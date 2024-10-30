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  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 12. Стадион: .
Валенсия
 
Позже
Реал Мадрид
Прогнозы 55
Валенсия 9.1% (5)
X 9.1% (5)
Реал Мадрид 81.8% (45)
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Валенсия
Ничья
Реал Мадрид
7.90
4.50
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4.40
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Валенсия
Реал Мадрид

История личных встреч

Валенсия
Реал Мадрид

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
33.3%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
83.3%
9 побед 10 ничьих 0 побед

28 матчей

17.9%
82.1%
0 побед 5 ничьих 23 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 7 ничьих 20 побед

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 6 ничьих 15 побед

40 матчей

20%
22.5%
57.5%
8 побед 9 ничьих 23 победы

Первый тайм

22.5%
27.5%
50%
9 побед 11 ничьих 20 побед

Второй тайм

22.5%
40%
37.5%
9 побед 16 ничьих 15 побед

История матчей

ЛЛ
2:2
ЛЛ
5:1
ЛЛ
1:0
ЛЛ
2:0
С
1:1
ЛЛ
4:1
ЛЛ
1:2
ЛЛ
2:0
ЛЛ
4:1
ЛЛ
3:0
С
1:3
ЛЛ
1:1
П
2:1
П
2:0
П
1:4
П
2:2
П
2:1
П
2:1
П
3:2
П
2:2
П
2:2
П
2:1
П
2:2
П
2:3
КК
1:1
П
0:5
КК
2:0
П
1:1
П
0:0
П
2:3
П
3:6
П
2:0
П
2:0
П
2:3
П
3:0
П
1:0
С
4:2
С
3:2
ПД
2:3
ПД
1:5

Голы

Всего голов

36
18

Голов в среднем за матч

1.8
0.9

Среднее время на гол

50
100

Всего голов

44
46

Голов в среднем за матч

2.2
2.3

Среднее время на гол

40
39

Всего голов

80
64

Голов в среднем за матч

2
1.6

Тотал матчей

2.5
39
Больше 98%
Меньше 3%
1
37
Больше 93%
Меньше 8%
3
27
Больше 68%
Меньше 33%
13
20
Больше 50%
Меньше 50%
20
14
Больше 35%
Меньше 65%
26
4
Больше 10%
Меньше 90%
36
1
Больше 3%
Меньше 98%
39
1
Больше 3%
Меньше 98%
39
1
Больше 3%
Меньше 98%
39

Среднее время на гол

45
56

Бомбардиры внутри турнира

Валенсия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дуро Уго 2 0.18
Ногуэроль Диего Лопес 1 0.09
Пепелу 1 (1) 0.09
Гомес Даниэль 1 0.09
Таррега Сесар 1 0.09
Барренечеа Энцо 1 0.09
Гайя Хосе 0 0
Мир Рафа 0 0
Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбаппе Килиан 6 (3) 0.55
Винисиус Жуниор 5 (2) 0.45
Родриго 3 0.27
Вальверде Федерико 2 0.18
Васкес Лукас 1 0.09
Диас Браим 1 0.09
Милитао Эдер 1 0.09
Карвахаль Даниэль 1 0.09
Эндрик II 1 0.09
Модрич Лука 0 0
Камавинга Эдуардо 0 0
Беллингем Джуд 0 0

Карточки

Валенсия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пепелу 5 1
Москера Кристиан 3 0
Васкес Хесус 2 0
Фулкье Димитри 2 0
Риоха Луис 2 0
Дуро Уго 2 0
Гильямон Уго 2 0
Таррега Сесар 2 0
Барренечеа Энцо 2 0
Бараха Рубен 1 0
Каньос Серхи 1 0
Мир Рафа 1 0
Корреа Тьерри 1 0
Ногуэроль Диего Лопес 1 0
Герра Хавьер 1 0
Абахас Родриго 1 0
Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Винисиус Жуниор 4 0
Модрич Лука 3 0
Менди Ферлан 1 1
Вальверде Федерико 2 0
Милитао Эдер 2 0
Карвахаль Даниэль 1 0
Васкес Лукас 1 0
Мбаппе Килиан 1 0
Эндрик II 1 0
Беллингем Джуд 1 0
Карло Анчелотти 1 0
Гюлер Арда 1 0

Результаты матчей

Валенсия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Реал Мадрид
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

