Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

85' Матч возобновлен

85' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Ману Морланес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Удар от ворот произведет Алавес

82' Ману Морланес из команды Мальорка своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

81' Алавес совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Алавес совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Хорошую попытку сделал Родригес Даниэль I . Удар в створ, но вратарь начеку

76' Г О О О О Л - Гуриди Хон забивает ударом с правой ноги!

76' Маскарель Омар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Алавес совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Маскарель Омар плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

74' Алавес совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Лато Тони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Пика Адриан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Алавес совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Алавес совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Алавес совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Тактическая замена. Наварро Роберто уходит с поля и его заменяет Антонио Санчес

67' Матч возобновлен

66' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

66' Алавес совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Удар от ворот произведет Мальорка

62' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Висенте Карлос навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

60' Абкар Абделькабир нанес удар головой, но Лео Роман спокойно отбил мяч.

59' Сегодняшная посещаемость составляет 17212 болельщиков

58' Удар от ворот произведет Мальорка

58' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

58' Маффео Пабло из команды Мальорка своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

57' Удар от ворот произведет Алавес

56' Удар от ворот произведет Алавес

54' Удар от ворот произведет Мальорка

53' Шикинью из команды Мальорка получает желтую после опасной игры.

53' Алавес совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Алавес совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Удар от ворот произведет Мальорка

50' Теналья Науэль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

50' Реббах Абдеррахман из команды Алавес своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

50' Алавес совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Висенте Карлос навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

48' Матч возобновлен

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Алавес совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Копете Хосе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Абкар Абделькабир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.