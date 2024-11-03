Тур: 13. Стадион: Mestsky stadion Skalica.
0:0
Второй тайм: 63'
0'
2' Желтая карточкаLukas Migala
30' Желтая карточкаШикула Николас
37' Желтая карточкаBranislav Luptak
Ход матча
2'
30'
37'
39
Юнас
Мартин
37
Adam
Krcik
33
Копас
Адам
19
Martin
Masik
11
Marek
Fabry
25
Ivan
Mensah
21
Lukas
Migala
28
Пишоя
Марьян
88
Глинка
Марек
29
Малец
Томаш
- Основной состав
-
39 Юнас МартинВратарь
-
37 Adam KrcikЗащитник
- Защитник
-
33 Копас АдамЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Martin MasikПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Marek FabryНападающий
- Запасные игроки
-
31 Грошшо ЛукашВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Гази АдамПолузащитник
-
22 Mario Holly
-
-
Главный тренер: David Oulehla
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Ivan MensahЗащитник
-
21 Lukas MigalaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Пишоя МарьянПолузащитник
-
88 Глинка МарекПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Малец ТомашНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Бренкус АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
16 Adam Hanes
-
-
Главный тренер: Марек Бажик
История личных встреч
Скалица
Дукла Банска-Бистрица
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
66.7%
5 побед 4 ничьи 0 побед
11 матчей
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед
17 матчей
29.4%
29.4%
41.2%
5 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
17.6%
58.8%
23.6%
3 победы 10 ничьих 4 победы
Второй тайм
29.4%
35.3%
35.3%
5 побед 6 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
9
Голов в среднем за матч
1.25
1
Среднее время на гол
72
90
Всего голов
14
10
Голов в среднем за матч
1.56
1.25
Среднее время на гол
57
72
Всего голов
24
19
Голов в среднем за матч
1.41
1.12
Тотал матчей
2.5
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
63
80
Бомбардиры внутри турнира
Скалица
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Martin Cernek
|2
|0.15
|Подгорин Оливер
|2 (2)
|0.15
|Матеёв Роберт
|2
|0.15
|Martin Nagy II
|2
|0.15
|Власко Ян
|1 (1)
|0.08
|Моронг Адам
|1
|0.08
|Michael Ranko
|1
|0.08
|Яо Янн Майкл
|1
|0.08
|Lukas Leginus
|1
|0.08
|Davi Alves
|1
|0.08
|Копас Адам
|0
|0
|Marek Fabry
|0
|0
|Гази Адам
|0
|0
Дукла Банска-Бистрица
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рымаренко Мартин
|5 (2)
|0.38
|Малец Томаш
|4
|0.31
|Веселовски Доминик
|1
|0.08
|Годал Борис
|1
|0.08
|Глинка Марек
|1
|0.08
|Слебодник Тибор
|1
|0.08
|Загуменски Тимотей
|0
|0
|Пишоя Марьян
|0
|0
|Бренкус Адам
|0
|0
Карточки
Скалица
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Martin Cernek
|5
|0
|Martin Masik
|4
|0
|Adam Krcik
|1
|1
|Подгорин Оливер
|2
|0
|Юнас Мартин
|2
|0
|Копас Адам
|2
|0
|Mario Holly
|2
|0
|Грошшо Лукаш
|1
|0
|Власко Ян
|1
|0
|Матеёв Роберт
|1
|0
|Моронг Адам
|1
|0
|Michael Ranko
|1
|0
|Martin Nagy II
|1
|0
|Marek Fabry
|1
|0
|Lukas Leginus
|1
|0
|Davi Alves
|1
|0
Дукла Банска-Бистрица
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Загуменски Тимотей
|3
|1
|Branislav Luptak
|4
|0
|Lubomir Willweber
|3
|0
|Бренкус Адам
|3
|0
|Marek Bazik
|1
|1
|Малец Томаш
|2
|0
|Lukas Migala
|2
|0
|Рымаренко Мартин
|2
|0
|Шикула Николас
|2
|0
|Ivan Mensah
|2
|0
|Годал Борис
|0
|1
|Глинка Марек
|1
|0
|Рихтарех Давид
|1
|0
|Пишоя Марьян
|1
|0
|Веселовски Доминик
|1
|0
|Oliver Klimpl
|1
|0
Результаты матчей
Скалица
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Дукла Банска-Бистрица
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
5
Скалица
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Дукла Банска-Бистрица
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
13
7
Упущенные победы
2
5
Скалица
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Дукла Банска-Бистрица
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
13
7
Упущенные победы
6
10
Голы по времени матча
Забито
7
5
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
2
40%
61-75
2
29%
1
20%
76-90
Пропущено
8
6
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
13%
2
33%
31-45
2
25%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Забито
8
10
1 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 5
6 Не забивали 6
0
0%
3
30%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
13%
2
20%
31-45
1
13%
1
10%
46-60
5
63%
1
10%
61-75
1
13%
2
20%
76-90
Пропущено
16
9
8 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
