр 7
Алания Плиев Константин 1 4
СКА-Хабаровск Поярков Николай 1 4
Родина Москва Гордюшенко Астемир 5
Урал Бегич Сильвие 1 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Алания - Балтика от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 октября 2024, осталось 2 дня 8 часов 51 минуту.



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    • Прогнозы 51
    Алания 21.6% (11)
    X 51% (26)
    Балтика 27.5% (14)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Алания
    Ничья
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    Прогнозы на матч Алания - Балтика

    Исход игры
    Алания
    21.6% (11)
    Ничья
    51% (26)
    Балтика
    27.5% (14)
    Тотал 2.5
    Больше
    30% (15)
    Меньше
    70% (35)
    Обе команды забьют
    Да
    70% (35)
    Нет
    30% (15)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    39.2% (20)
    1:2 Балтика
    15.7% (8)
    2:1 Алания
    9.8% (5)
    0:0 Ничья
    9.8% (5)
    0:1 Балтика
    7.8% (4)
    1:0 Алания
    7.8% (4)
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