Тур: 13. Стадион: Ружомберок.
1:0
Конец матча
0'
6' Красная карточкаAdama Drame
0:0
8' Не забитый пенальтиЛавринчик Самуэль
17' Желтая карточкаOndrej Smetana
17' Желтая карточкаMichal Scasny
1:0
45' ГолМалы Матуш
90'+6
Ход матча
6'
8'
17'
17'
45'
1:0
34
Matej
Luksch
32
Малы
Матуш
30
Хриен
Мартин
14
Гладик
Ян
25
Adama
Drame
11
Samuel
Gidi
37
Зауэр
Марио
14
Eric
Bille
29
Дюриш
Давид
- Основной состав
-
34 Matej LukschВратарь
-
32 Малы МатушЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Хриен МартинНападающий
- Нападающий
-
14 Гладик ЯнНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
3 Масло ЯнЗащитник
- Полузащитник
-
20 Хобот МарьянПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Мате СолгаиПолузащитник
-
17 Тучны АдамНападающий
-
18 Бодя МартинНападающий
-
-
Главный тренер: Сметана Ондржей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Adama DrameЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Samuel GidiПолузащитник
-
37 Зауэр МариоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Eric BilleНападающий
-
29 Дюриш ДавидНападающий
- Запасные игроки
-
16 Илько ПатрикНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Michal Scasny
История личных встреч
Ружомберок
Жилина
20 матчей
65%
35%
13 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
45%
60%
9 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
65%
45%
13 побед 9 ничьих 0 побед
36 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 4 ничьи 32 победы
Первый тайм
36.1%
63.9%
0 побед 13 ничьих 22 победы
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 8 ничьих 26 побед
56 матчей
23.2%
19.6%
57.2%
13 побед 11 ничьих 32 победы
Первый тайм
16.1%
44.6%
39.3%
9 побед 25 ничьих 22 победы
Второй тайм
23.2%
30.4%
46.4%
13 побед 17 ничьих 26 побед
История матчей
Голы
Всего голов
35
24
Голов в среднем за матч
1.25
0.86
Среднее время на гол
72
105
Всего голов
59
38
Голов в среднем за матч
2.11
1.36
Среднее время на гол
42
66
Всего голов
94
62
Голов в среднем за матч
1.68
1.11
Тотал матчей
2.5
52
Больше 93%
Меньше 7%
4
45
Больше 80%
Меньше 20%
11
30
Больше 54%
Меньше 46%
26
17
Больше 30%
Меньше 70%
39
9
Больше 16%
Меньше 84%
47
3
Больше 5%
Меньше 95%
53
Среднее время на гол
53
81
Бомбардиры внутри турнира
Ружомберок
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гладик Ян
|4
|0.31
|Хриен Мартин
|3 (1)
|0.23
|Лавринчик Самуэль
|2 (2)
|0.15
|Хуф Давид
|2
|0.15
|Бодя Мартин
|2 (1)
|0.15
|Малы Матуш
|1
|0.08
|Симон Габриэл
|1
|0.08
|Мудры Тимотей
|1 (1)
|0.08
|Келемен Марко
|0
|0
|Домонкос Кристоф
|0
|0
|Хобот Марьян
|0
|0
|Селески Александер
|0
|0
Жилина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Капралик Адриан
|5
|0.38
|Eric Bille
|5 (1)
|0.38
|Зауэр Марио
|4
|0.31
|Дюриш Давид
|3
|0.23
|Минарик Ян
|2
|0.15
|Алиягич Денис
|2
|0.15
|Качер Мирослав
|1
|0.08
|Илько Патрик
|1
|0.08
|Бари Кристиан
|1
|0.08
|Samuel Gidi
|1
|0.08
|Пекарик Петер
|1
|0.08
|Яворчек Доминик
|1
|0.08
|Копашек Самуэль
|1
|0.08
|Timotej Hranica
|1
|0.08
|James Ndjeungoue
|0
|0
Карточки
Ружомберок
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ondrej Smetana
|3
|1
|Селески Александер
|2
|1
|Симон Габриэл
|3
|0
|Лавринчик Самуэль
|3
|0
|Лютеран Оливер
|3
|0
|Малы Матуш
|1
|1
|Гладик Ян
|2
|0
|Кестль Даниэль
|2
|0
|Домонкос Кристоф
|2
|0
|Тучны Адам
|2
|0
|Хриен Мартин
|1
|0
|Хуф Давид
|1
|0
|Келемен Марко
|1
|0
|Гомола Мартин
|1
|0
Жилина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Копашек Самуэль
|3
|0
|James Ndjeungoue
|3
|0
|Минарик Ян
|2
|0
|Дюриш Давид
|2
|0
|Samuel Gidi
|2
|0
|Adama Drame
|0
|1
|Губочан Томаш
|1
|0
|Пекарик Петер
|1
|0
|Michal Scasny
|1
|0
|Качер Мирослав
|1
|0
|Капралик Адриан
|1
|0
|Зауэр Марио
|1
|0
|Eric Bille
|1
|0
|Timotej Hranica
|1
|0
Результаты матчей
Ружомберок
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Жилина
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
6
0
Ружомберок
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Жилина
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
8
0
Упущенные победы
5
20
Ружомберок
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
77% (10)
15% (2)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Жилина
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
8
1
Упущенные победы
11
20
Голы по времени матча
Забито
9
10
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 2
6 Не забивали 10
1
11%
1
10%
1-15
2
22%
1
10%
16-30
3
33%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
3
33%
4
40%
76-90
Пропущено
5
2
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
20%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
10
20
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 13
1 Забивали первыми 5
7 Не забивали 6
1
10%
2
10%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
3
30%
4
20%
31-45
3
30%
4
20%
46-60
2
20%
7
35%
61-75
1
10%
2
10%
76-90
Пропущено
10
7
8 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
4
40%
1
14%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
1
14%
31-45
1
10%
3
43%
46-60
1
10%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
19
30
10 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 19
6 Забивали первыми 7
0 Не забивали 3
2
11%
3
10%
1-15
2
11%
2
7%
16-30
6
32%
6
20%
31-45
3
16%
5
17%
46-60
2
11%
8
27%
61-75
4
21%
6
20%
76-90
Пропущено
15
9
10 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
5
33%
2
22%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
20%
2
22%
31-45
2
13%
3
33%
46-60
3
20%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
Ружомберок
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Жилина - Ружомберок 3:1 Дукла Банска-Бистрица - Ружомберок 2:1 Тиджей Костольне-Крачаны - Ружомберок 0:3 Ружомберок - ДАК 1:1
Подконице - Ружомберок 2:3 Кошице - Ружомберок 2:1 Ружомберок - Скалица 1:2 Комарно - Ружомберок 1:2 Слован Братислава - Ружомберок 2:1 Ружомберок - Железярне Подбрезова 1:0 Спартак Трнава - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Ноа Ереван 3:1 Ружомберок - Михаловце 2:2 Ноа Ереван - Ружомберок 3:0 Хайдук - Ружомберок 0:1 Ружомберок - Тренчин 1:0 Ружомберок - Хайдук 0:0 Трабзонспор - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Дукла Банска-Бистрица 1:1 Ружомберок - Трабзонспор 0:2
Жилина
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Жилина - Ружомберок 3:1 Жилина - Железярне Подбрезова 2:2 Жилина - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Ти Джей Партизан Осрблие - Жилина 0:8
ДАК - Жилина 0:3 Жилина - Комарно 2:1 Наместово - Жилина 0:5 Кошице - Жилина 1:2 Жилина - Скалица 3:2 Слован Братислава - Жилина 0:5 Жилина - Тренчин 4:1 Спартак Трнава - Жилина 0:0 Жилина - Михаловце 3:1 Жилина - Аполлон 1:2 Железярне Подбрезова - Жилина 0:0 Дебрецен - Жилина 2:1 Славия Прага - Жилина 5:1 Рид - Жилина 3:0 Сигма Оломоуц - Жилина 2:0 Жилина - Кошице 3:0
Результаты матчей
Ружомберок
Жилина
Точный счет
1:0
3 раза 43%
1:1
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
6 раз 86%
2
1 раз 14%
2
3 раза 43%
3
3 раза 43%
4
1 раз 14%
Точный счет
2:1
3 раза 50%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
2
2 раза 33%
0
3 раза 50%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Точный счет
1:0
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:1
1 раз 8%
3:1
2 раза 15%
0:0
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
10 раз 77%
2
3 раза 23%
3
4 раза 31%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Ружомберок
Жилина
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
16
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
310
Больше Меньше
103
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|10 (3)
|ДАК
|Труса Матей
|7 (3)
|Слован Братислава
|Стрелец Давид
|6 (1)
|Кошице
|Медвед Жан
|6 (1)
|Спартак Трнава
|Офори Келвин
|6
|Тренчин
|Эмека Чинонсо
|2 5
|Кошице
|Кривак Ян
|1 5
|Михаловце
|Тарадуда Денис
|6
|Спартак Трнава
|Прохазка Роман
|5
|ДАК
|Мендес Алехандро
|5