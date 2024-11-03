Тур: 12. Стадион: Ренцо Барбера.
0:1
Конец матча
0'
9' Желтая карточкаРабби Симоне
60' Желтая карточкаВерре Валерио
75' Желтая карточкаГомес Клаудио
84' Желтая карточкаСальви Алессандро
0:1
90' ГолПандольфи Лука
90' Желтая карточкаПандольфи Лука
90' Желтая карточкаВита Алессио
90'+8
Ход матча
9'
60'
75'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 4
-
1 Угловые 2
-
1 Офсайды 7
-
11 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
551 Количество передач 348
-
61 Владение мячом, % 39
26
Паван
Никола
16
Вита
Алессио
21
Рабби
Симоне
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Педа ПатрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Анри ТомаНападающий
-
-
14 Aljosa Vasic
-
-
Главный тренер: Дионизи Алессио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Паван НиколаЗащитник
- Защитник
-
16 Вита АлессиоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Рабби СимонеНападающий
- Запасные игроки
-
78 Маньеро ЛукаВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Алессандро Дал Канто
История личных встреч
Палермо
Читтаделла
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
10 матчей
30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
20%
60%
20%
2 победы 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
1
1.2
Среднее время на гол
90
75
Всего голов
5
7
Голов в среднем за матч
1
1.4
Среднее время на гол
90
64
Всего голов
10
13
Голов в среднем за матч
1
1.3
Тотал матчей
2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
90
69
Бомбардиры внутри турнира
Палермо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Инсинье Роберто
|3
|0.25
|Анри Тома
|2
|0.17
|Верре Валерио
|1
|0.08
|Ди Мариано Франческо
|1
|0.08
|Сегре Джакопо
|1
|0.08
|Гомес Клаудио
|1
|0.08
|Бания Раян
|1
|0.08
|Диаките Салим
|1
|0.08
|Брунори Маттео
|1 (1)
|0.08
|Ди Франческо Федерико
|0
|0
|Раноккья Филиппо
|0
|0
Читтаделла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вита Алессио
|2
|0.17
|Кариссони Лоренцо
|1
|0.08
|Mario Ravasio
|1
|0.08
|Пандольфи Лука
|1
|0.08
|Рабби Симоне
|1
|0.08
|Кассано Клаудио
|1
|0.08
|Andrea Magrassi
|0
|0
|Д'Алессио Франческо
|0
|0
Карточки
Палермо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пьероцци Никколо
|3
|0
|Диаките Салим
|3
|0
|Инсинье Роберто
|2
|0
|Ди Франческо Федерико
|2
|0
|Чеккарони Пьетро
|2
|0
|Сегре Джакопо
|2
|0
|Гомес Клаудио
|2
|0
|Верре Валерио
|1
|0
|Ди Мариано Франческо
|1
|0
|Блен Алексис
|1
|0
|Анри Тома
|1
|0
|Шарич Дарио
|1
|0
|Ле Дуарон Жереми
|1
|0
|Лунн Кристоффер
|1
|0
|Педа Патрик
|1
|0
|Депланше Себастьяно
|1
|0
Читтаделла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паван Никола
|3
|1
|Бранка Симоне
|4
|0
|Рабби Симоне
|4
|0
|Francesco Amatucci
|4
|0
|Вита Алессио
|3
|0
|Анжели Маттео
|3
|0
|Дезогус Якопо
|3
|0
|Сальви Алессандро
|2
|0
|Кариссони Лоренцо
|2
|0
|Машанджело Эдоардо
|2
|0
|Mario Ravasio
|2
|0
|Federico Casolari
|2
|0
|Маньеро Лука
|1
|0
|Бальдини Энрико
|1
|0
|Andrea Magrassi
|1
|0
|Кастари Элхан
|1
|0
|Пандольфи Лука
|1
|0
|Тессьоре Андреа
|1
|0
|Соттини Эдоардо
|1
|0
|Кассано Клаудио
|1
|0
|Andrea Cecchetto
|1
|0
Результаты матчей
Палермо
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Читтаделла
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
3
Палермо
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Читтаделла
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
9
1
Палермо
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Читтаделла
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
10
4
Голы по времени матча
Забито
3
6
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 4
10 Не забивали 7
1
33%
2
33%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
33%
2
33%
76-90
Пропущено
3
11
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
2
18%
1-15
1
33%
1
9%
16-30
1
33%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
1
33%
3
27%
76-90
Забито
10
2
6 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 0
7 Не забивали 10
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
1
50%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
10%
1
50%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Пропущено
6
3
0 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
1
33%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
13
8
8 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
2
15%
2
25%
1-15
3
23%
2
25%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
8%
2
25%
61-75
4
31%
2
25%
76-90
Пропущено
9
14
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
0
0%
3
21%
1-15
1
11%
1
7%
16-30
1
11%
2
14%
31-45
2
22%
1
7%
46-60
2
22%
4
29%
61-75
3
33%
3
21%
76-90
Результаты последних матчей
Палермо
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Мантуя - Палермо 0:0 Палермо - Реджана 2:0 Модена - Палермо 2:2 Палермо - Салернитана 0:1
Зюйдтироль - Палермо 1:3 Наполи - Палермо 5:0 Палермо - Чезена 0:0 Юве Стабия - Палермо 1:3 Палермо - Козенца 1:1 Кремонезе - Палермо 0:1 Пиза - Палермо 2:0 Брешия - Палермо 1:0 Парма - Палермо 0:1 Оксфорд Юнайтед - Палермо 0:2 Лестер - Палермо 0:1 Монца - Палермо 0:1 Палермо - Рапперсвиль-Йона 0:1 Венеция - Палермо 2:1 Палермо - Венеция 0:1 Палермо - Сампдория 2:0
Читтаделла
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Читтаделла - Сампдория 0:0 Каррарезе - Читтаделла 3:0 Читтаделла - Козенца 0:0 Сассуоло - Читтаделла 6:1
Читтаделла - Фрозиноне 1:2 Мантуя - Читтаделла 1:0 Читтаделла - Катанзаро 0:0 Модена - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Пиза 1:1 Брешия - Читтаделла 0:1 Салернитана - Читтаделла 2:1 Сассуоло - Читтаделла 2:1 Бассано - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Леньяго Салус 2:3 Виртус Верона - Читтаделла 1:4 Читтаделла - Эсте 6:0 Читтаделла - Реал Виченца 3:0 Кремонезе - Читтаделла 3:0 Читтаделла - Бари 1:1 Комо - Читтаделла 2:1
Результаты матчей
Палермо
Читтаделла
Точный счет
0:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
0:0
3 раза 60%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
Точный счет
1:3
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:1
3 раза 43%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
1
5 раз 71%
0
2 раза 29%
Точный счет
0:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
0:0
3 раза 25%
0:1
3 раза 25%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 50%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
1
7 раз 58%
0
5 раз 42%
Тоталы голов в матче
Палермо
Читтаделла
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
52
34
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
75
48
210
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|12
|7
|4
|1
|24 - 12
|25
|2.
