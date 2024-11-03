  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 12. Стадион: .
Кремонезе
1:3
Конец матча
Пиза
0'
0:1
26' Гол
Марин Мариус
1:1
37' Гол
Васкес Франко
43' Желтая карточка
Рус Адриан
1:2
45' Гол
Пиччинини Габриэле
1:3
57' Гол
Трамони Маттео
75' Желтая карточка
Барбьери Томмазо
90'+5
1
Фулиньяти
Андреа
26
Антов
Валентин
5
Раванелли
Лука
15
Бьянкетти
Маттео
17
Серникола
Леонардо
27
Вандепутте
Яри
18
Коллоколо
Микеле
19
Кастаньетти
Микеле
11
Йонсен
Деннис
20
Васкес
Франко
90
Бонаццоли
Федерико
47
Шемпер
Адриан
17
Рус
Адриан
4
Караччоло
Антонио
5
Канестрелли
Симоне
15
Туре
Идрисса
20
Беруатто
Пьетро
6
Марин
Мариус
36
Пиччинини
Габриэле
32
Морео
Стефано
11
Трамони
Маттео
45
Линд
Александр
Кремонезе
4-3-3
Пиза
3-4-2-1

История личных встреч

Кремонезе
Пиза

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

9 матчей

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы

История матчей

СB
2:1
СB
0:0
СB
3:0
СB
1:1
СB
2:1
СB
1:1
СB
3:4
СB
4:1
К
3:3

Голы

Всего голов

11
2

Голов в среднем за матч

2.2
0.5

Среднее время на гол

40
180

Всего голов

8
10

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

19
12

Голов в среднем за матч

2.11
1.33

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

42
67

Бомбардиры внутри турнира

Кремонезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Васкес Франко 4 (1) 0.33
Коллоколо Микеле 3 0.25
Бонаццоли Федерико 2 0.17
Насти Марко 2 0.17
Серникола Леонардо 2 0.17
Йонсен Деннис 1 0.08
Буонаюто Кристиан 1 0.08
Кастаньетти Микеле 1 0.08
Антов Валентин 1 0.08
Барбьери Томмазо 1 0.08
Вандепутте Яри 0 0
Дзанимачча Лука 0 0
Майер Жан 0 0
Бьянкетти Маттео 0 0
Пиза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Трамони Маттео 4 0.33
Бонфанти Николас 3 (1) 0.25
Пиччинини Габриэле 2 0.17
Alesandro Arena 2 (1) 0.17
Линд Александр 2 0.17
Канестрелли Симоне 2 0.17
Туре Идрисса 1 0.08
Марин Мариус 1 0.08
Джованни Бонфанти 1 0.08
Калабрези Артуро 0 0
Морео Стефано 0 0
Хёйхольт Мальте 0 0

Карточки

Кремонезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вандепутте Яри 3 0
Насти Марко 3 0
Барбьери Томмазо 3 0
Пикель Шарль 1 1
Васкес Франко 2 0
Майер Жан 2 0
Дзанимачча Лука 2 0
Де Лука Мануэль 2 0
Коллоколо Микеле 2 0
Антов Валентин 2 0
Бьянкетти Маттео 1 0
Кастаньетти Микеле 1 0
Чеккерини Федерико 1 0
Серникола Леонардо 1 0
Йонсен Деннис 1 0
Моретти Лоренцо 1 0
Квальята Джакомо 1 0
Пиза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марин Мариус 4 0
Абильдгор Оливер 3 0
Виньято Эмануэль 1 1
Караччоло Антонио 2 0
Туре Идрисса 2 0
Рус Адриан 2 0
Бонфанти Николас 2 0
Джованни Бонфанти 2 0
Линд Александр 1 0
Калабрези Артуро 1 0
Морео Стефано 1 0
Шемпер Адриан 1 0
Беруатто Пьетро 1 0
Ангори Самуэле 1 0
Пиччинини Габриэле 1 0
Евшенак Жан 1 0

Результаты матчей

Кремонезе
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Пиза
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

3
1
Кремонезе
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Пиза
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

10
9
Кремонезе
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
8% (1)
75% (9)
Пиза
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

13
10

Голы по времени матча

Забито

6
9
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
0
0%
2
22%
1-15
1
17%
1
11%
16-30
3
50%
3
33%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
17%
1
11%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

7
7
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
2
29%
1-15
2
29%
2
29%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
2
29%
76-90

Забито

12
9
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
3
25%
1
11%
1-15
1
8%
2
22%
16-30
2
17%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
3
25%
1
11%
61-75
3
25%
2
22%
76-90

Пропущено

9
7
9 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
1
11%
1
14%
1-15
4
44%
1
14%
16-30
4
44%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

18
18
10 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 6
2 Не забивали 3
3
17%
3
17%
1-15
2
11%
3
17%
16-30
5
28%
5
28%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
4
22%
2
11%
61-75
4
22%
2
11%
76-90

Пропущено

16
14
12 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 10
1
6%
3
21%
1-15
6
38%
3
21%
16-30
5
31%
2
14%
31-45
2
13%
2
14%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
1
6%
4
29%
76-90

Результаты последних матчей

Кремонезе
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Модена - Кремонезе 2:2 Кремонезе - Салернитана 2:1 Юве Стабия - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Бари 1:1
Брешия - Кремонезе 3:2 Кальяри - Кремонезе 1:0 Катанзаро - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Специя 1:1 Сассуоло - Кремонезе 1:4 Кремонезе - Палермо 0:1 Кремонезе - Каррарезе 1:0 Козенца - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Бари 1:1 Кремонезе - Лумеццане 1:0 Кремонезе - Тренто 3:2 Торино - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Джиана Эрминио 5:0 Венеция - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Венеция 0:0 Кремонезе - Катанзаро 4:1
Пиза
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Пиза - Катанзаро 0:0 Фрозиноне - Пиза 0:0 Зюйдтироль - Пиза 1:2 Пиза - Чезена 3:1
Юве Стабия - Пиза 2:0 Пиза - Чезена 0:1 Пиза - Брешия 2:1 Салернитана - Пиза 2:3 Пиза - Реджана 2:1 Читтаделла - Пиза 1:1 Пиза - Палермо 2:0 Пиза - Специя 2:2 Фрозиноне - Пиза 0:3 Пиза - Интер Милан 1:1 Асколи - Пиза 2:1 Пиза - Зюйдтироль 2:2 Кремонезе - Пиза 2:1 Пиза - Катанзаро 2:2 Бари - Пиза 1:1 Пиза - ФералпиСало 3:1

Результаты матчей

Кремонезе
Пиза

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:2
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%

Точное количество голов

2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
4
1 раз 8%
2
5 раз 42%
0
3 раза 25%
3
3 раза 25%
1
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Кремонезе
Пиза

