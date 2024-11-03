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  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 12. Стадион: .
Палермо
0:0
Второй тайм: 89'
Читтаделла
0'
9' Желтая карточка
Рабби Симоне
60' Желтая карточка
Верре Валерио
75' Желтая карточка
Гомес Клаудио
84' Желтая карточка
Сальви Алессандро

Ход матча

9'
 
Рабби Симоне
60'
Верре Валерио
 
65'
Лунн Кристоффер
Николау Димитрис
 
66'
Анри Тома
Ле Дуарон Жереми
 
66'
Диаките Салим
Пьероцци Никколо
 
66'
 
Andrea Magrassi
Рабби Симоне
67'
 
Тессьоре Андреа
Тронкин Симоне
75'
Гомес Клаудио
 
76'
Брунори Маттео
Верре Валерио
 
81'
Раноккья Филиппо
Гомес Клаудио
 
83'
 
Д'Алессио Франческо
Бранка Симоне
84'
 
Сальви Алессандро

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 2
  • 1 Офсайды 6
  • 9 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 61 Владение мячом, % 39
Лучшие коэффициенты
Палермо
Ничья
Читтаделла
3.70
3.67
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5.30
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Все Коэффициенты
1
Депланше
Себастьяно
27
Пьероцци
Никколо
18
Неделчару
Ионуц
43
Николау
Димитрис
32
Чеккарони
Пьетро
6
Гомес
Клаудио
11
Инсинье
Роберто
8
Сегре
Джакопо
26
Верре
Валерио
17
Ди
Франческо
Федерико
21
Ле
Дуарон
Жереми
36
Кастари
Элхан
2
Сальви
Алессандро
26
Паван
Никола
24
Кариссони
Лоренцо
16
Вита
Алессио
32
Машанджело
Эдоардо
8
Francesco
Amatucci
17
Тронкин
Симоне
23
Бранка
Симоне
7
Пандольфи
Лука
21
Рабби
Симоне
Палермо
4-1-4-1
Читтаделла
5-3-2

История личных встреч

Палермо
Читтаделла

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

10 матчей

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

20%
60%
20%
2 победы 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

СB
2:0
СB
0:1
СB
3:3
СB
0:0
СB
2:2
СB
0:1
СB
0:0
СB
0:3
СB
0:2
СB
3:1

Голы

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

1
1.2

Среднее время на гол

90
75

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

1
1.4

Среднее время на гол

90
64

Всего голов

10
13

Голов в среднем за матч

1
1.3

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

90
69

Бомбардиры внутри турнира

Палермо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Инсинье Роберто 3 0.25
Анри Тома 2 0.17
Верре Валерио 1 0.08
Ди Мариано Франческо 1 0.08
Сегре Джакопо 1 0.08
Гомес Клаудио 1 0.08
Бания Раян 1 0.08
Диаките Салим 1 0.08
Брунори Маттео 1 (1) 0.08
Ди Франческо Федерико 0 0
Раноккья Филиппо 0 0
Читтаделла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вита Алессио 2 0.17
Кариссони Лоренцо 1 0.08
Mario Ravasio 1 0.08
Рабби Симоне 1 0.08
Кассано Клаудио 1 0.08
Andrea Magrassi 0 0

Карточки

Палермо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пьероцци Никколо 3 0
Диаките Салим 3 0
Инсинье Роберто 2 0
Ди Франческо Федерико 2 0
Чеккарони Пьетро 2 0
Сегре Джакопо 2 0
Верре Валерио 1 0
Ди Мариано Франческо 1 0
Блен Алексис 1 0
Анри Тома 1 0
Шарич Дарио 1 0
Гомес Клаудио 1 0
Ле Дуарон Жереми 1 0
Лунн Кристоффер 1 0
Педа Патрик 1 0
Депланше Себастьяно 1 0
Читтаделла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паван Никола 3 1
Бранка Симоне 4 0
Рабби Симоне 4 0
Francesco Amatucci 4 0
Анжели Маттео 3 0
Дезогус Якопо 3 0
Вита Алессио 2 0
Кариссони Лоренцо 2 0
Машанджело Эдоардо 2 0
Mario Ravasio 2 0
Federico Casolari 2 0
Сальви Алессандро 1 0
Маньеро Лука 1 0
Бальдини Энрико 1 0
Andrea Magrassi 1 0
Кастари Элхан 1 0
Тессьоре Андреа 1 0
Соттини Эдоардо 1 0
Кассано Клаудио 1 0
Andrea Cecchetto 1 0

Результаты матчей

Палермо
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Читтаделла
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
3
Палермо
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Читтаделла
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

9
1
Палермо
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Читтаделла
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

10
4

Голы по времени матча

Забито

3
5
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
1
33%
2
40%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
1
20%
76-90

Пропущено

2
11
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
2
18%
1-15
1
50%
1
9%
16-30
1
50%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Забито

10
2
6 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 0
6 Не забивали 9
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
1
50%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
10%
1
50%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Пропущено

6
3
0 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
1
33%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

13
7
8 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
2
15%
2
29%
1-15
3
23%
2
29%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
8%
2
29%
61-75
4
31%
1
14%
76-90

Пропущено

8
14
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
0
0%
3
21%
1-15
1
13%
1
7%
16-30
1
13%
2
14%
31-45
2
25%
1
7%
46-60
2
25%
4
29%
61-75
2
25%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

Палермо
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Мантуя - Палермо 0:0 Палермо - Реджана 2:0 Модена - Палермо 2:2 Палермо - Салернитана 0:1
Зюйдтироль - Палермо 1:3 Наполи - Палермо 5:0 Палермо - Чезена 0:0 Юве Стабия - Палермо 1:3 Палермо - Козенца 1:1 Кремонезе - Палермо 0:1 Пиза - Палермо 2:0 Брешия - Палермо 1:0 Парма - Палермо 0:1 Оксфорд Юнайтед - Палермо 0:2 Лестер - Палермо 0:1 Монца - Палермо 0:1 Палермо - Рапперсвиль-Йона 0:1 Венеция - Палермо 2:1 Палермо - Венеция 0:1 Палермо - Сампдория 2:0
Читтаделла
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Читтаделла - Сампдория 0:0 Каррарезе - Читтаделла 3:0 Читтаделла - Козенца 0:0 Сассуоло - Читтаделла 6:1
Читтаделла - Фрозиноне 1:2 Мантуя - Читтаделла 1:0 Читтаделла - Катанзаро 0:0 Модена - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Пиза 1:1 Брешия - Читтаделла 0:1 Салернитана - Читтаделла 2:1 Сассуоло - Читтаделла 2:1 Бассано - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Леньяго Салус 2:3 Виртус Верона - Читтаделла 1:4 Читтаделла - Эсте 6:0 Читтаделла - Реал Виченца 3:0 Кремонезе - Читтаделла 3:0 Читтаделла - Бари 1:1 Комо - Читтаделла 2:1

Результаты матчей

Палермо
Читтаделла

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:0
3 раза 60%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Точный счет

1:3
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%

Точный счет

0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
0:0
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
1
6 раз 55%
0
5 раз 45%

