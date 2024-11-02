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  3. Испания
  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 12. Стадион: . Зрители: 10839 Главный судья: Бускетс Матео
Жирона
4:3
Конец матча
Леганес
0'
1:0
21' Гол
Гутьеррес Мигель
1:1
24' Гол
Тапия Ренато
2:1
31' Гол
Мартинес Арнау
33' Желтая карточка
Неу Иван
2:2
41' Гол
Круз Хуан
3:2
62' Пенальти
Стуани Кристиан
4:2
73' Гол в свои ворота
Гонсалес Серхио
4:3
77' Гол
Мунир Эль-Хаддади
81' Желтая карточка
Настасич Матия
87' Желтая карточка
Мунир Эль-Хаддади
88' Желтая карточка
Гассанига Пауло
90' Желтая карточка
Ромеу Ориоль
90' Желтая карточка
Оскар Родригес
90'+9

Ход матча

21'
Гутьеррес Мигель
1:0
24'
1:1
Тапия Ренато
(Брашанац Дарко)
31'
Мартинес Арнау
(Гутьеррес Мигель)
2:1
33'
 
Неу Иван
41'
2:2
Круз Хуан
(Брашанац Дарко)
62'
Стуани Кристиан
Миовски Боян
 
62'
Стуани Кристиан
3:2
72'
Ромеу Ориоль
Ойя Сельви Клуа
 
73'
Гонсалес Серхио
4:2
76'
 
Оскар Родригес
Неу Иван
77'
 
Розье Валентен
Альтимира Адриа
77'
 
Мунир Эль-Хаддади
Сиссе Сейдуба
77'
4:3
Мунир Эль-Хаддади
(Оскар Родригес)
81'
 
Настасич Матия
87'
 
Мунир Эль-Хаддади
88'
Гассанига Пауло
 
88'
 
Эрнандес Хави
Гонсалес Серхио
90'
Ромеу Ориоль
 
90'
 
Роберто Лопес
Брашанац Дарко
90'
 
Оскар Родригес

Статистика матча

  • 4 Голы 3
  • 4 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 5
  • 6 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 17 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 5
  • 487 Количество передач 405
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Прогнозы 114
Жирона 86% (98)
X 12.3% (14)
Леганес 1.8% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Гассанига
Пауло
15
Хуанпе
Хуан
5
Давид
Лопес
17
Блинд
Дэйли
4
Мартинес
Арнау
3
Гутьеррес
Мигель
28
Ойя
Сельви
Клуа
21
Эррера
Янхель
6
Ван
де
Бек
Донни
19
Миовски
Боян
20
Хиль
Бриан
13
Дмитрович
Марко
2
Альтимира
Адриа
6
Гонсалес
Серхио
VI
22
Настасич
Матия
15
Франкеза
Энрик
17
Неу
Иван
5
Тапия
Ренато
8
Сиссе
Сейдуба
14
Брашанац
Дарко
11
Круз
Хуан
9
Де
ла
Фуэнте
Мигель
Жирона
5-3-2
Леганес
4-2-3-1

История личных встреч

Жирона
Леганес

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 4 ничьи 1 победа

12 матчей

50%
41.7%
8.3%
6 побед 5 ничьих 1 победа

Первый тайм

33.3%
58.3%
8.4%
4 победы 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

41.7%
50%
8.3%
5 побед 6 ничьих 1 победа

История матчей

С
1:1
С
3:0
С
0:2
С
0:1
П
0:2
П
0:0
П
3:0
П
0:0
С
1:1
С
2:2
С
2:1
С
1:2

Голы

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

1.5
1.33

Среднее время на гол

60
67

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

0.67
0.67

Среднее время на гол

135
135

Всего голов

13
12

Голов в среднем за матч

1.08
1

Тотал матчей

2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

83
90

Бомбардиры внутри турнира

Жирона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стуани Кристиан 4 (2) 0.33
Руис Абель 2 (1) 0.17
Гутьеррес Мигель 1 0.08
Цыганков Виктор 1 0.08
Эррера Янхель 1 0.08
Мартинес Арнау 1 0.08
Хиль Бриан 1 0.08
Мартин Иван 1 0.08
Асприлья Ясер 1 0.08
Мисехой Габриэль 1 0.08
Блинд Дэйли 0 0
Ван де Бек Донни 0 0
Порту Кристиан 0 0
Альмена Икер 0 0
Леганес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Круз Хуан 4 0.33
Брашанац Дарко 1 0.08
Неу Иван 1 0.08
Гарсиа Диего 1 0.08
Тапия Ренато 1 0.08
Мунир Эль-Хаддади 1 0.08
Саэнс Хорхе 1 0.08
Франкеза Энрик 1 0.08
Гонсалес Серхио VI 1 0.08
Оскар Родригес 0 0
Раба Даниэль 0 0
Розье Валентен 0 0
Де ла Фуэнте Мигель 0 0
Лопес Роберто III 0 0
Эрнандес Хави V 0 0

