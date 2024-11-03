Тур: 12. Стадион: Orogel Stadium-Dino Manuzzi.
1:0
Второй тайм: 90+'
0'
1:0
52' ГолCristian Shpendi
85' Желтая карточкаEmanuele Adamo
87' Желтая карточкаValerio Crespi
89' Желтая карточкаЗедадка Карим
Ход матча
52'
1:0
85'
87'
89'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 2
-
7 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
15
Andrea
Ciofi
35
Кало
Джакомо
24
Simone
Davi
27
Куртич
Ясмин
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Andrea CiofiЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
35 Кало ДжакомоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Сисей ЙозефПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Тавшан ЭлаисНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Миньяни Микеле
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Simone DaviЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Куртич ЯсминПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Federico Valente
История личных встреч
Чезена
Зюйдтироль
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.33
0.67
Тотал матчей
0.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
270
135
Бомбардиры внутри турнира
Чезена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Cristian Shpendi
|7 (4)
|0.58
|Каргбо Аугустус
|3
|0.25
|Престиа Джузеппе
|3
|0.25
|Тавшан Элаис
|2
|0.17
|Emanuele Adamo
|2
|0.17
|Tommaso Berti
|1
|0.08
|Бастони Симоне
|1
|0.08
|Курто Марко
|1
|0.08
|Доннарумма Даниэле
|0
|0
|Кало Джакомо
|0
|0
|Сисей Йозеф
|0
|0
|Антонуччи Мирко
|0
|0
|Andrea Ciofi
|0
|0
Зюйдтироль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ровер Маттео
|3
|0.25
|Молина Сальваторе
|2
|0.17
|Одогву Рафаэль
|2 (1)
|0.17
|Казираги Даниэль
|2 (1)
|0.17
|Тайт Фабиан
|1
|0.08
|Арригони Томмазо
|1
|0.08
|Малламо Алессандро
|1
|0.08
|Прашелик Матеуш
|1
|0.08
|Зедадка Карим
|1
|0.08
|Silvio Merkaj
|0
|0
|Мазиелло Андреа
|0
|0
Карточки
Чезена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каргбо Аугустус
|4
|1
|Кало Джакомо
|5
|0
|Курто Марко
|4
|0
|Бастони Симоне
|3
|0
|Престиа Джузеппе
|2
|0
|Писсери Маттео
|2
|0
|Мангравити Массимилиано
|2
|0
|Andrea Ciofi
|2
|0
|Доннарумма Даниэле
|1
|0
|Сисей Йозеф
|1
|0
|Ван Хойдонк Сидней
|1
|0
|Тавшан Элаис
|1
|0
|Селия Раффаэле
|1
|0
|Cristian Shpendi
|1
|0
|Tommaso Berti
|1
|0
|Matteo Francesconi
|1
|0
Зюйдтироль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куртич Ясмин
|2
|1
|Мазиелло Андреа
|3
|0
|Ровер Маттео
|3
|0
|Джорджини Андреа
|3
|0
|Чеппители Лука
|2
|0
|Jacopo Martini
|2
|0
|Казираги Даниэль
|1
|0
|Тайт Фабиан
|1
|0
|Каньяно Андреа
|1
|0
|Эль-Кауакиби Хамза
|1
|0
|Simone Davi
|1
|0
|Silvio Merkaj
|1
|0
|Raphael Kofler
|1
|0
Результаты матчей
Чезена
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Зюйдтироль
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
6
0
Чезена
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Зюйдтироль
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
6
7
Упущенные победы
1
6
Чезена
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Зюйдтироль
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
9
8
Упущенные победы
7
6
Голы по времени матча
Забито
16
5
12 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 2
5 Не забивали 9
5
31%
2
40%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
3
19%
1
20%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
9
7
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
2
22%
2
29%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
4
44%
1
14%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Забито
5
9
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
1
20%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
20%
1
11%
31-45
2
40%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
20%
3
33%
76-90
Пропущено
7
11
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
0
0%
1
9%
1-15
2
29%
1
9%
16-30
2
29%
3
27%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
1
14%
2
18%
61-75
2
29%
1
9%
76-90
Забито
21
14
14 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
1 Не забивали 3
6
29%
3
21%
1-15
4
19%
2
14%
16-30
4
19%
2
14%
31-45
4
19%
1
7%
46-60
2
10%
2
14%
61-75
1
5%
4
29%
76-90
Пропущено
16
18
6 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
0
0%
2
11%
1-15
4
25%
3
17%
16-30
2
13%
6
33%
31-45
4
25%
4
22%
46-60
2
13%
2
11%
61-75
4
25%
1
6%
76-90
Результаты последних матчей
Чезена
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Салернитана - Чезена 1:1 Чезена - Брешия 2:0 Чезена - Сампдория 3:5 Пиза - Чезена 3:1
Чезена - Мантуя 4:2 Пиза - Чезена 0:1 Палермо - Чезена 0:0 Чезена - Модена 2:2 Специя - Чезена 2:1 Чезена - Катанзаро 2:0 Сассуоло - Чезена 2:1 Чезена - Каррарезе 2:1 Верона - Чезена 1:2 Чезена - Падова 3:1 Форли - Чезена 1:4 Чезена - Юве Стабия 2:2 Мантуя - Чезена 1:2 Чезена - Перуджа 2:0 Торрес - Чезена 1:1 Чезена - Реканатезе 3:0
Зюйдтироль
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Зюйдтироль - Фрозиноне 1:1 Катанзаро - Зюйдтироль 3:0 Зюйдтироль - Пиза 1:2 Козенца - Зюйдтироль 0:2
Зюйдтироль - Палермо 1:3 Сампдория - Зюйдтироль 1:0 Реджана - Зюйдтироль 1:3 Зюйдтироль - Брешия 1:2 Каррарезе - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - Салернитана 3:2 Зюйдтироль - Модена 2:1 Монца - Зюйдтироль 0:0 Зюйдтироль - Болонья 0:1 Зюйдтироль - Бохум 2:0 Зюйдтироль - Палермо 0:1 Пиза - Зюйдтироль 2:2 Зюйдтироль - Тернана 4:3 Модена - Зюйдтироль 1:0 Зюйдтироль - Читтаделла 0:0 Сампдория - Зюйдтироль 0:1
Результаты матчей
Чезена
Зюйдтироль
Точный счет
2:0
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:5
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
1:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
2
4 раза 67%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
0
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
2:1
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:5
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
1:2
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
Тоталы голов в матче
Чезена
Зюйдтироль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
83
65
47
29
29
110
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:1
|12
|7
|4
|1
|20 - 12
|25
|2.
