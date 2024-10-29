2:0
Конец матча
0'
46' Желтая карточкаKonstantinos Dionellis
1:0
62' ПенальтиБетанкор Хефте
65' Желтая карточкаMathias Tomas
78' Желтая карточкаКоловос Димитрис
81' Желтая карточкаКараманолис Андреас
84' Желтая карточкаГигич Петар
85' Желтая карточкаХантакиас Димитриос
2:0
90' Гол в свои воротаJakub Hrustinec
90'+5
Ход матча
62'
1:0
65'
78'
84'
90'
2:0
25
Желен
Жереми
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Желен ЖеремиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Juan Ferrando
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
92 Себа ЖуниорПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
47 Jon Prifti
-
Главный тренер: Антониос Никополидис
История личных встреч
Пансерраикос
Паниониос
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
0.33
0
Среднее время на гол
270
0
Всего голов
2
5
Голов в среднем за матч
1
1.67
Среднее время на гол
90
54
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
0.6
1
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
150
90
Бомбардиры внутри турнира
Пансерраикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бетанкор Хефте
|2 (1)
|1
Паниониос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Пансерраикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Stavros Petravrakis
|1
|1
|Mathias Tomas
|2
|0
|Карасалидис Аристотелис
|1
|0
|Хантакиас Димитриос
|1
|0
|Гигич Петар
|1
|0
|Караманолис Андреас
|1
|0
Паниониос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коловос Димитрис
|1
|0
|Konstantinos Dionellis
|1
|0
Результаты матчей
Пансерраикос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Паниониос
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Пансерраикос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Паниониос
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Пансерраикос
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Паниониос
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
1
Голы по времени матча
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 4
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Пансерраикос
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Пансерраикос - АЕК 1:0 Волос - Пансерраикос 0:1 Пансерраикос - ОФИ 2:3 Ламия - Пансерраикос 1:2
Лариса - Пансерраикос 0:1 Панатинаикос - Пансерраикос 3:1 Пансерраикос - Левадиакос 2:2 Панетоликос - Пансерраикос 3:0 Пансерраикос - Арис Салоники 0:1 ПАОК - Пансерраикос 3:2 Пансерраикос - Лариса 0:0 Ламия - Пансерраикос 2:2 Волос - Пансерраикос 0:5 Пансерраикос - Левадиакос 1:1 Пансерраикос - Кифисиас 2:0 Волос - Пансерраикос 1:0 Пансерраикос - ПАС Янина 2:1 Пансерраикос - ОФИ 2:2 Атромитос - Пансерраикос 1:1 Пансерраикос - Астерас 2:0
Паниониос
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Панахаики - Паниониос 1:1 Паниониос - АЕК Афины-2 2:1 Паниониос - Эгалео 2:0 АПО Панаргиакос - Паниониос 0:2
Паниониос - Киссамикос 1:0 Неа-Иония - Паниониос 0:0 Астерас Триполис Б - Паниониос 0:0 Пантракикос - Паниониос 0:2 АЕ Кидониас - Паниониос 0:4 Паниониос - Этникос Пирей 1:0 Паниониос - Каламата 0:2 Атромитос - Паниониос 0:0 Паниониос - Панетоликос 0:2 Лариса - Паниониос 0:0 Паниониос - Ксанти 2:1 Ламия - Паниониос 0:1 Астерас - Паниониос 0:0 Паниониос - Волос 1:0 Паниониос - АЕК 1:1 Панетоликос - Паниониос 1:0
Результаты матчей
Пансерраикос
Паниониос
Точный счет
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Пансерраикос
Паниониос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
22
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Волос
|Коста Марк
|2
|Атромитос
|Баку Макана
|2
|ОФИ
|Thiago Nuss
|2
|Пансерраикос
|Бетанкор Хефте
|2
|Панахаики
|Konstantinos Panagou
|1 (1)
|Пансерраикос
|Stavros Petravrakis
|1 1
|Кифисиас
|Emmanouil Smpokos
|2
|Кифисиас
|Timipere Johnson Eboh
|2
|Пансерраикос
|Mathias Tomas
|2
|Ламия
|Ратон Альваро
|1