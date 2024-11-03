  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 12. Стадион: .
Чезена
1:0
Конец матча
Зюйдтироль
0'
1:0
52' Гол
Cristian Shpendi
85' Желтая карточка
Emanuele Adamo
87' Желтая карточка
Valerio Crespi
89' Желтая карточка
Зедадка Карим
90'+5

Ход матча

52'
Cristian Shpendi
(Andrea Ciofi)
1:0
59'
Антонуччи Мирко
Каргбо Аугустус
 
64'
 
Silvio Merkaj
Ровер Маттео
64'
 
Зедадка Карим
Казираги Даниэль
64'
 
Nicola Pietrangeli
Чеппители Лука
75'
 
Прашелик Матеуш
Арригони Томмазо
75'
Matteo Francesconi
Tommaso Berti
 
79'
 
Valerio Crespi
Молина Сальваторе
85'
Emanuele Adamo
 
87'
 
Valerio Crespi
87'
Saber Hraiech
Бастони Симоне
 
88'
Тавшан Элаис
Cristian Shpendi
 
88'
Сисей Йозеф
Emanuele Adamo
 
89'
 
Зедадка Карим

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 2
  • 8 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 17 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 500 Количество передач 485
  • 50 Владение мячом, % 50
33
Клинсманн
Джонатан
15
Andrea
Ciofi
19
Престиа
Джузеппе
24
Мангравити
Массимилиано
17
Emanuele
Adamo
7
Доннарумма
Даниэле
35
Кало
Джакомо
30
Бастони
Симоне
10
Каргбо
Аугустус
14
Tommaso
Berti
9
Cristian
Shpendi
12
Giacomo
Drago
30
Джорджини
Андреа
23
Чеппители
Лука
5
Мазиелло
Андреа
79
Молина
Сальваторе
24
Simone
Davi
7
Ровер
Маттео
4
Арригони
Томмазо
27
Куртич
Ясмин
17
Казираги
Даниэль
90
Одогву
Рафаэль
Чезена
3-4-2-1
Зюйдтироль
5-4-1

История личных встреч

Чезена
Зюйдтироль

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

СC
1:1
СC
0:0
СC
0:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.33
0.67

Тотал матчей

0.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

270
135

Бомбардиры внутри турнира

Чезена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Cristian Shpendi 7 (4) 0.58
Каргбо Аугустус 3 0.25
Престиа Джузеппе 3 0.25
Тавшан Элаис 2 0.17
Emanuele Adamo 2 0.17
Tommaso Berti 1 0.08
Бастони Симоне 1 0.08
Курто Марко 1 0.08
Доннарумма Даниэле 0 0
Кало Джакомо 0 0
Сисей Йозеф 0 0
Антонуччи Мирко 0 0
Andrea Ciofi 0 0
Зюйдтироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ровер Маттео 3 0.25
Молина Сальваторе 2 0.17
Одогву Рафаэль 2 (1) 0.17
Казираги Даниэль 2 (1) 0.17
Тайт Фабиан 1 0.08
Арригони Томмазо 1 0.08
Малламо Алессандро 1 0.08
Прашелик Матеуш 1 0.08
Зедадка Карим 1 0.08
Silvio Merkaj 0 0
Мазиелло Андреа 0 0

Карточки

Чезена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каргбо Аугустус 4 1
Кало Джакомо 5 0
Курто Марко 4 0
Бастони Симоне 3 0
Престиа Джузеппе 2 0
Писсери Маттео 2 0
Мангравити Массимилиано 2 0
Andrea Ciofi 2 0
Доннарумма Даниэле 1 0
Сисей Йозеф 1 0
Ван Хойдонк Сидней 1 0
Тавшан Элаис 1 0
Селия Раффаэле 1 0
Emanuele Adamo 1 0
Cristian Shpendi 1 0
Tommaso Berti 1 0
Matteo Francesconi 1 0
Зюйдтироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куртич Ясмин 2 1
Мазиелло Андреа 3 0
Ровер Маттео 3 0
Джорджини Андреа 3 0
Чеппители Лука 2 0
Jacopo Martini 2 0
Казираги Даниэль 1 0
Тайт Фабиан 1 0
Каньяно Андреа 1 0
Эль-Кауакиби Хамза 1 0
Зедадка Карим 1 0
Simone Davi 1 0
Silvio Merkaj 1 0
Raphael Kofler 1 0
Valerio Crespi 1 0

Результаты матчей

Чезена
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)
Зюйдтироль
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

6
0
Чезена
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Зюйдтироль
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

6
7

Упущенные победы

1
6
Чезена
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Зюйдтироль
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

9
8

Упущенные победы

7
6

Голы по времени матча

Забито

17
5
12 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 2
5 Не забивали 10
5
29%
29%
2
40%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
3
18%
1
20%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
2
12%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

9
8
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
2
22%
2
25%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
4
44%
2
25%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Забито

5
9
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
1
20%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
20%
1
11%
31-45
2
40%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
20%
3
33%
76-90

Пропущено

7
11
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
0
0%
1
9%
1-15
2
29%
1
9%
16-30
2
29%
3
27%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
1
14%
2
18%
61-75
2
29%
1
9%
76-90

Забито

22
14
14 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 5
1 Не забивали 4
6
27%
3
21%
1-15
4
18%
2
14%
16-30
4
18%
2
14%
31-45
5
23%
1
7%
46-60
2
9%
2
14%
61-75
1
5%
4
29%
76-90

Пропущено

16
19
6 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
0
0%
2
11%
1-15
4
25%
3
16%
16-30
2
13%
6
32%
31-45
4
25%
5
26%
46-60
2
13%
2
11%
61-75
4
25%
1
5%
76-90

Результаты последних матчей

Чезена
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Салернитана - Чезена 1:1 Чезена - Брешия 2:0 Чезена - Сампдория 3:5 Пиза - Чезена 3:1
Чезена - Мантуя 4:2 Пиза - Чезена 0:1 Палермо - Чезена 0:0 Чезена - Модена 2:2 Специя - Чезена 2:1 Чезена - Катанзаро 2:0 Сассуоло - Чезена 2:1 Чезена - Каррарезе 2:1 Верона - Чезена 1:2 Чезена - Падова 3:1 Форли - Чезена 1:4 Чезена - Юве Стабия 2:2 Мантуя - Чезена 1:2 Чезена - Перуджа 2:0 Торрес - Чезена 1:1 Чезена - Реканатезе 3:0
Зюйдтироль
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Зюйдтироль - Фрозиноне 1:1 Катанзаро - Зюйдтироль 3:0 Зюйдтироль - Пиза 1:2 Козенца - Зюйдтироль 0:2
Зюйдтироль - Палермо 1:3 Сампдория - Зюйдтироль 1:0 Реджана - Зюйдтироль 1:3 Зюйдтироль - Брешия 1:2 Каррарезе - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - Салернитана 3:2 Зюйдтироль - Модена 2:1 Монца - Зюйдтироль 0:0 Зюйдтироль - Болонья 0:1 Зюйдтироль - Бохум 2:0 Зюйдтироль - Палермо 0:1 Пиза - Зюйдтироль 2:2 Зюйдтироль - Тернана 4:3 Модена - Зюйдтироль 1:0 Зюйдтироль - Читтаделла 0:0 Сампдория - Зюйдтироль 0:1

Результаты матчей

Чезена
Зюйдтироль

Точный счет

2:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:5
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
1:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
4 раза 57%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
0
4 раза 67%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

2:1
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:5
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%

Тоталы голов в матче

Чезена
Зюйдтироль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
1.5
Больше Меньше
2
4
2
5
2.5
1
5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
8
4
6
6
1.5
4
8
2
10
2.5
2
10
1
11
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 1:0 12 7 4 1 24 - 12 25
2.
Пиза
 12 7 4 1 20 - 12 25
3.
Специя
 12 6 6 0 16 - 8 24
4.
Кремонезе
 12 5 3 4 18 - 16 18
5.
Чезена
 12 5 3 4 20 - 18 18
6.
Юве Стабия
 12 4 5 3 13 - 13 17
7.
Сампдория
 0:0 12 4 4 4 16 - 14 16
8.
Палермо
 12 4 4 4 12 - 10 16
9.
Брешия
 0:0 12 4 3 5 15 - 17 15
10.
Козенца
 12 3 6 3 10 - 11 15
11.
Катанзаро
 12 2 8 2 11 - 9 14
12.
Бари
 12 2 8 2 13 - 11 14
13.
Зюйдтироль
 12 4 1 7 14 - 19 13
14.
Реджана
 12 3 4 5 11 - 13 13
15.
Каррарезе
 12 3 4 5 11 - 13 13
16.
Салернитана
 12 3 4 5 13 - 16 13
17.
Мантуя
 0:1 12 3 4 5 11 - 15 13
18.
Читтаделла
 12 3 4 5 7 - 15 13
19.
Модена
 12 2 5 5 16 - 19 11
20.
Фрозиноне
 12 1 6 5 7 - 17 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Специя
 6 5 1 0 10 - 4 16
2.
Чезена
 7 5 1 1 16 - 10 16
3.
Пиза
 6 4 2 0 11 - 5 14
4.
Сассуоло
 1:0 6 4 1 1 12 - 6 13
5.
Мантуя
 0:1 5 3 2 0 6 - 3 11
6.
Брешия
 0:0 6 3 1 2 11 - 9 10
7.
Катанзаро
 7 2 4 1 10 - 6 10
8.
Каррарезе
 6 2 3 1 6 - 3 9
9.
Козенца
 7 2 3 2 5 - 6 9
10.
Модена
 6 2 2 2 10 - 9 8
11.
Реджана
 6 2 2 2 7 - 6 8
12.
Сампдория
 0:0 6 2 2 2 3 - 3 8
13.
Салернитана
 6 2 2 2 8 - 9 8
14.
Кремонезе
 6 2 2 2 6 - 7 8
15.
Бари
 7 1 5 1 8 - 8 8
16.
Юве Стабия
 5 2 1 2 7 - 7 7
17.
Зюйдтироль
 6 2 1 3 9 - 11 7
18.
Палермо
 5 1 2 2 3 - 3 5
19.
Читтаделла
 5 0 4 1 2 - 3 4
20.
Фрозиноне
 6 0 4 2 3 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 1:0 6 3 3 0 12 - 6 12
2.
Пиза
 6 3 2 1 9 - 7 11
3.
Палермо
 7 3 2 2 9 - 7 11
4.
Кремонезе
 6 3 1 2 12 - 9 10
5.
Юве Стабия
 7 2 4 1 6 - 6 10
6.
Читтаделла
 7 3 0 4 5 - 12 9
7.
Сампдория
 0:0 6 2 2 2 13 - 11 8
8.
Специя
 6 1 5 0 6 - 4 8
9.
Бари
 5 1 3 1 5 - 3 6
10.
Козенца
 5 1 3 1 5 - 5 6
11.
Зюйдтироль
 6 2 0 4 5 - 8 6
12.
Салернитана
 6 1 2 3 5 - 7 5
13.
Реджана
 6 1 2 3 4 - 7 5
14.
Брешия
 0:0 6 1 2 3 4 - 8 5
15.
Фрозиноне
 6 1 2 3 4 - 10 5
16.
Катанзаро
 5 0 4 1 1 - 3 4
17.
Каррарезе
 6 1 1 4 5 - 10 4
18.
Модена
 6 0 3 3 6 - 10 3
19.
Чезена
 5 0 2 3 4 - 8 2
20.
Мантуя
 0:1 7 0 2 5 5 - 12 2
  • — Повышение
  • — Выход в 1/2 финала плей-офф
  • — Выход в 1/4 финала плей-офф
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Чезена Cristian Shpendi 7
Специя Эспозито Франческо 5
Сассуоло Торстведт Кристиан 5
Юве Стабия Адоранте Андреа 5
Сампдория Кода Массимо 4 (2)
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Топ нарушителей
Юве Стабия Francesco Folino 1 5
Юве Стабия Marco Ruggero 6
Чезена Каргбо Аугустус 1 4
Салернитана Стоянович Петар 5
Салернитана Тельо Андрес 5
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Судья начинает матч
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