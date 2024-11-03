Тур: 12. Стадион: Джованни Цини.
0'
0:1
26' ГолМарин Мариус
1:1
37' ГолВаскес Франко
43' Желтая карточкаРус Адриан
1:2
45' ГолПиччинини Габриэле
1:3
57' ГолТрамони Маттео
75' Желтая карточкаБарбьери Томмазо
90'+5
Ход матча
26'
0:1
37'
43'
45'
57'
1:3
75'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 3
-
4 Угловые 1
-
3 Офсайды 3
-
15 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
509 Количество передач 318
-
61 Владение мячом, % 39
17
Рус
Адриан
15
Туре
Идрисса
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Майер ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
99 Насти МаркоНападающий
-
Главный тренер: Корини Эудженио
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Рус АдрианЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Туре ИдриссаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
74 Евшенак ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Индзаги Филиппо
История личных встреч
Кремонезе
Пиза
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
9 матчей
22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
2
Голов в среднем за матч
2.2
0.5
Среднее время на гол
40
180
Всего голов
8
10
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
19
12
Голов в среднем за матч
2.11
1.33
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
42
67
Бомбардиры внутри турнира
Кремонезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Васкес Франко
|4 (1)
|0.33
|Коллоколо Микеле
|3
|0.25
|Бонаццоли Федерико
|2
|0.17
|Насти Марко
|2
|0.17
|Серникола Леонардо
|2
|0.17
|Йонсен Деннис
|1
|0.08
|Буонаюто Кристиан
|1
|0.08
|Кастаньетти Микеле
|1
|0.08
|Антов Валентин
|1
|0.08
|Барбьери Томмазо
|1
|0.08
|Вандепутте Яри
|0
|0
|Дзанимачча Лука
|0
|0
|Майер Жан
|0
|0
|Бьянкетти Маттео
|0
|0
Пиза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Трамони Маттео
|4
|0.33
|Бонфанти Николас
|3 (1)
|0.25
|Пиччинини Габриэле
|2
|0.17
|Alesandro Arena
|2 (1)
|0.17
|Линд Александр
|2
|0.17
|Канестрелли Симоне
|2
|0.17
|Туре Идрисса
|1
|0.08
|Марин Мариус
|1
|0.08
|Джованни Бонфанти
|1
|0.08
|Калабрези Артуро
|0
|0
|Морео Стефано
|0
|0
|Хёйхольт Мальте
|0
|0
Карточки
Кремонезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вандепутте Яри
|3
|0
|Насти Марко
|3
|0
|Барбьери Томмазо
|3
|0
|Пикель Шарль
|1
|1
|Васкес Франко
|2
|0
|Майер Жан
|2
|0
|Дзанимачча Лука
|2
|0
|Де Лука Мануэль
|2
|0
|Коллоколо Микеле
|2
|0
|Антов Валентин
|2
|0
|Бьянкетти Маттео
|1
|0
|Кастаньетти Микеле
|1
|0
|Чеккерини Федерико
|1
|0
|Серникола Леонардо
|1
|0
|Йонсен Деннис
|1
|0
|Моретти Лоренцо
|1
|0
|Квальята Джакомо
|1
|0
Пиза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марин Мариус
|4
|0
|Абильдгор Оливер
|3
|0
|Виньято Эмануэль
|1
|1
|Караччоло Антонио
|2
|0
|Туре Идрисса
|2
|0
|Рус Адриан
|2
|0
|Бонфанти Николас
|2
|0
|Джованни Бонфанти
|2
|0
|Линд Александр
|1
|0
|Калабрези Артуро
|1
|0
|Морео Стефано
|1
|0
|Шемпер Адриан
|1
|0
|Беруатто Пьетро
|1
|0
|Ангори Самуэле
|1
|0
|Пиччинини Габриэле
|1
|0
|Евшенак Жан
|1
|0
Результаты матчей
Кремонезе
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Пиза
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
3
1
Кремонезе
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Пиза
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
10
9
Кремонезе
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
8% (1)
75% (9)
Пиза
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
13
10
Голы по времени матча
Забито
6
9
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
0
0%
2
22%
1-15
1
17%
1
11%
16-30
3
50%
3
33%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
17%
1
11%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
7
7
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
2
29%
1-15
2
29%
2
29%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
2
29%
76-90
Забито
12
9
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
3
25%
1
11%
1-15
1
8%
2
22%
16-30
2
17%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
3
25%
1
11%
61-75
3
25%
2
22%
76-90
Пропущено
9
7
9 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
1
11%
1
14%
1-15
4
44%
1
14%
16-30
4
44%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Забито
18
18
10 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 6
2 Не забивали 3
3
17%
3
17%
1-15
2
11%
3
17%
16-30
5
28%
5
28%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
4
22%
2
11%
61-75
4
22%
2
11%
76-90
Пропущено
16
14
12 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 10
1
6%
3
21%
1-15
6
38%
3
21%
16-30
5
31%
2
14%
31-45
2
13%
2
14%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
1
6%
4
29%
76-90
Результаты последних матчей
Кремонезе
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Модена - Кремонезе 2:2 Кремонезе - Салернитана 2:1 Юве Стабия - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Бари 1:1
Брешия - Кремонезе 3:2 Кальяри - Кремонезе 1:0 Катанзаро - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Специя 1:1 Сассуоло - Кремонезе 1:4 Кремонезе - Палермо 0:1 Кремонезе - Каррарезе 1:0 Козенца - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Бари 1:1 Кремонезе - Лумеццане 1:0 Кремонезе - Тренто 3:2 Торино - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Джиана Эрминио 5:0 Венеция - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Венеция 0:0 Кремонезе - Катанзаро 4:1
Пиза
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Пиза - Катанзаро 0:0 Фрозиноне - Пиза 0:0 Зюйдтироль - Пиза 1:2 Пиза - Чезена 3:1
Юве Стабия - Пиза 2:0 Пиза - Чезена 0:1 Пиза - Брешия 2:1 Салернитана - Пиза 2:3 Пиза - Реджана 2:1 Читтаделла - Пиза 1:1 Пиза - Палермо 2:0 Пиза - Специя 2:2 Фрозиноне - Пиза 0:3 Пиза - Интер Милан 1:1 Асколи - Пиза 2:1 Пиза - Зюйдтироль 2:2 Кремонезе - Пиза 2:1 Пиза - Катанзаро 2:2 Бари - Пиза 1:1 Пиза - ФералпиСало 3:1
Результаты матчей
Кремонезе
Пиза
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:2
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
Точное количество голов
2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
4
1 раз 8%
2
5 раз 42%
0
3 раза 25%
3
3 раза 25%
1
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Кремонезе
Пиза
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
51
15
51
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
51
33
15
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
93
66
84
111
39
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|12
|7
|4
|1
|24 - 12
|25
|2.
|12
|7
|4
|1
|20 - 12
|25
|3.
|12
|6
|6
|0
|16 - 8
|24
|4.
|12
|5
|3
|4
|18 - 16
|18
|5.
|12
|5
|3
|4
|20 - 18
|18
|6.
|12
|4
|5
|3
|13 - 13
|17
|7.
|0:0
|12
|4
|4
|4
|16 - 14
|16
|8.
|12
|4
|4
|4
|12 - 10
|16
|9.
|0:0
|12
|4
|3
|5
|15 - 17
|15
|10.
|12
|3
|6
|3
|10 - 11
|15
|11.
|12
|2
|8
|2
|11 - 9
|14
|12.
|12
|2
|8
|2
|13 - 11
|14
|13.
|12
|4
|1
|7
|14 - 19
|13
|14.
|12
|3
|4
|5
|11 - 13
|13
|15.
|12
|3
|4
|5
|11 - 13
|13
|16.
|12
|3
|4
|5
|13 - 16
|13
|17.
|0:1
|12
|3
|4
|5
|11 - 15
|13
|18.
|12
|3
|4
|5
|7 - 15
|13
|19.
|12
|2
|5
|5
|16 - 19
|11
|20.
|12
|1
|6
|5
|7 - 17
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|10 - 4
|16
|2.
|7
|5
|1
|1
|16 - 10
|16
|3.
|6
|4
|2
|0
|11 - 5
|14
|4.
|1:0
|6
|4
|1
|1
|12 - 6
|13
|5.
|0:1
|5
|3
|2
|0
|6 - 3
|11
|6.
|0:0
|6
|3
|1
|2
|11 - 9
|10
|7.
|7
|2
|4
|1
|10 - 6
|10
|8.
|6
|2
|3
|1
|6 - 3
|9
|9.
|7
|2
|3
|2
|5 - 6
|9
|10.
|6
|2
|2
|2
|10 - 9
|8
|11.
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|12.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|3 - 3
|8
|13.
|6
|2
|2
|2
|8 - 9
|8
|14.
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|15.
|7
|1
|5
|1
|8 - 8
|8
|16.
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|17.
|6
|2
|1
|3
|9 - 11
|7
|18.
|5
|1
|2
|2
|3 - 3
|5
|19.
|5
|0
|4
|1
|2 - 3
|4
|20.
|6
|0
|4
|2
|3 - 7
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|6
|3
|3
|0
|12 - 6
|12
|2.
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|3.
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|4.
|6
|3
|1
|2
|12 - 9
|10
|5.
|7
|2
|4
|1
|6 - 6
|10
|6.
|7
|3
|0
|4
|5 - 12
|9
|7.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|13 - 11
|8
|8.
|6
|1
|5
|0
|6 - 4
|8
|9.
|5
|1
|3
|1
|5 - 3
|6
|10.
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|11.
|6
|2
|0
|4
|5 - 8
|6
|12.
|6
|1
|2
|3
|5 - 7
|5
|13.
|6
|1
|2
|3
|4 - 7
|5
|14.
|0:0
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|15.
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|16.
|5
|0
|4
|1
|1 - 3
|4
|17.
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|18.
|6
|0
|3
|3
|6 - 10
|3
|19.
|5
|0
|2
|3
|4 - 8
|2
|20.
|0:1
|7
|0
|2
|5
|5 - 12
|2
- — Повышение
- — Выход в 1/2 финала плей-офф
- — Выход в 1/4 финала плей-офф
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Чезена
|Cristian Shpendi
|7
|Специя
|Эспозито Франческо
|5
|Сассуоло
|Торстведт Кристиан
|5
|Юве Стабия
|Адоранте Андреа
|5
|Сампдория
|Кода Массимо
|4 (2)
|Юве Стабия
|Francesco Folino
|1 5
|Юве Стабия
|Marco Ruggero
|6
|Чезена
|Каргбо Аугустус
|1 4
|Салернитана
|Стоянович Петар
|5
|Салернитана
|Тельо Андрес
|5