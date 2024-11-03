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  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 13. Стадион: .
Лозанна
1:0
Первый тайм: 35'
Серветт
0'
17' Желтая карточка
Руй Стив
1:0
17' Пенальти
Дюссенн Ноэ

Ход матча

17'
 
Руй Стив
17'
Дюссенн Ноэ
1:0

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 68 Владение мячом, % 32
Лучшие коэффициенты
Лозанна
Ничья
Серветт
2.50
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Все Коэффициенты
25
Летица
Карло
14
Муанга
Кевин
71
Karim
Sow
6
Дюссенн
Ноэ
18
Поати
Морган
80
Саншеш
Алвин
8
Роше
Джейми
24
Бернед
Антуан
92
Teddy
Okou
7
Айдини
Альбан
11
Диабате
Фуссейни
1
Малл
Джоэл
3
Цунэмото
Кэйго
4
Руй
Стив
19
Севрен
Йоан
20
Маньен
Тео
5
Ондуа
Гаэль
8
Конья
Тимоте
11
Фон
Моос
Юлиан
9
Стеванович
Мирослав
17
Кутеса
Дерек
27
Кривелли
Энцо
Лозанна
4-3-3
Серветт
4-2-3-1

История личных встреч

Лозанна
Серветт

15 матчей

80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
46.7%
12 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
33.3%
6.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

23 матча

21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 18 побед

Первый тайм

30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 12 побед

Второй тайм

39.1%
60.9%
0 побед 9 ничьих 15 побед

38 матчей

31.6%
21.1%
47.3%
12 побед 8 ничьих 18 побед

Первый тайм

31.6%
36.8%
31.6%
12 побед 14 ничьих 12 побед

Второй тайм

23.7%
36.8%
39.5%
9 побед 14 ничьих 15 побед

История матчей

С
1:0
С
3:1
С
1:1
С
2:1
С
4:1
С
1:0
С
0:3
С
1:1
С
1:4
С
3:1
С
1:1
С
2:1
ТМК
3:2
ЧЛ
3:1
ЧЛ
0:2
ЧЛ
1:1
ЧЛ
0:1
ЧЛ
4:2
ЧЛ
0:1
ЧЛ
1:3
ЧЛ
2:1
КШ
0:1
С
3:0
С
1:0
С
0:1
С
5:1
С
0:0
С
3:1
С
0:0
С
4:2
ТМС
1:2
ЧЛ
0:2
ЧЛ
1:2
ЧЛ
1:3
ЧЛ
0:0
ЧЛ
0:1
ЧЛ
1:1
ЧЛ
4:2

Голы

Всего голов

28
22

Голов в среднем за матч

1.56
1.1

Среднее время на гол

57
81

Всего голов

30
26

Голов в среднем за матч

1.5
1.44

Среднее время на гол

60
62

Всего голов

58
48

Голов в среднем за матч

1.53
1.26

Тотал матчей

2.5
35
Больше 92%
Меньше 8%
3
27
Больше 71%
Меньше 29%
11
20
Больше 53%
Меньше 47%
18
13
Больше 34%
Меньше 66%
25
7
Больше 18%
Меньше 82%
31
4
Больше 11%
Меньше 89%
34

Среднее время на гол

58
71

Бомбардиры внутри турнира

Лозанна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саншеш Алвин 5 0.38
Диабате Фуссейни 4 0.31
Дюссенн Ноэ 3 (2) 0.23
Teddy Okou 2 0.15
Сене Кали 2 0.15
Айдини Альбан 2 0.15
Бернед Антуан 1 0.08
Муанга Кевин 1 0.08
Karim Sow 1 0.08
Кустодио Оливье 0 0
Роше Джейми 0 0
Де ла Фуэнте Конрад 0 0
Коба Куандреди 0 0
Серветт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кутеса Дерек 9 0.69
Стеванович Мирослав 5 0.38
Кривелли Энцо 3 (2) 0.23
Цунэмото Кэйго 1 0.08
Ондуа Гаэль 1 0.08
Руй Стив 1 0.08
Симбаколи Мамаду 1 0.08
Мазику Брэдли 0 0
Дулин Давид 0 0
Конья Тимоте 0 0
Гийемено Джереми 0 0
Антунес Алексис 0 0

Карточки

Лозанна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дюссенн Ноэ 4 0
Karim Sow 3 0
Мендеш Диогу 1 1
Бернед Антуан 2 0
Raoul Giger 2 0
Teddy Okou 2 0
Муанга Кевин 2 0
Де ла Фуэнте Конрад 2 0
Коба Куандреди 2 0
Сене Кали 2 0
Саншеш Алвин 2 0
Hamza Abdallah 2 0
Кустодио Оливье 1 0
Роше Джейми 1 0
Летица Карло 1 0
Серветт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Руй Стив 3 1
Ондуа Гаэль 1 1
Стеванович Мирослав 2 0
Кривелли Энцо 2 0
Конья Тимоте 2 0
Мазику Брэдли 2 0
Дулин Давид 1 0
Фон Моос Юлиан 1 0
Барон Энтони 1 0
Цунэмото Кэйго 1 0
Симбаколи Мамаду 1 0

Результаты матчей

Лозанна
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Серветт
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

4
5
Лозанна
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Серветт
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

6
6

Упущенные победы

6
11
Лозанна
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
67% (8)
8% (1)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Серветт
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

9
8

Упущенные победы

10
16

Голы по времени матча

Забито

15
11
9 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
4
27%
1
9%
1-15
3
20%
1
9%
16-30
2
13%
3
27%
31-45
1
7%
3
27%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
5
33%
1
9%
76-90

Пропущено

9
7
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
2
29%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
3
33%
3
43%
76-90

Забито

7
11
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
8 Не забивали 7
1
14%
2
18%
1-15
1
14%
1
9%
16-30
1
14%
3
27%
31-45
2
29%
2
18%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Пропущено

9
12
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
2
22%
3
25%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
4
44%
4
33%
76-90

Забито

22
22
12 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 9
2 Не забивали 1
5
23%
3
14%
1-15
4
18%
2
9%
16-30
3
14%
6
27%
31-45
3
14%
5
23%
46-60
2
9%
2
9%
61-75
5
23%
4
18%
76-90

Пропущено

18
19
9 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 9
3
17%
0
0%
1-15
2
11%
3
16%
16-30
4
22%
3
16%
31-45
1
6%
2
11%
46-60
1
6%
4
21%
61-75
7
39%
7
37%
76-90

Результаты последних матчей

Лозанна
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ивердон - Лозанна 0:3 Лозанна - Грасcхоппер 3:0 Лозанна - Винтертур 2:0 Анси - Лозанна 1:2
Люцерн - Лозанна 2:2 Серветт - Лозанна 1:0 Лозанна - Ивердон 3:1 Лозанна - Лугано 1:2 ФК Эмме - Лозанна 0:4 Янг Бойз - Лозанна 1:1 Champel - Лозанна 0:7 Цюрих - Лозанна 2:0 Лозанна - Санкт-Галлен 3:4 Сьон - Лозанна 4:0 Лозанна - Базель 3:2 Нёвшатель Ксамакс - Лозанна 0:3 Ницца - Лозанна 2:2 Лозанна - Брага 1:3 Этуаль Каруж - Лозанна 2:1 Лозанна - Стад Лозанна-Уши 3:2
Серветт
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Серветт - Люцерн 2:2 Цюрих - Серветт 1:3 Серветт - Сьон 3:0 Гренобль - Серветт 1:1
Санкт-Галлен - Серветт 1:1 Серветт - Лозанна 1:0 Грасcхоппер - Серветт 2:2 Шаффхаузен - Серветт 2:1 Винтертур - Серветт 0:1 Серветт - Челси 2:1 Челси - Серветт 2:0 Сигнал - Серветт 1:7 Серветт - Брага 1:2 Серветт - Базель 0:6 Брага - Серветт 0:0 Лугано - Серветт 3:1 Серветт - Ивердон 3:2 Серветт - Янг Бойз 3:1 Люцерн - Серветт 1:2 Этуаль Каруж - Серветт 2:1

Результаты матчей

Лозанна
Серветт

Точный счет

1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
0:6
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

3
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

2:0
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
3:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

3
5 раз 42%
0
3 раза 25%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
1
4 раза 33%
3
4 раза 33%
2
3 раза 25%
0
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Лозанна
Серветт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
1.5
Больше Меньше
4
2
4
2
2.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
3
3
1
5
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
11
1
7
5
1.5
7
5
5
7
2.5
4
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 13 7 4 2 21 - 14 25
2.
Серветт
 0:1 13 7 3 3 22 - 20 24
3.
Лугано
 12 6 4 2 18 - 13 22
4.
Базель
 13 7 1 5 31 - 14 22
5.
Лозанна
 1:0 13 6 2 5 22 - 19 20
6.
Люцерн
 12 5 4 3 22 - 18 19
7.
Санкт-Галлен
 13 4 5 4 23 - 18 17
8.
Ивердон
 12 4 3 5 14 - 19 15
9.
Сьон
 13 3 5 5 14 - 16 14
10.
Янг Бойз
 13 3 4 6 16 - 22 13
11.
Грасcхоппер
 12 2 3 7 12 - 20 9
12.
Винтертур
 13 2 2 9 9 - 31 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лозанна
 1:0 7 5 0 2 16 - 9 15
2.
Лугано
 6 4 1 1 12 - 7 13
3.
Серветт
 0:1 6 4 1 1 12 - 11 13
4.
Базель
 6 4 0 2 11 - 5 12
5.
Санкт-Галлен
 7 3 3 1 15 - 8 12
6.
Цюрих
 7 3 3 1 10 - 7 12
7.
Люцерн
 6 3 1 2 10 - 7 10
8.
Ивердон
 6 3 1 2 7 - 8 10
9.
Сьон
 7 2 4 1 10 - 6 10
10.
Янг Бойз
 6 2 2 2 9 - 9 8
11.
Винтертур
 6 2 1 3 4 - 11 7
12.
Грасcхоппер
 6 1 3 2 9 - 11 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 6 4 1 1 11 - 7 13
2.
Серветт
 0:1 7 3 2 2 10 - 9 11
3.
Базель
 7 3 1 3 20 - 9 10
4.
Люцерн
 6 2 3 1 12 - 11 9
5.
Лугано
 6 2 3 1 6 - 6 9
6.
Санкт-Галлен
 6 1 2 3 8 - 10 5
7.
Ивердон
 6 1 2 3 7 - 11 5
8.
Лозанна
 1:0 6 1 2 3 6 - 10 5
9.
Янг Бойз
 7 1 2 4 7 - 13 5
10.
Сьон
 6 1 1 4 4 - 10 4
11.
Грасcхоппер
 6 1 0 5 3 - 9 3
12.
Винтертур
 7 0 1 6 5 - 20 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Серветт Кутеса Дерек 9
Цюрих Переа Хуан 6 (1)
Серветт Стеванович Мирослав 5 (4)
Базель Айети Альбиан 5 (3)
Базель Траоре Бени 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Ивердон Сеспедес Борис 6
Цюрих Переа Хуан 1 4
Базель Авдуллаху Леон 1 4
Винтертур Granit Lekaj 1 3
Серветт Руй Стив 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 17'
    Г О О О О Л - Дюссенн Ноэ из команды Лозанна забивает с точки!
  • 17'
    Руй Стив получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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