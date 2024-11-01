Тур: 12. Стадион: Мендисорроса. Главный судья: Гонсалес Пабло
0'
10' Желтая карточкаКике Гарсия
35' Желтая карточкаПика Адриан
44' Желтая карточкаАбкар Абделькабир
Ход матча
10'
35'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
4 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
3 Угловые 1
-
0 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 6
-
3 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
164 Количество передач 162
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
36
Пика
Адриан
18
Гуриди
Хон
17
Кике
Гарсия
23
Маффео
Пабло
20
Шикинью
17
Ларин
Кайл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
36 Пика АдрианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Гуриди ХонПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Кике ГарсияНападающий
- Запасные игроки
-
13 Овоно ХесусВратарь
- Защитник
-
22 Диарра МуссаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Хордан ХоанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Ромеро ЛукаНападающий
-
Главный тренер: Гарсия Луис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Маффео ПаблоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 ШикиньюПолузащитник
-
17 Ларин КайлНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Мохика ХоанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Дардер СерхиПолузащитник
-
33 Луна ДаниэльПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
30 Marc Hidalgo
-
Главный тренер: Аррасате Хагоба
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Алавес
Мальорка
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
12 матчей
33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
16.7%
75%
8.3%
2 победы 9 ничьих 1 победа
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
2
Голов в среднем за матч
1.17
0.33
Среднее время на гол
77
270
Всего голов
7
2
Голов в среднем за матч
1.17
0.33
Среднее время на гол
77
270
Всего голов
14
4
Голов в среднем за матч
1.17
0.33
Тотал матчей
2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
Среднее время на гол
77
270
Бомбардиры внутри турнира
Алавес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кике Гарсия
|3
|0.25
|Мартинес Антонио III
|3
|0.25
|Висенте Карлос
|2
|0.17
|Бенавидес Карлос
|1
|0.08
|Теналья Науэль
|1
|0.08
|Конечни Томас
|1
|0.08
|Мартин Карлос
|1
|0.08
|Вильялибре Асьер
|1 (1)
|0.08
|Хордан Хоан
|0
|0
|Бланко Антонио
|0
|0
|Стоичков Хуан
|0
|0
|Гевара Андер
|0
|0
|Абкар Абделькабир
|0
|0
Мальорка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Родригес Даниэль I
|2
|0.17
|Мурики Ведат
|2
|0.17
|Фернандес Валери
|2
|0.17
|Ларин Кайл
|1
|0.08
|Раильо Антонио
|1
|0.08
|Пратс Абдон
|1 (1)
|0.08
|Саму Кошта
|0
|0
Карточки
Алавес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абкар Абделькабир
|6
|0
|Кике Гарсия
|3
|1
|Санчес Мануэль
|4
|0
|Сивера Антонио
|3
|0
|Гуриди Хон
|3
|0
|Седлар Александр
|1
|1
|Диарра Мусса
|2
|0
|Конечни Томас
|2
|0
|Гарсия Луис
|2
|0
|Теналья Науэль
|2
|0
|Хордан Хоан
|1
|0
|Бланко Антонио
|1
|0
|Бенавидес Карлос
|1
|0
|Стоичков Хуан
|1
|0
|Реббах Абдеррахман
|1
|0
|Висенте Карлос
|1
|0
|Моуриньо Сантьяго
|1
|0
|Пика Адриан
|1
|0
Мальорка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Саму Кошта
|4
|1
|Ману Морланес
|3
|0
|Пратс Абдон
|2
|0
|Маскарель Омар
|2
|0
|Мохика Хоан
|2
|0
|Ларин Кайл
|2
|0
|Аррасате Ягоба
|2
|0
|Лато Тони
|0
|1
|Шикинью
|1
|0
|Родригес Даниэль I
|1
|0
|Вальент Мартин
|1
|0
|Мурики Ведат
|1
|0
|Маффео Пабло
|1
|0
|Морей Матеу
|1
|0
|Фернандес Валери
|1
|0
|Наварро Роберто
|1
|0
|Копете Хосе
|1
|0
Результаты матчей
Алавес
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Мальорка
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
2
1
Алавес
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Мальорка
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
10
3
Упущенные победы
2
3
Алавес
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Мальорка
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
11
5
Упущенные победы
4
4
Голы по времени матча
Забито
6
6
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
2
33%
1
17%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
33%
2
33%
76-90
Пропущено
7
5
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
14%
1
20%
1-15
2
29%
1
20%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
20%
76-90
Забито
8
3
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
13%
1
33%
61-75
4
50%
0
0%
76-90
Пропущено
11
4
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
1
9%
1
25%
1-15
1
9%
1
25%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
3
27%
1
25%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
1
9%
1
25%
76-90
Забито
14
9
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
3 Не забивали 4
2
14%
1
11%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
2
14%
2
22%
31-45
1
7%
2
22%
46-60
1
7%
2
22%
61-75
6
43%
2
22%
76-90
Пропущено
18
9
9 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
2
11%
2
22%
1-15
3
17%
2
22%
16-30
4
22%
0
0%
31-45
3
17%
3
33%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
3
17%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Алавес
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Компостела - Алавес 0:1 Райо Вальекано - Алавес 1:0 Алавес - Вальядолид 2:3 Алавес - Барселона 0:3
Хетафе - Алавес 2:0 Реал Мадрид - Алавес 3:2 Алавес - Севилья 2:1 Эспаньол - Алавес 3:2 Алавес - Лас-Пальмас 2:0 Реал Сосьедад - Алавес 1:2 Алавес - Бетис 0:0 Сельта - Алавес 2:1 Алавес - Осасуна 2:1 Алавес - Уэска 1:1 Эркулес - Алавес 1:0 Алавес - Тенерифе 2:1 Алавес - Леванте 1:1 Валенсия - Алавес 0:1 Алавес - Реал Сосьедад 1:1 Расинг - Алавес 0:0
Мальорка
