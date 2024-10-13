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  4. Мелбет-Первая лига 2024-2025
Тур: 14.
Ротор
 
Позже
СКА-Хабаровск
Прогнозы 116
Ротор 72.4% (84)
X 24.1% (28)
СКА-Хабаровск 3.4% (4)
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Ничья
СКА-Хабаровск
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Ротор
СКА-Хабаровск

История личных встреч

Ротор
СКА-Хабаровск

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы

11 матчей

18.2%
36.4%
45.4%
2 победы 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

9.1%
54.5%
36.4%
1 победа 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
5:3
ПЛ
2:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2

Голы

Всего голов

9
3

Голов в среднем за матч

1.5
0.6

Среднее время на гол

60
150

Всего голов

6
11

Голов в среднем за матч

1.2
1.83

Среднее время на гол

75
49

Всего голов

15
14

Голов в среднем за матч

1.36
1.27

Тотал матчей

2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

66
70

Бомбардиры внутри турнира

Ротор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Прищепа Дмитрий 3 0.23
Шумских Алексей 1 0.08
Кухарчук Илья 1 0.08
Семёнов Андрей Игоревич 1 0.08
Болотов Евгений 1 0.08
Мальцев Михаил 1 0.08
Морозов Владислав 1 0.08
Таликин Дамир 1 0.08
СКА-Хабаровск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гонгадзе Георгий 3 0.23
Симонян Артём 2 0.15
Алиев Камран 2 0.15
Гаджимурадов Рамазан 2 0.15
Шарль 2 0.15
Быков Артём 1 0.08
Першин Никита 1 0.08
Гонгапшев Альбек 1 0.08

Карточки

Ротор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Прищепа Дмитрий 4 0
Болотов Евгений 3 0
Мальцев Михаил 1 1
Шумских Алексей 2 0
Семёнов Андрей Игоревич 2 0
Завезён Юрий 2 0
Швецов Максим 2 0
Тюрин Владислав 2 0
Касимов Тимур 2 0
Плотников Никита 2 0
Кухарчук Илья 1 0
Чагров Никита 1 0
Агеев Михаил 1 0
Морозов Владислав 1 0
Шильников Глеб 1 0
СКА-Хабаровск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Поярков Николай 4 1
Першин Никита 4 0
Емельянов Роман 2 0
Быков Артём 2 0
Бавин Юрий 2 0
Симонян Артём 2 0
Гаджимурадов Рамазан 2 0
Имамов Ислам 2 0
Гаглоев Александр 1 0
Садики Нехар 1 0
Цаллагов Дзамболат 1 0

Результаты матчей

Ротор
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
СКА-Хабаровск
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
5
Ротор
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (7)
0% (0)
СКА-Хабаровск
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

6
7
Ротор
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
69% (9)
15% (2)
СКА-Хабаровск
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

8
12

Голы по времени матча

Забито

4
7
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
10 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
4
57%
76-90

Пропущено

4
15
2 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 7
0
0%
2
13%
1-15
1
25%
4
27%
16-30
1
25%
1
7%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
2
50%
4
27%
76-90

Забито

6
7
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
3
50%
0
0%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
1
17%
1
14%
76-90

Пропущено

4
6
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
25%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
17%
76-90

Забито

10
14
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
5 Не забивали 6
3
30%
0
0%
1-15
1
10%
1
7%
16-30
2
20%
6
43%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
2
20%
1
7%
61-75
2
20%
5
36%
76-90

Пропущено

8
21
4 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 10
1
13%
3
14%
1-15
1
13%
6
29%
16-30
2
25%
2
10%
31-45
1
13%
2
10%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
3
38%
5
24%
76-90