4
3
Валенсия
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Реал Мадрид
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

10
4

Упущенные победы

1
15
Валенсия
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Реал Мадрид
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

11
5

Упущенные победы

5
18

Голы по времени матча

Забито

5
7
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
1
20%
1
14%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
0
0%
4
57%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

7
4
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
3
43%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
1
25%
76-90

Забито

2
15
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 5
9 Не забивали 6
1
50%
2
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
7%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
0
0%
4
27%
76-90

Пропущено

11
6
5 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
36%
4
67%
76-90

Забито

7
22
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 9
5 Не забивали 1
2
29%
3
14%
1-15
1
14%
1
5%
16-30
2
29%
1
5%
31-45
1
14%
5
23%
46-60
0
0%
8
36%
61-75
1
14%
4
18%
76-90

Пропущено

18
10
8 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 6
1
6%
1
10%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
5
28%
0
0%
31-45
5
28%
4
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
28%
5
50%
76-90

Результаты последних матчей

Валенсия
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Хетафе - Валенсия 1:1 Валенсия - Лас-Пальмас 2:3 Леганес - Валенсия 0:0 Реал Сосьедад - Валенсия 3:0
Валенсия - Осасуна 0:0 Валенсия - Жирона 2:0 Атлетико М - Валенсия 3:0 Валенсия - Вильярреал 1:1 Атлетик Б - Валенсия 1:0 Сельта - Валенсия 3:1 Валенсия - Барселона 1:2 Валенсия - Айнтрахт Фр 3:2 Лидс - Валенсия 2:1 Валенсия - Леванте 0:0 ПСВ - Валенсия 2:1 Валенсия - Алавес 0:1 Валенсия - Кастельон 0:0 Бенидорм - Валенсия 1:3 Сельта - Валенсия 2:2 Валенсия - Жирона 1:3
Реал Мадрид
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Реал Мадрид - Барселона 0:4 Реал Мадрид - Боруссия Д 5:2 Сельта - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Вильярреал 2:0
Лилль - Реал Мадрид 1:0 Атлетико М - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Алавес 3:2 Реал Мадрид - Эспаньол 4:1 Реал Мадрид - Штутгарт 3:1 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Бетис 2:0 Лас-Пальмас - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Вальядолид 3:0 Мальорка - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Аталанта 2:0 Реал Мадрид - Челси 2:1 Реал Мадрид - Барселона 1:2 Милан - Реал Мадрид 1:0 Боруссия Д - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Бетис 0:0

Результаты матчей

Валенсия
Реал Мадрид

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
2:0
2 раза 33%
0:4
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
2 раза 33%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

3:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:1
3 раза 60%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
1
2 раза 33%
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%