|12
|6
|6
|0
|16 - 8
|24
|3.
|11
|6
|4
|1
|23 - 12
|22
|4.
|1:3
|12
|5
|3
|4
|18 - 16
|18
|5.
|1:0
|12
|5
|3
|4
|20 - 18
|18
|6.
|0:0
|12
|4
|5
|3
|12 - 9
|17
|7.
|12
|4
|5
|3
|13 - 13
|17
|8.
|11
|4
|3
|4
|16 - 14
|15
|9.
|1:1
|12
|3
|6
|3
|10 - 11
|15
|10.
|11
|4
|2
|5
|15 - 17
|14
|11.
|0:0
|12
|2
|8
|2
|11 - 9
|14
|12.
|12
|2
|8
|2
|13 - 11
|14
|13.
|11
|3
|4
|4
|11 - 14
|13
|14.
|0:1
|12
|4
|1
|7
|14 - 19
|13
|15.
|12
|3
|4
|5
|11 - 13
|13
|16.
|12
|3
|4
|5
|11 - 13
|13
|17.
|1:1
|12
|3
|4
|5
|13 - 16
|13
|18.
|12
|2
|5
|5
|16 - 19
|11
|19.
|0:0
|12
|2
|5
|5
|6 - 15
|11
|20.
|0:0
|12
|1
|6
|5
|7 - 17
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|10 - 4
|16
|2.
|1:0
|7
|5
|1
|1
|16 - 10
|16
|3.
|3:1
|6
|4
|2
|0
|11 - 5
|14
|4.
|5
|3
|2
|0
|6 - 3
|11
|5.
|5
|3
|1
|1
|11 - 6
|10
|6.
|6
|3
|1
|2
|11 - 9
|10
|7.
|0:0
|7
|2
|4
|1
|10 - 6
|10
|8.
|6
|2
|3
|1
|6 - 3
|9
|9.
|1:1
|7
|2
|3
|2
|5 - 6
|9
|10.
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|11.
|6
|2
|2
|2
|10 - 9
|8
|12.
|1:1
|6
|2
|2
|2
|8 - 9
|8
|13.
|1:3
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|14.
|7
|1
|5
|1
|8 - 8
|8
|15.
|5
|2
|1
|2
|3 - 3
|7
|16.
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|17.
|0:1
|6
|2
|1
|3
|9 - 11
|7
|18.
|0:0
|5
|1
|3
|1
|3 - 2
|6
|19.
|0:0
|5
|0
|4
|1
|2 - 3
|4
|20.
|0:0
|6
|0
|4
|2
|3 - 7
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|3
|3
|0
|12 - 6
|12
|2.
|3:1
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|3.
|0:0
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|4.
|1:3
|6
|3
|1
|2
|12 - 9
|10
|5.
|7
|2
|4
|1
|6 - 6
|10
|6.
|6
|2
|2
|2
|13 - 11
|8
|7.
|6
|1
|5
|0
|6 - 4
|8
|8.
|0:0
|7
|2
|1
|4
|4 - 12
|7
|9.
|5
|1
|3
|1
|5 - 3
|6
|10.
|1:1
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|11.
|0:1
|6
|2
|0
|4
|5 - 8
|6
|12.
|1:1
|6
|1
|2
|3
|5 - 7
|5
|13.
|6
|1
|2
|3
|4 - 7
|5
|14.
|0:0
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|15.
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|16.
|0:0
|5
|0
|4
|1
|1 - 3
|4
|17.
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|18.
|6
|0
|3
|3
|6 - 10
|3
|19.
|1:0
|5
|0
|2
|3
|4 - 8
|2
|20.
|6
|0
|2
|4
|5 - 11
|2
- — Повышение
- — Выход в 1/2 финала плей-офф
- — Выход в 1/4 финала плей-офф
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Чезена
|Cristian Shpendi
|7
|Специя
|Эспозито Франческо
|5
|Сассуоло
|Торстведт Кристиан
|5
|Юве Стабия
|Адоранте Андреа
|5
|Сампдория
|Кода Массимо
|4 (2)
|Юве Стабия
|Francesco Folino
|1 5
|Юве Стабия
|Marco Ruggero
|6
|Чезена
|Каргбо Аугустус
|1 4
|Салернитана
|Стоянович Петар
|5
|Салернитана
|Тельо Андрес
|5