Результаты последних матчей

Ротор
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Сокол - Ротор 0:1 Ротор - Алания 0:0 Волга Ульяновск - Ротор 1:1 Ротор - Черноморец Нв 1:2
Сочи - Ротор 0:0 Урал - Ротор 1:1 Ротор - Чайка 0:0 Родина Москва - Ротор 2:2 Ротор - Балтика 2:0 Тюмень - Ротор 0:1 Нефтехимик - Ротор 1:0 Ротор - Арсенал Тула 0:1 Ротор - Торпедо Москва 1:1 Шинник - Ротор 0:1 Ротор - Новосибирск 3:1 Новосибирск - Ротор 1:1 Уфа - Ротор 0:0 Ротор - Новосибирск 1:0 Чайка - Ротор 3:1 Челябинск - Ротор 2:1
СКА-Хабаровск
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Уфа - СКА-Хабаровск 3:3 СКА-Хабаровск - Тюмень 2:1 Урал - СКА-Хабаровск 1:0 Енисей - СКА-Хабаровск 2:2
СКА-Хабаровск - Нефтехимик 2:0 СКА-Хабаровск - Чайка 1:0 Арсенал Тула - СКА-Хабаровск 1:0 СКА-Хабаровск - Сокол 2:2 КАМАЗ - СКА-Хабаровск 3:0 СКА-Хабаровск - Шинник 0:0 СКА-Хабаровск - Алания 0:3 Сочи - СКА-Хабаровск 1:2 Родина Москва - СКА-Хабаровск 1:0 Торпедо Москва - СКА-Хабаровск 4:0 СКА-Хабаровск - Балтика 0:1 Химки - СКА-Хабаровск 4:1 Акрон - СКА-Хабаровск 2:1 СКА-Хабаровск - Алания 0:1 Тюмень - СКА-Хабаровск 1:0 Шинник - СКА-Хабаровск 2:1

Результаты матчей

Ротор
СКА-Хабаровск

Точный счет

0:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Точный счет

0:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:1
4 раза 31%
0:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
5 раз 38%
2
2 раза 15%
0
6 раз 46%
2
5 раз 38%
1
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Ротор
СКА-Хабаровск

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
4
2
1
5
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
3
4
1
6
1.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
7
6
2
11
1.5
6
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Торпедо Москва
 Заявка 14 6 8 0 25 - 12 26
2.
Арсенал Тула
 Заявка 14 6 8 0 12 - 6 26
3.
Урал
 Заявка 14 7 4 3 19 - 12 25
4.
Черноморец Нв
 Заявка 14 7 2 5 21 - 17 23
5.
Балтика
 Заявка 13 5 6 2 12 - 9 21
6.
Сочи
 Заявка 14 5 6 3 23 - 15 21
7.
Нефтехимик
 Заявка 14 5 5 4 12 - 13 20
8.
Родина Москва
 Заявка 14 4 7 3 15 - 14 19
9.
Ротор
 Заявка 13 4 6 3 10 - 8 18
10.
Чайка
 0:0 Заявка 14 4 6 4 15 - 16 18
11.
Енисей
 Заявка 14 5 2 7 14 - 16 17
12.
СКА-Хабаровск
 Заявка 13 4 4 5 14 - 21 16
13.
КАМАЗ
 0:0 Заявка 14 4 4 6 12 - 10 16
14.
Сокол
 Заявка 14 3 6 5 8 - 17 15
15.
Алания
 Заявка 13 3 5 5 8 - 9 14
16.
Шинник
 Заявка 14 3 5 6 9 - 14 14
17.
Уфа
 Заявка 14 2 5 7 13 - 21 11
18.
Тюмень
 Заявка 14 1 3 10 9 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал Тула
 Заявка 9 5 4 0 8 - 3 19
2.
Урал
 Заявка 8 5 3 0 12 - 4 18
3.
Нефтехимик
 Заявка 8 5 2 1 10 - 4 17
4.
Торпедо Москва
 Заявка 8 4 4 0 19 - 8 16
5.
Черноморец Нв
 Заявка 6 4 1 1 13 - 8 13
6.
Балтика
 Заявка 6 3 3 0 6 - 2 12
7.
Сочи
 Заявка 6 3 2 1 12 - 4 11
8.
СКА-Хабаровск
 Заявка 6 3 2 1 7 - 6 11
9.
Шинник
 Заявка 8 3 2 3 6 - 6 11
10.
Енисей
 Заявка 6 3 1 2 9 - 6 10
11.
Чайка
 0:0 Заявка 7 2 4 1 11 - 6 10
12.
Родина Москва
 Заявка 7 2 4 1 7 - 5 10
13.
Сокол
 Заявка 7 2 3 2 4 - 4 9
14.
КАМАЗ
 0:0 Заявка 6 2 2 2 7 - 4 8
15.
Ротор
 Заявка 6 1 3 2 4 - 4 6
16.
Алания
 Заявка 6 1 2 3 3 - 5 5
17.
Уфа
 Заявка 8 1 2 5 10 - 16 5
18.
Тюмень
 Заявка 6 0 2 4 2 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ротор
 Заявка 7 3 3 1 6 - 4 12
2.
Торпедо Москва
 Заявка 6 2 4 0 6 - 4 10
3.
Черноморец Нв
 Заявка 8 3 1 4 8 - 9 10
4.
Сочи
 Заявка 8 2 4 2 11 - 11 10
5.
Алания
 Заявка 7 2 3 2 5 - 4 9
6.
Балтика
 Заявка 7 2 3 2 6 - 7 9
7.
Родина Москва
 Заявка 7 2 3 2 8 - 9 9
8.
Чайка
 0:0 Заявка 7 2 2 3 4 - 10 8
9.
КАМАЗ
 0:0 Заявка 8 2 2 4 5 - 6 8
10.
Арсенал Тула
 Заявка 5 1 4 0 4 - 3 7
11.
Урал
 Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
12.
Енисей
 Заявка 8 2 1 5 5 - 10 7
13.
Уфа
 Заявка 6 1 3 2 3 - 5 6
14.
Сокол
 Заявка 7 1 3 3 4 - 13 6
15.
СКА-Хабаровск
 Заявка 7 1 2 4 7 - 15 5
16.
Тюмень
 Заявка 8 1 1 6 7 - 15 4
17.
Шинник
 Заявка 6 0 3 3 3 - 8 3
18.
Нефтехимик
 Заявка 6 0 3 3 2 - 9 3
  • — Выход в РПЛ
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Родина Москва Юшин Александр 6
Сочи Крамарич Мартин 6
Торпедо Москва Нетфуллин Равиль 5
Енисей Ломакин Александр 4
Нефтехимик Джамилов Султан 4
Весь список

