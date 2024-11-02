Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

51' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Вальядолид совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Удар от ворот произведет Вальядолид

49' Будимир Анте оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

49' Монкайола Хон навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

48' Удар от ворот произведет Осасуна

48' Матч возобновлен

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

46' Санчес Хавьер из команды Вальядолид своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

46' Удар от ворот произведет Вальядолид

44' Игрок из команды Осасуна делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

44' Удар от ворот произведет Осасуна

43' Амалла Селим навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

41' Удар от ворот произведет Вальядолид

39' Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Удар от ворот произведет Вальядолид

35' Орос Аймар оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

34' Удар от ворот произведет Вальядолид

34' Монкайола Хон из команды Осасуна своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

33' Игрок из команды Осасуна делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

33' Луис Перез выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Игрок из команды Осасуна делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

29' Игрок из команды Осасуна делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

28' Матч возобновлен

28' Хейн Карл-Якоб на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

26' Вальядолид совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Орос Аймар из команды Осасуна своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

24' Вальядолид совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Вальядолид совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Амалла Селим пробует нанести удар издали, но Серхио Эррера держит все под контролем

19' После проверки VAR судья изменил решение - Осасуна пробьет пенальти!

19' Г О О О О О Л - Будимир Анте из команды Осасуна забивает с точки! Удар был нанесен левой ногой! Карл Хайн прыгнул не в ту сторону.

15' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Осасуна

14' Хорошую попытку сделал Сарагоса Брайан . Удар в створ, но вратарь начеку

13' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Вальядолид совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Вальядолид совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Удар от ворот произведет Вальядолид

8' Роза Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Удар от ворот произведет Вальядолид

7' Бойомо Флавьян оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

6' Монкайола Хон навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

6' Тухами Ануар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Вальядолид совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Вальядолид совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Вальядолид начинает с центра поля