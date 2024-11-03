  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Поусон Крейг
Тоттенхэм
 
Позже
Астон Вилла
Прогнозы 132
Тоттенхэм 65.9% (87)
X 26.5% (35)
Астон Вилла 7.6% (10)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Тоттенхэм
Ничья
Астон Вилла
2.03
Реклама, pari.ru
4.10
Реклама, betcity.ru
4.05
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Викарио
Гульельмо
23
Порро
Педро
17
Ромеро
Кристиан
6
Дрэгушин
Раду
13
Удоджи
Дестини
21
Кулушевски
Деян
30
Бентанкур
Родриго
29
Сарр
Пап
Матар
22
Джонсон
Бреннан
19
Соланке
Доминик
7
Хын
Мин
Сон
23
Мартинес
Эмилиано
2
Кэш
Мэтти
4
Конса
Эзри
14
Торрес
Пау
II
12
Динь
Люка
7
Макгинн
Джон
24
Онана
Амаду
8
Тилеманс
Юри
41
Рамси
Джакоб
27
Роджерс
Морган
11
Уоткинс
Олли
Тоттенхэм
4-3-3
Астон Вилла
4-4-1-1

История личных встреч

Тоттенхэм
Астон Вилла

20 матчей

95%
5%
19 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

65%
40%
13 побед 8 ничьих 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 2 победы

29 матчей

65.5%
10.3%
24.2%
19 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

41.4%
31%
27.6%
12 побед 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

44.8%
48.3%
6.9%
13 побед 14 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
0:4
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:4
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
2:3
ПЛ
3:1
К
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
3:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
ПЛ
0:2
КЛ
0:4
ПЛ
0:4
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

22
35

Голов в среднем за матч

1.57
2.33

Среднее время на гол

57
38

Всего голов

11
13

Голов в среднем за матч

0.73
0.93

Среднее время на гол

122
96

Всего голов

33
48

Голов в среднем за матч

1.14
1.66

Тотал матчей

2.5
28
Больше 97%
Меньше 3%
1
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
18
Больше 62%
Меньше 38%
11
7
Больше 24%
Меньше 76%
22
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

79
54

Бомбардиры внутри турнира

Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хын Мин Сон 3 0.33
Джонсон Бреннан 3 0.33
Мэддисон Джеймс 2 0.22
Соланке Доминик 2 0.22
Кулушевски Деян 2 0.22
Биссума Ив 2 0.22
Ромеро Кристиан 1 0.11
Порро Педро 1 0.11
Сарр Пап Матар 0 0
Ван де Вен Микки 0 0
Вернер Тимо 0 0
Удоджи Дестини 0 0
Астон Вилла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уоткинс Олли 5 0.56
Дуран Джон 4 0.44
Роджерс Морган 2 0.22
Онана Амаду 2 0.22
Баркли Росс 1 0.11
Конса Эзри 1 0.11
Тилеманс Юри 0 0
Динь Люка 0 0
Бэйли Леон 0 0
Рамси Джакоб 0 0

Карточки

Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван де Вен Микки 4 0
Бентанкур Родриго 3 0
Кулушевски Деян 3 0
Мэддисон Джеймс 2 0
Биссума Ив 2 0
Джонсон Бреннан 2 0
Удоджи Дестини 2 0
Викарио Гульельмо 1 0
Сарр Пап Матар 1 0
Ришарлисон 1 0
Порро Педро 1 0
Спенс Джед 1 0
Астон Вилла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Филоджин-Байдейс Джейден 2 1
Баркли Росс 3 0
Динь Люка 3 0
Онана Амаду 3 0
Макгинн Джон 2 0
Тилеманс Юри 2 0
Бэйли Леон 2 0
Роджерс Морган 2 0
Унаи Эмери 2 0
Мартинес Эмилиано 1 0
Кэш Мэтти 1 0
Рамси Джакоб 1 0
Дуран Джон 1 0
Торрес Пау II 1 0
Богард Ламар 1 0

Результаты матчей

Тоттенхэм
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Астон Вилла
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

0
2
Тоттенхэм
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Астон Вилла
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

4
7
Тоттенхэм
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Астон Вилла
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

10
6

Упущенные победы

4
9

Голы по времени матча

Забито

10
8
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
2
20%
3
38%
1-15
2
20%
1
13%
16-30
1
10%
1
13%
31-45
2
20%
1
13%
46-60
1
10%
1
13%
61-75
2
20%
1
13%
76-90

Пропущено

4
6
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
25%
2
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
3
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
7
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
17%
4
57%
76-90

