Тур: 13. Стадион: Ружомберок.
0:0
Первый тайм: 22'
0'
6' Красная карточкаAdama Drame
0:0
6' Не забитый пенальтиЛавринчик Самуэль
17' Желтая карточкаOndrej Smetana
17' Желтая карточкаMichal Scasny
Ход матча
6'
6'
17'
17'
34
Matej
Luksch
32
Малы
Матуш
30
Хриен
Мартин
14
Гладик
Ян
25
Adama
Drame
11
Samuel
Gidi
37
Зауэр
Марио
14
Eric
Bille
29
Дюриш
Давид
- Основной состав
-
34 Matej LukschВратарь
-
32 Малы МатушЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Хриен МартинНападающий
- Нападающий
-
14 Гладик ЯнНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
3 Масло ЯнЗащитник
- Полузащитник
-
20 Хобот МарьянПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Мате СолгаиПолузащитник
-
17 Тучны АдамНападающий
-
18 Бодя МартинНападающий
-
-
Главный тренер: Сметана Ондржей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Adama DrameЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Samuel GidiПолузащитник
-
37 Зауэр МариоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Eric BilleНападающий
-
29 Дюриш ДавидНападающий
- Запасные игроки
-
16 Илько ПатрикНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Michal Scasny
История личных встреч
Ружомберок
Жилина
20 матчей
65%
35%
13 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
45%
60%
9 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
65%
45%
13 побед 9 ничьих 0 побед
36 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 4 ничьи 32 победы
Первый тайм
36.1%
63.9%
0 побед 13 ничьих 22 победы
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 8 ничьих 26 побед
56 матчей
23.2%
19.6%
57.2%
13 побед 11 ничьих 32 победы
Первый тайм
16.1%
44.6%
39.3%
9 побед 25 ничьих 22 победы
Второй тайм
23.2%
30.4%
46.4%
13 побед 17 ничьих 26 побед
История матчей
Голы
Всего голов
35
24
Голов в среднем за матч
1.25
0.86
Среднее время на гол
72
105
Всего голов
59
38
Голов в среднем за матч
2.11
1.36
Среднее время на гол
42
66
Всего голов
94
62
Голов в среднем за матч
1.68
1.11
Тотал матчей
2.5
52
Больше 93%
Меньше 7%
4
45
Больше 80%
Меньше 20%
11
30
Больше 54%
Меньше 46%
26
17
Больше 30%
Меньше 70%
39
9
Больше 16%
Меньше 84%
47
3
Больше 5%
Меньше 95%
53
Среднее время на гол
53
81
Бомбардиры внутри турнира
Ружомберок
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гладик Ян
|4
|0.31
|Хриен Мартин
|3 (1)
|0.23
|Лавринчик Самуэль
|2 (2)
|0.15
|Хуф Давид
|2
|0.15
|Бодя Мартин
|2 (1)
|0.15
|Симон Габриэл
|1
|0.08
|Мудры Тимотей
|1 (1)
|0.08
|Келемен Марко
|0
|0
|Домонкос Кристоф
|0
|0
|Хобот Марьян
|0
|0
|Малы Матуш
|0
|0
|Селески Александер
|0
|0
Жилина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Капралик Адриан
|5
|0.38
|Eric Bille
|5 (1)
|0.38
|Зауэр Марио
|4
|0.31
|Дюриш Давид
|3
|0.23
|Минарик Ян
|2
|0.15
|Алиягич Денис
|2
|0.15
|Качер Мирослав
|1
|0.08
|Илько Патрик
|1
|0.08
|Бари Кристиан
|1
|0.08
|Samuel Gidi
|1
|0.08
|Пекарик Петер
|1
|0.08
|Яворчек Доминик
|1
|0.08
|Копашек Самуэль
|1
|0.08
|Timotej Hranica
|1
|0.08
|James Ndjeungoue
|0
|0
Карточки
Ружомберок
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ondrej Smetana
|2
|1
|Селески Александер
|2
|1
|Симон Габриэл
|3
|0
|Лавринчик Самуэль
|3
|0
|Лютеран Оливер
|3
|0
|Малы Матуш
|1
|1
|Гладик Ян
|2
|0
|Кестль Даниэль
|2
|0
|Домонкос Кристоф
|2
|0
|Тучны Адам
|2
|0
|Хриен Мартин
|1
|0
|Хуф Давид
|1
|0
|Келемен Марко
|1
|0
|Гомола Мартин
|1
|0
Жилина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Копашек Самуэль
|3
|0
|James Ndjeungoue
|3
|0
|Минарик Ян
|2
|0
|Дюриш Давид
|2
|0
|Samuel Gidi
|2
|0
|Губочан Томаш
|1
|0
|Пекарик Петер
|1
|0
|Качер Мирослав
|1
|0
|Капралик Адриан
|1
|0
|Зауэр Марио
|1
|0
|Eric Bille
|1
|0
|Timotej Hranica
|1
|0
Результаты матчей
Ружомберок
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Жилина
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
6
0
Ружомберок
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Жилина
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
8
0
Упущенные победы
5
20
Ружомберок
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
75% (9)
17% (2)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Жилина
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
8
1
Упущенные победы
11
20
Голы по времени матча
Забито
8
10
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 9
1
13%
1
10%
1-15
2
25%
1
10%
16-30
2
25%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
3
38%
4
40%
76-90
Пропущено
5
1
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
1
20%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
10
20
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 13
1 Забивали первыми 5
6 Не забивали 5
1
10%
2
10%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
3
30%
4
20%
31-45
3
30%
4
20%
46-60
2
20%
7
35%
61-75
1
10%
2
10%
76-90
Пропущено
10
7
8 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
4
40%
1
14%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
1
14%
31-45
1
10%
3
43%
46-60
1
10%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
18
30
9 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 19
5 Забивали первыми 7
0 Не забивали 2
2
11%
3
10%
1-15
2
11%
2
7%
16-30
5
28%
6
20%
31-45
3
17%
5
17%
46-60
2
11%
8
27%
61-75
4
22%
6
20%
76-90
Пропущено
15
8
10 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
5
33%
2
25%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
20%
1
13%
31-45
2
13%
3
38%
46-60
3
20%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Ружомберок
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Жилина - Ружомберок 3:1 Дукла Банска-Бистрица - Ружомберок 2:1 Тиджей Костольне-Крачаны - Ружомберок 0:3 Ружомберок - ДАК 1:1
Подконице - Ружомберок 2:3 Кошице - Ружомберок 2:1 Ружомберок - Скалица 1:2 Комарно - Ружомберок 1:2 Слован Братислава - Ружомберок 2:1 Ружомберок - Железярне Подбрезова 1:0 Спартак Трнава - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Ноа Ереван 3:1 Ружомберок - Михаловце 2:2 Ноа Ереван - Ружомберок 3:0 Хайдук - Ружомберок 0:1 Ружомберок - Тренчин 1:0 Ружомберок - Хайдук 0:0 Трабзонспор - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Дукла Банска-Бистрица 1:1 Ружомберок - Трабзонспор 0:2
Жилина
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Жилина - Ружомберок 3:1 Жилина - Железярне Подбрезова 2:2 Жилина - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Ти Джей Партизан Осрблие - Жилина 0:8
ДАК - Жилина 0:3 Жилина - Комарно 2:1 Наместово - Жилина 0:5 Кошице - Жилина 1:2 Жилина - Скалица 3:2 Слован Братислава - Жилина 0:5 Жилина - Тренчин 4:1 Спартак Трнава - Жилина 0:0 Жилина - Михаловце 3:1 Жилина - Аполлон 1:2 Железярне Подбрезова - Жилина 0:0 Дебрецен - Жилина 2:1 Славия Прага - Жилина 5:1 Рид - Жилина 3:0 Сигма Оломоуц - Жилина 2:0 Жилина - Кошице 3:0
Результаты матчей
Ружомберок
Жилина
Точный счет
1:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
5 раз 83%
2
1 раз 17%
2
3 раза 43%
3
3 раза 43%
4
1 раз 14%
Точный счет
2:1
3 раза 50%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:0
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
2
2 раза 33%
0
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Точный счет
2:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
3:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
9 раз 75%
2
3 раза 25%
3
4 раза 33%
2
4 раза 33%
0
2 раза 17%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Ружомберок
Жилина
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
15
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
39
Больше Меньше
102
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|10
|1
|1
|25 - 15
|31
|2.
|0:0
|13
|9
|4
|0
|29 - 9
|31
|3.
|13
|6
|6
|1
|19 - 10
|24
|4.
|13
|6
|3
|4
|20 - 13
|21
|5.
|13
|4
|4
|5
|18 - 17
|16
|6.
|0:0
|13
|3
|5
|5
|15 - 18
|14
|7.
|0:0
|13
|3
|5
|5
|13 - 17
|14
|8.
|13
|3
|4
|6
|18 - 22
|13
|9.
|13
|3
|4
|6
|16 - 25
|13
|10.
|13
|2
|6
|5
|13 - 19
|12
|11.
|0:0
|13
|2
|4
|7
|15 - 24
|10
|12.
|12
|3
|0
|9
|13 - 25
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|7
|6
|1
|0
|19 - 8
|19
|2.
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|3.
|5
|3
|1
|1
|6 - 8
|10
|4.
|0:0
|7
|3
|1
|3
|9 - 10
|10
|5.
|0:0
|7
|2
|4
|1
|7 - 6
|10
|6.
|7
|2
|3
|2
|9 - 7
|9
|7.
|6
|2
|2
|2
|13 - 10
|8
|8.
|6
|2
|2
|2
|9 - 10
|8
|9.
|6
|2
|2
|2
|8 - 11
|8
|10.
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|11.
|0:0
|7
|1
|3
|3
|7 - 8
|6
|12.
|6
|1
|0
|5
|6 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|7
|0
|0
|19 - 7
|21
|2.
|7
|4
|2
|1
|13 - 5
|14
|3.
|0:0
|6
|3
|3
|0
|10 - 1
|12
|4.
|6
|3
|3
|0
|10 - 4
|12
|5.
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|6.
|6
|2
|0
|4
|7 - 12
|6
|7.
|7
|1
|2
|4
|8 - 14
|5
|8.
|7
|1
|2
|4
|5 - 12
|5
|9.
|0:0
|6
|1
|1
|4
|8 - 12
|4
|10.
|0:0
|6
|1
|1
|4
|8 - 16
|4
|11.
|0:0
|6
|0
|4
|2
|4 - 7
|4
|12.
|7
|0
|4
|3
|4 - 9
|4
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|10 (3)
|ДАК
|Труса Матей
|7 (3)
|Слован Братислава
|Стрелец Давид
|6 (1)
|Кошице
|Медвед Жан
|6 (1)
|Спартак Трнава
|Офори Келвин
|6
|Тренчин
|Эмека Чинонсо
|2 5
|Кошице
|Кривак Ян
|1 5
|Михаловце
|Тарадуда Денис
|6
|Спартак Трнава
|Прохазка Роман
|5
|ДАК
|Мендес Алехандро
|5