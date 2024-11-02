Тур: 12. Стадион: Монтиливи. Главный судья: Бускетс Матео
0'
1:0
21' ГолГутьеррес Мигель
1:1
24' ГолТапия Ренато
2:1
31' ГолМартинес Арнау
33' Желтая карточкаНеу Иван
2:2
41' ГолКруз Хуан
Ход матча
21'
1:0
24'
1:1
31'
33'
41'
2:2
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
3 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 3
-
5 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
312 Количество передач 180
-
65 Владение мячом, % 35
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
15
Хуанпе
Хуан
17
Блинд
Дэйли
19
Миовски
Боян
20
Хиль
Бриан
17
Неу
Иван
11
Круз
Хуан
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Хуанпе ХуанЗащитник
- Защитник
-
17 Блинд ДэйлиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Миовски БоянНападающий
-
20 Хиль БрианНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Ромеу ОриольПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
29 Min-Su Kim
-
30 Enric Garcia
-
44 Papa Dame Ba
-
45 Ferran Ruiz
-
46 Dawda Camara
-
Главный тренер: Хосе Мигель Гонсалес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Неу ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Круз ХуанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Чикко ХулианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Хименес Борха
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Жирона
Леганес
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 4 ничьи 1 победа
12 матчей
50%
41.7%
8.3%
6 побед 5 ничьих 1 победа
Первый тайм
33.3%
58.3%
8.4%
4 победы 7 ничьих 1 победа
Второй тайм
41.7%
50%
8.3%
5 побед 6 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
1.5
1.33
Среднее время на гол
60
67
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
0.67
0.67
Среднее время на гол
135
135
Всего голов
13
12
Голов в среднем за матч
1.08
1
Тотал матчей
2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
83
90
Бомбардиры внутри турнира
Жирона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стуани Кристиан
|3 (1)
|0.25
|Руис Абель
|2 (1)
|0.17
|Гутьеррес Мигель
|1
|0.08
|Цыганков Виктор
|1
|0.08
|Эррера Янхель
|1
|0.08
|Мартинес Арнау
|1
|0.08
|Хиль Бриан
|1
|0.08
|Мартин Иван
|1
|0.08
|Асприлья Ясер
|1
|0.08
|Мисехой Габриэль
|1
|0.08
|Блинд Дэйли
|0
|0
|Ван де Бек Донни
|0
|0
|Порту Кристиан
|0
|0
|Альмена Икер
|0
|0
Леганес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Круз Хуан
|4
|0.33
|Брашанац Дарко
|1
|0.08
|Неу Иван
|1
|0.08
|Гарсиа Диего
|1
|0.08
|Тапия Ренато
|1
|0.08
|Саэнс Хорхе
|1
|0.08
|Франкеза Энрик
|1
|0.08
|Гонсалес Серхио VI
|1
|0.08
|Раба Даниэль
|0
|0
|Оскар Родригес
|0
|0
|Розье Валентен
|0
|0
|Де ла Фуэнте Мигель
|0
|0
|Лопес Роберто III
|0
|0
|Эрнандес Хави V
|0
|0
Карточки
Жирона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эррера Янхель
|3
|0
|Гассанига Пауло
|2
|0
|Давид Лопес
|2
|0
|Руис Абель
|2
|0
|Крейчи Ладислав II
|2
|0
|Мартинес Арнау
|2
|0
|Хуан Карлос Мартин
|0
|1
|Стуани Кристиан
|1
|0
|Блинд Дэйли
|1
|0
|Ромеу Ориоль
|1
|0
|Мичел Мигель
|1
|0
|Цыганков Виктор
|1
|0
|Хуанпе Хуан
|1
|0
|Ван де Бек Донни
|1
|0
|Порту Кристиан
|1
|0
|Хиль Бриан
|1
|0
|Данджума Арно
|1
|0
|Франсес Алехандро
|1
|0
|Асприлья Ясер
|1
|0
Леганес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Неу Иван
|5
|0
|Розье Валентен
|4
|0
|Тапия Ренато
|3
|0
|Оскар Родригес
|2
|0
|Де ла Фуэнте Мигель
|2
|0
|Настасич Матия
|1
|0
|Сориано Хуан
|1
|0
|Саэнс Хорхе
|1
|0
|Франкеза Энрик
|1
|0
|Гонсалес Серхио VI
|1
|0
|Сиссе Сейдуба
|1
|0
Результаты матчей
Жирона
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Леганес
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
5
Жирона
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Леганес
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
4
5
Жирона
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Леганес
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
5
10
Голы по времени матча
Забито
7
5
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
29%
1
20%
31-45
2
29%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
43%
1
20%
76-90
Пропущено
6
7
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
2
29%
61-75
0
0%
4
57%
76-90
Забито
5
5
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
2
40%
1
20%
61-75
0
0%
3
60%
76-90
Пропущено
7
4
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
25%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
2
29%
1
25%
76-90
Забито
12
10
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
4
33%
1
10%
31-45
3
25%
2
20%
46-60
2
17%
2
20%
61-75
3
25%
4
40%
76-90
Пропущено
13
11
7 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
1
8%
1
9%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
5
38%
1
9%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
1
8%
4
36%
61-75
2
15%
5
45%
76-90
Результаты последних матчей
Жирона
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
СД Эстремадура - Жирона 0:4 Лас-Пальмас - Жирона 1:0 Жирона - Слован Братислава 2:0 Жирона - Реал Сосьедад 0:1
Жирона - Атлетик Б 2:1 Жирона - Фейеноорд 2:3 Сельта - Жирона 1:1 Жирона - Райо Вальекано 0:0 Валенсия - Жирона 2:0 ПСЖ - Жирона 1:0 Жирона - Барселона 1:4 Севилья - Жирона 0:2 Жирона - Осасуна 4:0 Атлетико М - Жирона 3:0 Бетис - Жирона 1:1 Борнмут - Жирона 3:2 Ньюкасл - Жирона 4:0 Наполи - Жирона 0:2 Жирона - Тулуза 0:4 Эспаньол - Жирона 0:0
Леганес
