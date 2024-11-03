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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 13. Стадион: . Зрители: 11779
Люцерн
2:0
Конец матча
Грасcхоппер
0'
1:0
8' Гол
Levin Winkler
30' Желтая карточка
Нденге Тсии-Виллиам
45' Желтая карточка
Шуаньер Матьё
2:0
59' Пенальти
Ррудхани Донат
64' Желтая карточка
Абелс Дирк
73' Желтая карточка
Паскочи Максим
80' Желтая карточка
Цыганик Андрей
90' Желтая карточка
Кнежевич Стефан
90'+7

Ход матча

8'
Levin Winkler
(Lars Villiger)
1:0
30'
 
Нденге Тсии-Виллиам
45'
 
Шуаньер Матьё
59'
Ррудхани Донат
2:0
61'
Кадак Якуб
Lars Villiger
 
61'
Severin Ottiger
Ррудхани Донат
 
64'
 
Абелс Дирк
65'
 
Киттель Сонни
Шуаньер Матьё
69'
Овусу Тайрон
Кадак Якуб
 
73'
 
Паскочи Максим
76'
 
Шюрпф Паскаль
Ли Юн Чун
76'
 
Tomas Lupi
Боянг Адама
79'
Клиджэ Тибо
Грбич Адриан
 
79'
Лёфгрен Йеспер
Спадануда Кевин
 
80'
Цыганик Андрей
 
90'
Кнежевич Стефан
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 11
  • 6 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 6
  • 5 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 311 Количество передач 458
  • 39 Владение мячом, % 61
1
Лоретц
Паскаль
20
Дорн
Пиус
4
Luca
Jaquez
5
Кнежевич
Стефан
14
Цыганик
Андрей
11
Ррудхани
Донат
8
Станкович
Александар
29
Levin
Winkler
7
Спадануда
Кевин
27
Lars
Villiger
9
Грбич
Адриан
71
Хаммель
Джастин
2
Абелс
Дирк
26
Паскочи
Максим
15
Секо
Аюму
16
Перссон
Ноа
7
Нденге
Тсии-Виллиам
19
Шуаньер
Матьё
25
Боянг
Адама
10
Giotto
Morandi
9
Nikolas
Muci
18
Ли
Юн
Чун
Люцерн
4-4-2
Грасcхоппер
4-2-3-1

История личных встреч

Люцерн
Грасcхоппер

37 матчей

70.3%
29.7%
3.5527136788005E-15%
26 побед 11 ничьих 0 побед

Первый тайм

45.9%
35.1%
19%
17 побед 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

70.3%
29.7%
3.5527136788005E-15%
26 побед 11 ничьих 0 побед

27 матчей

40.7%
59.3%
0 побед 11 ничьих 16 побед

Первый тайм

51.9%
48.1%
0 побед 14 ничьих 20 побед

Второй тайм

48.1%
51.9%
0 побед 13 ничьих 14 побед

64 матча

40.6%
34.4%
25%
26 побед 22 ничьи 16 побед

Первый тайм

26.6%
42.2%
31.2%
17 побед 27 ничьих 20 побед

Второй тайм

40.6%
37.5%
21.9%
26 побед 24 ничьи 14 побед

История матчей

С
2:2
С
1:1
С
0:1
С
2:0
С
0:1
С
2:0
С
1:0
ТМК
0:0
С
1:3
С
1:1
С
2:2
С
1:0
С
1:1
С
1:1
ТМК
0:2
ТМС
1:1
К
0:1
С
1:3
С
2:3
С
2:1
С
1:1
С
1:2
С
1:1
С
2:2
С
4:1
С
1:1
С
3:2
С
4:3
С
3:0
С
1:1
С
1:0
С
3:3
С
2:0
С
1:0
С
3:2
С
1:1
С
4:1
С
1:3
С
1:2
С
0:2
С
1:1
С
0:0
ТМС
3:2
С
2:0
С
0:2
С
2:2
С
1:0
К
3:0
С
2:1
С
0:1
С
2:1
С
1:0
С
3:2
С
0:3
С
0:1
С
4:2
С
0:0
С
2:1
С
1:1
С
1:0
С
0:3
С
0:0
С
2:0
С
1:1

Голы

Всего голов

45
43

Голов в среднем за матч

1.55
1.23

Среднее время на гол

58
73

Всего голов

45
33

Голов в среднем за матч

1.29
1.14

Среднее время на гол

70
79

Всего голов

90
76

Голов в среднем за матч

1.41
1.19

Тотал матчей

2.5
60
Больше 94%
Меньше 6%
4
48
Больше 75%
Меньше 25%
16
27
Больше 42%
Меньше 58%
37
17
Больше 27%
Меньше 73%
47
10
Больше 16%
Меньше 84%
54
3
Больше 5%
Меньше 95%
61
1
Больше 2%
Меньше 98%
63

