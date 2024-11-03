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  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 12. Стадион: .
Катанзаро
0:0
Конец матча
Фрозиноне
0'
53' Желтая карточка
Йемелло Пьетро
71' Желтая карточка
Квернадзе Георгий
74' Желтая карточка
Бригенти Николо
82' Желтая карточка
Дарбо Эбрима
90'+7

Ход матча

46'
Бриньола Энрико
Кассандро Томмазо
 
53'
Йемелло Пьетро
 
59'
Filippo Pittarello
Ла Мантия Андреа
 
61'
 
Сене Фаллу
Канотто Луиджи
67'
Петриччоне Якопо
Пагано Риккардо
 
67'
Д'Аллесандро Марко
Компаньон Маттиа
 
71'
 
Квернадзе Георгий
73'
 
Дарбо Эбрима
Matteo Cichella
73'
 
Гарритано Лука
Вурал Исак
74'
Бригенти Николо
 
82'
 
Дарбо Эбрима
86'
Бьяши Томмазо
Понтиссо Симоне
 
87'
 
Амброзино Джузеппе
Квернадзе Георгий

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 16
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 552 Количество передач 313
  • 63 Владение мячом, % 37
22
Пильячелли
Мирко
23
Бригенти
Николо
14
Сконьямилло
Стефано
6
Бонини
Федерико
84
Кассандро
Томмазо
24
Пагано
Риккардо
20
Понтиссо
Симоне
8
Куцупиас
Илиас
7
Компаньон
Маттиа
19
Ла
Мантия
Андреа
9
Йемелло
Пьетро
31
Черофолини
Микеле
4
Бираски
Давиде
30
Монтеризи
Иларио
79
Gabriele
Bracaglia
20
Ойоно
Энтони
37
Kevin
Barcella
64
Matteo
Cichella
8
Вурал
Исак
3
Марчицца
Риккардо
27
Канотто
Луиджи
17
Квернадзе
Георгий
Катанзаро
3-5-2
Фрозиноне
3-5-2

История личных встреч

Катанзаро
Фрозиноне

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

4 матча

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

История матчей

ППД
3:0
ППД
1:0
ППД
4:0
ППД
0:3

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

0.5
0

Среднее время на гол

180
0

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

3.5
1.5

Среднее время на гол

25
60

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

2
0.75

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

45
120

Бомбардиры внутри турнира

Катанзаро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йемелло Пьетро 4 (1) 0.33
Понтиссо Симоне 3 0.25
Шитум Марио 1 0.08
Бьяши Томмазо 1 0.08
Ла Мантия Андреа 1 0.08
Компаньон Маттиа 1 0.08
Бонини Федерико 0 0
Фрозиноне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ди Стефано Филиппо 2 0.17
Марчицца Риккардо 1 0.08
Чуни Марвин 1 0.08
Ойоно Энтони 1 0.08
Амброзино Джузеппе 1 0.08
Партипило Антони 1 (1) 0.08
Джелли Франческо 0 0
Дарбо Эбрима 0 0
Квернадзе Георгий 0 0

Карточки

Катанзаро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йемелло Пьетро 3 0
Бригенти Николо 3 0
Петриччоне Якопо 3 0
Помпетти Марко 1 1
Понтиссо Симоне 2 0
Антонини Матиас 2 0
Бонини Федерико 2 0
Filippo Pittarello 2 0
Шитум Марио 1 0
Ла Мантия Андреа 1 0
Бьяши Томмазо 1 0
Сконьямилло Стефано 1 0
Кулибали Мамаду 1 0
Бузо Николо 1 0
Кассандро Томмазо 1 0
Сек Демба 1 0
Фрозиноне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дарбо Эбрима 3 1
Гарритано Лука 3 0
Марчицца Риккардо 3 0
Matteo Cichella 1 1
Бираски Давиде 2 0
Джелли Франческо 2 0
Тсаджут Франк 2 0
Монтеризи Иларио 2 0
Ойоно Энтони 2 0
Квернадзе Георгий 2 0
Ойоно Жереми 2 0
Сичеро Алехандро 0 1
Канотто Луиджи 1 0
Мачин Хосе 1 0
Черофолини Микеле 1 0
Калай Сержио 1 0
Бегич Тьяс 1 0
Амброзино Джузеппе 1 0
Вурал Исак 1 0
Kevin Barcella 1 0