Тоталы голов в матче

Палермо
Читтаделла

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
3
1
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
4
2
3
4
1.5
2
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
6
5
4
7
1.5
2
9
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пиза
 3:1 12 7 4 1 20 - 12 25
2.
Специя
 12 6 6 0 16 - 8 24
3.
Сассуоло
 11 6 4 1 23 - 12 22
4.
Кремонезе
 1:3 12 5 3 4 18 - 16 18
5.
Чезена
 1:0 12 5 3 4 20 - 18 18
6.
Палермо
 0:0 12 4 5 3 12 - 9 17
7.
Юве Стабия
 12 4 5 3 13 - 13 17
8.
Сампдория
 11 4 3 4 16 - 14 15
9.
Козенца
 1:1 12 3 6 3 10 - 11 15
10.
Брешия
 11 4 2 5 15 - 17 14
11.
Катанзаро
 0:0 12 2 8 2 11 - 9 14
12.
Бари
 12 2 8 2 13 - 11 14
13.
Мантуя
 11 3 4 4 11 - 14 13
14.
Зюйдтироль
 0:1 12 4 1 7 14 - 19 13
15.
Реджана
 12 3 4 5 11 - 13 13
16.
Каррарезе
 12 3 4 5 11 - 13 13
17.
Салернитана
 1:1 12 3 4 5 13 - 16 13
18.
Модена
 12 2 5 5 16 - 19 11
19.
Читтаделла
 0:0 12 2 5 5 6 - 15 11
20.
Фрозиноне
 0:0 12 1 6 5 7 - 17 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Специя
 6 5 1 0 10 - 4 16
2.
Чезена
 1:0 7 5 1 1 16 - 10 16
3.
Пиза
 3:1 6 4 2 0 11 - 5 14
4.
Мантуя
 5 3 2 0 6 - 3 11
5.
Сассуоло
 5 3 1 1 11 - 6 10
6.
Брешия
 6 3 1 2 11 - 9 10
7.
Катанзаро
 0:0 7 2 4 1 10 - 6 10
8.
Каррарезе
 6 2 3 1 6 - 3 9
9.
Козенца
 1:1 7 2 3 2 5 - 6 9
10.
Реджана
 6 2 2 2 7 - 6 8
11.
Модена
 6 2 2 2 10 - 9 8
12.
Салернитана
 1:1 6 2 2 2 8 - 9 8
13.
Кремонезе
 1:3 6 2 2 2 6 - 7 8
14.
Бари
 7 1 5 1 8 - 8 8
15.
Сампдория
 5 2 1 2 3 - 3 7
16.
Юве Стабия
 5 2 1 2 7 - 7 7
17.
Зюйдтироль
 0:1 6 2 1 3 9 - 11 7
18.
Палермо
 0:0 5 1 3 1 3 - 2 6
19.
Читтаделла
 0:0 5 0 4 1 2 - 3 4
20.
Фрозиноне
 0:0 6 0 4 2 3 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 6 3 3 0 12 - 6 12
2.
Пиза
 3:1 6 3 2 1 9 - 7 11
3.
Палермо
 0:0 7 3 2 2 9 - 7 11
4.
Кремонезе
 1:3 6 3 1 2 12 - 9 10
5.
Юве Стабия
 7 2 4 1 6 - 6 10
6.
Сампдория
 6 2 2 2 13 - 11 8
7.
Специя
 6 1 5 0 6 - 4 8
8.
Читтаделла
 0:0 7 2 1 4 4 - 12 7
9.
Бари
 5 1 3 1 5 - 3 6
10.
Козенца
 1:1 5 1 3 1 5 - 5 6
11.
Зюйдтироль
 0:1 6 2 0 4 5 - 8 6
12.
Салернитана
 1:1 6 1 2 3 5 - 7 5
13.
Реджана
 6 1 2 3 4 - 7 5
14.
Фрозиноне
 0:0 6 1 2 3 4 - 10 5
15.
Брешия
 5 1 1 3 4 - 8 4
16.
Катанзаро
 0:0 5 0 4 1 1 - 3 4
17.
Каррарезе
 6 1 1 4 5 - 10 4
18.
Модена
 6 0 3 3 6 - 10 3
19.
Чезена
 1:0 5 0 2 3 4 - 8 2
20.
Мантуя
 6 0 2 4 5 - 11 2
  • — Повышение
  • — Выход в 1/2 финала плей-офф
  • — Выход в 1/4 финала плей-офф
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Чезена Cristian Shpendi 7
Специя Эспозито Франческо 5
Сассуоло Торстведт Кристиан 5
Юве Стабия Адоранте Андреа 5
Сампдория Кода Массимо 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Юве Стабия Francesco Folino 1 5
Юве Стабия Marco Ruggero 6
Чезена Каргбо Аугустус 1 4
Салернитана Стоянович Петар 5
Салернитана Тельо Андрес 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 9'
    Рабби Симоне получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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    Палермо
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