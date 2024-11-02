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  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Гарсия Виктор
Осасуна
1:0
Второй тайм: 83'
Вальядолид
0'
16' Желтая карточка
Тухами Ануар
18' Желтая карточка
Луис Перез
1:0
20' Пенальти
Будимир Анте
68' Желтая карточка
Перес Кике
71' Желтая карточка
Мартин Марио
77' Желтая карточка
Монкайола Хон
83' Желтая карточка
Санчес Иван

Ход матча

16'
 
Тухами Ануар
18'
 
Луис Перез
20'
Будимир Анте
1:0
57'
 
Санчес Иван
Амалла Селим
58'
 
Перес Кике
Кёмерт Эрай
59'
 
Месегер Виктор
Тухами Ануар
62'
Гомес Мойсес
Пенья Рубен
 
68'
 
Перес Кике
71'
 
Мартин Марио
77'
Монкайола Хон
 
80'
 
Андре Маркос
Мартин Марио
83'
 
Санчес Иван

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 11 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 1
  • 0 Офсайды 2
  • 18 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 4
  • 174 Количество передач 154
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Прогнозы 121
Осасуна 85.1% (103)
X 9.1% (11)
Вальядолид 5.8% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Осасуна
Ничья
Вальядолид
3.75
6.10
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Эррера
Серхио
12
Аресо
Хесус
24
Катена
Алехандро
22
Бойомо
Флавьян
3
Круз
Хуан
7
Монкайола
Хон
6
Торро
Лукас
10
Орос
Аймар
15
Пенья
Рубен
17
Будимир
Анте
19
Сарагоса
Брайан
13
Хейн
Карл-Якоб
2
Луис
Перез
5
Санчес
Хавьер
3
Торрес
Давид
22
Роза
Лукас
21
Амалла
Селим
15
Кёмерт
Эрай
12
Мартин
Марио
11
Моро
Рауль
7
Силла
Мамаду
23
Тухами
Ануар
Осасуна
4-3-3
Вальядолид
4-3-3

История личных встреч

Осасуна
Вальядолид

15 матчей

60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

46.7%
40%
13.3%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
46.7%
13.3%
6 побед 7 ничьих 0 побед

9 матчей

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 5 побед

24 матча

37.5%
45.8%
16.7%
9 побед 11 ничьих 4 победы

Первый тайм

29.2%
54.2%
16.6%
7 побед 13 ничьих 4 победы

Второй тайм

25%
54.2%
20.8%
6 побед 13 ничьих 5 побед

История матчей

ЛЛ
0:0
ЛЛ
2:0
ТМК
0:2
ЛЛ
0:0
ЛЛ
3:2
ЛЛ
0:0
ЛЛ
1:1
С
2:0
С
4:2
С
1:0
С
0:1
С
1:1
С
2:1
П
0:0
П
0:1
П
1:3
П
0:1
ТМС
0:1
П
1:1
П
1:2
П
0:0
П
3:3
ПД
0:0
ПД
2:2

Голы

Всего голов

15
13

Голов в среднем за матч

1.25
1.08

Среднее время на гол

72
83

Всего голов

9
11

Голов в среднем за матч

0.75
0.92

Среднее время на гол

120
98

Всего голов

24
24

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
18
Больше 75%
Меньше 25%
6
13
Больше 54%
Меньше 46%
11
7
Больше 29%
Меньше 71%
17
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
22

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Осасуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Будимир Анте 6 (3) 0.5
Торро Лукас 2 0.17
Бретонес Абель 2 0.17
Сарагоса Брайан 1 0.08
Гарсия Рубен 1 0.08
Гарсия Рауль 1 0.08
Орос Аймар 1 0.08
Бойомо Флавьян 1 0.08
Ибаньес Пабло 0 0
Вальядолид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моро Рауль 2 0.17
Амалла Селим 2 (1) 0.17
Силла Мамаду 2 (2) 0.17
Тухами Ануар 1 0.08
Санчес Иван 1 0.08
Перес Кике 1 0.08
Дьедью Амат 0 0
Мартин Марио 0 0
Марото Марио 0 0

Карточки

Осасуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Морено Висенте 2 1
Торро Лукас 3 0
Монкайола Хон 3 0
Сарагоса Брайан 3 0
Эррера Серхио 2 0
Эррандо Хорхе 2 0
Бойомо Флавьян 2 0
Бретонес Абель 2 0
Ибаньес Пабло 1 0
Гарсия Рубен 1 0
Будимир Анте 1 0
Гомес Мойсес 1 0
Круз Хуан 1 0
Пенья Рубен 1 0
Катена Алехандро 1 0
Аресо Хесус 1 0
Орос Аймар 1 0
Вальядолид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Paulo Pezzolano 5 0
Роза Лукас 5 0
Юрич Станко 4 0
Латаса Хуан 4 0
Торрес Давид 3 0
Кёмерт Эрай 3 0
Перес Кике 3 0
Мартин Марио 1 1
Луис Перез 2 0
Санчес Хавьер 2 0
Андре Маркос 2 0
Тухами Ануар 1 0
Силла Мамаду 1 0
Санчес Иван 1 0
Амалла Селим 1 0
Моро Рауль 1 0
Чуки 1 0
Ба Джума 1 0

