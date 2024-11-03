  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Словакия
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 13. Стадион: .
Скалица
0:0
Второй тайм: 63'
Дукла Банска-Бистрица
0'
2' Желтая карточка
Lukas Migala
30' Желтая карточка
Шикула Николас
37' Желтая карточка
Branislav Luptak

Ход матча

2'
 
Lukas Migala
30'
 
Шикула Николас
37'
 
Branislav Luptak
46'
Жибриль Таофик
Davi Alves
 
Лучшие коэффициенты
Скалица
Ничья
Дукла Банска-Бистрица
2.18
3.50
Реклама, fon.bet
3.35
Все Коэффициенты
39
Юнас
Мартин
37
Adam
Krcik
4
Градецки
Матей
33
Копас
Адам
9
Моронг
Адам
18
Martin
Nagy
II
19
Martin
Masik
16
Матеёв
Роберт
8
Davi
Alves
7
Яо
Янн
Майкл
11
Marek
Fabry
36
Трновски
Михал
25
Ivan
Mensah
21
Lukas
Migala
41
Lubomir
Willweber
10
Branislav
Luptak
13
Шикула
Николас
28
Пишоя
Марьян
88
Глинка
Марек
44
Загуменски
Тимотей
29
Малец
Томаш
11
Рымаренко
Мартин
Скалица
4-2-3-1
Дукла Банска-Бистрица
3-1-4-2

История личных встреч

Скалица
Дукла Банска-Бистрица

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
66.7%
5 побед 4 ничьи 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед

17 матчей

29.4%
29.4%
41.2%
5 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

17.6%
58.8%
23.6%
3 победы 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

29.4%
35.3%
35.3%
5 побед 6 ничьих 6 побед

История матчей

С
1:1
С
2:2
С
1:2
С
0:3
С
2:1
С
1:2
С
0:0
ВЛ
0:0
ВЛ
0:0
ВЛ
2:1
ВЛ
2:3
ВЛПВК
2:0
ВЛ
3:1
ВЛ
3:1
ВЛ
2:1
ВЛЗ
2:1
ВЛЗ
1:0

Голы

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

1.25
1

Среднее время на гол

72
90

Всего голов

14
10

Голов в среднем за матч

1.56
1.25

Среднее время на гол

57
72

Всего голов

24
19

Голов в среднем за матч

1.41
1.12

Тотал матчей

2.5
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

63
80

Бомбардиры внутри турнира

Скалица
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Martin Cernek 2 0.15
Подгорин Оливер 2 (2) 0.15
Матеёв Роберт 2 0.15
Martin Nagy II 2 0.15
Власко Ян 1 (1) 0.08
Моронг Адам 1 0.08
Michael Ranko 1 0.08
Яо Янн Майкл 1 0.08
Lukas Leginus 1 0.08
Davi Alves 1 0.08
Копас Адам 0 0
Marek Fabry 0 0
Гази Адам 0 0
Дукла Банска-Бистрица
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рымаренко Мартин 5 (2) 0.38
Малец Томаш 4 0.31
Веселовски Доминик 1 0.08
Годал Борис 1 0.08
Глинка Марек 1 0.08
Слебодник Тибор 1 0.08
Загуменски Тимотей 0 0
Пишоя Марьян 0 0
Бренкус Адам 0 0

Карточки

Скалица
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Martin Cernek 5 0
Martin Masik 4 0
Adam Krcik 1 1
Подгорин Оливер 2 0
Юнас Мартин 2 0
Копас Адам 2 0
Mario Holly 2 0
Грошшо Лукаш 1 0
Власко Ян 1 0
Матеёв Роберт 1 0
Моронг Адам 1 0
Michael Ranko 1 0
Martin Nagy II 1 0
Marek Fabry 1 0
Lukas Leginus 1 0
Davi Alves 1 0
Дукла Банска-Бистрица
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Загуменски Тимотей 3 1
Branislav Luptak 4 0
Lubomir Willweber 3 0
Бренкус Адам 3 0
Marek Bazik 1 1
Малец Томаш 2 0
Lukas Migala 2 0
Рымаренко Мартин 2 0
Шикула Николас 2 0
Ivan Mensah 2 0
Годал Борис 0 1
Глинка Марек 1 0
Рихтарех Давид 1 0
Пишоя Марьян 1 0
Веселовски Доминик 1 0
Oliver Klimpl 1 0

Результаты матчей

Скалица
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Дукла Банска-Бистрица
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
5
Скалица
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Дукла Банска-Бистрица
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

13
7

Упущенные победы

2
5
Скалица
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Дукла Банска-Бистрица
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

13
7

Упущенные победы

6
10

Голы по времени матча

Забито

7
5
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
2
40%
61-75
2
29%
1
20%
76-90

Пропущено

8
6
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
13%
2
33%
31-45
2
25%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Забито

8
10
1 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 5
6 Не забивали 6
0
0%
3
30%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
13%
2
20%
31-45
1
13%
1
10%
46-60
5
63%
1
10%
61-75
1
13%
2
20%
76-90

Пропущено

16
9
8 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
1
6%
0
0%
1-15
3
19%
2
22%
16-30
4
25%
1
11%
31-45
3
19%
1
11%
46-60
2
13%
2
22%
61-75
3
19%
3
33%
76-90

Забито

15
15
4 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 7
2 Не забивали 3
0
0%
3
20%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
4
27%
2
13%
31-45
2
13%
1
7%
46-60
6
40%
3
20%
61-75
3
20%
3
20%
76-90

Пропущено

24
15
11 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
3
13%
0
0%
1-15
3
13%
3
20%
16-30
5
21%
3
20%
31-45
5
21%
2
13%
46-60
2
8%
4
27%
61-75
6
25%
3
20%
76-90