Пропущено

8
6
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
4
50%
0
0%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
1
13%
2
33%
76-90

Забито

16
15
9 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
3
19%
3
20%
1-15
4
25%
1
7%
16-30
2
13%
2
13%
31-45
3
19%
2
13%
46-60
1
6%
2
13%
61-75
3
19%
5
33%
76-90

Пропущено

12
12
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
1
8%
2
17%
1-15
1
8%
3
25%
16-30
2
17%
1
8%
31-45
5
42%
0
0%
46-60
2
17%
4
33%
61-75
1
8%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Тоттенхэм
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Тоттенхэм - Манчестер Сити 2:1 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 1:0 Тоттенхэм - АЗ Алкмаар 1:0 Тоттенхэм - Вест Хэм 4:1
Брайтон - Тоттенхэм 3:2 Ференцварош - Тоттенхэм 1:2 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 0:3 Тоттенхэм - Карабах 3:0 Тоттенхэм - Брентфорд 3:1 Ковентри - Тоттенхэм 1:2 Тоттенхэм - Арсенал 0:1 Ньюкасл - Тоттенхэм 2:1 Тоттенхэм - Эвертон 4:0 Лестер - Тоттенхэм 1:1 Тоттенхэм - Бавария 2:3 Тоттенхэм - Бавария 1:2 К-Лига Все Звёзды - Тоттенхэм 3:4 К-Лига Старс - Тоттенхэм 3:4 Виссел Кобе - Тоттенхэм 2:3 КПР - Тоттенхэм 0:2
Астон Вилла
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Астон Вилла - Кристал Пэлас 1:2 Астон Вилла - Борнмут 1:1 Астон Вилла - Болонья 2:0 Фулхэм - Астон Вилла 1:3
Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 0:0 Астон Вилла - Бавария 1:0 Ипсвич - Астон Вилла 2:2 Уиком - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Вулверхэмптон 3:1 Янг Бойз - Астон Вилла 0:3 Астон Вилла - Эвертон 3:2 Лестер - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Арсенал 0:2 Вест Хэм - Астон Вилла 1:2 Боруссия Д - Астон Вилла 2:0 Астон Вилла - Атлетик Б 3:2 Клуб Америка - Астон Вилла 1:0 РБ Лейпциг - Астон Вилла 2:0 Коламбус Крю - Астон Вилла 4:1 Спартак Трнава - Астон Вилла 0:3

Результаты матчей

Тоттенхэм
Астон Вилла

Точный счет

0:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

4
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Точный счет

0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
1:2
2 раза 50%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
3 раза 75%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
2 раза 22%
2
1 раз 11%
2
3 раза 33%
3
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Тоттенхэм
Астон Вилла

