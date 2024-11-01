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  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 12. Стадион: . Зрители: 17212 Главный судья: Гонсалес Пабло
Алавес
1:0
Конец матча
Мальорка
0'
10' Желтая карточка
Кике Гарсия
35' Желтая карточка
Пика Адриан
44' Желтая карточка
Абкар Абделькабир
53' Желтая карточка
Шикинью
1:0
76' Гол
Гуриди Хон
90' Желтая карточка
Копете Хосе
90'+5

Ход матча

10'
Кике Гарсия
 
17'
Гевара Андер
Бенавидес Карлос
 
35'
Пика Адриан
 
44'
Абкар Абделькабир
 
53'
 
Шикинью
57'
 
Мурики Ведат
Шикинью
68'
 
Дардер Серхи
Ларин Кайл
69'
 
Санчес Антонио
Наварро Роберто
76'
Гуриди Хон
1:0
79'
 
Пратс Абдон
Маскарель Омар
79'
 
Луна Даниэль
Родригес Даниэль
80'
Стоичков Хуан
Гуриди Хон
 
90'
Мартинес Антонио
Кике Гарсия
 
90'
Мартин Карлос
Реббах Абдеррахман
 
90'
 
Копете Хосе

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 2
  • 0 Офсайды 3
  • 19 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 323 Количество передач 305
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Прогнозы 122
Алавес 36.1% (44)
X 42.6% (52)
Мальорка 21.3% (26)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Сивера
Антонио
14
Теналья
Науэль
5
Абкар
Абделькабир
36
Пика
Адриан
3
Санчес
Мануэль
8
Бланко
Антонио
23
Бенавидес
Карлос
7
Висенте
Карлос
18
Гуриди
Хон
21
Реббах
Абдеррахман
17
Кике
Гарсия
13
Рикельме
Леонардо
23
Маффео
Пабло
21
Раильо
Антонио
6
Копете
Хосе
3
Лато
Тони
5
Маскарель
Омар
8
Ману
Морланес
27
Наварро
Роберто
14
Родригес
Даниэль
I
20
Шикинью
17
Ларин
Кайл
Алавес
4-2-3-1
Мальорка
4-2-3-1

История личных встреч

Алавес
Мальорка

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

12 матчей

33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

16.7%
75%
8.3%
2 победы 9 ничьих 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы

История матчей

ЛЛ
1:1
ЛЛ
0:0
ЛЛ
2:1
ЛЛ
0:1
ЛЛ
1:0
ЛЛ
2:0
С
0:0
С
1:0
С
2:0
С
2:0
С
1:0
С
2:1

Голы

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

1.17
0.33

Среднее время на гол

77
270

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

1.17
0.33

Среднее время на гол

77
270

Всего голов

14
4

Голов в среднем за матч

1.17
0.33

Тотал матчей

2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
2
Больше 17%
Меньше 83%
10

Среднее время на гол

77
270

Бомбардиры внутри турнира

Алавес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кике Гарсия 3 0.25
Мартинес Антонио III 3 0.25
Висенте Карлос 2 0.17
Бенавидес Карлос 1 0.08
Теналья Науэль 1 0.08
Гуриди Хон 1 0.08
Конечни Томас 1 0.08
Мартин Карлос 1 0.08
Вильялибре Асьер 1 (1) 0.08
Хордан Хоан 0 0
Бланко Антонио 0 0
Стоичков Хуан 0 0
Гевара Андер 0 0
Абкар Абделькабир 0 0
Мальорка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родригес Даниэль I 2 0.17
Мурики Ведат 2 0.17
Фернандес Валери 2 0.17
Ларин Кайл 1 0.08
Раильо Антонио 1 0.08
Пратс Абдон 1 (1) 0.08
Саму Кошта 0 0

Карточки

Алавес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абкар Абделькабир 6 0
Кике Гарсия 3 1
Санчес Мануэль 4 0
Сивера Антонио 3 0
Гуриди Хон 3 0
Седлар Александр 1 1
Диарра Мусса 2 0
Конечни Томас 2 0
Гарсия Луис 2 0
Теналья Науэль 2 0
Хордан Хоан 1 0
Бланко Антонио 1 0
Бенавидес Карлос 1 0
Стоичков Хуан 1 0
Реббах Абдеррахман 1 0
Висенте Карлос 1 0
Моуриньо Сантьяго 1 0
Пика Адриан 1 0
Мальорка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саму Кошта 4 1
Ману Морланес 3 0
Шикинью 2 0
Пратс Абдон 2 0
Маскарель Омар 2 0
Мохика Хоан 2 0
Ларин Кайл 2 0
Копете Хосе 2 0
Аррасате Ягоба 2 0
Лато Тони 0 1
Родригес Даниэль I 1 0
Вальент Мартин 1 0
Мурики Ведат 1 0
Маффео Пабло 1 0
Морей Матеу 1 0
Фернандес Валери 1 0
Наварро Роберто 1 0