1
6%
0
0%
1-15
3
19%
2
22%
16-30
4
25%
1
11%
31-45
3
19%
1
11%
46-60
2
13%
2
22%
61-75
3
19%
3
33%
76-90
Забито
15
15
4 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 7
2 Не забивали 3
0
0%
3
20%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
4
27%
2
13%
31-45
2
13%
1
7%
46-60
6
40%
3
20%
61-75
3
20%
3
20%
76-90
Пропущено
24
15
11 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
3
13%
0
0%
1-15
3
13%
3
20%
16-30
5
21%
3
20%
31-45
5
21%
2
13%
46-60
2
8%
4
27%
61-75
6
25%
3
20%
76-90
Результаты последних матчей
Скалица
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Скалица - Слован Братислава 2:3 Михаловце - Скалица 2:1 Татран Прешов - Скалица 3:2 Тренчин - Скалица 2:1
Скалица - Комарно 3:0 Ружомберок - Скалица 1:2 Малацки - Скалица 2:2 Скалица - ДАК 1:3 Жилина - Скалица 3:2 Скалица - Кошице 0:0 Скалица - Спартак Трнава 1:2 Железярне Подбрезова - Скалица 7:1 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 1:1 Скалица - Михаловце 0:0 Скалица - Злате Моравце 1:0 Скалица - Карвина 0:2 Скалица - Словацко 2:2 Лисен - Скалица 2:2 Скалица - МФК Вышков 4:0 Сигма Оломоуц Б - Скалица 2:3
Дукла Банска-Бистрица
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Дукла Банска-Бистрица - Ружомберок 2:1 Жилина - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Баник Калиново - Дукла Банска-Бистрица 1:2 Дукла Банска-Бистрица - Михаловце 1:0
Дукла Банска-Бистрица - Кошице 2:3 СК Бадин - Дукла Банска-Бистрица 1:3 Спартак Трнава - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Дукла Банска-Бистрица - Комарно 2:3 Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 1:1 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 0:2 Тренчин - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 1:0 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 1:1 Ружомберок - Дукла Банска-Бистрица 1:1 Дукла Банска-Бистрица - Татран Липтовски-Микулаш 0:3 Баник Острава - Дукла Банска-Бистрица 3:1 Дукла Банска-Бистрица - Злате Моравце 1:1 Дукла Прага - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Виктория Пльзень - Дукла Банска-Бистрица 2:1 Погронье - Дукла Банска-Бистрица 3:2
Результаты матчей
Скалица
Дукла Банска-Бистрица
Точный счет
0:0
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:0
2 раза 29%
2:3
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
Точный счет
2:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
7:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
2
2 раза 33%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
7:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
2:3
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
Тоталы голов в матче
Скалица
Дукла Банска-Бистрица
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
61
24
34
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
93
48
48
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|10
|1
|1
|25 - 15
|31
|2.
|0:1
|13
|9
|3
|1
|29 - 10
|30
|3.
|13
|6
|6
|1
|19 - 10
|24
|4.
|13
|6
|3
|4
|20 - 13
|21
|5.
|13
|4
|4
|5
|18 - 17
|16
|6.
|1:0
|13
|4
|4
|5
|16 - 18
|16
|7.
|0:0
|13
|3
|5
|5
|13 - 17
|14
|8.
|13
|3
|4
|6
|18 - 22
|13
|9.
|13
|3
|4
|6
|16 - 25
|13
|10.
|13
|2
|6
|5
|13 - 19
|12
|11.
|0:0
|13
|2
|4
|7
|15 - 24
|10
|12.
|12
|3
|0
|9
|13 - 25
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|7
|6
|1
|0
|19 - 8
|19
|2.
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|3.
|1:0
|7
|3
|3
|1
|8 - 6
|12
|4.
|5
|3
|1
|1
|6 - 8
|10
|5.
|0:0
|7
|3
|1
|3
|9 - 10
|10
|6.
|7
|2
|3
|2
|9 - 7
|9
|7.
|6
|2
|2
|2
|13 - 10
|8
|8.
|6
|2
|2
|2
|9 - 10
|8
|9.
|6
|2
|2
|2
|8 - 11
|8
|10.
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|11.
|0:0
|7
|1
|3
|3
|7 - 8
|6
|12.
|6
|1
|0
|5
|6 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|7
|0
|0
|19 - 7
|21
|2.
|7
|4
|2
|1
|13 - 5
|14
|3.
|6
|3
|3
|0
|10 - 4
|12
|4.
|0:1
|6
|3
|2
|1
|10 - 2
|11
|5.
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|6.
|6
|2
|0
|4
|7 - 12
|6
|7.
|7
|1
|2
|4
|8 - 14
|5
|8.
|7
|1
|2
|4
|5 - 12
|5
|9.
|1:0
|6
|1
|1
|4
|8 - 12
|4
|10.
|0:0
|6
|1
|1
|4
|8 - 16
|4
|11.
|0:0
|6
|0
|4
|2
|4 - 7
|4
|12.
|7
|0
|4
|3
|4 - 9
|4
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|10 (3)
|ДАК
|Труса Матей
|7 (3)
|Слован Братислава
|Стрелец Давид
|6 (1)
|Кошице
|Медвед Жан
|6 (1)
|Спартак Трнава
|Офори Келвин
|6
|Тренчин
|Эмека Чинонсо
|2 5
|Кошице
|Кривак Ян
|1 5
|Михаловце
|Тарадуда Денис
|6
|Спартак Трнава
|Прохазка Роман
|5
|ДАК
|Мендес Алехандро
|5