Среднее время на гол

64
75

Бомбардиры внутри турнира

Люцерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lars Villiger 4 0.31
Клиджэ Тибо 4 0.31
Luca Jaquez 3 0.23
Дорн Пиус 2 0.15
Спадануда Кевин 2 0.15
Levin Winkler 2 0.15
Ррудхани Донат 2 (1) 0.15
Цыганик Андрей 1 0.08
Sinan Karweina 1 0.08
Станкович Александар 1 0.08
Белоко Стефан 1 0.08
Кадак Якуб 0 0
Severin Ottiger 0 0
Грасcхоппер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Giotto Morandi 3 (1) 0.23
Ли Юн Чун 2 0.15
Nikolas Muci 2 0.15
Мабил Авер 1 0.08
Шюрпф Паскаль 1 0.08
Нденге Тсии-Виллиам 1 0.08
Кристерс Тоберс 1 0.08
Шуаньер Матьё 1 0.08
Матам Тео Ндика 0 0
Evans Maurin 0 0

Карточки

Люцерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кнежевич Стефан 5 0
Цыганик Андрей 3 0
Белоко Стефан 3 0
Лоретц Паскаль 3 0
Дорн Пиус 2 0
Кадак Якуб 2 0
Severin Ottiger 2 0
Станкович Александар 1 0
Грбич Адриан 1 0
Лёфгрен Йеспер 1 0
Ррудхани Донат 1 0
Luca Jaquez 1 0
Leny Meyer 1 0
Levin Winkler 1 0
Грасcхоппер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абраши Амир 4 0
Giotto Morandi 4 0
Кристерс Тоберс 3 0
Шюрпф Паскаль 2 0
Декарли Сауло 2 0
Нденге Тсии-Виллиам 2 0
Паскочи Максим 2 0
Ли Юн Чун 2 0
Evans Maurin 2 0
Киттель Сонни 1 0
Мабил Авер 1 0
Бабунски Дориан 1 0
Абелс Дирк 1 0
Секо Аюму 1 0
Шуаньер Матьё 1 0
Tomas Lupi 1 0
Simone Stroscio 1 0
Боянг Адама 1 0
Мейер Тим 1 0

Результаты матчей

Люцерн
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
Грасcхоппер
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
2
Люцерн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Грасcхоппер
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

11
8
Люцерн
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
15% (2)
15% (2)
Грасcхоппер
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
54% (7)
15% (2)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
8% (1)
77% (10)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

15
10

Голы по времени матча

Забито

11
3
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 10
2
18%
2
67%
1-15
1
9%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
4
36%
0
0%
76-90

Пропущено

8
11
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
4
50%
2
18%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
2
25%
6
55%
76-90

Забито

12
9
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
1
8%
1
11%
1-15
1
8%
2
22%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
2
22%
46-60
2
17%
3
33%
61-75
5
42%
1
11%
76-90

Пропущено

11
11
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
1
9%
16-30
2
18%
6
55%
31-45
4
36%
3
27%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
1
9%
1
9%
76-90

Забито

23
12
7 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 6
0 Не забивали 5
3
13%
3
25%
1-15
2
9%
3
25%
16-30
2
9%
0
0%
31-45
4
17%
2
17%
46-60
3
13%
3
25%
61-75
9
39%
1
8%
76-90

Пропущено

19
22
10 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 12
5
26%
2
9%
1-15
3
16%
1
5%
16-30
2
11%
6
27%
31-45
5
26%
5
23%
46-60
1
5%
1
5%
61-75
3
16%
7
32%
76-90