Результаты матчей

Катанзаро
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Фрозиноне
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

4
2
Катанзаро
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Фрозиноне
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

1
3
Катанзаро
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Фрозиноне
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

5
5

Голы по времени матча

Забито

10
4
7 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
1
10%
0
0%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
3
30%
2
50%
31-45
2
20%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Пропущено

6
10
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
1
17%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
3
50%
1
10%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
4
40%
61-75
1
17%
2
20%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
11 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
7
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
33%
2
29%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

11
7
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
6 Не забивали 7
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
3
27%
3
43%
31-45
2
18%
2
29%
46-60
1
9%
1
14%
61-75
1
9%
1
14%
76-90

Пропущено

9
17
6 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 9
1
11%
2
12%
1-15
2
22%
1
6%
16-30
3
33%
2
12%
31-45
2
22%
2
12%
46-60
0
0%
7
41%
61-75
1
11%
3
18%
76-90

Результаты последних матчей

Катанзаро
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Пиза - Катанзаро 0:0 Катанзаро - Зюйдтироль 3:0 Бари - Катанзаро 1:1 Катанзаро - Модена 2:2
Салернитана - Катанзаро 0:0 Катанзаро - Кремонезе 1:2 Читтаделла - Катанзаро 0:0 Локри 1909 - Катанзаро 1:3 Катанзаро - Каррарезе 3:1 Чезена - Катанзаро 2:0 Катанзаро - Юве Стабия 0:0 Катанзаро - Сассуоло 1:1 Эмполи - Катанзаро 4:1 Катанзаро - Ювентус (до 23 лет) 2:5 Кальяри - Катанзаро 2:0 Катанзаро - Кизола 3:0 Кремонезе - Катанзаро 4:1 Катанзаро - Кремонезе 2:2 Катанзаро - Брешия 4:2 Катанзаро - Сампдория 1:3
Фрозиноне
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Зюйдтироль - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Пиза 0:0 Реджана - Фрозиноне 2:0 Фрозиноне - Каррарезе 0:1
Читтаделла - Фрозиноне 1:2 Фрозиноне - Бари 0:3 Брешия - Фрозиноне 4:0 Фрозиноне - Юве Стабия 0:0 Фрозиноне - Модена 1:1 Специя - Фрозиноне 2:1 Фрозиноне - Сампдория 2:2 Фрозиноне - Пиза 0:3 Фрозиноне - Лацио 0:2 Фрозиноне - Потенца 1:0 Фрозиноне - Бари 3:4 Фрозиноне - Волос 3:0 Фрозиноне - Мондрагон 6:0 Фрозиноне - Удинезе 0:1 Монца - Фрозиноне 0:1 Фрозиноне - Интер Милан 0:5

Результаты матчей

Катанзаро
Фрозиноне

Точный счет

0:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:0
3 раза 60%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 80%
1
1 раз 20%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:0
5 раз 42%
1:1
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
0
7 раз 58%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%

