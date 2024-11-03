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  3. Словакия
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 13. Стадион: .
Ружомберок
1:0
Конец матча
Жилина
0'
6' Красная карточка
Adama Drame
0:0
8' Не забитый пенальти
Лавринчик Самуэль
17' Желтая карточка
Ondrej Smetana
17' Желтая карточка
Michal Scasny
1:0
45' Гол
Малы Матуш
90'+6
34
Matej
Luksch
32
Малы
Матуш
16
Кестль
Даниэль
22
Симон
Габриэл
8
Домонкос
Кристоф
11
Лавринчик
Самуэль
6
Мудры
Тимотей
28
Селески
Александер
30
Хриен
Мартин
9
Хуф
Давид
14
Гладик
Ян
30
Белько
Любомир
19
Копашек
Самуэль
25
Adama
Drame
17
James
Ndjeungoue
2
Пекарик
Петер
11
Samuel
Gidi
37
Зауэр
Марио
20
Бари
Кристиан
10
Капралик
Адриан
14
Eric
Bille
29
Дюриш
Давид
Ружомберок
3-4-3
Жилина
3-4-3

История личных встреч

Ружомберок
Жилина

20 матчей

65%
35%
13 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

45%
60%
9 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

65%
45%
13 побед 9 ничьих 0 побед

36 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 4 ничьи 32 победы

Первый тайм

36.1%
63.9%
0 побед 13 ничьих 22 победы

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 8 ничьих 26 побед

56 матчей

23.2%
19.6%
57.2%
13 побед 11 ничьих 32 победы

Первый тайм

16.1%
44.6%
39.3%
9 побед 25 ничьих 22 победы

Второй тайм

23.2%
30.4%
46.4%
13 побед 17 ничьих 26 побед

История матчей

С
3:1
С
1:1
С
0:0
С
0:2
С
3:1
SLE
3:1
С
2:0
С
0:2
С
3:0
С
0:2
С
5:1
С
0:2
С
3:2
С
2:1
С
2:1
С
1:2
С
2:3
С
4:2
С
1:1
С
3:0
С
3:1
С
3:0
К
0:0
С
1:2
К
2:1
С
2:0
С
1:0
С
3:1
С
0:2
С
3:2
С
0:2
С
2:0
С
2:2
С
1:1
С
5:1
С
0:1
С
3:2
С
2:3
С
2:2
С
3:0
С
1:0
С
0:0
С
0:1
CL
2:1
CL
1:2
CL
0:0
CL
3:1
CL
1:1
CL
1:0
CL
0:3
CL
1:0
CL
2:0
CL
0:1
CL
1:1
CL
4:1
CL
1:2

Голы

Всего голов

35
24

Голов в среднем за матч

1.25
0.86

Среднее время на гол

72
105

Всего голов

59
38

Голов в среднем за матч

2.11
1.36

Среднее время на гол

42
66

Всего голов

94
62

Голов в среднем за матч

1.68
1.11

Тотал матчей

2.5
52
Больше 93%
Меньше 7%
4
45
Больше 80%
Меньше 20%
11
30
Больше 54%
Меньше 46%
26
17
Больше 30%
Меньше 70%
39
9
Больше 16%
Меньше 84%
47
3
Больше 5%
Меньше 95%
53

Среднее время на гол

53
81

Бомбардиры внутри турнира

Ружомберок
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гладик Ян 4 0.31
Хриен Мартин 3 (1) 0.23
Лавринчик Самуэль 2 (2) 0.15
Хуф Давид 2 0.15
Бодя Мартин 2 (1) 0.15
Малы Матуш 1 0.08
Симон Габриэл 1 0.08
Мудры Тимотей 1 (1) 0.08
Келемен Марко 0 0
Домонкос Кристоф 0 0
Хобот Марьян 0 0
Селески Александер 0 0
Жилина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Капралик Адриан 5 0.38
Eric Bille 5 (1) 0.38
Зауэр Марио 4 0.31
Дюриш Давид 3 0.23
Минарик Ян 2 0.15
Алиягич Денис 2 0.15
Качер Мирослав 1 0.08
Илько Патрик 1 0.08
Бари Кристиан 1 0.08
Samuel Gidi 1 0.08
Пекарик Петер 1 0.08
Яворчек Доминик 1 0.08
Копашек Самуэль 1 0.08
Timotej Hranica 1 0.08
James Ndjeungoue 0 0

Карточки

Ружомберок
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ondrej Smetana 3 1
Селески Александер 2 1
Симон Габриэл 3 0
Лавринчик Самуэль 3 0
Лютеран Оливер 3 0
Малы Матуш 1 1
Гладик Ян 2 0
Кестль Даниэль 2 0
Домонкос Кристоф 2 0
Тучны Адам 2 0
Хриен Мартин 1 0
Хуф Давид 1 0
Келемен Марко 1 0
Гомола Мартин 1 0
Жилина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Копашек Самуэль 3 0
James Ndjeungoue 3 0
Минарик Ян 2 0
Дюриш Давид 2 0
Samuel Gidi 2 0
Adama Drame 0 1
Губочан Томаш 1 0
Пекарик Петер 1 0
Michal Scasny 1 0
Качер Мирослав 1 0
Капралик Адриан 1 0
Зауэр Марио 1 0
Eric Bille 1 0
Timotej Hranica 1 0

Результаты матчей

Ружомберок
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Жилина
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

6
0
Ружомберок
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Жилина
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

5
20
Ружомберок
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
77% (10)
15% (2)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Жилина
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

8
1

Упущенные победы

11
20

Голы по времени матча

Забито

9
10
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 2
6 Не забивали 10
1
11%
1
10%
1-15
2
22%
1
10%
16-30
3
33%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
3
33%
4
40%
76-90

Пропущено

5
2
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
20%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

10
20
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 13
1 Забивали первыми 5
7 Не забивали 6
1
10%
2
10%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
3
30%
4
20%
31-45
3
30%
4
20%
46-60
2
20%
7
35%
61-75
1
10%
2
10%
76-90

Пропущено

10
7
8 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
4
40%
1
14%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
1
14%
31-45
1
10%
3
43%
46-60
1
10%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

19
30
10 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 19
6 Забивали первыми 7
0 Не забивали 3
2
11%
3
10%
1-15
2
11%
2
7%
16-30
6
32%
6
20%
31-45
3
16%
5
17%
46-60
2
11%
8
27%
61-75
4
21%
6
20%
76-90

Пропущено

15
9
10 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
5
33%
2
22%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
20%
2
22%
31-45
2
13%
3
33%
46-60
3
20%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Ружомберок
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Жилина - Ружомберок 3:1 Дукла Банска-Бистрица - Ружомберок 2:1 Тиджей Костольне-Крачаны - Ружомберок 0:3 Ружомберок - ДАК 1:1
Подконице - Ружомберок 2:3 Кошице - Ружомберок 2:1 Ружомберок - Скалица 1:2 Комарно - Ружомберок 1:2 Слован Братислава - Ружомберок 2:1 Ружомберок - Железярне Подбрезова 1:0 Спартак Трнава - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Ноа Ереван 3:1 Ружомберок - Михаловце 2:2 Ноа Ереван - Ружомберок 3:0 Хайдук - Ружомберок 0:1 Ружомберок - Тренчин 1:0 Ружомберок - Хайдук 0:0 Трабзонспор - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Дукла Банска-Бистрица 1:1 Ружомберок - Трабзонспор 0:2
Жилина
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Жилина - Ружомберок 3:1 Жилина - Железярне Подбрезова 2:2 Жилина - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Ти Джей Партизан Осрблие - Жилина 0:8
ДАК - Жилина 0:3 Жилина - Комарно 2:1 Наместово - Жилина 0:5 Кошице - Жилина 1:2 Жилина - Скалица 3:2 Слован Братислава - Жилина 0:5 Жилина - Тренчин 4:1 Спартак Трнава - Жилина 0:0 Жилина - Михаловце 3:1 Жилина - Аполлон 1:2 Железярне Подбрезова - Жилина 0:0 Дебрецен - Жилина 2:1 Славия Прага - Жилина 5:1 Рид - Жилина 3:0 Сигма Оломоуц - Жилина 2:0 Жилина - Кошице 3:0

Результаты матчей

Ружомберок
Жилина

Точный счет

1:0
3 раза 43%
1:1
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
6 раз 86%
2
1 раз 14%
2
3 раза 43%
3
3 раза 43%
4
1 раз 14%

Точный счет

2:1
3 раза 50%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
2
2 раза 33%
0
3 раза 50%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

1:0
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:1
1 раз 8%
3:1
2 раза 15%
0:0
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
10 раз 77%
2
3 раза 23%
3
4 раза 31%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Ружомберок
Жилина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
6
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
1.5
Больше Меньше
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
10
1.5
Больше Меньше
10
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 12 10 1 1 25 - 15 31
2.
Жилина
 13 9 3 1 29 - 10 30
3.
Спартак Трнава
 13 6 6 1 19 - 10 24
4.
ДАК
 13 6 3 4 20 - 13 21
5.
Кошице
 13 4 4 5 18 - 17 16
6.
Ружомберок
 13 4 4 5 16 - 18 16
7.
Железярне Подбрезова
 13 3 4 6 18 - 22 13
8.
Дукла Банска-Бистрица
 13 3 4 6 13 - 18 13
9.
Михаловце
 13 3 4 6 16 - 25 13
10.
Скалица
 13 3 3 7 16 - 24 12
11.
Тренчин
 13 2 6 5 13 - 19 12
12.
Комарно
 12 3 0 9 13 - 25 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 7 6 1 0 19 - 8 19
2.
Спартак Трнава
 7 3 3 1 9 - 6 12
3.
Ружомберок
 7 3 3 1 8 - 6 12
4.
Слован Братислава
 5 3 1 1 6 - 8 10
5.
Дукла Банска-Бистрица
 7 3 1 3 9 - 10 10
6.
Кошице
 7 2 3 2 9 - 7 9
7.
Железярне Подбрезова
 6 2 2 2 13 - 10 8
8.
Тренчин
 6 2 2 2 9 - 10 8
9.
Михаловце
 6 2 2 2 8 - 11 8
10.
Скалица
 7 2 2 3 8 - 8 8
11.
ДАК
 6 2 1 3 7 - 8 7
12.
Комарно
 6 1 0 5 6 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 7 7 0 0 19 - 7 21
2.
ДАК
 7 4 2 1 13 - 5 14
3.
Спартак Трнава
 6 3 3 0 10 - 4 12
4.
Жилина
 6 3 2 1 10 - 2 11
5.
Кошице
 6 2 1 3 9 - 10 7
6.
Комарно
 6 2 0 4 7 - 12 6
7.
Михаловце
 7 1 2 4 8 - 14 5
8.
Железярне Подбрезова
 7 1 2 4 5 - 12 5
9.
Ружомберок
 6 1 1 4 8 - 12 4
10.
Скалица
 6 1 1 4 8 - 16 4
11.
Тренчин
 7 0 4 3 4 - 9 4
12.
Дукла Банска-Бистрица
 6 0 3 3 4 - 8 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Слован Братислава Барсегян Тигран 10 (3)
ДАК Труса Матей 7 (3)
Слован Братислава Стрелец Давид 6 (1)
Кошице Медвед Жан 6 (1)
Спартак Трнава Офори Келвин 6
Весь список

Топ нарушителей
Тренчин Эмека Чинонсо 2 5
Кошице Кривак Ян 1 5
Михаловце Тарадуда Денис 6
Спартак Трнава Прохазка Роман 5
ДАК Мендес Алехандро 5
Весь список
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    • 8'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Лавринчик Самуэль пробил пенальти, но не смог забить!
    • 6'
      УДАЛЕНИЕ! - Adama Drame увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
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