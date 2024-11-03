Тур: 13. Стадион: Mestsky stadion Skalica.
1:0
Конец матча
0'
2' Желтая карточкаLukas Migala
30' Желтая карточкаШикула Николас
37' Желтая карточкаBranislav Luptak
73' Желтая карточкаMario Holly
1:0
78' ГолГази Адам
85' Желтая карточкаРымаренко Мартин
90'+4
Ход матча
2'
30'
37'
73'
78'
1:0
85'
39
Юнас
Мартин
37
Adam
Krcik
33
Копас
Адам
19
Martin
Masik
11
Marek
Fabry
25
Ivan
Mensah
21
Lukas
Migala
28
Пишоя
Марьян
88
Глинка
Марек
29
Малец
Томаш
- Основной состав
-
39 Юнас МартинВратарь
-
37 Adam KrcikЗащитник
- Защитник
-
33 Копас АдамЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Martin MasikПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Marek FabryНападающий
- Запасные игроки
-
31 Грошшо ЛукашВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Гази АдамПолузащитник
-
22 Mario Holly
-
-
Главный тренер: David Oulehla
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Ivan MensahЗащитник
-
21 Lukas MigalaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Пишоя МарьянПолузащитник
-
88 Глинка МарекПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Малец ТомашНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Бренкус АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
16 Adam Hanes
-
-
Главный тренер: Марек Бажик
История личных встреч
Скалица
Дукла Банска-Бистрица
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
66.7%
5 побед 4 ничьи 0 побед
11 матчей
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед
17 матчей
29.4%
29.4%
41.2%
5 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
17.6%
58.8%
23.6%
3 победы 10 ничьих 4 победы
Второй тайм
29.4%
35.3%
35.3%
5 побед 6 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
9
Голов в среднем за матч
1.25
1
Среднее время на гол
72
90
Всего голов
14
10
Голов в среднем за матч
1.56
1.25
Среднее время на гол
57
72
Всего голов
24
19
Голов в среднем за матч
1.41
1.12
Тотал матчей
2.5
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
63
80
Бомбардиры внутри турнира
Скалица
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Martin Cernek
|2
|0.15
|Подгорин Оливер
|2 (2)
|0.15
|Матеёв Роберт
|2
|0.15
|Martin Nagy II
|2
|0.15
|Моронг Адам
|1
|0.08
|Гази Адам
|1
|0.08
|Власко Ян
|1 (1)
|0.08
|Michael Ranko
|1
|0.08
|Яо Янн Майкл
|1
|0.08
|Lukas Leginus
|1
|0.08
|Davi Alves
|1
|0.08
|Копас Адам
|0
|0
|Marek Fabry
|0
|0
Дукла Банска-Бистрица
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рымаренко Мартин
|5 (2)
|0.38
|Малец Томаш
|4
|0.31
|Веселовски Доминик
|1
|0.08
|Годал Борис
|1
|0.08
|Глинка Марек
|1
|0.08
|Слебодник Тибор
|1
|0.08
|Загуменски Тимотей
|0
|0
|Пишоя Марьян
|0
|0
|Бренкус Адам
|0
|0
Карточки
Скалица
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Martin Cernek
|5
|0
|Martin Masik
|4
|0
|Mario Holly
|3
|0
|Adam Krcik
|1
|1
|Подгорин Оливер
|2
|0
|Юнас Мартин
|2
|0
|Копас Адам
|2
|0
|Грошшо Лукаш
|1
|0
|Власко Ян
|1
|0
|Матеёв Роберт
|1
|0
|Моронг Адам
|1
|0
|Michael Ranko
|1
|0
|Martin Nagy II
|1
|0
|Marek Fabry
|1
|0
|Lukas Leginus
|1
|0
|Davi Alves
|1
|0
Дукла Банска-Бистрица
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Загуменски Тимотей
|3
|1
|Branislav Luptak
|4
|0
|Lubomir Willweber
|3
|0
|Рымаренко Мартин
|3
|0
|Бренкус Адам
|3
|0
|Marek Bazik
|1
|1
|Малец Томаш
|2
|0
|Lukas Migala
|2
|0
|Шикула Николас
|2
|0
|Ivan Mensah
|2
|0
|Годал Борис
|0
|1
|Глинка Марек
|1
|0
|Рихтарех Давид
|1
|0
|Пишоя Марьян
|1
|0
|Веселовски Доминик
|1
|0
|Oliver Klimpl
|1
|0
Результаты матчей
Скалица
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Дукла Банска-Бистрица
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
5
Скалица
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Дукла Банска-Бистрица
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
13
7
Упущенные победы
2
5
Скалица
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Дукла Банска-Бистрица
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
13
7
Упущенные победы
6
10
Голы по времени матча
Забито
8
5
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
2
40%
61-75
3
38%
1
20%
76-90
Пропущено
8
7
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
13%
2
29%
31-45
2
25%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
3
38%
1
14%
76-90
Забито
8
10
1 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 5
7 Не забивали 7
0
0%
3
30%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
13%
2
20%
31-45
1
13%
1
10%
46-60
5
63%
1
10%
61-75
1
13%
2
20%
76-90
Пропущено
16
9
8 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
1
6%
0
0%
1-15
3
19%
2
22%
16-30
4
25%
1
11%
31-45
3
19%
1
11%
46-60
2
13%
2
22%
61-75
3
19%
3
33%
76-90
Забито
16
15
4 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 7
2 Не забивали 4
0
0%
3
20%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
4
25%
2
13%
31-45
2
13%
1
7%
46-60
6
38%
3
20%
61-75
4
25%
3
20%
76-90
Пропущено
24
16
11 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
3
13%
0
0%
1-15
3
13%
3
19%
16-30
5
21%
3
19%
31-45
5
21%
2
13%
46-60
2
8%
4
25%
61-75
6
25%
4
25%
76-90
Результаты последних матчей
Скалица
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Скалица - Слован Братислава 2:3 Михаловце - Скалица 2:1 Татран Прешов - Скалица 3:2 Тренчин - Скалица 2:1
Скалица - Комарно 3:0 Ружомберок - Скалица 1:2 Малацки - Скалица 2:2 Скалица - ДАК 1:3 Жилина - Скалица 3:2 Скалица - Кошице 0:0 Скалица - Спартак Трнава 1:2 Железярне Подбрезова - Скалица 7:1 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 1:1 Скалица - Михаловце 0:0 Скалица - Злате Моравце 1:0 Скалица - Карвина 0:2 Скалица - Словацко 2:2 Лисен - Скалица 2:2 Скалица - МФК Вышков 4:0 Сигма Оломоуц Б - Скалица 2:3
Дукла Банска-Бистрица
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Дукла Банска-Бистрица - Ружомберок 2:1 Жилина - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Баник Калиново - Дукла Банска-Бистрица 1:2 Дукла Банска-Бистрица - Михаловце 1:0
Дукла Банска-Бистрица - Кошице 2:3 СК Бадин - Дукла Банска-Бистрица 1:3 Спартак Трнава - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Дукла Банска-Бистрица - Комарно 2:3 Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 1:1 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 0:2 Тренчин - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 1:0 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 1:1 Ружомберок - Дукла Банска-Бистрица 1:1 Дукла Банска-Бистрица - Татран Липтовски-Микулаш 0:3 Баник Острава - Дукла Банска-Бистрица 3:1 Дукла Банска-Бистрица - Злате Моравце 1:1 Дукла Прага - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Виктория Пльзень - Дукла Банска-Бистрица 2:1 Погронье - Дукла Банска-Бистрица 3:2
Результаты матчей
Скалица
Дукла Банска-Бистрица
Точный счет
0:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
2:3
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
Точный счет
2:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
7:1
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
2
2 раза 33%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
7:1
1 раз 8%
1:0
4 раза 31%
1:1
3 раза 23%
2:3
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 54%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
Тоталы голов в матче
Скалица
Дукла Банска-Бистрица
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
61
25
34
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
94
49
49
112
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|10 (3)
|ДАК
|Труса Матей
|7 (3)
|Слован Братислава
|Стрелец Давид
|6 (1)
|Кошице
|Медвед Жан
|6 (1)
|Спартак Трнава
|Офори Келвин
|6
|Тренчин
|Эмека Чинонсо
|2 5
|Кошице
|Кривак Ян
|1 5
|Михаловце
|Тарадуда Денис
|6
|Спартак Трнава
|Прохазка Роман
|5
|ДАК
|Мендес Алехандро
|5