Тур: 12. Стадион: Эль-Садар. Главный судья: Гарсия Виктор
1:0
Второй тайм: 83'
0'
16' Желтая карточкаТухами Ануар
18' Желтая карточкаЛуис Перез
1:0
20' ПенальтиБудимир Анте
68' Желтая карточкаПерес Кике
71' Желтая карточкаМартин Марио
77' Желтая карточкаМонкайола Хон
83' Желтая карточкаСанчес Иван
Ход матча
16'
18'
20'
1:0
68'
71'
77'
83'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
11 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 2
-
7 Угловые 1
-
0 Офсайды 2
-
18 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 4
-
174 Количество передач 154
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
12
Аресо
Хесус
10
Орос
Аймар
15
Пенья
Рубен
17
Будимир
Анте
22
Роза
Лукас
21
Амалла
Селим
15
Кёмерт
Эрай
12
Мартин
Марио
11
Моро
Рауль
23
Тухами
Ануар
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Аресо ХесусЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Орос АймарПолузащитник
-
15 Пенья РубенНападающий
-
17 Будимир АнтеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Бенито ИкерЗащитник
- Полузащитник
-
14 Гарсия РубенПолузащитник
-
16 Гомес МойсесПолузащитник
-
18 Муньос ИкерПолузащитник
- Нападающий
-
20 Арнаис ХосеНападающий
-
-
Главный тренер: Ramon Alturo
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Роза ЛукасЗащитник
-
21 Амалла СелимПолузащитник
-
15 Кёмерт ЭрайПолузащитник
-
12 Мартин МариоПолузащитник
-
11 Моро РаульНападающий
- Нападающий
-
23 Тухами АнуарНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
35 Ба ДжумаЗащитник
-
30 Часко РаульЗащитник
-
34 Марото МариоПолузащитник
-
10 Санчес ИванПолузащитник
-
20 Юрич СтанкоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 ЧукиПолузащитник
-
19 Дьедью АматНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Camilo Speranza
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Осасуна
Вальядолид
15 матчей
60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
46.7%
40%
13.3%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
46.7%
13.3%
6 побед 7 ничьих 0 побед
9 матчей
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 5 побед
24 матча
37.5%
45.8%
16.7%
9 побед 11 ничьих 4 победы
Первый тайм
29.2%
54.2%
16.6%
7 побед 13 ничьих 4 победы
Второй тайм
25%
54.2%
20.8%
6 побед 13 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
13
Голов в среднем за матч
1.25
1.08
Среднее время на гол
72
83
Всего голов
9
11
Голов в среднем за матч
0.75
0.92
Среднее время на гол
120
98
Всего голов
24
24
Голов в среднем за матч
1
1
Тотал матчей
2.5
18
Больше 75%
Меньше 25%
6
13
Больше 54%
Меньше 46%
11
7
Больше 29%
Меньше 71%
17
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Осасуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Будимир Анте
|6 (3)
|0.5
|Торро Лукас
|2
|0.17
|Бретонес Абель
|2
|0.17
|Сарагоса Брайан
|1
|0.08
|Гарсия Рубен
|1
|0.08
|Гарсия Рауль
|1
|0.08
|Орос Аймар
|1
|0.08
|Бойомо Флавьян
|1
|0.08
|Ибаньес Пабло
|0
|0
Вальядолид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моро Рауль
|2
|0.17
|Амалла Селим
|2 (1)
|0.17
|Силла Мамаду
|2 (2)
|0.17
|Тухами Ануар
|1
|0.08
|Санчес Иван
|1
|0.08
|Перес Кике
|1
|0.08
|Дьедью Амат
|0
|0
|Мартин Марио
|0
|0
|Марото Марио
|0
|0
Карточки
Осасуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Морено Висенте
|2
|1
|Торро Лукас
|3
|0
|Монкайола Хон
|3
|0
|Сарагоса Брайан
|3
|0
|Эррера Серхио
|2
|0
|Эррандо Хорхе
|2
|0
|Бойомо Флавьян
|2
|0
|Бретонес Абель
|2
|0
|Ибаньес Пабло
|1
|0
|Гарсия Рубен
|1
|0
|Будимир Анте
|1
|0
|Гомес Мойсес
|1
|0
|Круз Хуан
|1
|0
|Пенья Рубен
|1
|0
|Катена Алехандро
|1
|0
|Аресо Хесус
|1
|0
|Орос Аймар
|1
|0
Вальядолид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Paulo Pezzolano
|5
|0
|Роза Лукас
|5
|0
|Юрич Станко
|4
|0
|Латаса Хуан
|4
|0
|Торрес Давид
|3
|0
|Кёмерт Эрай
|3
|0
|Перес Кике
|3
|0
|Мартин Марио
|1
|1
|Луис Перез
|2
|0
|Санчес Хавьер
|2
|0
|Андре Маркос
|2
|0
|Тухами Ануар
|1
|0
|Силла Мамаду
|1
|0
|Санчес Иван
|1
|0
|Амалла Селим
|1
|0
|Моро Рауль
|1
|0
|Чуки
|1
|0
|Ба Джума
|1
|0
Результаты матчей
Осасуна
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Вальядолид
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
1
3
Осасуна
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Вальядолид
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
7
6
Упущенные победы
3
1
Осасуна
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Вальядолид
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
12
8
Упущенные победы
4
4
Голы по времени матча
Забито
11
6
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
3
27%
1
17%
16-30
1
9%
1
17%
31-45
3
27%
2
33%
46-60
2
18%
1
17%
61-75
2
18%
1
17%
76-90
Пропущено
9
16
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
11%
1
6%
1-15
2
22%
3
19%
16-30
2
22%
2
13%
31-45
1
11%
1
6%
46-60
1
11%
2
13%
61-75
2
22%
7
44%
76-90
Забито
4
4
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
25%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
8
6
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
17%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
3
38%
2
33%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
3
50%
76-90
Забито
15
10
7 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 3
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
5
33%
2
20%
16-30
2
13%
1
10%
31-45
4
27%
4
40%
46-60
2
13%
1
10%
61-75
2
13%
2
20%
76-90
Пропущено
17
22
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
1
6%
1
5%
1-15
3
18%
4
18%
16-30
3
18%
2
9%
31-45
4
24%
3
14%
46-60
2
12%
2
9%
61-75
4
24%
10
45%
76-90
Результаты последних матчей
Осасуна
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Реал Сосьедад - Осасуна 0:2 Осасуна - Бетис 1:2 Хетафе - Осасуна 1:1 Осасуна - Барселона 4:2
Валенсия - Осасуна 0:0 Осасуна - Лас-Пальмас 2:1 Райо Вальекано - Осасуна 3:1 Осасуна - Сельта 3:2 Жирона - Осасуна 4:0 Осасуна - Мальорка 1:0 Осасуна - Леганес 1:1 Алавес - Осасуна 2:1 Атлетик Б - Осасуна 2:1 Реал Сосьедад - Осасуна 1:2 Осасуна - Мирандес 1:1 Осасуна - Уэска 0:0 Осасуна - Вильярреал 1:1 Атлетико М - Осасуна 1:4 Осасуна - Мальорка 1:1 Атлетик Б - Осасуна 2:2