Точный счет

0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Валенсия
Реал Мадрид

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
5
1
2
3
1.5
5
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
10
1
2
9
1.5
7
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 11 10 0 1 37 - 10 30
2.
Реал Мадрид
 Заявка 11 7 3 1 21 - 11 24
3.
Вильярреал
 Заявка 11 6 3 2 20 - 19 21
4.
Атлетико М
 Заявка 11 5 5 1 16 - 7 20
5.
Атлетик Б
 Заявка 11 5 3 3 17 - 11 18
6.
Бетис
 Заявка 11 5 3 3 11 - 9 18
7.
Мальорка
 Заявка 11 5 3 3 10 - 8 18
8.
Осасуна
 Заявка 11 5 3 3 16 - 16 18
9.
Райо Вальекано
 Заявка 11 4 4 3 12 - 10 16
10.
Севилья
 Заявка 11 4 3 4 12 - 15 15
11.
Сельта
 Заявка 11 4 1 6 17 - 20 13
12.
Реал Сосьедад
 Заявка 11 3 3 5 8 - 10 12
13.
Жирона
 Заявка 11 3 3 5 11 - 14 12
14.
Леганес
 Заявка 11 2 5 4 9 - 12 11
15.
Алавес
 Заявка 11 3 1 7 13 - 19 10
16.
Эспаньол
 Заявка 11 3 1 7 10 - 19 10
17.
Хетафе
 Заявка 11 1 7 3 8 - 9 10
18.
Лас-Пальмас
 Заявка 11 2 3 6 13 - 19 9
19.
Вальядолид
 Заявка 11 2 2 7 9 - 23 8
20.
Валенсия
 Заявка 11 1 4 6 8 - 17 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 6 5 0 1 14 - 7 15
2.
Бетис
 Заявка 6 4 1 1 8 - 4 13
3.
Осасуна
 Заявка 6 4 1 1 12 - 8 13
4.
Барселона
 Заявка 4 4 0 0 15 - 2 12
5.
Атлетико М
 Заявка 5 3 2 0 10 - 2 11
6.
Атлетик Б
 Заявка 6 3 2 1 10 - 5 11
7.
Сельта
 Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
8.
Севилья
 Заявка 5 3 0 2 5 - 5 9
9.
Эспаньол
 Заявка 6 3 0 3 8 - 9 9
10.
Мальорка
 Заявка 6 2 3 1 4 - 3 9
11.
Райо Вальекано
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
12.
Вильярреал
 Заявка 5 2 2 1 11 - 12 8
13.
Хетафе
 Заявка 6 1 5 0 5 - 3 8
14.
Жирона
 Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
15.
Леганес
 Заявка 5 2 1 2 5 - 4 7
16.
Алавес
 Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
17.
Лас-Пальмас
 Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
18.
Валенсия
 Заявка 5 1 2 2 6 - 6 5
19.
Вальядолид
 Заявка 6 1 2 3 4 - 6 5
20.
Реал Сосьедад
 Заявка 6 1 1 4 6 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 7 6 0 1 22 - 8 18
2.
Вильярреал
 Заявка 6 4 1 1 9 - 7 13
3.
Мальорка
 Заявка 5 3 0 2 6 - 5 9
4.
Реал Мадрид
 Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
5.
Атлетико М
 Заявка 6 2 3 1 6 - 5 9
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 5 2 2 1 2 - 1 8
7.
Райо Вальекано
 Заявка 6 2 2 2 5 - 5 8
8.
Атлетик Б
 Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
9.
Севилья
 Заявка 6 1 3 2 7 - 10 6
10.
Бетис
 Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
11.
Осасуна
 Заявка 5 1 2 2 4 - 8 5
12.
Жирона
 Заявка 6 1 2 3 4 - 8 5
13.
Леганес
 Заявка 6 0 4 2 4 - 8 4
14.
Лас-Пальмас
 Заявка 5 1 0 4 6 - 11 3
15.
Сельта
 Заявка 5 1 0 4 7 - 13 3
16.
Вальядолид
 Заявка 5 1 0 4 5 - 17 3
17.
Алавес
 Заявка 6 1 0 5 7 - 12 3
18.
Хетафе
 Заявка 5 0 2 3 3 - 6 2
19.
Валенсия
 Заявка 6 0 2 4 2 - 11 2
20.
Эспаньол
 Заявка 5 0 1 4 2 - 10 1
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 14 (2)
Вильярреал Перес Айосе 7
Барселона Рафинья Диас 6 (6)
Реал Мадрид Мбаппе Килиан 6 (1)
Барселона Ямаль Ламин 5 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Валенсия Пепелу 1 5
Райо Вальекано Мумин Абдул 1 4
Мальорка Саму Кошта 1 4
Вальядолид Paulo Pezzolano 5
Райо Вальекано Лопес Унаи 5
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  • Текстовая онлайн трансляция матча Валенсия - Реал Мадрид от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 ноября 2024, осталось 2 дня 14 часов 6 минут.



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    • Прогнозы 55
    Валенсия 9.1% (5)
    X 9.1% (5)
    Реал Мадрид 81.8% (45)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Валенсия
    Ничья
    Реал Мадрид
    7.90
    4.50
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    4.40
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    Прогнозы на матч Валенсия - Реал Мадрид

    Исход игры
    Валенсия
    8.9% (5)
    Ничья
    8.9% (5)
    Реал Мадрид
    82.1% (46)
    Тотал 2.5
    Больше
    79.17% (38)
    Меньше
    20.83% (10)
    Обе команды забьют
    Да
    70.83% (34)
    Нет
    29.17% (14)
    Популярный счёт
    1:2 Реал Мадрид
    33.9% (19)
    1:3 Реал Мадрид
    14.3% (8)
    0:2 Реал Мадрид
    12.5% (7)
    0:3 Реал Мадрид
    7.1% (4)
    2:3 Реал Мадрид
    3.6% (2)
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