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Мальорка - Атлетик Б 0:0 Мальорка - Райо Вальекано 1:0 Эспаньол - Мальорка 2:1 Вальядолид - Мальорка 1:2
Бетис - Мальорка 1:2 Мальорка - Реал Сосьедад 1:0 Мальорка - Вильярреал 1:2 Леганес - Мальорка 0:1 Мальорка - Севилья 0:0 Осасуна - Мальорка 1:0 Мальорка - Реал Мадрид 1:1 Бургос - Мальорка 0:2 Побленсе - Мальорка 0:5 Вест Бромвич - Мальорка 0:1 Барнсли - Мальорка 0:1 Крю Александра - Мальорка 1:3 Хетафе - Мальорка 1:2 Мальорка - Альмерия 2:2 Осасуна - Мальорка 1:1 Мальорка - Лас-Пальмас 1:0
Результаты матчей
Алавес
Мальорка
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
0:0
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
0
2 раза 40%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
Точный счет
3:2
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
1:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Точный счет
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
1:0
3 раза 27%
1:2
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
Точное количество голов
2
6 раз 55%
0
4 раза 36%
1
1 раз 9%
1
6 раз 55%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
Тоталы голов в матче
Алавес
Мальорка
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
42
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
41
33
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
83
65
29
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|10
|0
|1
|37 - 10
|30
|2.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|21 - 11
|24
|3.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|20 - 19
|21
|4.
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|16 - 7
|20
|5.
|0:0 Заявка
|12
|5
|4
|3
|10 - 8
|19
|6.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 11
|18
|7.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|11 - 9
|18
|8.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|16 - 16
|18
|9.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|12 - 10
|16
|10.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|12 - 15
|15
|11.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|17 - 20
|13
|12.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|8 - 10
|12
|13.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|11 - 14
|12
|14.
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|9 - 12
|11
|15.
|0:0 Заявка
|12
|3
|2
|7
|13 - 19
|11
|16.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|10 - 19
|10
|17.
|Заявка
|11
|1
|7
|3
|8 - 9
|10
|18.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|13 - 19
|9
|19.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|9 - 23
|8
|20.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|8 - 17
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|14 - 7
|15
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 4
|13
|3.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 8
|13
|4.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|15 - 2
|12
|5.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 2
|11
|6.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 5
|11
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|8.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|5 - 5
|9
|9.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 9
|9
|10.
|0:0 Заявка
|6
|2
|3
|1
|4 - 3
|9
|11.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|12.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 12
|8
|13.
|0:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|14.
|Заявка
|6
|1
|5
|0
|5 - 3
|8
|15.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|16.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|17.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|18.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|19.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|20.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 9
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|22 - 8
|18
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 7
|13
|3.
|0:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|4.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|5.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|6.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|2 - 1
|8
|7.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|9.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 10
|6
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|11.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 8
|5
|12.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|13.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|4 - 8
|4
|14.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 11
|3
|15.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|7 - 13
|3
|16.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 17
|3
|17.
|0:0 Заявка
|6
|1
|0
|5
|7 - 12
|3
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 6
|2
|19.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 11
|2
|20.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 10
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Зона вылета
|Барселона
|Левандовски Роберт
|14 (2)
|Вильярреал
|Перес Айосе
|7
|Барселона
|Рафинья Диас
|6 (6)
|Реал Мадрид
|Мбаппе Килиан
|6 (1)
|Барселона
|Ямаль Ламин
|5 (6)
|Валенсия
|Пепелу
|1 5
|Алавес
|Абкар Абделькабир
|6
|Райо Вальекано
|Мумин Абдул
|1 4
|Мальорка
|Саму Кошта
|1 4
|Вальядолид
|Paulo Pezzolano
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Алавес 0:0 Мальорка
Исход игры
Алавес
36.1% (44)
Ничья
42.6% (52)
Мальорка
21.3% (26)
Тотал 2.5
Больше
30.63% (34)
Меньше
69.37% (77)
Обе команды забьют
Да
73.87% (82)
Нет
26.13% (29)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39.3% (48)
2:1 Алавес
14.8% (18)
1:0 Алавес
14.8% (18)
1:2 Мальорка
10.7% (13)
0:1 Мальорка
7.4% (9)
0:0 Ничья
1.6% (2)
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