|12
|7
|4
|1
|20 - 12
|25
|3.
|12
|6
|6
|0
|16 - 8
|24
|4.
|12
|5
|3
|4
|18 - 16
|18
|5.
|12
|5
|3
|4
|20 - 18
|18
|6.
|12
|4
|5
|3
|13 - 13
|17
|7.
|0:0
|12
|4
|4
|4
|16 - 14
|16
|8.
|12
|4
|4
|4
|12 - 10
|16
|9.
|0:0
|12
|4
|3
|5
|15 - 17
|15
|10.
|12
|3
|6
|3
|10 - 11
|15
|11.
|12
|2
|8
|2
|11 - 9
|14
|12.
|12
|2
|8
|2
|13 - 11
|14
|13.
|12
|4
|1
|7
|14 - 19
|13
|14.
|12
|3
|4
|5
|11 - 13
|13
|15.
|12
|3
|4
|5
|11 - 13
|13
|16.
|12
|3
|4
|5
|13 - 16
|13
|17.
|0:1
|12
|3
|4
|5
|11 - 15
|13
|18.
|12
|3
|4
|5
|7 - 15
|13
|19.
|12
|2
|5
|5
|16 - 19
|11
|20.
|12
|1
|6
|5
|7 - 17
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|10 - 4
|16
|2.
|7
|5
|1
|1
|16 - 10
|16
|3.
|6
|4
|2
|0
|11 - 5
|14
|4.
|1:0
|6
|4
|1
|1
|12 - 6
|13
|5.
|0:1
|5
|3
|2
|0
|6 - 3
|11
|6.
|0:0
|6
|3
|1
|2
|11 - 9
|10
|7.
|7
|2
|4
|1
|10 - 6
|10
|8.
|6
|2
|3
|1
|6 - 3
|9
|9.
|7
|2
|3
|2
|5 - 6
|9
|10.
|6
|2
|2
|2
|10 - 9
|8
|11.
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|12.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|3 - 3
|8
|13.
|6
|2
|2
|2
|8 - 9
|8
|14.
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|15.
|7
|1
|5
|1
|8 - 8
|8
|16.
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|17.
|6
|2
|1
|3
|9 - 11
|7
|18.
|5
|1
|2
|2
|3 - 3
|5
|19.
|5
|0
|4
|1
|2 - 3
|4
|20.
|6
|0
|4
|2
|3 - 7
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|6
|3
|3
|0
|12 - 6
|12
|2.
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|3.
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|4.
|6
|3
|1
|2
|12 - 9
|10
|5.
|7
|2
|4
|1
|6 - 6
|10
|6.
|7
|3
|0
|4
|5 - 12
|9
|7.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|13 - 11
|8
|8.
|6
|1
|5
|0
|6 - 4
|8
|9.
|5
|1
|3
|1
|5 - 3
|6
|10.
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|11.
|6
|2
|0
|4
|5 - 8
|6
|12.
|6
|1
|2
|3
|5 - 7
|5
|13.
|6
|1
|2
|3
|4 - 7
|5
|14.
|0:0
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|15.
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|16.
|5
|0
|4
|1
|1 - 3
|4
|17.
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|18.
|6
|0
|3
|3
|6 - 10
|3
|19.
|5
|0
|2
|3
|4 - 8
|2
|20.
|0:1
|7
|0
|2
|5
|5 - 12
|2
- — Повышение
- — Выход в 1/2 финала плей-офф
- — Выход в 1/4 финала плей-офф
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Чезена
|Cristian Shpendi
|7
|Специя
|Эспозито Франческо
|5
|Сассуоло
|Торстведт Кристиан
|5
|Юве Стабия
|Адоранте Андреа
|5
|Сампдория
|Кода Массимо
|4 (2)
|Юве Стабия
|Francesco Folino
|1 5
|Юве Стабия
|Marco Ruggero
|6
|Чезена
|Каргбо Аугустус
|1 4
|Салернитана
|Стоянович Петар
|5
|Салернитана
|Тельо Андрес
|5