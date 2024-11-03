  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 13. Стадион: .
Люцерн
1:0
Первый тайм: 20'
Грасcхоппер
0'
1:0
9' Гол
Levin Winkler

Ход матча

9'
Levin Winkler
1:0

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 49 Владение мячом, % 51
Лучшие коэффициенты
Люцерн
Ничья
Грасcхоппер
3.85
4.00
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4.40
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Все Коэффициенты
1
Лоретц
Паскаль
7
Спадануда
Кевин
4
Luca
Jaquez
5
Кнежевич
Стефан
14
Цыганик
Андрей
29
Levin
Winkler
8
Станкович
Александар
20
Дорн
Пиус
11
Ррудхани
Донат
9
Грбич
Адриан
27
Lars
Villiger
71
Хаммель
Джастин
2
Абелс
Дирк
26
Паскочи
Максим
15
Секо
Аюму
16
Перссон
Ноа
7
Нденге
Тсии-Виллиам
19
Шуаньер
Матьё
25
Боянг
Адама
10
Giotto
Morandi
9
Nikolas
Muci
18
Ли
Юн
Чун
Люцерн
4-3-1-2
Грасcхоппер
4-2-3-1

История личных встреч

Люцерн
Грасcхоппер

37 матчей

70.3%
29.7%
3.5527136788005E-15%
26 побед 11 ничьих 0 побед

Первый тайм

45.9%
35.1%
19%
17 побед 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

70.3%
29.7%
3.5527136788005E-15%
26 побед 11 ничьих 0 побед

27 матчей

40.7%
59.3%
0 побед 11 ничьих 16 побед

Первый тайм

51.9%
48.1%
0 побед 14 ничьих 20 побед

Второй тайм

48.1%
51.9%
0 побед 13 ничьих 14 побед

64 матча

40.6%
34.4%
25%
26 побед 22 ничьи 16 побед

Первый тайм

26.6%
42.2%
31.2%
17 побед 27 ничьих 20 побед

Второй тайм

40.6%
37.5%
21.9%
26 побед 24 ничьи 14 побед

История матчей

С
2:2
С
1:1
С
0:1
С
2:0
С
0:1
С
2:0
С
1:0
ТМК
0:0
С
1:3
С
1:1
С
2:2
С
1:0
С
1:1
С
1:1
ТМК
0:2
ТМС
1:1
К
0:1
С
1:3
С
2:3
С
2:1
С
1:1
С
1:2
С
1:1
С
2:2
С
4:1
С
1:1
С
3:2
С
4:3
С
3:0
С
1:1
С
1:0
С
3:3
С
2:0
С
1:0
С
3:2
С
1:1
С
4:1
С
1:3
С
1:2
С
0:2
С
1:1
С
0:0
ТМС
3:2
С
2:0
С
0:2
С
2:2
С
1:0
К
3:0
С
2:1
С
0:1
С
2:1
С
1:0
С
3:2
С
0:3
С
0:1
С
4:2
С
0:0
С
2:1
С
1:1
С
1:0
С
0:3
С
0:0
С
2:0
С
1:1

Голы

Всего голов

45
43

Голов в среднем за матч

1.55
1.23

Среднее время на гол

58
73

Всего голов

45
33

Голов в среднем за матч

1.29
1.14

Среднее время на гол

70
79

Всего голов

90
76

Голов в среднем за матч

1.41
1.19

Тотал матчей

2.5
60
Больше 94%
Меньше 6%
4
48
Больше 75%
Меньше 25%
16
27
Больше 42%
Меньше 58%
37
17
Больше 27%
Меньше 73%
47
10
Больше 16%
Меньше 84%
54
3
Больше 5%
Меньше 95%
61
1
Больше 2%
Меньше 98%
63

Среднее время на гол

64
75

Бомбардиры внутри турнира

Люцерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lars Villiger 4 0.31
Клиджэ Тибо 4 0.31
Luca Jaquez 3 0.23
Дорн Пиус 2 0.15
Спадануда Кевин 2 0.15
Levin Winkler 2 0.15
Цыганик Андрей 1 0.08
Sinan Karweina 1 0.08
Станкович Александар 1 0.08
Белоко Стефан 1 0.08
Ррудхани Донат 1 0.08
Кадак Якуб 0 0
Severin Ottiger 0 0
Грасcхоппер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Giotto Morandi 3 (1) 0.23
Ли Юн Чун 2 0.15
Nikolas Muci 2 0.15
Мабил Авер 1 0.08
Шюрпф Паскаль 1 0.08
Нденге Тсии-Виллиам 1 0.08
Кристерс Тоберс 1 0.08
Шуаньер Матьё 1 0.08
Матам Тео Ндика 0 0
Evans Maurin 0 0

Карточки

Люцерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кнежевич Стефан 4 0
Белоко Стефан 3 0
Лоретц Паскаль 3 0
Цыганик Андрей 2 0
Дорн Пиус 2 0
Кадак Якуб 2 0
Severin Ottiger 2 0
Станкович Александар 1 0
Грбич Адриан 1 0
Лёфгрен Йеспер 1 0
Ррудхани Донат 1 0
Luca Jaquez 1 0
Leny Meyer 1 0
Levin Winkler 1 0
Грасcхоппер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абраши Амир 4 0
Giotto Morandi 4 0
Кристерс Тоберс 3 0
Шюрпф Паскаль 2 0
Декарли Сауло 2 0
Ли Юн Чун 2 0
Evans Maurin 2 0
Киттель Сонни 1 0
Мабил Авер 1 0
Бабунски Дориан 1 0
Нденге Тсии-Виллиам 1 0
Секо Аюму 1 0
Паскочи Максим 1 0
Tomas Lupi 1 0
Simone Stroscio 1 0
Боянг Адама 1 0
Мейер Тим 1 0

Результаты матчей

Люцерн
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Грасcхоппер
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
2
Люцерн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Грасcхоппер
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

11
8
Люцерн
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
17% (2)
17% (2)
Грасcхоппер
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
58% (7)
17% (2)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
8% (1)
75% (9)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

15
10

Голы по времени матча

Забито

9
3
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 9
1
11%
2
67%
1-15
1
11%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
4
44%
0
0%
76-90

Пропущено

8
9
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
4
50%
1
11%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
25%
6
67%
76-90

Забито

12
9
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
1
8%
1
11%
1-15
1
8%
2
22%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
2
22%
46-60
2
17%
3
33%
61-75
5
42%
1
11%
76-90

Пропущено

11
11
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
1
9%
16-30
2
18%
6
55%
31-45
4
36%
3
27%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
1
9%
1
9%
76-90

Забито

21
12
6 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 6
0 Не забивали 4
2
10%
3
25%
1-15
2
10%
3
25%
16-30
2
10%
0
0%
31-45
3
14%
2
17%
46-60
3
14%
3
25%
61-75
9
43%
1
8%
76-90

Пропущено

19
20
10 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 11
5
26%
1
5%
1-15
3
16%
1
5%
16-30
2
11%
6
30%
31-45
5
26%
4
20%
46-60
1
5%
1
5%
61-75
3
16%
7
35%
76-90

Результаты последних матчей

Люцерн
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Серветт - Люцерн 2:2 Люцерн - Ивердон 2:3 Янг Бойз - Люцерн 2:1 Тун - Люцерн 2:3
Люцерн - Лозанна 2:2 Люцерн - Базель 1:0 Санкт-Галлен - Люцерн 2:3 Арау - Люцерн 1:0 Вадуц - Люцерн 1:0 Цюрих - Люцерн 1:1 Люцерн - Винтертур 3:0 Мендризио - Люцерн 1:4 Лугано - Люцерн 2:3 Люцерн - Сьон 1:0 Грасcхоппер - Люцерн 2:2 Люцерн - Серветт 1:2 Люцерн - Штутгарт 0:0 Хам - Люцерн 0:2 Люцерн - Шаффхаузен 1:1 Люцерн - Альтах 2:1
Грасcхоппер
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Грасcхоппер - Лугано 1:1 Лозанна - Грасcхоппер 3:0 Грасcхоппер - Цюрих 1:2 Грасcхоппер - Нёвшатель Ксамакс 6:0
Винтертур - Грасcхоппер 1:0 Янг Бойз - Грасcхоппер 0:1 Грасcхоппер - Серветт 2:2 Тун - Грасcхоппер 0:2 Грасcхоппер - Арау 1:2 Ивердон - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Сьон 3:1 Бавария - Грасcхоппер 4:0 Регенсдорф - Грасcхоппер 0:9 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Базель 0:3 Грасcхоппер - Люцерн 2:2 Лугано - Грасcхоппер 2:1 Альтах - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Аустрия Лустенау 2:1 Сьон - Грасcхоппер 4:0

Результаты матчей

Люцерн
Грасcхоппер

Точный счет

1:0
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
2:2
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

2:2
2 раза 33%
2:3
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%

Точный счет

2:2
3 раза 25%
2:3
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
3
3 раза 25%
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Люцерн
Грасcхоппер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
1.5
Больше Меньше
3
3
1
5
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
2
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
1.5
Больше Меньше
3
9
3
9
2.5
1
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 13 7 4 2 21 - 14 25
2.
Серветт
 13 7 3 3 22 - 20 24
3.
Лугано
 0:0 13 6 5 2 18 - 13 23
4.
Базель
 13 7 1 5 31 - 14 22
5.
Люцерн
 1:0 13 6 4 3 23 - 18 22
6.
Лозанна
 13 6 2 5 22 - 19 20
7.
Санкт-Галлен
 13 4 5 4 23 - 18 17
8.
Ивердон
 0:0 13 4 4 5 14 - 19 16
9.
Сьон
 13 3 5 5 14 - 16 14
10.
Янг Бойз
 13 3 4 6 16 - 22 13
11.
Грасcхоппер
 0:1 13 2 3 8 12 - 21 9
12.
Винтертур
 13 2 2 9 9 - 31 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лозанна
 7 5 0 2 16 - 9 15
2.
Лугано
 0:0 7 4 2 1 12 - 7 14
3.
Серветт
 6 4 1 1 12 - 11 13
4.
Люцерн
 1:0 7 4 1 2 11 - 7 13
5.
Базель
 6 4 0 2 11 - 5 12
6.
Санкт-Галлен
 7 3 3 1 15 - 8 12
7.
Цюрих
 7 3 3 1 10 - 7 12
8.
Ивердон
 0:0 6 3 1 2 7 - 8 10
9.
Сьон
 7 2 4 1 10 - 6 10
10.
Янг Бойз
 6 2 2 2 9 - 9 8
11.
Винтертур
 6 2 1 3 4 - 11 7
12.
Грасcхоппер
 0:1 6 1 3 2 9 - 11 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 6 4 1 1 11 - 7 13
2.
Серветт
 7 3 2 2 10 - 9 11
3.
Базель
 7 3 1 3 20 - 9 10
4.
Люцерн
 1:0 6 2 3 1 12 - 11 9
5.
Лугано
 0:0 6 2 3 1 6 - 6 9
6.
Ивердон
 0:0 7 1 3 3 7 - 11 6
7.
Санкт-Галлен
 6 1 2 3 8 - 10 5
8.
Лозанна
 6 1 2 3 6 - 10 5
9.
Янг Бойз
 7 1 2 4 7 - 13 5
10.
Сьон
 6 1 1 4 4 - 10 4
11.
Грасcхоппер
 0:1 7 1 0 6 3 - 10 3
12.
Винтертур
 7 0 1 6 5 - 20 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Серветт Кутеса Дерек 9
Цюрих Переа Хуан 6 (1)
Серветт Стеванович Мирослав 5 (4)
Базель Айети Альбиан 5 (3)
Базель Траоре Бени 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Ивердон Сеспедес Борис 6
Цюрих Переа Хуан 1 4
Базель Авдуллаху Леон 1 4
Винтертур Granit Lekaj 1 3
Серветт Руй Стив 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 9'
    Г О О О О Л - Levin Winkler бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 55% завершится ничьей.
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Люцерн
Ничья
Грасcхоппер
3.85
4.00
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4.40
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Люцерн
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