Результаты матчей

Осасуна
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Вальядолид
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

1
3
Осасуна
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Вальядолид
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

7
6

Упущенные победы

3
1
Осасуна
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Вальядолид
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

12
8

Упущенные победы

4
4

Голы по времени матча

Забито

11
6
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
3
27%
1
17%
16-30
1
9%
1
17%
31-45
3
27%
2
33%
46-60
2
18%
1
17%
61-75
2
18%
1
17%
76-90

Пропущено

9
16
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
11%
1
6%
1-15
2
22%
3
19%
16-30
2
22%
2
13%
31-45
1
11%
1
6%
46-60
1
11%
2
13%
61-75
2
22%
7
44%
76-90

Забито

4
4
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
25%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

8
6
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
17%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
3
38%
2
33%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
3
50%
76-90

Забито

15
10
7 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 3
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
5
33%
2
20%
16-30
2
13%
1
10%
31-45
4
27%
4
40%
46-60
2
13%
1
10%
61-75
2
13%
2
20%
76-90

Пропущено

17
22
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
1
6%
1
5%
1-15
3
18%
4
18%
16-30
3
18%
2
9%
31-45
4
24%
3
14%
46-60
2
12%
2
9%
61-75
4
24%
10
45%
76-90

Результаты последних матчей

Осасуна
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Реал Сосьедад - Осасуна 0:2 Осасуна - Бетис 1:2 Хетафе - Осасуна 1:1 Осасуна - Барселона 4:2
Валенсия - Осасуна 0:0 Осасуна - Лас-Пальмас 2:1 Райо Вальекано - Осасуна 3:1 Осасуна - Сельта 3:2 Жирона - Осасуна 4:0 Осасуна - Мальорка 1:0 Осасуна - Леганес 1:1 Алавес - Осасуна 2:1 Атлетик Б - Осасуна 2:1 Реал Сосьедад - Осасуна 1:2 Осасуна - Мирандес 1:1 Осасуна - Уэска 0:0 Осасуна - Вильярреал 1:1 Атлетико М - Осасуна 1:4 Осасуна - Мальорка 1:1 Атлетик Б - Осасуна 2:2
Вальядолид
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Астур - Вальядолид 1:4 Вальядолид - Вильярреал 1:2 Алавес - Вальядолид 2:3 Леганес - Вальядолид 3:1
Вальядолид - Райо Вальекано 1:2 Вальядолид - Мальорка 1:2 Севилья - Вальядолид 2:1 Вальядолид - Реал Сосьедад 0:0 Сельта - Вальядолид 3:1 Барселона - Вальядолид 7:0 Вальядолид - Леганес 0:0 Реал Мадрид - Вальядолид 3:0 Вальядолид - Эспаньол 1:0 Тулуза - Вальядолид 0:2 Дерби - Вальядолид 2:1 Вальядолид - По 4:1 Вальядолид - Бургос 1:1 Сеговиана - Вальядолид 2:5 Тенерифе - Вальядолид 2:1 Вальядолид - Вильярреал-2 3:2

Результаты матчей

Осасуна
Вальядолид

Точный счет

1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
1:2
3 раза 50%
0:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
7:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
1:2
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
7:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
6 раз 55%
0
4 раза 36%
3
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Осасуна
Вальядолид