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
2
3
1
1.5
2
3
3
1
2.5
2
3
2
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
1
4
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
7
2
5
4
1.5
6
3
4
5
2.5
3
6
2
7
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 10 8 1 1 19 - 6 25
2.
Манчестер Сити
 Заявка 10 7 2 1 21 - 11 23
3.
Ноттингем Форест
 Заявка 10 5 4 1 14 - 7 19
4.
Астон Вилла
 Заявка 9 5 3 1 16 - 11 18
5.
Арсенал
 Заявка 10 5 3 2 17 - 11 18
6.
Челси
 Заявка 9 5 2 2 19 - 11 17
7.
Брайтон
 Заявка 10 4 4 2 17 - 14 16
8.
Борнмут
 Заявка 10 4 3 3 13 - 12 15
9.
Ньюкасл
 Заявка 10 4 3 3 10 - 10 15
10.
Тоттенхэм
 Заявка 9 4 1 4 18 - 10 13
11.
Брентфорд
 Заявка 9 4 1 4 18 - 18 13
12.
Фулхэм
 Заявка 9 3 3 3 12 - 12 12
13.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 9 3 2 4 8 - 11 11
14.
Вест Хэм
 Заявка 10 3 2 5 13 - 19 11
15.
Лестер
 Заявка 10 2 4 4 14 - 18 10
16.
Эвертон
 Заявка 10 2 3 5 10 - 17 9
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 10 1 4 5 8 - 13 7
18.
Ипсвич
 Заявка 10 0 5 5 10 - 21 5
19.
Саутгемптон
 Заявка 10 1 1 8 7 - 19 4
20.
Вулверхэмптон
 Заявка 10 0 3 7 14 - 27 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брентфорд
 Заявка 5 4 1 0 15 - 9 13
2.
Манчестер Сити
 Заявка 5 4 1 0 12 - 6 13
3.
Ливерпуль
 Заявка 5 4 0 1 9 - 3 12
4.
Арсенал
 Заявка 5 3 2 0 12 - 6 11
5.
Борнмут
 Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
6.
Ньюкасл
 Заявка 5 3 1 1 5 - 3 10
7.
Тоттенхэм
 Заявка 4 3 0 1 11 - 3 9
8.
Брайтон
 Заявка 5 2 3 0 9 - 7 9
9.
Ноттингем Форест
 Заявка 5 2 2 1 6 - 3 8
10.
Астон Вилла
 Заявка 5 2 2 1 7 - 6 8
11.
Челси
 Заявка 5 2 2 1 8 - 7 8
12.
Фулхэм
 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
13.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 4 2 0 2 3 - 7 6
14.
Вест Хэм
 Заявка 5 2 0 3 8 - 10 6
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
16.
Лестер
 Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
17.
Эвертон
 Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
18.
Саутгемптон
 Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
19.
Ипсвич
 Заявка 5 0 3 2 4 - 8 3
20.
Вулверхэмптон
 Заявка 5 0 1 4 7 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 5 4 1 0 10 - 3 13
2.
Ноттингем Форест
 Заявка 5 3 2 0 8 - 4 11
3.
Астон Вилла
 Заявка 4 3 1 0 9 - 5 10
4.
Манчестер Сити
 Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
5.
Челси
 Заявка 4 3 0 1 11 - 4 9
6.
Брайтон
 Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
7.
Арсенал
 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 5 1 2 2 5 - 4 5
9.
Фулхэм
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
10.
Лестер
 Заявка 5 1 2 2 9 - 11 5
11.
Ньюкасл
 Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
12.
Борнмут
 Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
13.
Вест Хэм
 Заявка 5 1 2 2 5 - 9 5
14.
Тоттенхэм
 Заявка 5 1 1 3 7 - 7 4
15.
Эвертон
 Заявка 5 1 1 3 5 - 9 4
16.
Кристал Пэлас
 Заявка 5 0 2 3 5 - 8 2
17.
Вулверхэмптон
 Заявка 5 0 2 3 7 - 13 2
18.
Ипсвич
 Заявка 5 0 2 3 6 - 13 2
19.
Брентфорд
 Заявка 4 0 0 4 3 - 9 0
20.
Саутгемптон
 Заявка 5 0 0 5 3 - 11 0
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Выход в Лигу Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 11
Ноттингем Форест Вуд Крис 8
Брентфорд Мбеумо Брайан 8
Челси Палмер Коул 7 (5)
Ливерпуль Салах Мохамед 7 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Челси Фофана Уэсли 6
Ньюкасл Шёр Фабиан 1 4
Кристал Пэлас Хьюз Уилл 5
Челси Кукурелья Марк 5
Вест Хэм Альварес Эдсон 1 3
Весь список
  • До матча
  • Здравствуйте, дорогие друзья! Рад приветствовать вас на матче 10-го тура АПЛ, в котором "Тоттенхэм" на своём поле будет принимать "Астон Виллу". Комментировать эту встречу буду я, Соколов Александр. 
  • Текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм - Астон Вилла от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 ноября 2024, осталось 10 минут.

    Главный судья: Поусон Крейг

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 45.5% пользователей.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
Прогнозы 132
Тоттенхэм 65.9% (87)
X 26.5% (35)
Астон Вилла 7.6% (10)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Тоттенхэм
Ничья
Астон Вилла
2.03
Реклама, pari.ru
4.10
Реклама, betcity.ru
4.05
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Тоттенхэм - Астон Вилла онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Тоттенхэм - Астон Вилла

Исход игры
Тоттенхэм
66.4% (89)
Ничья
26.1% (35)
Астон Вилла
7.5% (10)
Тотал 2.5
Больше
68.7% (79)
Меньше
31.3% (36)
Обе команды забьют
Да
86.09% (99)
Нет
13.91% (16)
Популярный счёт
2:1 Тоттенхэм
45.5% (61)
1:1 Ничья
14.9% (20)
2:2 Ничья
5.2% (7)
1:0 Тоттенхэм
5.2% (7)
2:0 Тоттенхэм
3.7% (5)
1:2 Астон Вилла
3% (4)
3:1 Тоттенхэм
2.2% (3)
3:2 Тоттенхэм
1.5% (2)
Конкурс прогнозов
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Тоттенхэм
Астон Вилла
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный