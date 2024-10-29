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  4. Кубок 2024-2025
Пансерраикос
2:0
Конец матча
Паниониос
0'
46' Желтая карточка
Konstantinos Dionellis
1:0
62' Пенальти
Бетанкор Хефте
65' Желтая карточка
Mathias Tomas
78' Желтая карточка
Коловос Димитрис
81' Желтая карточка
Караманолис Андреас
84' Желтая карточка
Гигич Петар
85' Желтая карточка
Хантакиас Димитриос
2:0
90' Гол в свои ворота
Jakub Hrustinec
90'+5
13
Кацикас
Панайотис
44
Хантакиас
Димитриос
4
Карасалидис
Аристотелис
47
Караманолис
Андреас
2
Кутсогулас
Атанасиос
93
Фарес
Мохамед
5
Перуцци
Франсиско
25
Желен
Жереми
7
Делетич
Милош
11
Mathias
Tomas
10
Бетанкор
Хефте
99
Dimitris
Skafidas
12
Бусис
Михайлакис
6
Anio
Poci
24
Theodoros
Zoulias
3
Konstantinos
Dionellis
15
Jacques
Alberto
Ngwem
11
Leon
Piergiacomi
29
Nicolas
Czornomaz
14
Giannis
Alexandrakis
9
Felipe
Felicio
10
Dimitrios
Grontis
Пансерраикос
Паниониос

История личных встреч

Пансерраикос
Паниониос

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

История матчей

К
0:3
С
0:0
С
1:1
С
2:0
С
0:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

0.33
0

Среднее время на гол

270
0

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

1
1.67

Среднее время на гол

90
54

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

0.6
1

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

150
90

Бомбардиры внутри турнира

Пансерраикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бетанкор Хефте 2 (1) 1
Паниониос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Пансерраикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Stavros Petravrakis 1 1
Mathias Tomas 2 0
Карасалидис Аристотелис 1 0
Хантакиас Димитриос 1 0
Гигич Петар 1 0
Караманолис Андреас 1 0
Паниониос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коловос Димитрис 1 0
Konstantinos Dionellis 1 0

Результаты матчей

Пансерраикос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Паниониос
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Пансерраикос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Паниониос
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Пансерраикос
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Паниониос
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 4
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Пансерраикос
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Пансерраикос - АЕК 1:0 Волос - Пансерраикос 0:1 Пансерраикос - ОФИ 2:3 Ламия - Пансерраикос 1:2
Лариса - Пансерраикос 0:1 Панатинаикос - Пансерраикос 3:1 Пансерраикос - Левадиакос 2:2 Панетоликос - Пансерраикос 3:0 Пансерраикос - Арис Салоники 0:1 ПАОК - Пансерраикос 3:2 Пансерраикос - Лариса 0:0 Ламия - Пансерраикос 2:2 Волос - Пансерраикос 0:5 Пансерраикос - Левадиакос 1:1 Пансерраикос - Кифисиас 2:0 Волос - Пансерраикос 1:0 Пансерраикос - ПАС Янина 2:1 Пансерраикос - ОФИ 2:2 Атромитос - Пансерраикос 1:1 Пансерраикос - Астерас 2:0
Паниониос
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Панахаики - Паниониос 1:1 Паниониос - АЕК Афины-2 2:1 Паниониос - Эгалео 2:0 АПО Панаргиакос - Паниониос 0:2
Паниониос - Киссамикос 1:0 Неа-Иония - Паниониос 0:0 Астерас Триполис Б - Паниониос 0:0 Пантракикос - Паниониос 0:2 АЕ Кидониас - Паниониос 0:4 Паниониос - Этникос Пирей 1:0 Паниониос - Каламата 0:2 Атромитос - Паниониос 0:0 Паниониос - Панетоликос 0:2 Лариса - Паниониос 0:0 Паниониос - Ксанти 2:1 Ламия - Паниониос 0:1 Астерас - Паниониос 0:0 Паниониос - Волос 1:0 Паниониос - АЕК 1:1 Панетоликос - Паниониос 1:0

Результаты матчей

Пансерраикос
Паниониос

Точный счет

2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Пансерраикос
Паниониос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
2
2
1/8 финала
1 Кифисиас
1 Панахаики
2 Пансерраикос
0 Паниониос
Эгалео
ПАОК
ОФИ
Волос
Атромитос
Панатинаикос
АЕК
Арис Салоники
Каллитея
Олимпиакос
Закинтос
Астерас
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Волос Коста Марк 2
Атромитос Баку Макана 2
ОФИ Thiago Nuss 2
Пансерраикос Бетанкор Хефте 2
Панахаики Konstantinos Panagou 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Пансерраикос Stavros Petravrakis 1 1
Кифисиас Emmanouil Smpokos 2
Кифисиас Timipere Johnson Eboh 2
Пансерраикос Mathias Tomas 2
Ламия Ратон Альваро 1
Весь список
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