Топ нарушителей
Уфа Перченок Александр 7
Урал Бегич Сильвие 1 4
Алания Плиев Константин 1 4
СКА-Хабаровск Поярков Николай 1 4
Родина Москва Гордюшенко Астемир 5
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная битва в Волгограде за три очка между крепкими середняками Первой лиги. Будем надеяться, что команды покажут неплохой футбол, где будет забито хотя бы несколько голов. 
  • До матча
  • Главным арбитром на этот матч назначен Антон Анопа из Благовещенска. Помогать ему на бровках будут Яков Клепцов из Ростова-на-Дону и Игорь Золотарёв из Брянска. Резервным арбитром на этот матч назначен Богдан Головко из Волгограда. 
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче 14 тура Первой лиги между "Ротором" из Волгограда и "СКА-Хабаровск" из Хабаровска. Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 46% завершится победой Ротор.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 2.17. Новички получат приятный бонус!
    BetBoom
    2.17 ПОСТАВИТЬ
Прогнозы 116
Ротор 72.4% (84)
X 24.1% (28)
СКА-Хабаровск 3.4% (4)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ротор
Ничья
СКА-Хабаровск
2.20
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3.70
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3.90
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Ротор - СКА-Хабаровск

Исход игры
Ротор
72.6% (85)
Ничья
23.9% (28)
СКА-Хабаровск
3.4% (4)
Тотал 2.5
Больше
35.71% (40)
Меньше
64.29% (72)
Обе команды забьют
Да
57.14% (64)
Нет
42.86% (48)
Популярный счёт
1:0 Ротор
39.3% (46)
2:1 Ротор
28.2% (33)
1:1 Ничья
20.5% (24)
2:2 Ничья
3.4% (4)
1:2 СКА-Хабаровск
1.7% (2)
2:0 Ротор
1.7% (2)
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Ротор
СКА-Хабаровск
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