Результаты последних матчей

Скалица
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Скалица - Слован Братислава 2:3 Михаловце - Скалица 2:1 Татран Прешов - Скалица 3:2 Тренчин - Скалица 2:1
Скалица - Комарно 3:0 Ружомберок - Скалица 1:2 Малацки - Скалица 2:2 Скалица - ДАК 1:3 Жилина - Скалица 3:2 Скалица - Кошице 0:0 Скалица - Спартак Трнава 1:2 Железярне Подбрезова - Скалица 7:1 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 1:1 Скалица - Михаловце 0:0 Скалица - Злате Моравце 1:0 Скалица - Карвина 0:2 Скалица - Словацко 2:2 Лисен - Скалица 2:2 Скалица - МФК Вышков 4:0 Сигма Оломоуц Б - Скалица 2:3
Дукла Банска-Бистрица
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Дукла Банска-Бистрица - Ружомберок 2:1 Жилина - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Баник Калиново - Дукла Банска-Бистрица 1:2 Дукла Банска-Бистрица - Михаловце 1:0
Дукла Банска-Бистрица - Кошице 2:3 СК Бадин - Дукла Банска-Бистрица 1:3 Спартак Трнава - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Дукла Банска-Бистрица - Комарно 2:3 Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 1:1 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 0:2 Тренчин - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 1:0 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 1:1 Ружомберок - Дукла Банска-Бистрица 1:1 Дукла Банска-Бистрица - Татран Липтовски-Микулаш 0:3 Баник Острава - Дукла Банска-Бистрица 3:1 Дукла Банска-Бистрица - Злате Моравце 1:1 Дукла Прага - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Виктория Пльзень - Дукла Банска-Бистрица 2:1 Погронье - Дукла Банска-Бистрица 3:2

Результаты матчей

Скалица
Дукла Банска-Бистрица

Точный счет

0:0
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:0
2 раза 29%
2:3
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%

Точный счет

2:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
7:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
2
2 раза 33%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
7:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
2:3
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%

Тоталы голов в матче

Скалица
Дукла Банска-Бистрица

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
6
1
2
4
1.5
3
4
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
1.5
Больше Меньше
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
9
3
4
8
1.5
4
8
1
11
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 12 10 1 1 25 - 15 31
2.
Жилина
 0:1 13 9 3 1 29 - 10 30
3.
Спартак Трнава
 13 6 6 1 19 - 10 24
4.
ДАК
 13 6 3 4 20 - 13 21
5.
Кошице
 13 4 4 5 18 - 17 16
6.
Ружомберок
 1:0 13 4 4 5 16 - 18 16
7.
Дукла Банска-Бистрица
 0:0 13 3 5 5 13 - 17 14
8.
Железярне Подбрезова
 13 3 4 6 18 - 22 13
9.
Михаловце
 13 3 4 6 16 - 25 13
10.
Тренчин
 13 2 6 5 13 - 19 12
11.
Скалица
 0:0 13 2 4 7 15 - 24 10
12.
Комарно
 12 3 0 9 13 - 25 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 0:1 7 6 1 0 19 - 8 19
2.
Спартак Трнава
 7 3 3 1 9 - 6 12
3.
Ружомберок
 1:0 7 3 3 1 8 - 6 12
4.
Слован Братислава
 5 3 1 1 6 - 8 10
5.
Дукла Банска-Бистрица
 0:0 7 3 1 3 9 - 10 10
6.
Кошице
 7 2 3 2 9 - 7 9
7.
Железярне Подбрезова
 6 2 2 2 13 - 10 8
8.
Тренчин
 6 2 2 2 9 - 10 8
9.
Михаловце
 6 2 2 2 8 - 11 8
10.
ДАК
 6 2 1 3 7 - 8 7
11.
Скалица
 0:0 7 1 3 3 7 - 8 6
12.
Комарно
 6 1 0 5 6 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 7 7 0 0 19 - 7 21
2.
ДАК
 7 4 2 1 13 - 5 14
3.
Спартак Трнава
 6 3 3 0 10 - 4 12
4.
Жилина
 0:1 6 3 2 1 10 - 2 11
5.
Кошице
 6 2 1 3 9 - 10 7
6.
Комарно
 6 2 0 4 7 - 12 6
7.
Михаловце
 7 1 2 4 8 - 14 5
8.
Железярне Подбрезова
 7 1 2 4 5 - 12 5
9.
Ружомберок
 1:0 6 1 1 4 8 - 12 4
10.
Скалица
 0:0 6 1 1 4 8 - 16 4
11.
Дукла Банска-Бистрица
 0:0 6 0 4 2 4 - 7 4
12.
Тренчин
 7 0 4 3 4 - 9 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Слован Братислава Барсегян Тигран 10 (3)
ДАК Труса Матей 7 (3)
Слован Братислава Стрелец Давид 6 (1)
Кошице Медвед Жан 6 (1)
Спартак Трнава Офори Келвин 6
Весь список

Топ нарушителей
Тренчин Эмека Чинонсо 2 5
Кошице Кривак Ян 1 5
Михаловце Тарадуда Денис 6
Спартак Трнава Прохазка Роман 5
ДАК Мендес Алехандро 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Davi Alves уходит с поля. Жибриль Таофик выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 2'
    Lukas Migala получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Скалица
Ничья
Дукла Банска-Бистрица
2.18
3.50
Реклама, fon.bet
3.35
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Скалица 0:0 Дукла Банска-Бистрица онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Скалица
Дукла Банска-Бистрица
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный