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  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 13. Стадион: .
Лозанна
1:0
Конец матча
Серветт
0'
16' Желтая карточка
Руй Стив
1:0
17' Пенальти
Дюссенн Ноэ
77' Желтая карточка
Муанга Кевин
90'+9

Ход матча

16'
 
Руй Стив
17'
Дюссенн Ноэ
1:0
58'
 
Keyan Varela
Фон Моос Юлиан
59'
Коба Куандреди
Бернед Антуан
 
59'
Де ла Фуэнте Конрад
Диабате Фуссейни
 
76'
Сене Кали
Айдини Альбан
 
76'
 
Гийемено Джереми
Кривелли Энцо
76'
Польстер Мануэль
Поати Морган
 
77'
Муанга Кевин
 
84'
 
Симбаколи Мамаду
Стеванович Мирослав
87'
Пафунди Симоне
Саншеш Алвин
 

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 10
  • 2 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 12
  • 1 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 379 Количество передач 435
  • 45 Владение мячом, % 55
25
Летица
Карло
14
Муанга
Кевин
71
Karim
Sow
6
Дюссенн
Ноэ
18
Поати
Морган
80
Саншеш
Алвин
8
Роше
Джейми
24
Бернед
Антуан
92
Teddy
Okou
7
Айдини
Альбан
11
Диабате
Фуссейни
1
Малл
Джоэл
3
Цунэмото
Кэйго
4
Руй
Стив
19
Севрен
Йоан
20
Маньен
Тео
5
Ондуа
Гаэль
8
Конья
Тимоте
11
Фон
Моос
Юлиан
9
Стеванович
Мирослав
17
Кутеса
Дерек
27
Кривелли
Энцо
Лозанна
4-3-3
Серветт
4-2-3-1

История личных встреч

Лозанна
Серветт

15 матчей

80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
46.7%
12 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
33.3%
6.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

23 матча

21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 18 побед

Первый тайм

30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 12 побед

Второй тайм

39.1%
60.9%
0 побед 9 ничьих 15 побед

38 матчей

31.6%
21.1%
47.3%
12 побед 8 ничьих 18 побед

Первый тайм

31.6%
36.8%
31.6%
12 побед 14 ничьих 12 побед

Второй тайм

23.7%
36.8%
39.5%
9 побед 14 ничьих 15 побед

История матчей

С
1:0
С
3:1
С
1:1
С
2:1
С
4:1
С
1:0
С
0:3
С
1:1
С
1:4
С
3:1
С
1:1
С
2:1
ТМК
3:2
ЧЛ
3:1
ЧЛ
0:2
ЧЛ
1:1
ЧЛ
0:1
ЧЛ
4:2
ЧЛ
0:1
ЧЛ
1:3
ЧЛ
2:1
КШ
0:1
С
3:0
С
1:0
С
0:1
С
5:1
С
0:0
С
3:1
С
0:0
С
4:2
ТМС
1:2
ЧЛ
0:2
ЧЛ
1:2
ЧЛ
1:3
ЧЛ
0:0
ЧЛ
0:1
ЧЛ
1:1
ЧЛ
4:2

Голы

Всего голов

28
22

Голов в среднем за матч

1.56
1.1

Среднее время на гол

57
81

Всего голов

30
26

Голов в среднем за матч

1.5
1.44

Среднее время на гол

60
62

Всего голов

58
48

Голов в среднем за матч

1.53
1.26

Тотал матчей

2.5
35
Больше 92%
Меньше 8%
3
27
Больше 71%
Меньше 29%
11
20
Больше 53%
Меньше 47%
18
13
Больше 34%
Меньше 66%
25
7
Больше 18%
Меньше 82%
31
4
Больше 11%
Меньше 89%
34