Тоталы голов в матче

Катанзаро
Фрозиноне

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
2
4
3
4
1.5
1
5
2
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
0.5
Больше Меньше
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
5
7
3
9
1.5
2
10
2
10
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 1:0 12 7 4 1 24 - 12 25
2.
Пиза
 12 7 4 1 20 - 12 25
3.
Специя
 12 6 6 0 16 - 8 24
4.
Кремонезе
 12 5 3 4 18 - 16 18
5.
Чезена
 12 5 3 4 20 - 18 18
6.
Юве Стабия
 12 4 5 3 13 - 13 17
7.
Сампдория
 0:0 12 4 4 4 16 - 14 16
8.
Палермо
 12 4 4 4 12 - 10 16
9.
Брешия
 0:0 12 4 3 5 15 - 17 15
10.
Козенца
 12 3 6 3 10 - 11 15
11.
Катанзаро
 12 2 8 2 11 - 9 14
12.
Бари
 12 2 8 2 13 - 11 14
13.
Зюйдтироль
 12 4 1 7 14 - 19 13
14.
Реджана
 12 3 4 5 11 - 13 13
15.
Каррарезе
 12 3 4 5 11 - 13 13
16.
Салернитана
 12 3 4 5 13 - 16 13
17.
Мантуя
 0:1 12 3 4 5 11 - 15 13
18.
Читтаделла
 12 3 4 5 7 - 15 13
19.
Модена
 12 2 5 5 16 - 19 11
20.
Фрозиноне
 12 1 6 5 7 - 17 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Специя
 6 5 1 0 10 - 4 16
2.
Чезена
 7 5 1 1 16 - 10 16
3.
Пиза
 6 4 2 0 11 - 5 14
4.
Сассуоло
 1:0 6 4 1 1 12 - 6 13
5.
Мантуя
 0:1 5 3 2 0 6 - 3 11
6.
Брешия
 0:0 6 3 1 2 11 - 9 10
7.
Катанзаро
 7 2 4 1 10 - 6 10
8.
Каррарезе
 6 2 3 1 6 - 3 9
9.
Козенца
 7 2 3 2 5 - 6 9
10.
Модена
 6 2 2 2 10 - 9 8
11.
Реджана
 6 2 2 2 7 - 6 8
12.
Сампдория
 0:0 6 2 2 2 3 - 3 8
13.
Салернитана
 6 2 2 2 8 - 9 8
14.
Кремонезе
 6 2 2 2 6 - 7 8
15.
Бари
 7 1 5 1 8 - 8 8
16.
Юве Стабия
 5 2 1 2 7 - 7 7
17.
Зюйдтироль
 6 2 1 3 9 - 11 7
18.
Палермо
 5 1 2 2 3 - 3 5
19.
Читтаделла
 5 0 4 1 2 - 3 4
20.
Фрозиноне
 6 0 4 2 3 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 1:0 6 3 3 0 12 - 6 12
2.
Пиза
 6 3 2 1 9 - 7 11
3.
Палермо
 7 3 2 2 9 - 7 11
4.
Кремонезе
 6 3 1 2 12 - 9 10
5.
Юве Стабия
 7 2 4 1 6 - 6 10
6.
Читтаделла
 7 3 0 4 5 - 12 9
7.
Сампдория
 0:0 6 2 2 2 13 - 11 8
8.
Специя
 6 1 5 0 6 - 4 8
9.
Бари
 5 1 3 1 5 - 3 6
10.
Козенца
 5 1 3 1 5 - 5 6
11.
Зюйдтироль
 6 2 0 4 5 - 8 6
12.
Салернитана
 6 1 2 3 5 - 7 5
13.
Реджана
 6 1 2 3 4 - 7 5
14.
Брешия
 0:0 6 1 2 3 4 - 8 5
15.
Фрозиноне
 6 1 2 3 4 - 10 5
16.
Катанзаро
 5 0 4 1 1 - 3 4
17.
Каррарезе
 6 1 1 4 5 - 10 4
18.
Модена
 6 0 3 3 6 - 10 3
19.
Чезена
 5 0 2 3 4 - 8 2
20.
Мантуя
 0:1 7 0 2 5 5 - 12 2
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Специя Эспозито Франческо 5
Сассуоло Торстведт Кристиан 5
Юве Стабия Адоранте Андреа 5
Сампдория Кода Массимо 4 (2)
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Топ нарушителей
Юве Стабия Francesco Folino 1 5
Юве Стабия Marco Ruggero 6
Чезена Каргбо Аугустус 1 4
Салернитана Стоянович Петар 5
Салернитана Тельо Андрес 5
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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