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Сьюдад-де-Лусена - Леганес 1:2 Леганес - Сельта 3:0 Атлетико М - Леганес 3:1 Леганес - Вальядолид 3:1
Леганес - Валенсия 0:0 Райо Вальекано - Леганес 1:1 Хетафе - Леганес 1:1 Леганес - Атлетик Б 0:2 Бетис - Леганес 2:0 Фуэнлабрада - Леганес 0:3 Леганес - Мальорка 0:1 Вальядолид - Леганес 0:0 Леганес - Лас-Пальмас 2:1 Осасуна - Леганес 1:1 Депортиво - Леганес 1:3 Леганес - Реал Овьедо 2:1 Шеффилд Уэнсдей - Леганес 0:0 Леганес - Алькоркон 1:2 Ницца - Леганес 2:2 Леганес - Эльче 2:0
Результаты матчей
Жирона
Леганес
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:1
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
Точный счет
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Жирона
Леганес
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
23
23
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
42
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
65
38
29
110
110
110
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|10
|0
|1
|37 - 10
|30
|2.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|21 - 11
|24
|3.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|20 - 19
|21
|4.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|17 - 16
|21
|5.
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|16 - 7
|20
|6.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 11
|18
|7.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|11 - 9
|18
|8.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|10 - 9
|18
|9.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|12 - 10
|16
|10.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|12 - 15
|15
|11.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|17 - 20
|13
|12.
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|14 - 19
|13
|13.
|2:2 Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 16
|13
|14.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|8 - 10
|12
|15.
|2:2 Заявка
|12
|2
|6
|4
|11 - 14
|12
|16.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|10 - 19
|10
|17.
|Заявка
|11
|1
|7
|3
|8 - 9
|10
|18.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|13 - 19
|9
|19.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|9 - 24
|8
|20.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|8 - 17
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 8
|16
|2.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|14 - 7
|15
|3.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 4
|13
|4.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|15 - 2
|12
|5.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 2
|11
|6.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 5
|11
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|8.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 7
|10
|9.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|5 - 5
|9
|10.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 9
|9
|11.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|4 - 3
|9
|12.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|13.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 12
|8
|14.
|2:2 Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|15.
|Заявка
|6
|1
|5
|0
|5 - 3
|8
|16.
|2:2 Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|17.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|18.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|19.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|20.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 9
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|22 - 8
|18
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 7
|13
|3.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|4.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|6 - 6
|9
|5.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|6.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|2 - 1
|8
|7.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|9.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 10
|6
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|11.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 8
|5
|12.
|2:2 Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|13.
|2:2 Заявка
|7
|0
|5
|2
|6 - 10
|5
|14.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 11
|3
|15.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|7 - 13
|3
|16.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|7 - 12
|3
|17.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|5 - 18
|3
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 6
|2
|19.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 11
|2
|20.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 10
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Зона вылета
|Барселона
|Левандовски Роберт
|14 (2)
|Вильярреал
|Перес Айосе
|7
|Барселона
|Рафинья Диас
|6 (6)
|Осасуна
|Будимир Анте
|6 (1)
|Реал Мадрид
|Мбаппе Килиан
|6 (1)
|Валенсия
|Пепелу
|1 5
|Вальядолид
|Paulo Pezzolano
|6
|Алавес
|Абкар Абделькабир
|6
|Райо Вальекано
|Мумин Абдул
|1 4
|Мальорка
|Саму Кошта
|1 4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Жирона 2:2 Леганес
Исход игры
Жирона
86% (98)
Ничья
12.3% (14)
Леганес
1.8% (2)
Тотал 2.5
Больше
36.94% (41)
Меньше
63.06% (70)
Обе команды забьют
Да
47.75% (53)
Нет
52.25% (58)
Популярный счёт
2:1 Жирона
33.3% (38)
1:0 Жирона
32.5% (37)
2:0 Жирона
15.8% (18)
1:1 Ничья
10.5% (12)
3:1 Жирона
1.8% (2)
0:0 Ничья
1.8% (2)
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