Карточки

Жирона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гассанига Пауло 3 0
Эррера Янхель 3 0
Ромеу Ориоль 2 0
Давид Лопес 2 0
Руис Абель 2 0
Крейчи Ладислав II 2 0
Мартинес Арнау 2 0
Хуан Карлос Мартин 0 1
Стуани Кристиан 1 0
Блинд Дэйли 1 0
Мичел Мигель 1 0
Цыганков Виктор 1 0
Хуанпе Хуан 1 0
Ван де Бек Донни 1 0
Порту Кристиан 1 0
Хиль Бриан 1 0
Данджума Арно 1 0
Франсес Алехандро 1 0
Асприлья Ясер 1 0
Леганес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Неу Иван 5 0
Розье Валентен 4 0
Оскар Родригес 3 0
Тапия Ренато 3 0
Настасич Матия 2 0
Де ла Фуэнте Мигель 2 0
Мунир Эль-Хаддади 1 0
Сориано Хуан 1 0
Саэнс Хорхе 1 0
Франкеза Энрик 1 0
Гонсалес Серхио VI 1 0
Сиссе Сейдуба 1 0

Результаты матчей

Жирона
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Леганес
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

1
9
Жирона
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Леганес
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

4
5
Жирона
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Леганес
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

10
3

Упущенные победы

5
14

Голы по времени матча

Забито

10
9
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
2
22%
16-30
3
30%
2
22%
31-45
2
20%
1
11%
46-60
1
10%
2
22%
61-75
3
30%
2
22%
76-90

Пропущено

10
10
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
2
20%
1
10%
16-30
4
40%
1
10%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
3
30%
61-75
1
10%
4
40%
76-90

Забито

5
5
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
2
40%
1
20%
61-75
0
0%
3
60%
76-90

Пропущено

7
4
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
25%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
2
29%
1
25%
76-90

Забито

15
14
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 5
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
7%
2
14%
16-30
5
33%
2
14%
31-45
3
20%
2
14%
46-60
3
20%
3
21%
61-75
3
20%
5
36%
76-90

Пропущено

17
14
9 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
1
6%
1
7%
1-15
2
12%
1
7%
16-30
6
35%
2
14%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
2
12%
5
36%
61-75
3
18%
5
36%
76-90

Результаты последних матчей

Жирона
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
СД Эстремадура - Жирона 0:4 Лас-Пальмас - Жирона 1:0 Жирона - Слован Братислава 2:0 Жирона - Реал Сосьедад 0:1
Жирона - Атлетик Б 2:1 Жирона - Фейеноорд 2:3 Сельта - Жирона 1:1 Жирона - Райо Вальекано 0:0 Валенсия - Жирона 2:0 ПСЖ - Жирона 1:0 Жирона - Барселона 1:4 Севилья - Жирона 0:2 Жирона - Осасуна 4:0 Атлетико М - Жирона 3:0 Бетис - Жирона 1:1 Борнмут - Жирона 3:2 Ньюкасл - Жирона 4:0 Наполи - Жирона 0:2 Жирона - Тулуза 0:4 Эспаньол - Жирона 0:0
Леганес
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Сьюдад-де-Лусена - Леганес 1:2 Леганес - Сельта 3:0 Атлетико М - Леганес 3:1 Леганес - Вальядолид 3:1
Леганес - Валенсия 0:0 Райо Вальекано - Леганес 1:1 Хетафе - Леганес 1:1 Леганес - Атлетик Б 0:2 Бетис - Леганес 2:0 Фуэнлабрада - Леганес 0:3 Леганес - Мальорка 0:1 Вальядолид - Леганес 0:0 Леганес - Лас-Пальмас 2:1 Осасуна - Леганес 1:1 Депортиво - Леганес 1:3 Леганес - Реал Овьедо 2:1 Шеффилд Уэнсдей - Леганес 0:0 Леганес - Алькоркон 1:2 Ницца - Леганес 2:2 Леганес - Эльче 2:0

Результаты матчей

Жирона
Леганес

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
4
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
4
2 раза 17%
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Жирона
Леганес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
2
3
3
3
1.5
2
3
2
4
2.5
1
4
2
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
5
2
1
5
1.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
7
5
4
8
1.5
3
9
2
10
2.5
2
10
2
10
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 11 10 0 1 37 - 10 30
2.
Реал Мадрид
 Заявка 11 7 3 1 21 - 11 24
3.
Вильярреал
 Заявка 11 6 3 2 20 - 19 21
4.
Осасуна
 Заявка 12 6 3 3 17 - 16 21
5.
Атлетико М
 Заявка 11 5 5 1 16 - 7 20
6.
Атлетик Б
 Заявка 11 5 3 3 17 - 11 18
7.
Бетис
 Заявка 11 5 3 3 11 - 9 18
8.
Мальорка
 Заявка 12 5 3 4 10 - 9 18
9.
Райо Вальекано
 Заявка 11 4 4 3 12 - 10 16
10.
Севилья
 Заявка 11 4 3 4 12 - 15 15
11.
Жирона
 Заявка 12 4 3 5 15 - 17 15
12.
Сельта
 Заявка 11 4 1 6 17 - 20 13
13.
Алавес
 Заявка 12 4 1 7 14 - 19 13
14.
Реал Сосьедад
 Заявка 11 3 3 5 8 - 10 12
15.
Леганес
 Заявка 12 2 5 5 12 - 16 11
16.
Эспаньол
 Заявка 11 3 1 7 10 - 19 10
17.
Хетафе
 Заявка 11 1 7 3 8 - 9 10
18.
Лас-Пальмас
 Заявка 11 2 3 6 13 - 19 9
19.
Вальядолид
 Заявка 12 2 2 8 9 - 24 8
20.
Валенсия
 Заявка 11 1 4 6 8 - 17 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Осасуна
 Заявка 7 5 1 1 13 - 8 16
2.
Реал Мадрид
 Заявка 6 5 0 1 14 - 7 15
3.
Бетис
 Заявка 6 4 1 1 8 - 4 13
4.
Барселона
 Заявка 4 4 0 0 15 - 2 12
5.
Атлетико М
 Заявка 5 3 2 0 10 - 2 11
6.
Атлетик Б
 Заявка 6 3 2 1 10 - 5 11
7.
Сельта
 Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
8.
Жирона
 Заявка 6 3 1 2 11 - 9 10
9.
Алавес
 Заявка 6 3 1 2 7 - 7 10
10.
Севилья
 Заявка 5 3 0 2 5 - 5 9
11.
Эспаньол
 Заявка 6 3 0 3 8 - 9 9
12.
Мальорка
 Заявка 6 2 3 1 4 - 3 9
13.
Райо Вальекано
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
14.
Вильярреал
 Заявка 5 2 2 1 11 - 12 8
15.
Хетафе
 Заявка 6 1 5 0 5 - 3 8
16.
Леганес
 Заявка 5 2 1 2 5 - 4 7
17.
Лас-Пальмас
 Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
18.
Валенсия
 Заявка 5 1 2 2 6 - 6 5
19.
Вальядолид
 Заявка 6 1 2 3 4 - 6 5
20.
Реал Сосьедад
 Заявка 6 1 1 4 6 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 7 6 0 1 22 - 8 18
2.
Вильярреал
 Заявка 6 4 1 1 9 - 7 13
3.
Реал Мадрид
 Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
4.
Мальорка
 Заявка 6 3 0 3 6 - 6 9
5.
Атлетико М
 Заявка 6 2 3 1 6 - 5 9
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 5 2 2 1 2 - 1 8
7.
Райо Вальекано
 Заявка 6 2 2 2 5 - 5 8
8.
Атлетик Б
 Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
9.
Севилья
 Заявка 6 1 3 2 7 - 10 6
10.
Бетис
 Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
11.
Осасуна
 Заявка 5 1 2 2 4 - 8 5
12.
Жирона
 Заявка 6 1 2 3 4 - 8 5
13.
Леганес
 Заявка 7 0 4 3 7 - 12 4
14.
Лас-Пальмас
 Заявка 5 1 0 4 6 - 11 3
15.
Сельта
 Заявка 5 1 0 4 7 - 13 3
16.
Алавес
 Заявка 6 1 0 5 7 - 12 3
17.
Вальядолид
 Заявка 6 1 0 5 5 - 18 3
18.
Хетафе
 Заявка 5 0 2 3 3 - 6 2
19.
Валенсия
 Заявка 6 0 2 4 2 - 11 2
20.
Эспаньол
 Заявка 5 0 1 4 2 - 10 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 14 (2)
Вильярреал Перес Айосе 7
Барселона Рафинья Диас 6 (6)
Осасуна Будимир Анте 6 (1)
Реал Мадрид Мбаппе Килиан 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Валенсия Пепелу 1 5
Вальядолид Paulo Pezzolano 6
Алавес Абкар Абделькабир 6
Райо Вальекано Мумин Абдул 1 4
Мальорка Саму Кошта 1 4
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы 114
    Жирона 86% (98)
    X 12.3% (14)
    Леганес 1.8% (2)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Жирона 4:3 Леганес

    Исход игры
    Жирона
    86% (98)
    Ничья
    12.3% (14)
    Леганес
    1.8% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.94% (41)
    Меньше
    63.06% (70)
    Обе команды забьют
    Да
    47.75% (53)
    Нет
    52.25% (58)
    Популярный счёт
    2:1 Жирона
    33.3% (38)
    1:0 Жирона
    32.5% (37)
    2:0 Жирона
    15.8% (18)
    1:1 Ничья
    10.5% (12)
    3:1 Жирона
    1.8% (2)
    0:0 Ничья
    1.8% (2)
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