Тур: 13. Стадион: Свисспорарена. Зрители: 11779
2:0
Конец матча
0'
1:0
8' ГолLevin Winkler
30' Желтая карточкаНденге Тсии-Виллиам
45' Желтая карточкаШуаньер Матьё
2:0
59' ПенальтиРрудхани Донат
64' Желтая карточкаАбелс Дирк
73' Желтая карточкаПаскочи Максим
80' Желтая карточкаЦыганик Андрей
90' Желтая карточкаКнежевич Стефан
90'+7
Ход матча
8'
1:0
45'
59'
2:0
64'
73'
80'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 11
-
6 Удары в створ 3
-
2 Угловые 6
-
5 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
311 Количество передач 458
-
39 Владение мячом, % 61
20
Дорн
Пиус
15
Секо
Аюму
16
Перссон
Ноа
25
Боянг
Адама
18
Ли
Юн
Чун
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Дорн ПиусЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Васич ВасоВратарь
- Защитник
-
22 Ульрих ДариоПолузащитник
-
16 Кадак ЯкубПолузащитник
-
24 Овусу ТайронПолузащитник
-
17 Клиджэ ТибоНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Фрик Марио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Секо АюмуЗащитник
-
16 Перссон НоаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Боянг АдамаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ли Юн ЧунНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Шмиц БенноЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
53 Мейер ТимПолузащитник
-
17 Tomas Lupi
-
-
-
50 Laurent Seji
-
Главный тренер: Marco Schaellibaum
История личных встреч
Люцерн
Грасcхоппер
37 матчей
70.3%
29.7%
3.5527136788005E-15%
26 побед 11 ничьих 0 побед
Первый тайм
45.9%
35.1%
19%
17 побед 13 ничьих 0 побед
Второй тайм
70.3%
29.7%
3.5527136788005E-15%
26 побед 11 ничьих 0 побед
27 матчей
40.7%
59.3%
0 побед 11 ничьих 16 побед
Первый тайм
51.9%
48.1%
0 побед 14 ничьих 20 побед
Второй тайм
48.1%
51.9%
0 побед 13 ничьих 14 побед
64 матча
40.6%
34.4%
25%
26 побед 22 ничьи 16 побед
Первый тайм
26.6%
42.2%
31.2%
17 побед 27 ничьих 20 побед
Второй тайм
40.6%
37.5%
21.9%
26 побед 24 ничьи 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
45
43
Голов в среднем за матч
1.55
1.23
Среднее время на гол
58
73
Всего голов
45
33
Голов в среднем за матч
1.29
1.14
Среднее время на гол
70
79
Всего голов
90
76
Голов в среднем за матч
1.41
1.19
Тотал матчей
2.5
60
Больше 94%
Меньше 6%
4
48
Больше 75%
Меньше 25%
16
27
Больше 42%
Меньше 58%
37
17
Больше 27%
Меньше 73%
47
10
Больше 16%
Меньше 84%
54
3
Больше 5%
Меньше 95%
61
1
Больше 2%
Меньше 98%
63
Среднее время на гол
64
75
Бомбардиры внутри турнира
Люцерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lars Villiger
|4
|0.31
|Клиджэ Тибо
|4
|0.31
|Luca Jaquez
|3
|0.23
|Дорн Пиус
|2
|0.15
|Спадануда Кевин
|2
|0.15
|Levin Winkler
|2
|0.15
|Ррудхани Донат
|2 (1)
|0.15
|Цыганик Андрей
|1
|0.08
|Sinan Karweina
|1
|0.08
|Станкович Александар
|1
|0.08
|Белоко Стефан
|1
|0.08
|Кадак Якуб
|0
|0
|Severin Ottiger
|0
|0
Грасcхоппер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Giotto Morandi
|3 (1)
|0.23
|Ли Юн Чун
|2
|0.15
|Nikolas Muci
|2
|0.15
|Мабил Авер
|1
|0.08
|Шюрпф Паскаль
|1
|0.08
|Нденге Тсии-Виллиам
|1
|0.08
|Кристерс Тоберс
|1
|0.08
|Шуаньер Матьё
|1
|0.08
|Матам Тео Ндика
|0
|0
|Evans Maurin
|0
|0
Карточки
Люцерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кнежевич Стефан
|5
|0
|Цыганик Андрей
|3
|0
|Белоко Стефан
|3
|0
|Лоретц Паскаль
|3
|0
|Дорн Пиус
|2
|0
|Кадак Якуб
|2
|0
|Severin Ottiger
|2
|0
|Станкович Александар
|1
|0
|Грбич Адриан
|1
|0
|Лёфгрен Йеспер
|1
|0
|Ррудхани Донат
|1
|0
|Luca Jaquez
|1
|0
|Leny Meyer
|1
|0
|Levin Winkler
|1
|0
Грасcхоппер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абраши Амир
|4
|0
|Giotto Morandi
|4
|0
|Кристерс Тоберс
|3
|0
|Шюрпф Паскаль
|2
|0
|Декарли Сауло
|2
|0
|Нденге Тсии-Виллиам
|2
|0
|Паскочи Максим
|2
|0
|Ли Юн Чун
|2
|0
|Evans Maurin
|2
|0
|Киттель Сонни
|1
|0
|Мабил Авер
|1
|0
|Бабунски Дориан
|1
|0
|Абелс Дирк
|1
|0
|Секо Аюму
|1
|0
|Шуаньер Матьё
|1
|0
|Tomas Lupi
|1
|0
|Simone Stroscio
|1
|0
|Боянг Адама
|1