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
1.5
Больше Меньше
2
4
2.5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
2
1
4
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
7
4
4
7
1.5
1
10
2
9
2.5
1
10
1
10
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 11 10 0 1 37 - 10 30
2.
Реал Мадрид
 Заявка 11 7 3 1 21 - 11 24
3.
Вильярреал
 Заявка 11 6 3 2 20 - 19 21
4.
Осасуна
 1:0 Заявка 12 6 3 3 17 - 16 21
5.
Атлетико М
 Заявка 11 5 5 1 16 - 7 20
6.
Атлетик Б
 Заявка 11 5 3 3 17 - 11 18
7.
Бетис
 Заявка 11 5 3 3 11 - 9 18
8.
Мальорка
 Заявка 12 5 3 4 10 - 9 18
9.
Райо Вальекано
 Заявка 11 4 4 3 12 - 10 16
10.
Севилья
 Заявка 11 4 3 4 12 - 15 15
11.
Сельта
 Заявка 11 4 1 6 17 - 20 13
12.
Алавес
 Заявка 12 4 1 7 14 - 19 13
13.
Реал Сосьедад
 Заявка 11 3 3 5 8 - 10 12
14.
Жирона
 Заявка 11 3 3 5 11 - 14 12
15.
Леганес
 Заявка 11 2 5 4 9 - 12 11
16.
Эспаньол
 Заявка 11 3 1 7 10 - 19 10
17.
Хетафе
 Заявка 11 1 7 3 8 - 9 10
18.
Лас-Пальмас
 Заявка 11 2 3 6 13 - 19 9
19.
Вальядолид
 0:1 Заявка 12 2 2 8 9 - 24 8
20.
Валенсия
 Заявка 11 1 4 6 8 - 17 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Осасуна
 1:0 Заявка 7 5 1 1 13 - 8 16
2.
Реал Мадрид
 Заявка 6 5 0 1 14 - 7 15
3.
Бетис
 Заявка 6 4 1 1 8 - 4 13
4.
Барселона
 Заявка 4 4 0 0 15 - 2 12
5.
Атлетико М
 Заявка 5 3 2 0 10 - 2 11
6.
Атлетик Б
 Заявка 6 3 2 1 10 - 5 11
7.
Сельта
 Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
8.
Алавес
 Заявка 6 3 1 2 7 - 7 10
9.
Севилья
 Заявка 5 3 0 2 5 - 5 9
10.
Эспаньол
 Заявка 6 3 0 3 8 - 9 9
11.
Мальорка
 Заявка 6 2 3 1 4 - 3 9
12.
Райо Вальекано
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
13.
Вильярреал
 Заявка 5 2 2 1 11 - 12 8
14.
Хетафе
 Заявка 6 1 5 0 5 - 3 8
15.
Леганес
 Заявка 5 2 1 2 5 - 4 7
16.
Жирона
 Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
17.
Лас-Пальмас
 Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
18.
Валенсия
 Заявка 5 1 2 2 6 - 6 5
19.
Вальядолид
 0:1 Заявка 6 1 2 3 4 - 6 5
20.
Реал Сосьедад
 Заявка 6 1 1 4 6 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 7 6 0 1 22 - 8 18
2.
Вильярреал
 Заявка 6 4 1 1 9 - 7 13
3.
Реал Мадрид
 Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
4.
Мальорка
 Заявка 6 3 0 3 6 - 6 9
5.
Атлетико М
 Заявка 6 2 3 1 6 - 5 9
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 5 2 2 1 2 - 1 8
7.
Райо Вальекано
 Заявка 6 2 2 2 5 - 5 8
8.
Атлетик Б
 Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
9.
Севилья
 Заявка 6 1 3 2 7 - 10 6
10.
Бетис
 Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
11.
Осасуна
 1:0 Заявка 5 1 2 2 4 - 8 5
12.
Жирона
 Заявка 6 1 2 3 4 - 8 5
13.
Леганес
 Заявка 6 0 4 2 4 - 8 4
14.
Лас-Пальмас
 Заявка 5 1 0 4 6 - 11 3
15.
Сельта
 Заявка 5 1 0 4 7 - 13 3
16.
Алавес
 Заявка 6 1 0 5 7 - 12 3
17.
Вальядолид
 0:1 Заявка 6 1 0 5 5 - 18 3
18.
Хетафе
 Заявка 5 0 2 3 3 - 6 2
19.
Валенсия
 Заявка 6 0 2 4 2 - 11 2
20.
Эспаньол
 Заявка 5 0 1 4 2 - 10 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 14 (2)
Вильярреал Перес Айосе 7
Барселона Рафинья Диас 6 (6)
Осасуна Будимир Анте 6 (1)
Реал Мадрид Мбаппе Килиан 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Валенсия Пепелу 1 5
Алавес Абкар Абделькабир 6
Райо Вальекано Мумин Абдул 1 4
Мальорка Саму Кошта 1 4
Вальядолид Paulo Pezzolano 5
Весь список
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    Прогнозы 121
    Осасуна 85.1% (103)
    X 9.1% (11)
    Вальядолид 5.8% (7)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Осасуна
    Ничья
    Вальядолид
    3.75
    6.10
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    6.00
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Осасуна 1:0 Вальядолид

    Исход игры
    Осасуна
    85.1% (103)
    Ничья
    9.1% (11)
    Вальядолид
    5.8% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.44% (57)
    Меньше
    49.56% (56)
    Обе команды забьют
    Да
    59.29% (67)
    Нет
    40.71% (46)
    Популярный счёт
    2:1 Осасуна
    42.1% (51)
    1:0 Осасуна
    25.6% (31)
    2:0 Осасуна
    10.7% (13)
    1:1 Ничья
    8.3% (10)
    3:1 Осасуна
    2.5% (3)
    0:1 Вальядолид
    1.7% (2)
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