Среднее время на гол

58
71

Бомбардиры внутри турнира

Лозанна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саншеш Алвин 5 0.38
Диабате Фуссейни 4 0.31
Дюссенн Ноэ 3 (2) 0.23
Teddy Okou 2 0.15
Сене Кали 2 0.15
Айдини Альбан 2 0.15
Бернед Антуан 1 0.08
Муанга Кевин 1 0.08
Karim Sow 1 0.08
Кустодио Оливье 0 0
Роше Джейми 0 0
Де ла Фуэнте Конрад 0 0
Коба Куандреди 0 0
Серветт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кутеса Дерек 9 0.69
Стеванович Мирослав 5 0.38
Кривелли Энцо 3 (2) 0.23
Цунэмото Кэйго 1 0.08
Ондуа Гаэль 1 0.08
Руй Стив 1 0.08
Симбаколи Мамаду 1 0.08
Мазику Брэдли 0 0
Дулин Давид 0 0
Конья Тимоте 0 0
Гийемено Джереми 0 0
Антунес Алексис 0 0

Карточки

Лозанна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дюссенн Ноэ 4 0
Муанга Кевин 3 0
Karim Sow 3 0
Мендеш Диогу 1 1
Бернед Антуан 2 0
Raoul Giger 2 0
Teddy Okou 2 0
Де ла Фуэнте Конрад 2 0
Коба Куандреди 2 0
Сене Кали 2 0
Саншеш Алвин 2 0
Hamza Abdallah 2 0
Кустодио Оливье 1 0
Роше Джейми 1 0
Летица Карло 1 0
Серветт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Руй Стив 3 1
Ондуа Гаэль 1 1
Стеванович Мирослав 2 0
Кривелли Энцо 2 0
Конья Тимоте 2 0
Мазику Брэдли 2 0
Дулин Давид 1 0
Фон Моос Юлиан 1 0
Барон Энтони 1 0
Цунэмото Кэйго 1 0
Симбаколи Мамаду 1 0

Результаты матчей

Лозанна
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Серветт
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

4
5
Лозанна
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Серветт
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
6

Упущенные победы

6
11
Лозанна
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
69% (9)
8% (1)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Серветт
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

9
8

Упущенные победы

10
16

Голы по времени матча

Забито

16
11
10 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
6 Не забивали 7
4
25%
1
9%
1-15
4
25%
1
9%
16-30
2
13%
3
27%
31-45
1
6%
3
27%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
5
31%
1
9%
76-90

Пропущено

9
8
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
3
38%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
1
13%
46-60
1
11%
1
13%
61-75
3
33%
3
38%
76-90

Забито

7
11
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
9 Не забивали 8
1
14%
2
18%
1-15
1
14%
1
9%
16-30
1
14%
3
27%
31-45
2
29%
2
18%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Пропущено

9
12
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
2
22%
3
25%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
4
44%
4
33%
76-90

Забито

23
22
13 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 9
2 Не забивали 2
5
22%
3
14%
1-15
5
22%
2
9%
16-30
3
13%
6
27%
31-45
3
13%
5
23%
46-60
2
9%
2
9%
61-75
5
22%
4
18%
76-90

Пропущено

18
20
9 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 10
3
17%
0
0%
1-15
2
11%
4
20%
16-30
4
22%
3
15%
31-45
1
6%
2
10%
46-60
1
6%
4
20%
61-75
7
39%
7
35%
76-90

Результаты последних матчей

Лозанна
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ивердон - Лозанна 0:3 Лозанна - Грасcхоппер 3:0 Лозанна - Винтертур 2:0 Анси - Лозанна 1:2
Люцерн - Лозанна 2:2 Серветт - Лозанна 1:0 Лозанна - Ивердон 3:1 Лозанна - Лугано 1:2 ФК Эмме - Лозанна 0:4 Янг Бойз - Лозанна 1:1 Champel - Лозанна 0:7 Цюрих - Лозанна 2:0 Лозанна - Санкт-Галлен 3:4 Сьон - Лозанна 4:0 Лозанна - Базель 3:2 Нёвшатель Ксамакс - Лозанна 0:3 Ницца - Лозанна 2:2 Лозанна - Брага 1:3 Этуаль Каруж - Лозанна 2:1 Лозанна - Стад Лозанна-Уши 3:2
Серветт
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Серветт - Люцерн 2:2 Цюрих - Серветт 1:3 Серветт - Сьон 3:0 Гренобль - Серветт 1:1
Санкт-Галлен - Серветт 1:1 Серветт - Лозанна 1:0 Грасcхоппер - Серветт 2:2 Шаффхаузен - Серветт 2:1 Винтертур - Серветт 0:1 Серветт - Челси 2:1 Челси - Серветт 2:0 Сигнал - Серветт 1:7 Серветт - Брага 1:2 Серветт - Базель 0:6 Брага - Серветт 0:0 Лугано - Серветт 3:1 Серветт - Ивердон 3:2 Серветт - Янг Бойз 3:1 Люцерн - Серветт 1:2 Этуаль Каруж - Серветт 2:1

Результаты матчей

Лозанна
Серветт

Точный счет

1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
0:6
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

3
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
2:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

3
5 раз 38%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
1
4 раза 31%
3
4 раза 31%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%

Тоталы голов в матче

Лозанна
Серветт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
1.5
Больше Меньше
4
2
4
3
2.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
6
1
2
4
1.5
3
4
1
5
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
11
2
7
6
1.5
7
6
5
8
2.5
4
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 13 7 4 2 21 - 14 25
2.
Серветт
 13 7 3 3 22 - 20 24
3.
Лугано
 0:0 13 6 5 2 18 - 13 23
4.
Базель
 13 7 1 5 31 - 14 22
5.
Люцерн
 1:0 13 6 4 3 23 - 18 22
6.
Лозанна
 13 6 2 5 22 - 19 20
7.
Санкт-Галлен
 13 4 5 4 23 - 18 17
8.
Ивердон
 0:0 13 4 4 5 14 - 19 16
9.
Сьон
 13 3 5 5 14 - 16 14
10.
Янг Бойз
 13 3 4 6 16 - 22 13
11.
Грасcхоппер
 0:1 13 2 3 8 12 - 21 9
12.
Винтертур
 13 2 2 9 9 - 31 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лозанна
 7 5 0 2 16 - 9 15
2.
Лугано
 0:0 7 4 2 1 12 - 7 14
3.
Серветт
 6 4 1 1 12 - 11 13
4.
Люцерн
 1:0 7 4 1 2 11 - 7 13
5.
Базель
 6 4 0 2 11 - 5 12
6.
Санкт-Галлен
 7 3 3 1 15 - 8 12
7.
Цюрих
 7 3 3 1 10 - 7 12
8.
Ивердон
 0:0 6 3 1 2 7 - 8 10
9.
Сьон
 7 2 4 1 10 - 6 10
10.
Янг Бойз
 6 2 2 2 9 - 9 8
11.
Винтертур
 6 2 1 3 4 - 11 7
12.
Грасcхоппер
 0:1 6 1 3 2 9 - 11 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 6 4 1 1 11 - 7 13
2.
Серветт
 7 3 2 2 10 - 9 11
3.
Базель
 7 3 1 3 20 - 9 10
4.
Люцерн
 1:0 6 2 3 1 12 - 11 9
5.
Лугано
 0:0 6 2 3 1 6 - 6 9
6.
Ивердон
 0:0 7 1 3 3 7 - 11 6
7.
Санкт-Галлен
 6 1 2 3 8 - 10 5
8.
Лозанна
 6 1 2 3 6 - 10 5
9.
Янг Бойз
 7 1 2 4 7 - 13 5
10.
Сьон
 6 1 1 4 4 - 10 4
11.
Грасcхоппер
 0:1 7 1 0 6 3 - 10 3
12.
Винтертур
 7 0 1 6 5 - 20 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Серветт Кутеса Дерек 9
Цюрих Переа Хуан 6 (1)
Серветт Стеванович Мирослав 5 (4)
Базель Айети Альбиан 5 (3)
Базель Траоре Бени 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Ивердон Сеспедес Борис 6
Цюрих Переа Хуан 1 4
Базель Авдуллаху Леон 1 4
Винтертур Granit Lekaj 1 3
Серветт Руй Стив 1 3
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  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 17'
    Г О О О О Л - Дюссенн Ноэ из команды Лозанна забивает с точки!
  • 16'
    Руй Стив получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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