|0
|Мейер Тим
|1
|0
Результаты матчей
Люцерн
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
Грасcхоппер
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
2
Люцерн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Грасcхоппер
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
11
8
Люцерн
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
15% (2)
15% (2)
Грасcхоппер
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
54% (7)
15% (2)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
8% (1)
77% (10)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
15
10
Голы по времени матча
Забито
11
3
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 10
2
18%
2
67%
1-15
1
9%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
4
36%
0
0%
76-90
Пропущено
8
11
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
4
50%
2
18%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
2
25%
6
55%
76-90
Забито
12
9
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
1
8%
1
11%
1-15
1
8%
2
22%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
2
22%
46-60
2
17%
3
33%
61-75
5
42%
1
11%
76-90
Пропущено
11
11
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
1
9%
16-30
2
18%
6
55%
31-45
4
36%
3
27%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
1
9%
1
9%
76-90
Забито
23
12
7 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 6
0 Не забивали 5
3
13%
3
25%
1-15
2
9%
3
25%
16-30
2
9%
0
0%
31-45
4
17%
2
17%
46-60
3
13%
3
25%
61-75
9
39%
1
8%
76-90
Пропущено
19
22
10 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 12
5
26%
2
9%
1-15
3
16%
1
5%
16-30
2
11%
6
27%
31-45
5
26%
5
23%
46-60
1
5%
1
5%
61-75
3
16%
7
32%
76-90
Результаты последних матчей
Люцерн
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Серветт - Люцерн 2:2 Люцерн - Ивердон 2:3 Янг Бойз - Люцерн 2:1 Тун - Люцерн 2:3
Люцерн - Лозанна 2:2 Люцерн - Базель 1:0 Санкт-Галлен - Люцерн 2:3 Арау - Люцерн 1:0 Вадуц - Люцерн 1:0 Цюрих - Люцерн 1:1 Люцерн - Винтертур 3:0 Мендризио - Люцерн 1:4 Лугано - Люцерн 2:3 Люцерн - Сьон 1:0 Грасcхоппер - Люцерн 2:2 Люцерн - Серветт 1:2 Люцерн - Штутгарт 0:0 Хам - Люцерн 0:2 Люцерн - Шаффхаузен 1:1 Люцерн - Альтах 2:1
Грасcхоппер
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Грасcхоппер - Лугано 1:1 Лозанна - Грасcхоппер 3:0 Грасcхоппер - Цюрих 1:2 Грасcхоппер - Нёвшатель Ксамакс 6:0
Винтертур - Грасcхоппер 1:0 Янг Бойз - Грасcхоппер 0:1 Грасcхоппер - Серветт 2:2 Тун - Грасcхоппер 0:2 Грасcхоппер - Арау 1:2 Ивердон - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Сьон 3:1 Бавария - Грасcхоппер 4:0 Регенсдорф - Грасcхоппер 0:9 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Базель 0:3 Грасcхоппер - Люцерн 2:2 Лугано - Грасcхоппер 2:1 Альтах - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Аустрия Лустенау 2:1 Сьон - Грасcхоппер 4:0
Результаты матчей
Люцерн
Грасcхоппер
Точный счет
1:0
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
2:2
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
3 раза 43%
3
1 раз 14%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
2:2
2 раза 33%
2:3
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
1:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
4 раза 57%
1
3 раза 43%
Точный счет
2:3
3 раза 23%
2:2
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
2:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
2
5 раз 38%
3
3 раза 23%
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Люцерн
Грасcхоппер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
33
16
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
310
310
112
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Серветт
|Кутеса Дерек
|9
|Лугано
|Алиседа Игнасио
|6 (2)
|Цюрих
|Переа Хуан
|6 (1)
|Серветт
|Стеванович Мирослав
|5 (4)
|Базель
|Айети Альбиан
|5 (3)
|Ивердон
|Сеспедес Борис
|6
|Цюрих
|Переа Хуан
|1 4
|Базель
|Авдуллаху Леон
|1 4
|Люцерн
|Кнежевич Стефан
|5
|Ивердон
|Тижани Мохамед
|1 3