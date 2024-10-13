Тур: 14.
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
63 Агеев МихаилНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
95 Лутцев АртёмПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бояринцев Денис
- Основной состав
-
78 Имамов ИсламВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Алиев КамранПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Быков АртёмПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Гурбан ГлебЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Бавин ЮрийПолузащитник
-
29 ШарльНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Поддубский Алексей
История личных встреч
Ротор
СКА-Хабаровск
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы
11 матчей
18.2%
36.4%
45.4%
2 победы 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
9.1%
54.5%
36.4%
1 победа 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
3
Голов в среднем за матч
1.5
0.6
Среднее время на гол
60
150
Всего голов
6
11
Голов в среднем за матч
1.2
1.83
Среднее время на гол
75
49
Всего голов
15
14
Голов в среднем за матч
1.36
1.27
Тотал матчей
2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
66
70
Бомбардиры внутри турнира
Ротор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Прищепа Дмитрий
|3
|0.23
|Шумских Алексей
|1
|0.08
|Кухарчук Илья
|1
|0.08
|Семёнов Андрей Игоревич
|1
|0.08
|Болотов Евгений
|1
|0.08
|Мальцев Михаил
|1
|0.08
|Морозов Владислав
|1
|0.08
|Таликин Дамир
|1
|0.08
СКА-Хабаровск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гонгадзе Георгий
|3
|0.23
|Симонян Артём
|2
|0.15
|Алиев Камран
|2
|0.15
|Гаджимурадов Рамазан
|2
|0.15
|Шарль
|2
|0.15
|Быков Артём
|1
|0.08
|Першин Никита
|1
|0.08
|Гонгапшев Альбек
|1
|0.08
Карточки
Ротор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Прищепа Дмитрий
|4
|0
|Болотов Евгений
|3
|0
|Мальцев Михаил
|1
|1
|Шумских Алексей
|2
|0
|Семёнов Андрей Игоревич
|2
|0
|Завезён Юрий
|2
|0
|Швецов Максим
|2
|0
|Тюрин Владислав
|2
|0
|Касимов Тимур
|2
|0
|Плотников Никита
|2
|0
|Кухарчук Илья
|1
|0
|Чагров Никита
|1
|0
|Агеев Михаил
|1
|0
|Морозов Владислав
|1
|0
|Шильников Глеб
|1
|0
СКА-Хабаровск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Поярков Николай
|4
|1
|Першин Никита
|4
|0
|Емельянов Роман
|2
|0
|Быков Артём
|2
|0
|Бавин Юрий
|2
|0
|Симонян Артём
|2
|0
|Гаджимурадов Рамазан
|2
|0
|Имамов Ислам
|2
|0
|Гаглоев Александр
|1
|0
|Садики Нехар
|1
|0
|Цаллагов Дзамболат
|1
|0
Результаты матчей
Ротор
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
СКА-Хабаровск
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
2
5
Ротор
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (7)
0% (0)
СКА-Хабаровск
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
6
7
Ротор
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
69% (9)
15% (2)
СКА-Хабаровск
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
8
12
Голы по времени матча
Забито
4
7
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
10 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
4
57%
76-90
Пропущено
4
15
2 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 7
0
0%
2
13%
1-15
1
25%
4
27%
16-30
1
25%
1
7%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
2
50%
4
27%
76-90
Забито
6
7
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
3
50%
0
0%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
1
17%
1
14%
76-90
Пропущено
4
6
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
25%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
17%
76-90
Забито
10
14
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
5 Не забивали 6
3
30%
0
0%
1-15
1
10%
1
7%
16-30
2
20%
6
43%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
2
20%
1
7%
61-75
2
20%
5
36%
76-90
Пропущено
8
21
4 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 10
1
13%
3
14%
1-15
1
13%
6
29%
16-30
2
25%
2
10%
31-45
1
13%
2
10%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
3
38%
5
24%
76-90
Результаты последних матчей
Ротор
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Сокол - Ротор 0:1 Ротор - Алания 0:0 Волга Ульяновск - Ротор 1:1 Ротор - Черноморец Нв 1:2
Сочи - Ротор 0:0 Урал - Ротор 1:1 Ротор - Чайка 0:0 Родина Москва - Ротор 2:2 Ротор - Балтика 2:0 Тюмень - Ротор 0:1 Нефтехимик - Ротор 1:0 Ротор - Арсенал Тула 0:1 Ротор - Торпедо Москва 1:1 Шинник - Ротор 0:1 Ротор - Новосибирск 3:1 Новосибирск - Ротор 1:1 Уфа - Ротор 0:0 Ротор - Новосибирск 1:0 Чайка - Ротор 3:1 Челябинск - Ротор 2:1
СКА-Хабаровск
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Уфа - СКА-Хабаровск 3:3 СКА-Хабаровск - Тюмень 2:1 Урал - СКА-Хабаровск 1:0 Енисей - СКА-Хабаровск 2:2
СКА-Хабаровск - Нефтехимик 2:0 СКА-Хабаровск - Чайка 1:0 Арсенал Тула - СКА-Хабаровск 1:0 СКА-Хабаровск - Сокол 2:2 КАМАЗ - СКА-Хабаровск 3:0 СКА-Хабаровск - Шинник 0:0 СКА-Хабаровск - Алания 0:3 Сочи - СКА-Хабаровск 1:2 Родина Москва - СКА-Хабаровск 1:0 Торпедо Москва - СКА-Хабаровск 4:0 СКА-Хабаровск - Балтика 0:1 Химки - СКА-Хабаровск 4:1 Акрон - СКА-Хабаровск 2:1 СКА-Хабаровск - Алания 0:1 Тюмень - СКА-Хабаровск 1:0 Шинник - СКА-Хабаровск 2:1
Результаты матчей
Ротор
СКА-Хабаровск
Точный счет
0:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
Точный счет
0:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:1
4 раза 31%
0:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
5 раз 38%
2
2 раза 15%
0
6 раз 46%
2
5 раз 38%
1
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Ротор
СКА-Хабаровск
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
42
15
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
34
16
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
76
211
67
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|6
|8
|0
|25 - 12
|26
|2.
|Заявка
|14
|6
|8
|0
|12 - 6
|26
|3.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|19 - 12
|25
|4.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|21 - 17
|23
|5.
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|12 - 9
|21
|6.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|23 - 15
|21
|7.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|12 - 13
|20
|8.
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|15 - 14
|19
|9.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|10 - 8
|18
|10.
|0:0 Заявка
|14
|4
|6
|4
|15 - 16
|18
|11.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|14 - 16
|17
|12.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|14 - 21
|16
|13.
|0:0 Заявка
|14
|4
|4
|6
|12 - 10
|16
|14.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|8 - 17
|15
|15.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|8 - 9
|14
|16.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|9 - 14
|14
|17.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|13 - 21
|11
|18.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|9 - 21
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|8 - 3
|19
|2.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|12 - 4
|18
|3.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|10 - 4
|17
|4.
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|19 - 8
|16
|5.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 8
|13
|6.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|6 - 2
|12
|7.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 4
|11
|8.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 6
|11
|9.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|6 - 6
|11
|10.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|11.
|0:0 Заявка
|7
|2
|4
|1
|11 - 6
|10
|12.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|7 - 5
|10
|13.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|4 - 4
|9
|14.
|0:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 4
|8
|15.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 4
|6
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 5
|5
|17.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|10 - 16
|5
|18.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 6
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|6 - 4
|12
|2.
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|6 - 4
|10
|3.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 9
|10
|4.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|11 - 11
|10
|5.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|5 - 4
|9
|6.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 7
|9
|7.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 9
|9
|8.
|0:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|4 - 10
|8
|9.
|0:0 Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 6
|8
|10.
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|4 - 3
|7
|11.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|12.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 10
|7
|13.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|3 - 5
|6
|14.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 13
|6
|15.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 15
|5
|16.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 15
|4
|17.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 8
|3
|18.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|2 - 9
|3
- — Выход в РПЛ
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Родина Москва
|Юшин Александр
|6
|Сочи
|Крамарич Мартин
|6
|Торпедо Москва
|Нетфуллин Равиль
|5
|Енисей
|Ломакин Александр
|4
|Нефтехимик
|Джамилов Султан
|4
|Уфа
|Перченок Александр
|7
|Урал
|Бегич Сильвие
|1 4
|Алания
|Плиев Константин
|1 4
|СКА-Хабаровск
|Поярков Николай
|1 4
|Родина Москва
|Гордюшенко Астемир
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ротор - СКА-Хабаровск
Исход игры
Ротор
72.6% (85)
Ничья
23.9% (28)
СКА-Хабаровск
3.4% (4)
Тотал 2.5
Больше
35.71% (40)
Меньше
64.29% (72)
Обе команды забьют
Да
57.14% (64)
Нет
42.86% (48)
Популярный счёт
1:0 Ротор
39.3% (46)
2:1 Ротор
28.2% (33)
1:1 Ничья
20.5% (24)
2:2 Ничья
3.4% (4)
1:2 СКА-Хабаровск
1.7% (2)
2:0 Ротор
1.7% (2)
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