Тур: 10. Стадион: Тоттенхэм Хотспур Стэдиум. Главный судья: Поусон Крейг
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
23
Порро
Педро
12
Динь
Люка
24
Онана
Амаду
41
Рамси
Джакоб
11
Уоткинс
Олли
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Порро ПедроЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Дэвис БенЗащитник
-
14 Грэй АрчиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Мур МикиНападающий
-
16 Вернер ТимоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Постекоглу Анге
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Торрес ПауЗащитник
-
12 Динь ЛюкаЗащитник
- Полузащитник
-
24 Онана АмадуПолузащитник
- Полузащитник
-
41 Рамси ДжакобПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Уоткинс ОллиНападающий
- Запасные игроки
-
25 Ольсен РобинВратарь
-
22 Матсен ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Бэйли ЛеонПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Эмери Унаи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Тоттенхэм
Астон Вилла
20 матчей
95%
5%
19 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
65%
40%
13 побед 8 ничьих 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 2 победы
29 матчей
65.5%
10.3%
24.2%
19 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
41.4%
31%
27.6%
12 побед 9 ничьих 8 побед
Второй тайм
44.8%
48.3%
6.9%
13 побед 14 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
22
35
Голов в среднем за матч
1.57
2.33
Среднее время на гол
57
38
Всего голов
11
13
Голов в среднем за матч
0.73
0.93
Среднее время на гол
122
96
Всего голов
33
48
Голов в среднем за матч
1.14
1.66
Тотал матчей
2.5
28
Больше 97%
Меньше 3%
1
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
18
Больше 62%
Меньше 38%
11
7
Больше 24%
Меньше 76%
22
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
Среднее время на гол
79
54
Бомбардиры внутри турнира
Тоттенхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хын Мин Сон
|3
|0.33
|Джонсон Бреннан
|3
|0.33
|Мэддисон Джеймс
|2
|0.22
|Соланке Доминик
|2
|0.22
|Кулушевски Деян
|2
|0.22
|Биссума Ив
|2
|0.22
|Ромеро Кристиан
|1
|0.11
|Порро Педро
|1
|0.11
|Сарр Пап Матар
|0
|0
|Ван де Вен Микки
|0
|0
|Вернер Тимо
|0
|0
|Удоджи Дестини
|0
|0
Астон Вилла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уоткинс Олли
|5
|0.56
|Дуран Джон
|4
|0.44
|Роджерс Морган
|2
|0.22
|Онана Амаду
|2
|0.22
|Баркли Росс
|1
|0.11
|Конса Эзри
|1
|0.11
|Тилеманс Юри
|0
|0
|Динь Люка
|0
|0
|Бэйли Леон
|0
|0
|Рамси Джакоб
|0
|0
Карточки
Тоттенхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван де Вен Микки
|4
|0
|Бентанкур Родриго
|3
|0
|Кулушевски Деян
|3
|0
|Мэддисон Джеймс
|2
|0
|Биссума Ив
|2
|0
|Джонсон Бреннан
|2
|0
|Удоджи Дестини
|2
|0
|Викарио Гульельмо
|1
|0
|Сарр Пап Матар
|1
|0
|Ришарлисон
|1
|0
|Порро Педро
|1
|0
|Спенс Джед
|1
|0
Астон Вилла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Филоджин-Байдейс Джейден
|2
|1
|Баркли Росс
|3
|0
|Динь Люка
|3
|0
|Онана Амаду
|3
|0
|Макгинн Джон
|2
|0
|Тилеманс Юри
|2
|0
|Бэйли Леон
|2
|0
|Роджерс Морган
|2
|0
|Унаи Эмери
|2
|0
|Мартинес Эмилиано
|1
|0
|Кэш Мэтти
|1
|0
|Рамси Джакоб
|1
|0
|Дуран Джон
|1
|0
|Торрес Пау II
|1
|0
|Богард Ламар
|1
|0
Результаты матчей
Тоттенхэм
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Астон Вилла
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
0
2
Тоттенхэм
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Астон Вилла
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
4
7
Тоттенхэм
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Астон Вилла
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
10
6
Упущенные победы
4
9
Голы по времени матча
Забито
10
8
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
2
20%
3
38%
1-15
2
20%
1
13%
16-30
1
10%
1
13%
31-45
2
20%
1
13%
46-60
1
10%
1
13%
61-75
2
20%
1
13%
76-90
Пропущено
4
6
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
25%
2
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
3
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
7
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
17%
4
57%
76-90
Пропущено
8
6
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
4
50%
0
0%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
1
13%
2
33%
76-90
Забито
16
15
9 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
3
19%
3
20%
1-15
4
25%
1
7%
16-30
2
13%
2
13%
31-45
3
19%
2
13%
46-60
1
6%
2
13%
61-75
3
19%
5
33%
76-90
Пропущено
12
12
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
1
8%
2
17%
1-15
1
8%
3
25%
16-30
2
17%
1
8%
31-45
5
42%
0
0%
46-60
2
17%
4
33%
61-75
1
8%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Тоттенхэм
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Тоттенхэм - Манчестер Сити 2:1 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 1:0 Тоттенхэм - АЗ Алкмаар 1:0 Тоттенхэм - Вест Хэм 4:1
Брайтон - Тоттенхэм 3:2 Ференцварош - Тоттенхэм 1:2 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 0:3 Тоттенхэм - Карабах 3:0 Тоттенхэм - Брентфорд 3:1 Ковентри - Тоттенхэм 1:2 Тоттенхэм - Арсенал 0:1 Ньюкасл - Тоттенхэм 2:1 Тоттенхэм - Эвертон 4:0 Лестер - Тоттенхэм 1:1 Тоттенхэм - Бавария 2:3 Тоттенхэм - Бавария 1:2 К-Лига Все Звёзды - Тоттенхэм 3:4 К-Лига Старс - Тоттенхэм 3:4 Виссел Кобе - Тоттенхэм 2:3 КПР - Тоттенхэм 0:2
Астон Вилла
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Астон Вилла - Кристал Пэлас 1:2 Астон Вилла - Борнмут 1:1 Астон Вилла - Болонья 2:0 Фулхэм - Астон Вилла 1:3
Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 0:0 Астон Вилла - Бавария 1:0 Ипсвич - Астон Вилла 2:2 Уиком - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Вулверхэмптон 3:1 Янг Бойз - Астон Вилла 0:3 Астон Вилла - Эвертон 3:2 Лестер - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Арсенал 0:2 Вест Хэм - Астон Вилла 1:2 Боруссия Д - Астон Вилла 2:0 Астон Вилла - Атлетик Б 3:2 Клуб Америка - Астон Вилла 1:0 РБ Лейпциг - Астон Вилла 2:0 Коламбус Крю - Астон Вилла 4:1 Спартак Трнава - Астон Вилла 0:3
Результаты матчей
Тоттенхэм
Астон Вилла
Точный счет
0:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
4
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Точный счет
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
1:2
2 раза 50%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
3 раза 75%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
2 раза 22%
2
1 раз 11%
2
3 раза 33%
3
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Тоттенхэм
Астон Вилла
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
32
31
23
31
23
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
14
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
72
54
63
45
36
27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|19 - 6
|25
|2.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|21 - 11
|23
|3.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|14 - 7
|19
|4.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 11
|18
|5.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 11
|18
|6.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|19 - 11
|17
|7.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|17 - 14
|16
|8.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|13 - 12
|15
|9.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|10 - 10
|15
|10.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|18 - 10
|13
|11.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|18 - 18
|13
|12.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 12
|12
|13.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 11
|11
|14.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 19
|11
|15.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|14 - 18
|10
|16.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 17
|9
|17.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|8 - 13
|7
|18.
|Заявка
|10
|0
|5
|5
|10 - 21
|5
|19.
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|7 - 19
|4
|20.
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|14 - 27
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|15 - 9
|13
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 6
|13
|3.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 3
|12
|4.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 6
|11
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|6.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|7.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|11 - 3
|9
|8.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|9 - 7
|9
|9.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|11.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|12.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|13.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 7
|6
|14.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 10
|6
|15.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|16.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|17.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|18.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|19.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 8
|3
|20.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|7 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 3
|13
|2.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 4
|11
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 5
|10
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|5.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|11 - 4
|9
|6.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|8.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 4
|5
|9.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|9 - 11
|5
|11.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|12.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|13.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 9
|5
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 7
|4
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|16.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 8
|2
|17.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|7 - 13
|2
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|6 - 13
|2
|19.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 9
|0
|20.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|3 - 11
|0
- — Выход в Лигу чемпионов
- — Выход в Лигу Европы
- — Зона вылета
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|11
|Ноттингем Форест
|Вуд Крис
|8
|Брентфорд
|Мбеумо Брайан
|8
|Челси
|Палмер Коул
|7 (5)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|7 (5)
|Челси
|Фофана Уэсли
|6
|Ньюкасл
|Шёр Фабиан
|1 4
|Кристал Пэлас
|Хьюз Уилл
|5
|Челси
|Кукурелья Марк
|5
|Вест Хэм
|Альварес Эдсон
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Тоттенхэм - Астон Вилла
Исход игры
Тоттенхэм
66.4% (89)
Ничья
26.1% (35)
Астон Вилла
7.5% (10)
Тотал 2.5
Больше
68.7% (79)
Меньше
31.3% (36)
Обе команды забьют
Да
86.09% (99)
Нет
13.91% (16)
Популярный счёт
2:1 Тоттенхэм
45.5% (61)
1:1 Ничья
14.9% (20)
2:2 Ничья
5.2% (7)
1:0 Тоттенхэм
5.2% (7)
2:0 Тоттенхэм
3.7% (5)
1:2 Астон Вилла
3% (4)
3:1 Тоттенхэм
2.2% (3)
3:2 Тоттенхэм
1.5% (2)
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