Результаты последних матчей

Люцерн
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Серветт - Люцерн 2:2 Люцерн - Ивердон 2:3 Янг Бойз - Люцерн 2:1 Тун - Люцерн 2:3
Люцерн - Лозанна 2:2 Люцерн - Базель 1:0 Санкт-Галлен - Люцерн 2:3 Арау - Люцерн 1:0 Вадуц - Люцерн 1:0 Цюрих - Люцерн 1:1 Люцерн - Винтертур 3:0 Мендризио - Люцерн 1:4 Лугано - Люцерн 2:3 Люцерн - Сьон 1:0 Грасcхоппер - Люцерн 2:2 Люцерн - Серветт 1:2 Люцерн - Штутгарт 0:0 Хам - Люцерн 0:2 Люцерн - Шаффхаузен 1:1 Люцерн - Альтах 2:1
Грасcхоппер
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Грасcхоппер - Лугано 1:1 Лозанна - Грасcхоппер 3:0 Грасcхоппер - Цюрих 1:2 Грасcхоппер - Нёвшатель Ксамакс 6:0
Винтертур - Грасcхоппер 1:0 Янг Бойз - Грасcхоппер 0:1 Грасcхоппер - Серветт 2:2 Тун - Грасcхоппер 0:2 Грасcхоппер - Арау 1:2 Ивердон - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Сьон 3:1 Бавария - Грасcхоппер 4:0 Регенсдорф - Грасcхоппер 0:9 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Базель 0:3 Грасcхоппер - Люцерн 2:2 Лугано - Грасcхоппер 2:1 Альтах - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Аустрия Лустенау 2:1 Сьон - Грасcхоппер 4:0

Результаты матчей

Люцерн
Грасcхоппер

Точный счет

1:0
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
2:2
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
3 раза 43%
3
1 раз 14%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

2:2
2 раза 33%
2:3
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
1:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
4 раза 57%
1
3 раза 43%

Точный счет

2:3
3 раза 23%
2:2
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
2:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
2
5 раз 38%
3
3 раза 23%
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Люцерн
Грасcхоппер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
1.5
Больше Меньше
3
3
1
6
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
2
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
1.5
Больше Меньше
3
10
3
10
2.5
1
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 13 7 4 2 20 - 13 25
2.
Цюрих
 13 7 4 2 21 - 14 25
3.
Серветт
 13 7 3 3 22 - 20 24
4.
Базель
 13 7 1 5 31 - 14 22
5.
Люцерн
 13 6 4 3 24 - 18 22
6.
Лозанна
 13 6 2 5 22 - 19 20
7.
Санкт-Галлен
 13 4 5 4 23 - 18 17
8.
Ивердон
 13 4 3 6 14 - 21 15
9.
Сьон
 13 3 5 5 14 - 16 14
10.
Янг Бойз
 13 3 4 6 16 - 22 13
11.
Грасcхоппер
 13 2 3 8 12 - 22 9
12.
Винтертур
 13 2 2 9 9 - 31 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 7 5 1 1 14 - 7 16
2.
Лозанна
 7 5 0 2 16 - 9 15
3.
Серветт
 6 4 1 1 12 - 11 13
4.
Люцерн
 7 4 1 2 12 - 7 13
5.
Базель
 6 4 0 2 11 - 5 12
6.
Санкт-Галлен
 7 3 3 1 15 - 8 12
7.
Цюрих
 7 3 3 1 10 - 7 12
8.
Ивердон
 6 3 1 2 7 - 8 10
9.
Сьон
 7 2 4 1 10 - 6 10
10.
Янг Бойз
 6 2 2 2 9 - 9 8
11.
Винтертур
 6 2 1 3 4 - 11 7
12.
Грасcхоппер
 6 1 3 2 9 - 11 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 6 4 1 1 11 - 7 13
2.
Серветт
 7 3 2 2 10 - 9 11
3.
Базель
 7 3 1 3 20 - 9 10
4.
Люцерн
 6 2 3 1 12 - 11 9
5.
Лугано
 6 2 3 1 6 - 6 9
6.
Санкт-Галлен
 6 1 2 3 8 - 10 5
7.
Лозанна
 6 1 2 3 6 - 10 5
8.
Янг Бойз
 7 1 2 4 7 - 13 5
9.
Ивердон
 7 1 2 4 7 - 13 5
10.
Сьон
 6 1 1 4 4 - 10 4
11.
Грасcхоппер
 7 1 0 6 3 - 11 3
12.
Винтертур
 7 0 1 6 5 - 20 1
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Топ бомбардиров
Серветт Кутеса Дерек 9
Лугано Алиседа Игнасио 6 (2)
Цюрих Переа Хуан 6 (1)
Серветт Стеванович Мирослав 5 (4)
Базель Айети Альбиан 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Ивердон Сеспедес Борис 6
Цюрих Переа Хуан 1 4
Базель Авдуллаху Леон 1 4
Люцерн Кнежевич Стефан 5
Ивердон Тижани Мохамед 1 3
Весь список
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      Матье Чойниер получил желтую карточку от судьи
    • 30'
      Нденге Тсии-Виллиам получил желтую карточку от судьи
    • 8'
      Lars Villiger сделал результативную передачу.
    • 8'
      Г О О О О Л - Levin Winkler бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Люцерн 2:0 Грасcхоппер онлайн

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