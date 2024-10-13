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Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная битва в Волгограде за три очка между крепкими середняками Первой лиги. Будем надеяться, что команды покажут неплохой футбол, где будет забито хотя бы несколько голов.