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
1
5
1.5
5
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
5
1
1.5
3
3
1
5
2.5
2
4
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
9
3
6
6
1.5
8
4
1
11
2.5
3
9
1
11
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 1:0 12 7 4 1 24 - 12 25
2.
Пиза
 12 7 4 1 20 - 12 25
3.
Специя
 12 6 6 0 16 - 8 24
4.
Кремонезе
 12 5 3 4 18 - 16 18
5.
Чезена
 12 5 3 4 20 - 18 18
6.
Юве Стабия
 12 4 5 3 13 - 13 17
7.
Сампдория
 0:0 12 4 4 4 16 - 14 16
8.
Палермо
 12 4 4 4 12 - 10 16
9.
Брешия
 0:0 12 4 3 5 15 - 17 15
10.
Козенца
 12 3 6 3 10 - 11 15
11.
Катанзаро
 12 2 8 2 11 - 9 14
12.
Бари
 12 2 8 2 13 - 11 14
13.
Зюйдтироль
 12 4 1 7 14 - 19 13
14.
Реджана
 12 3 4 5 11 - 13 13
15.
Каррарезе
 12 3 4 5 11 - 13 13
16.
Салернитана
 12 3 4 5 13 - 16 13
17.
Мантуя
 0:1 12 3 4 5 11 - 15 13
18.
Читтаделла
 12 3 4 5 7 - 15 13
19.
Модена
 12 2 5 5 16 - 19 11
20.
Фрозиноне
 12 1 6 5 7 - 17 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Специя
 6 5 1 0 10 - 4 16
2.
Чезена
 7 5 1 1 16 - 10 16
3.
Пиза
 6 4 2 0 11 - 5 14
4.
Сассуоло
 1:0 6 4 1 1 12 - 6 13
5.
Мантуя
 0:1 5 3 2 0 6 - 3 11
6.
Брешия
 0:0 6 3 1 2 11 - 9 10
7.
Катанзаро
 7 2 4 1 10 - 6 10
8.
Каррарезе
 6 2 3 1 6 - 3 9
9.
Козенца
 7 2 3 2 5 - 6 9
10.
Модена
 6 2 2 2 10 - 9 8
11.
Реджана
 6 2 2 2 7 - 6 8
12.
Сампдория
 0:0 6 2 2 2 3 - 3 8
13.
Салернитана
 6 2 2 2 8 - 9 8
14.
Кремонезе
 6 2 2 2 6 - 7 8
15.
Бари
 7 1 5 1 8 - 8 8
16.
Юве Стабия
 5 2 1 2 7 - 7 7
17.
Зюйдтироль
 6 2 1 3 9 - 11 7
18.
Палермо
 5 1 2 2 3 - 3 5
19.
Читтаделла
 5 0 4 1 2 - 3 4
20.
Фрозиноне
 6 0 4 2 3 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 1:0 6 3 3 0 12 - 6 12
2.
Пиза
 6 3 2 1 9 - 7 11
3.
Палермо
 7 3 2 2 9 - 7 11
4.
Кремонезе
 6 3 1 2 12 - 9 10
5.
Юве Стабия
 7 2 4 1 6 - 6 10
6.
Читтаделла
 7 3 0 4 5 - 12 9
7.
Сампдория
 0:0 6 2 2 2 13 - 11 8
8.
Специя
 6 1 5 0 6 - 4 8
9.
Бари
 5 1 3 1 5 - 3 6
10.
Козенца
 5 1 3 1 5 - 5 6
11.
Зюйдтироль
 6 2 0 4 5 - 8 6
12.
Салернитана
 6 1 2 3 5 - 7 5
13.
Реджана
 6 1 2 3 4 - 7 5
14.
Брешия
 0:0 6 1 2 3 4 - 8 5
15.
Фрозиноне
 6 1 2 3 4 - 10 5
16.
Катанзаро
 5 0 4 1 1 - 3 4
17.
Каррарезе
 6 1 1 4 5 - 10 4
18.
Модена
 6 0 3 3 6 - 10 3
19.
Чезена
 5 0 2 3 4 - 8 2
20.
Мантуя
 0:1 7 0 2 5 5 - 12 2
  • — Повышение
  • — Выход в 1/2 финала плей-офф
  • — Выход в 1/4 финала плей-офф
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Чезена Cristian Shpendi 7
Специя Эспозито Франческо 5
Сассуоло Торстведт Кристиан 5
Юве Стабия Адоранте Андреа 5
Сампдория Кода Массимо 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Юве Стабия Francesco Folino 1 5
Юве Стабия Marco Ruggero 6
Чезена Каргбо Аугустус 1 4
Салернитана Стоянович Петар 5
Салернитана Тельо Андрес 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Где смотреть матч Кремонезе 1:3 Пиза онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (31) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный