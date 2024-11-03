Тур: 12. Стадион: Никола Чераволо.
0'
53' Желтая карточкаЙемелло Пьетро
71' Желтая карточкаКвернадзе Георгий
74' Желтая карточкаБригенти Николо
82' Желтая карточкаДарбо Эбрима
Ход матча
53'
74'
82'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 2
-
3 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
64 Владение мячом, % 36
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Бузо НиколоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Сек ДембаНападающий
-
-
Главный тренер: Касерта Фабио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Ойоно ЭнтониПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Ойоно ЖеремиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Бегич ТьясПолузащитник
- Полузащитник
-
55 Дарбо ЭбримаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
99 Сене ФаллуНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Леандро Греко
История личных встреч
Катанзаро
Фрозиноне
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
4 матча
25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
0.5
0
Среднее время на гол
180
0
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
3.5
1.5
Среднее время на гол
25
60
Всего голов
8
3
Голов в среднем за матч
2
0.75
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
45
120
Бомбардиры внутри турнира
Катанзаро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йемелло Пьетро
|4 (1)
|0.33
|Понтиссо Симоне
|3
|0.25
|Шитум Марио
|1
|0.08
|Бьяши Томмазо
|1
|0.08
|Ла Мантия Андреа
|1
|0.08
|Компаньон Маттиа
|1
|0.08
|Бонини Федерико
|0
|0
Фрозиноне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ди Стефано Филиппо
|2
|0.17
|Марчицца Риккардо
|1
|0.08
|Чуни Марвин
|1
|0.08
|Ойоно Энтони
|1
|0.08
|Амброзино Джузеппе
|1
|0.08
|Партипило Антони
|1 (1)
|0.08
|Джелли Франческо
|0
|0
|Дарбо Эбрима
|0
|0
|Квернадзе Георгий
|0
|0
Карточки
Катанзаро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йемелло Пьетро
|3
|0
|Бригенти Николо
|3
|0
|Петриччоне Якопо
|3
|0
|Помпетти Марко
|1
|1
|Понтиссо Симоне
|2
|0
|Антонини Матиас
|2
|0
|Бонини Федерико
|2
|0
|Filippo Pittarello
|2
|0
|Шитум Марио
|1
|0
|Ла Мантия Андреа
|1
|0
|Бьяши Томмазо
|1
|0
|Сконьямилло Стефано
|1
|0
|Кулибали Мамаду
|1
|0
|Бузо Николо
|1
|0
|Кассандро Томмазо
|1
|0
|Сек Демба
|1
|0
Фрозиноне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дарбо Эбрима
|3
|1
|Гарритано Лука
|3
|0
|Марчицца Риккардо
|3
|0
|Matteo Cichella
|1
|1
|Бираски Давиде
|2
|0
|Джелли Франческо
|2
|0
|Тсаджут Франк
|2
|0
|Монтеризи Иларио
|2
|0
|Ойоно Энтони
|2
|0
|Квернадзе Георгий
|2
|0
|Ойоно Жереми
|2
|0
|Сичеро Алехандро
|0
|1
|Канотто Луиджи
|1
|0
|Мачин Хосе
|1
|0
|Черофолини Микеле
|1
|0
|Калай Сержио
|1
|0
|Бегич Тьяс
|1
|0
|Амброзино Джузеппе
|1
|0
|Вурал Исак
|1
|0
|Kevin Barcella
|1
|0
Результаты матчей
Катанзаро
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Фрозиноне
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
4
2
Катанзаро
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Фрозиноне
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
1
3
Катанзаро
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Фрозиноне
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
5
5
Голы по времени матча
Забито
10
4
7 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 8
1
10%
0
0%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
3
30%
2
50%
31-45
2
20%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
Пропущено
6
10
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
1
17%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
3
50%
1
10%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
4
40%
61-75
1
17%
2
20%
76-90
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
10 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
3
7
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
33%
2
29%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
11
7
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
5 Не забивали 6
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
3
27%
3
43%
31-45
2
18%
2
29%
46-60
1
9%
1
14%
61-75
1
9%
1
14%
76-90
Пропущено
9
17
6 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 9
1
11%
2
12%
1-15
2
22%
1
6%
16-30
3
33%
2
12%
31-45
2
22%
2
12%
46-60
0
0%
7
41%
61-75
1
11%
3
18%
76-90
Результаты последних матчей
Катанзаро
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Пиза - Катанзаро 0:0 Катанзаро - Зюйдтироль 3:0 Бари - Катанзаро 1:1 Катанзаро - Модена 2:2
Салернитана - Катанзаро 0:0 Катанзаро - Кремонезе 1:2 Читтаделла - Катанзаро 0:0 Локри 1909 - Катанзаро 1:3 Катанзаро - Каррарезе 3:1 Чезена - Катанзаро 2:0 Катанзаро - Юве Стабия 0:0 Катанзаро - Сассуоло 1:1 Эмполи - Катанзаро 4:1 Катанзаро - Ювентус (до 23 лет) 2:5 Кальяри - Катанзаро 2:0 Катанзаро - Кизола 3:0 Кремонезе - Катанзаро 4:1 Катанзаро - Кремонезе 2:2 Катанзаро - Брешия 4:2 Катанзаро - Сампдория 1:3
Фрозиноне
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Зюйдтироль - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Пиза 0:0 Реджана - Фрозиноне 2:0 Фрозиноне - Каррарезе 0:1
Читтаделла - Фрозиноне 1:2 Фрозиноне - Бари 0:3 Брешия - Фрозиноне 4:0 Фрозиноне - Юве Стабия 0:0 Фрозиноне - Модена 1:1 Специя - Фрозиноне 2:1 Фрозиноне - Сампдория 2:2 Фрозиноне - Пиза 0:3 Фрозиноне - Лацио 0:2 Фрозиноне - Потенца 1:0 Фрозиноне - Бари 3:4 Фрозиноне - Волос 3:0 Фрозиноне - Мондрагон 6:0 Фрозиноне - Удинезе 0:1 Монца - Фрозиноне 0:1 Фрозиноне - Интер Милан 0:5
Результаты матчей
Катанзаро
Фрозиноне
Точный счет
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:0
3 раза 60%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
4 раза 80%
1
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:0
4 раза 36%
1:1
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
Тоталы голов в матче
Катанзаро
Фрозиноне
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
24
33
15
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
56
38
29
29
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:1
|12
|7
|4
|1
|20 - 12
|25
|2.
|12
|6
|6
|0
|16 - 8
|24
|3.
|11
|6
|4
|1
|23 - 12
|22
|4.
|1:3
|12
|5
|3
|4
|18 - 16
|18
|5.
|1:0
|12
|5
|3
|4
|20 - 18
|18
|6.
|0:0
|12
|4
|5
|3
|12 - 9
|17
|7.
|12
|4
|5
|3
|13 - 13
|17
|8.
|11
|4
|3
|4
|16 - 14
|15
|9.
|1:1
|12
|3
|6
|3
|10 - 11
|15
|10.
|11
|4
|2
|5
|15 - 17
|14
|11.
|0:0
|12
|2
|8
|2
|11 - 9
|14
|12.
|12
|2
|8
|2
|13 - 11
|14
|13.
|11
|3
|4
|4
|11 - 14
|13
|14.
|0:1
|12
|4
|1
|7
|14 - 19
|13
|15.
|12
|3
|4
|5
|11 - 13
|13
|16.
|12
|3
|4
|5
|11 - 13
|13
|17.
|1:1
|12
|3
|4
|5
|13 - 16
|13
|18.
|12
|2
|5
|5
|16 - 19
|11
|19.
|0:0
|12
|2
|5
|5
|6 - 15
|11
|20.
|0:0
|12
|1
|6
|5
|7 - 17
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|10 - 4
|16
|2.
|1:0
|7
|5
|1
|1
|16 - 10
|16
|3.
|3:1
|6
|4
|2
|0
|11 - 5
|14
|4.
|5
|3
|2
|0
|6 - 3
|11
|5.
|5
|3
|1
|1
|11 - 6
|10
|6.
|6
|3
|1
|2
|11 - 9
|10
|7.
|0:0
|7
|2
|4
|1
|10 - 6
|10
|8.
|6
|2
|3
|1
|6 - 3
|9
|9.
|1:1
|7
|2
|3
|2
|5 - 6
|9
|10.
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|11.
|6
|2
|2
|2
|10 - 9
|8
|12.
|1:1
|6
|2
|2
|2
|8 - 9
|8
|13.
|1:3
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|14.
|7
|1
|5
|1
|8 - 8
|8
|15.
|5
|2
|1
|2
|3 - 3
|7
|16.
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|17.
|0:1
|6
|2
|1
|3
|9 - 11
|7
|18.
|0:0
|5
|1
|3
|1
|3 - 2
|6
|19.
|0:0
|5
|0
|4
|1
|2 - 3
|4
|20.
|0:0
|6
|0
|4
|2
|3 - 7
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|3
|3
|0
|12 - 6
|12
|2.
|3:1
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|3.
|0:0
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|4.
|1:3
|6
|3
|1
|2
|12 - 9
|10
|5.
|7
|2
|4
|1
|6 - 6
|10
|6.
|6
|2
|2
|2
|13 - 11
|8
|7.
|6
|1
|5
|0
|6 - 4
|8
|8.
|0:0
|7
|2
|1
|4
|4 - 12
|7
|9.
|5
|1
|3
|1
|5 - 3
|6
|10.
|1:1
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|11.
|0:1
|6
|2
|0
|4
|5 - 8
|6
|12.
|1:1
|6
|1
|2
|3
|5 - 7
|5
|13.
|6
|1
|2
|3
|4 - 7
|5
|14.
|0:0
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|15.
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|16.
|0:0
|5
|0
|4
|1
|1 - 3
|4
|17.
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|18.
|6
|0
|3
|3
|6 - 10
|3
|19.
|1:0
|5
|0
|2
|3
|4 - 8
|2
|20.
|6
|0
|2
|4
|5 - 11
|2
- — Повышение
- — Выход в 1/2 финала плей-офф
- — Выход в 1/4 финала плей-офф
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Чезена
|Cristian Shpendi
|7
|Специя
|Эспозито Франческо
|5
|Сассуоло
|Торстведт Кристиан
|5
|Юве Стабия
|Адоранте Андреа
|5
|Сампдория
|Кода Массимо
|4 (2)
|Юве Стабия
|Francesco Folino
|1 5
|Юве Стабия
|Marco Ruggero
|6
|Чезена
|Каргбо Аугустус
|1 4
|Салернитана
|Стоянович Петар
|5
|Салернитана
|Тельо Андрес
|5