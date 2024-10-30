Тур: 12. Стадион: Месталья.
Позже
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Главный тренер: Бараха Рубен
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Главный тренер: Анчелотти Карло
- Травмы и дисквалификации
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История личных встреч
Валенсия
Реал Мадрид
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
33.3%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
83.3%
9 побед 10 ничьих 0 побед
28 матчей
17.9%
82.1%
0 побед 5 ничьих 23 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 7 ничьих 20 побед
Второй тайм
21.4%
78.6%
0 побед 6 ничьих 15 побед
40 матчей
20%
22.5%
57.5%
8 побед 9 ничьих 23 победы
Первый тайм
22.5%
27.5%
50%
9 побед 11 ничьих 20 побед
Второй тайм
22.5%
40%
37.5%
9 побед 16 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
36
18
Голов в среднем за матч
1.8
0.9
Среднее время на гол
50
100
Всего голов
44
46
Голов в среднем за матч
2.2
2.3
Среднее время на гол
40
39
Всего голов
80
64
Голов в среднем за матч
2
1.6
Тотал матчей
2.5
39
Больше 98%
Меньше 3%
1
37
Больше 93%
Меньше 8%
3
27
Больше 68%
Меньше 33%
13
20
Больше 50%
Меньше 50%
20
14
Больше 35%
Меньше 65%
26
4
Больше 10%
Меньше 90%
36
1
Больше 3%
Меньше 98%
39
1
Больше 3%
Меньше 98%
39
1
Больше 3%
Меньше 98%
39
Среднее время на гол
45
56
Бомбардиры внутри турнира
Валенсия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дуро Уго
|2
|0.18
|Ногуэроль Диего Лопес
|1
|0.09
|Пепелу
|1 (1)
|0.09
|Гомес Даниэль
|1
|0.09
|Таррега Сесар
|1
|0.09
|Барренечеа Энцо
|1
|0.09
|Гайя Хосе
|0
|0
|Мир Рафа
|0
|0
Реал Мадрид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мбаппе Килиан
|6 (3)
|0.55
|Винисиус Жуниор
|5 (2)
|0.45
|Родриго
|3
|0.27
|Вальверде Федерико
|2
|0.18
|Васкес Лукас
|1
|0.09
|Диас Браим
|1
|0.09
|Милитао Эдер
|1
|0.09
|Карвахаль Даниэль
|1
|0.09
|Эндрик II
|1
|0.09
|Модрич Лука
|0
|0
|Камавинга Эдуардо
|0
|0
|Беллингем Джуд
|0
|0
Карточки
Валенсия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пепелу
|5
|1
|Москера Кристиан
|3
|0
|Васкес Хесус
|2
|0
|Фулкье Димитри
|2
|0
|Риоха Луис
|2
|0
|Дуро Уго
|2
|0
|Гильямон Уго
|2
|0
|Таррега Сесар
|2
|0
|Барренечеа Энцо
|2
|0
|Бараха Рубен
|1
|0
|Каньос Серхи
|1
|0
|Мир Рафа
|1
|0
|Корреа Тьерри
|1
|0
|Ногуэроль Диего Лопес
|1
|0
|Герра Хавьер
|1
|0
|Абахас Родриго
|1
|0
Реал Мадрид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Винисиус Жуниор
|4
|0
|Модрич Лука
|3
|0
|Менди Ферлан
|1
|1
|Вальверде Федерико
|2
|0
|Милитао Эдер
|2
|0
|Карвахаль Даниэль
|1
|0
|Васкес Лукас
|1
|0
|Мбаппе Килиан
|1
|0
|Эндрик II
|1
|0
|Беллингем Джуд
|1
|0
|Карло Анчелотти
|1
|0
|Гюлер Арда
|1
|0
Результаты матчей
Валенсия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Реал Мадрид
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
4
3
Валенсия
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Реал Мадрид
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
10
4
Упущенные победы
1
15
Валенсия
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Реал Мадрид
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
11
5
Упущенные победы
5
18
Голы по времени матча
Забито
5
7
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
1
20%
1
14%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
0
0%
4
57%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
7
4
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
3
43%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
1
25%
76-90
Забито
2
15
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 5
9 Не забивали 6
1
50%
2
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
7%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
0
0%
4
27%
76-90
Пропущено
11
6
5 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
36%
4
67%
76-90
Забито
7
22
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 9
5 Не забивали 1
2
29%
3
14%
1-15
1
14%
1
5%
16-30
2
29%
1
5%
31-45
1
14%
5
23%
46-60
0
0%
8
36%
61-75
1
14%
4
18%
76-90
Пропущено
18
10
8 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 6
1
6%
1
10%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
5
28%
0
0%
31-45
5
28%
4
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
28%
5
50%
76-90
Результаты последних матчей
Валенсия
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Хетафе - Валенсия 1:1 Валенсия - Лас-Пальмас 2:3 Леганес - Валенсия 0:0 Реал Сосьедад - Валенсия 3:0
Валенсия - Осасуна 0:0 Валенсия - Жирона 2:0 Атлетико М - Валенсия 3:0 Валенсия - Вильярреал 1:1 Атлетик Б - Валенсия 1:0 Сельта - Валенсия 3:1 Валенсия - Барселона 1:2 Валенсия - Айнтрахт Фр 3:2 Лидс - Валенсия 2:1 Валенсия - Леванте 0:0 ПСВ - Валенсия 2:1 Валенсия - Алавес 0:1 Валенсия - Кастельон 0:0 Бенидорм - Валенсия 1:3 Сельта - Валенсия 2:2 Валенсия - Жирона 1:3
Реал Мадрид
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Реал Мадрид - Барселона 0:4 Реал Мадрид - Боруссия Д 5:2 Сельта - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Вильярреал 2:0
Лилль - Реал Мадрид 1:0 Атлетико М - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Алавес 3:2 Реал Мадрид - Эспаньол 4:1 Реал Мадрид - Штутгарт 3:1 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Бетис 2:0 Лас-Пальмас - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Вальядолид 3:0 Мальорка - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Аталанта 2:0 Реал Мадрид - Челси 2:1 Реал Мадрид - Барселона 1:2 Милан - Реал Мадрид 1:0 Боруссия Д - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Бетис 0:0
