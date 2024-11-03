Тур: 13. Стадион: Stade de la Tuiliere.
Ход матча
17'
17'
1:0
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
0 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
68 Владение мячом, % 32
25
Летица
Карло
14
Муанга
Кевин
71
Karim
Sow
18
Поати
Морган
80
Саншеш
Алвин
92
Teddy
Okou
4
Руй
Стив
19
Севрен
Йоан
20
Маньен
Тео
17
Кутеса
Дерек
- Основной состав
-
25 Летица КарлоВратарь
-
14 Муанга КевинЗащитник
-
71 Karim SowЗащитник
- Защитник
-
18 Поати МорганЗащитник
-
80 Саншеш АлвинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
92 Teddy OkouНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Ludovic Magnin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
4 Руй СтивЗащитник
-
19 Севрен ЙоанЗащитник
-
20 Маньен ТеоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кутеса ДерекПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Фрик ДжеремиВратарь
- Защитник
-
25 Адамс КасимЗащитник
- Полузащитник
-
28 Дулин ДавидПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
36 Keyan Varela
-
Главный тренер: Хэберли Томас
История личных встреч
Лозанна
Серветт
15 матчей
80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
46.7%
12 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
33.3%
6.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
23 матча
21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 18 побед
Первый тайм
30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 12 побед
Второй тайм
39.1%
60.9%
0 побед 9 ничьих 15 побед
38 матчей
31.6%
21.1%
47.3%
12 побед 8 ничьих 18 побед
Первый тайм
31.6%
36.8%
31.6%
12 побед 14 ничьих 12 побед
Второй тайм
23.7%
36.8%
39.5%
9 побед 14 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
28
22
Голов в среднем за матч
1.56
1.1
Среднее время на гол
57
81
Всего голов
30
26
Голов в среднем за матч
1.5
1.44
Среднее время на гол
60
62
Всего голов
58
48
Голов в среднем за матч
1.53
1.26
Тотал матчей
2.5
35
Больше 92%
Меньше 8%
3
27
Больше 71%
Меньше 29%
11
20
Больше 53%
Меньше 47%
18
13
Больше 34%
Меньше 66%
25
7
Больше 18%
Меньше 82%
31
4
Больше 11%
Меньше 89%
34
Среднее время на гол
58
71
Бомбардиры внутри турнира
Лозанна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саншеш Алвин
|5
|0.38
|Диабате Фуссейни
|4
|0.31
|Дюссенн Ноэ
|3 (2)
|0.23
|Teddy Okou
|2
|0.15
|Сене Кали
|2
|0.15
|Айдини Альбан
|2
|0.15
|Бернед Антуан
|1
|0.08
|Муанга Кевин
|1
|0.08
|Karim Sow
|1
|0.08
|Кустодио Оливье
|0
|0
|Роше Джейми
|0
|0
|Де ла Фуэнте Конрад
|0
|0
|Коба Куандреди
|0
|0
Серветт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кутеса Дерек
|9
|0.69
|Стеванович Мирослав
|5
|0.38
|Кривелли Энцо
|3 (2)
|0.23
|Цунэмото Кэйго
|1
|0.08
|Ондуа Гаэль
|1
|0.08
|Руй Стив
|1
|0.08
|Симбаколи Мамаду
|1
|0.08
|Мазику Брэдли
|0
|0
|Дулин Давид
|0
|0
|Конья Тимоте
|0
|0
|Гийемено Джереми
|0
|0
|Антунес Алексис
|0
|0
Карточки
Лозанна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дюссенн Ноэ
|4
|0
|Karim Sow
|3
|0
|Мендеш Диогу
|1
|1
|Бернед Антуан
|2
|0
|Raoul Giger
|2
|0
|Teddy Okou
|2
|0
|Муанга Кевин
|2
|0
|Де ла Фуэнте Конрад
|2
|0
|Коба Куандреди
|2
|0
|Сене Кали
|2
|0
|Саншеш Алвин
|2
|0
|Hamza Abdallah
|2
|0
|Кустодио Оливье
|1
|0
|Роше Джейми
|1
|0
|Летица Карло
|1
|0
Серветт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Руй Стив
|3
|1
|Ондуа Гаэль
|1
|1
|Стеванович Мирослав
|2
|0
|Кривелли Энцо
|2
|0
|Конья Тимоте
|2
|0
|Мазику Брэдли
|2
|0
|Дулин Давид
|1
|0
|Фон Моос Юлиан
|1
|0
|Барон Энтони
|1
|0
|Цунэмото Кэйго
|1
|0
|Симбаколи Мамаду
|1
|0
Результаты матчей
Лозанна
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Серветт
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
4
5
Лозанна
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Серветт
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
6
6
Упущенные победы
6
11
Лозанна
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
67% (8)
8% (1)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Серветт
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
9
8
Упущенные победы
10
16
Голы по времени матча
Забито
15
11
9 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
4
27%
1
9%
1-15
3
20%
1
9%
16-30
2
13%
3
27%
31-45
1
7%
3
27%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
5
33%
1
9%
76-90
Пропущено
9
7
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
2
29%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
3
33%
3
43%
76-90
Забито
7
11
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
8 Не забивали 7
1
14%
2
18%
1-15
1
14%
1
9%
16-30
1
14%
3
27%
31-45
2
29%
2
18%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Пропущено
9
12
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
2
22%
3
25%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
4
44%
4
33%
76-90
Забито
22
22
12 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 9
2 Не забивали 1
5
23%
3
14%
1-15
4
18%
2
9%
16-30
3
14%
6
27%
31-45
3
14%
5
23%
46-60
2
9%
2
9%
61-75
5
23%
4
18%
76-90
Пропущено
18
19
9 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 9
3
17%
0
0%
1-15
2
11%
3
16%
16-30
4
22%
3
16%
31-45
1
6%
2
11%
46-60
1
6%
4
21%
61-75
7
39%
7
37%
76-90
Результаты последних матчей
Лозанна
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ивердон - Лозанна 0:3 Лозанна - Грасcхоппер 3:0 Лозанна - Винтертур 2:0 Анси - Лозанна 1:2
Люцерн - Лозанна 2:2 Серветт - Лозанна 1:0 Лозанна - Ивердон 3:1 Лозанна - Лугано 1:2 ФК Эмме - Лозанна 0:4 Янг Бойз - Лозанна 1:1 Champel - Лозанна 0:7 Цюрих - Лозанна 2:0 Лозанна - Санкт-Галлен 3:4 Сьон - Лозанна 4:0 Лозанна - Базель 3:2 Нёвшатель Ксамакс - Лозанна 0:3 Ницца - Лозанна 2:2 Лозанна - Брага 1:3 Этуаль Каруж - Лозанна 2:1 Лозанна - Стад Лозанна-Уши 3:2
Серветт
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Серветт - Люцерн 2:2 Цюрих - Серветт 1:3 Серветт - Сьон 3:0 Гренобль - Серветт 1:1
Санкт-Галлен - Серветт 1:1 Серветт - Лозанна 1:0 Грасcхоппер - Серветт 2:2 Шаффхаузен - Серветт 2:1 Винтертур - Серветт 0:1 Серветт - Челси 2:1 Челси - Серветт 2:0 Сигнал - Серветт 1:7 Серветт - Брага 1:2 Серветт - Базель 0:6 Брага - Серветт 0:0 Лугано - Серветт 3:1 Серветт - Ивердон 3:2 Серветт - Янг Бойз 3:1 Люцерн - Серветт 1:2 Этуаль Каруж - Серветт 2:1
Результаты матчей
Лозанна
Серветт
Точный счет
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
0:6
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
3
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Точный счет
2:0
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
3:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
3
5 раз 42%
0
3 раза 25%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
1
4 раза 33%
3
4 раза 33%
2
3 раза 25%
0
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Лозанна
Серветт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
42
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
24
33
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
111
75
75
57
48
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|7
|4
|2
|21 - 14
|25
|2.
|0:1
|13
|7
|3
|3
|22 - 20
|24
|3.
|12
|6
|4
|2
|18 - 13
|22
|4.
|13
|7
|1
|5
|31 - 14
|22
|5.
|1:0
|13
|6
|2
|5
|22 - 19
|20
|6.
|12
|5
|4
|3
|22 - 18
|19
|7.
|13
|4
|5
|4
|23 - 18
|17
|8.
|12
|4
|3
|5
|14 - 19
|15
|9.
|13
|3
|5
|5
|14 - 16
|14
|10.
|13
|3
|4
|6
|16 - 22
|13
|11.
|12
|2
|3
|7
|12 - 20
|9
|12.
|13
|2
|2
|9
|9 - 31
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|7
|5
|0
|2
|16 - 9
|15
|2.
|6
|4
|1
|1
|12 - 7
|13
|3.
|0:1
|6
|4
|1
|1
|12 - 11
|13
|4.
|6
|4
|0
|2
|11 - 5
|12
|5.
|7
|3
|3
|1
|15 - 8
|12
|6.
|7
|3
|3
|1
|10 - 7
|12
|7.
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|8.
|6
|3
|1
|2
|7 - 8
|10
|9.
|7
|2
|4
|1
|10 - 6
|10
|10.
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|11.
|6
|2
|1
|3
|4 - 11
|7
|12.
|6
|1
|3
|2
|9 - 11
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|1
|1
|11 - 7
|13
|2.
|0:1
|7
|3
|2
|2
|10 - 9
|11
|3.
|7
|3
|1
|3
|20 - 9
|10
|4.
|6
|2
|3
|1
|12 - 11
|9
|5.
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|6.
|6
|1
|2
|3
|8 - 10
|5
|7.
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|8.
|1:0
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|9.
|7
|1
|2
|4
|7 - 13
|5
|10.
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
|11.
|6
|1
|0
|5
|3 - 9
|3
|12.
|7
|0
|1
|6
|5 - 20
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Серветт
|Кутеса Дерек
|9
|Цюрих
|Переа Хуан
|6 (1)
|Серветт
|Стеванович Мирослав
|5 (4)
|Базель
|Айети Альбиан
|5 (3)
|Базель
|Траоре Бени
|5 (3)
|Ивердон
|Сеспедес Борис
|6
|Цюрих
|Переа Хуан
|1 4
|Базель
|Авдуллаху Леон
|1 4
|Винтертур
|Granit Lekaj
|1 3
|Серветт
|Руй Стив
|1 3