Вальядолид
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Астур - Вальядолид 1:4 Вальядолид - Вильярреал 1:2 Алавес - Вальядолид 2:3 Леганес - Вальядолид 3:1
Вальядолид - Райо Вальекано 1:2 Вальядолид - Мальорка 1:2 Севилья - Вальядолид 2:1 Вальядолид - Реал Сосьедад 0:0 Сельта - Вальядолид 3:1 Барселона - Вальядолид 7:0 Вальядолид - Леганес 0:0 Реал Мадрид - Вальядолид 3:0 Вальядолид - Эспаньол 1:0 Тулуза - Вальядолид 0:2 Дерби - Вальядолид 2:1 Вальядолид - По 4:1 Вальядолид - Бургос 1:1 Сеговиана - Вальядолид 2:5 Тенерифе - Вальядолид 2:1 Вальядолид - Вильярреал-2 3:2
Результаты матчей
Осасуна
Вальядолид
Точный счет
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
1:2
3 раза 50%
0:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
7:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
1:2
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
7:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
6 раз 55%
0
4 раза 36%
3
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Осасуна
Вальядолид
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
32
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
74
47
110
29
110
110
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|10
|0
|1
|37 - 10
|30
|2.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|21 - 11
|24
|3.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|20 - 19
|21
|4.
|1:0 Заявка
|12
|6
|3
|3
|17 - 16
|21
|5.
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|16 - 7
|20
|6.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 11
|18
|7.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|11 - 9
|18
|8.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|10 - 9
|18
|9.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|12 - 10
|16
|10.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|12 - 15
|15
|11.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|17 - 20
|13
|12.
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|14 - 19
|13
|13.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|8 - 10
|12
|14.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|11 - 14
|12
|15.
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|9 - 12
|11
|16.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|10 - 19
|10
|17.
|Заявка
|11
|1
|7
|3
|8 - 9
|10
|18.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|13 - 19
|9
|19.
|0:1 Заявка
|12
|2
|2
|8
|9 - 24
|8
|20.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|8 - 17
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 8
|16
|2.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|14 - 7
|15
|3.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 4
|13
|4.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|15 - 2
|12
|5.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 2
|11
|6.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 5
|11
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|8.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 7
|10
|9.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|5 - 5
|9
|10.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 9
|9
|11.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|4 - 3
|9
|12.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|13.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 12
|8
|14.
|Заявка
|6
|1
|5
|0
|5 - 3
|8
|15.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|16.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|17.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|18.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|19.
|0:1 Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|20.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 9
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|22 - 8
|18
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 7
|13
|3.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|4.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|6 - 6
|9
|5.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|6.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|2 - 1
|8
|7.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|9.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 10
|6
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|11.
|1:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 8
|5
|12.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|13.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|4 - 8
|4
|14.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 11
|3
|15.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|7 - 13
|3
|16.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|7 - 12
|3
|17.
|0:1 Заявка
|6
|1
|0
|5
|5 - 18
|3
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 6
|2
|19.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 11
|2
|20.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 10
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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- — Зона вылета
|Барселона
|Левандовски Роберт
|14 (2)
|Вильярреал
|Перес Айосе
|7
|Барселона
|Рафинья Диас
|6 (6)
|Осасуна
|Будимир Анте
|6 (1)
|Реал Мадрид
|Мбаппе Килиан
|6 (1)
|Валенсия
|Пепелу
|1 5
|Алавес
|Абкар Абделькабир
|6
|Райо Вальекано
|Мумин Абдул
|1 4
|Мальорка
|Саму Кошта
|1 4
|Вальядолид
|Paulo Pezzolano
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Осасуна 1:0 Вальядолид
Исход игры
Осасуна
85.1% (103)
Ничья
9.1% (11)
Вальядолид
5.8% (7)
Тотал 2.5
Больше
50.44% (57)
Меньше
49.56% (56)
Обе команды забьют
Да
59.29% (67)
Нет
40.71% (46)
Популярный счёт
2:1 Осасуна
42.1% (51)
1:0 Осасуна
25.6% (31)
2:0 Осасуна
10.7% (13)
1:1 Ничья
8.3% (10)
3:1 Осасуна
2.5% (3)
0:1 Вальядолид
1.7% (2)
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