Результаты матчей

Алавес
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Мальорка
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

2
1
Алавес
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Мальорка
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

10
3

Упущенные победы

2
3
Алавес
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Мальорка
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

11
5

Упущенные победы

4
4

Голы по времени матча

Забито

7
6
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
2
29%
1
17%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
43%
2
33%
76-90

Пропущено

7
6
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
1
14%
1
17%
1-15
2
29%
1
17%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
2
33%
76-90

Забито

8
3
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
13%
1
33%
61-75
4
50%
0
0%
76-90

Пропущено

11
4
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
1
9%
1
25%
1-15
1
9%
1
25%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
3
27%
1
25%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
1
9%
1
25%
76-90

Забито

15
9
6 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
3 Не забивали 5
2
13%
1
11%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
2
22%
31-45
1
7%
2
22%
46-60
1
7%
2
22%
61-75
7
47%
2
22%
76-90

Пропущено

18
10
9 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
2
11%
2
20%
1-15
3
17%
2
20%
16-30
4
22%
0
0%
31-45
3
17%
3
30%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
3
17%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Алавес
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Компостела - Алавес 0:1 Райо Вальекано - Алавес 1:0 Алавес - Вальядолид 2:3 Алавес - Барселона 0:3
Хетафе - Алавес 2:0 Реал Мадрид - Алавес 3:2 Алавес - Севилья 2:1 Эспаньол - Алавес 3:2 Алавес - Лас-Пальмас 2:0 Реал Сосьедад - Алавес 1:2 Алавес - Бетис 0:0 Сельта - Алавес 2:1 Алавес - Осасуна 2:1 Алавес - Уэска 1:1 Эркулес - Алавес 1:0 Алавес - Тенерифе 2:1 Алавес - Леванте 1:1 Валенсия - Алавес 0:1 Алавес - Реал Сосьедад 1:1 Расинг - Алавес 0:0
Мальорка
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Мальорка - Атлетик Б 0:0 Мальорка - Райо Вальекано 1:0 Эспаньол - Мальорка 2:1 Вальядолид - Мальорка 1:2
Бетис - Мальорка 1:2 Мальорка - Реал Сосьедад 1:0 Мальорка - Вильярреал 1:2 Леганес - Мальорка 0:1 Мальорка - Севилья 0:0 Осасуна - Мальорка 1:0 Мальорка - Реал Мадрид 1:1 Бургос - Мальорка 0:2 Побленсе - Мальорка 0:5 Вест Бромвич - Мальорка 0:1 Барнсли - Мальорка 0:1 Крю Александра - Мальорка 1:3 Хетафе - Мальорка 1:2 Мальорка - Альмерия 2:2 Осасуна - Мальорка 1:1 Мальорка - Лас-Пальмас 1:0

Результаты матчей

Алавес
Мальорка

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%

Точный счет

3:2
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
1:2
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%

Точный счет

1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
1:0
4 раза 33%
1:2
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 50%
0
4 раза 33%
1
2 раза 17%
1
6 раз 50%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%

Тоталы голов в матче

Алавес
Мальорка

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
2
3
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
2
3
3
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
8
4
6
6
1.5
2
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 11 10 0 1 37 - 10 30
2.
Реал Мадрид
 Заявка 11 7 3 1 21 - 11 24
3.
Вильярреал
 Заявка 11 6 3 2 20 - 19 21
4.
Атлетико М
 Заявка 11 5 5 1 16 - 7 20
5.
Атлетик Б
 Заявка 11 5 3 3 17 - 11 18
6.
Бетис
 Заявка 11 5 3 3 11 - 9 18
7.
Осасуна
 Заявка 11 5 3 3 16 - 16 18
8.
Мальорка
 Заявка 12 5 3 4 10 - 9 18
9.
Райо Вальекано
 Заявка 11 4 4 3 12 - 10 16
10.
Севилья
 Заявка 11 4 3 4 12 - 15 15
11.
Сельта
 Заявка 11 4 1 6 17 - 20 13
12.
Алавес
 Заявка 12 4 1 7 14 - 19 13
13.
Реал Сосьедад
 Заявка 11 3 3 5 8 - 10 12
14.
Жирона
 Заявка 11 3 3 5 11 - 14 12
15.
Леганес
 Заявка 11 2 5 4 9 - 12 11
16.
Эспаньол
 Заявка 11 3 1 7 10 - 19 10
17.
Хетафе
 Заявка 11 1 7 3 8 - 9 10
18.
Лас-Пальмас
 Заявка 11 2 3 6 13 - 19 9
19.
Вальядолид
 Заявка 11 2 2 7 9 - 23 8
20.
Валенсия
 Заявка 11 1 4 6 8 - 17 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 6 5 0 1 14 - 7 15
2.
Бетис
 Заявка 6 4 1 1 8 - 4 13
3.
Осасуна
 Заявка 6 4 1 1 12 - 8 13
4.
Барселона
 Заявка 4 4 0 0 15 - 2 12
5.
Атлетико М
 Заявка 5 3 2 0 10 - 2 11
6.
Атлетик Б
 Заявка 6 3 2 1 10 - 5 11
7.
Сельта
 Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
8.
Алавес
 Заявка 6 3 1 2 7 - 7 10
9.
Севилья
 Заявка 5 3 0 2 5 - 5 9
10.
Эспаньол
 Заявка 6 3 0 3 8 - 9 9
11.
Мальорка
 Заявка 6 2 3 1 4 - 3 9
12.
Райо Вальекано
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
13.
Вильярреал
 Заявка 5 2 2 1 11 - 12 8
14.
Хетафе
 Заявка 6 1 5 0 5 - 3 8
15.
Леганес
 Заявка 5 2 1 2 5 - 4 7
16.
Жирона
 Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
17.
Лас-Пальмас
 Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
18.
Валенсия
 Заявка 5 1 2 2 6 - 6 5
19.
Вальядолид
 Заявка 6 1 2 3 4 - 6 5
20.
Реал Сосьедад
 Заявка 6 1 1 4 6 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 7 6 0 1 22 - 8 18
2.
Вильярреал
 Заявка 6 4 1 1 9 - 7 13
3.
Реал Мадрид
 Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
4.
Мальорка
 Заявка 6 3 0 3 6 - 6 9
5.
Атлетико М
 Заявка 6 2 3 1 6 - 5 9
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 5 2 2 1 2 - 1 8
7.
Райо Вальекано
 Заявка 6 2 2 2 5 - 5 8
8.
Атлетик Б
 Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
9.
Севилья
 Заявка 6 1 3 2 7 - 10 6
10.
Бетис
 Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
11.
Осасуна
 Заявка 5 1 2 2 4 - 8 5
12.
Жирона
 Заявка 6 1 2 3 4 - 8 5
13.
Леганес
 Заявка 6 0 4 2 4 - 8 4
14.
Лас-Пальмас
 Заявка 5 1 0 4 6 - 11 3
15.
Сельта
 Заявка 5 1 0 4 7 - 13 3
16.
Вальядолид
 Заявка 5 1 0 4 5 - 17 3
17.
Алавес
 Заявка 6 1 0 5 7 - 12 3
18.
Хетафе
 Заявка 5 0 2 3 3 - 6 2
19.
Валенсия
 Заявка 6 0 2 4 2 - 11 2
20.
Эспаньол
 Заявка 5 0 1 4 2 - 10 1
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 14 (2)
Вильярреал Перес Айосе 7
Барселона Рафинья Диас 6 (6)
Реал Мадрид Мбаппе Килиан 6 (1)
Барселона Ямаль Ламин 5 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Валенсия Пепелу 1 5
Алавес Абкар Абделькабир 6
Райо Вальекано Мумин Абдул 1 4
Мальорка Саму Кошта 1 4
Вальядолид Paulo Pezzolano 5
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы 122
    Алавес 36.1% (44)
    X 42.6% (52)
    Мальорка 21.3% (26)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Алавес 1:0 Мальорка

    Исход игры
    Алавес
    36.1% (44)
    Ничья
    42.6% (52)
    Мальорка
    21.3% (26)
    Тотал 2.5
    Больше
    30.63% (34)
    Меньше
    69.37% (77)
    Обе команды забьют
    Да
    73.87% (82)
    Нет
    26.13% (29)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    39.3% (48)
    2:1 Алавес
    14.8% (18)
    1:0 Алавес
    14.8% (18)
    1:2 Мальорка
    10.7% (13)
    0:1 Мальорка
    7.4% (9)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
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