Результаты матчей
Валенсия
Реал Мадрид
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
2:0
2 раза 33%
0:4
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
2 раза 33%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
3:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:1
3 раза 60%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
Точный счет
0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Валенсия
Реал Мадрид
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
51
23
51
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
101
29
74
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|10
|0
|1
|37 - 10
|30
|2.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|21 - 11
|24
|3.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|20 - 19
|21
|4.
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|16 - 7
|20
|5.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 11
|18
|6.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|11 - 9
|18
|7.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|10 - 8
|18
|8.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|16 - 16
|18
|9.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|12 - 10
|16
|10.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|12 - 15
|15
|11.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|17 - 20
|13
|12.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|8 - 10
|12
|13.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|11 - 14
|12
|14.
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|9 - 12
|11
|15.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|13 - 19
|10
|16.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|10 - 19
|10
|17.
|Заявка
|11
|1
|7
|3
|8 - 9
|10
|18.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|13 - 19
|9
|19.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|9 - 23
|8
|20.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|8 - 17
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|14 - 7
|15
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 4
|13
|3.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 8
|13
|4.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|15 - 2
|12
|5.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 2
|11
|6.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 5
|11
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|8.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|5 - 5
|9
|9.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 9
|9
|10.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|4 - 3
|9
|11.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|12.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 12
|8
|13.
|Заявка
|6
|1
|5
|0
|5 - 3
|8
|14.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|15.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|16.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|17.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|18.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|19.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|20.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 9
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|22 - 8
|18
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 7
|13
|3.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 5
|9
|4.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|5.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|6.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|2 - 1
|8
|7.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|9.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 10
|6
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|11.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 8
|5
|12.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|13.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|4 - 8
|4
|14.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 11
|3
|15.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|7 - 13
|3
|16.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 17
|3
|17.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|7 - 12
|3
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 6
|2
|19.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 11
|2
|20.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 10
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Зона вылета
|Барселона
|Левандовски Роберт
|14 (2)
|Вильярреал
|Перес Айосе
|7
|Барселона
|Рафинья Диас
|6 (6)
|Реал Мадрид
|Мбаппе Килиан
|6 (1)
|Барселона
|Ямаль Ламин
|5 (6)
|Валенсия
|Пепелу
|1 5
|Райо Вальекано
|Мумин Абдул
|1 4
|Мальорка
|Саму Кошта
|1 4
|Вальядолид
|Paulo Pezzolano
|5
|Райо Вальекано
|Лопес Унаи
|5
Прогнозы на матч Валенсия - Реал Мадрид
Исход игры
Валенсия
8.9% (5)
Ничья
8.9% (5)
Реал Мадрид
82.1% (46)
Тотал 2.5
Больше
79.17% (38)
Меньше
20.83% (10)
Обе команды забьют
Да
70.83% (34)
Нет
29.17% (14)
Популярный счёт
1:2 Реал Мадрид
33.9% (19)
1:3 Реал Мадрид
14.3% (8)
0:2 Реал Мадрид
12.5% (7)
0:3 Реал Мадрид
7.1% (4)
2:3 Реал Мадрид
3.6% (2)
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