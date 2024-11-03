  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 13. Стадион: .
Лугано
 
Позже
Ивердон
Лучшие коэффициенты
Лугано
Ничья
Ивердон
1.35
Реклама, pari.ru
5.50
Реклама, betcity.ru
9.00
Реклама, bettery.ru
Все Коэффициенты
1
Саипи
Амир
6
Пападопулос
Антониос
17
Май
Ларс-Лукас
22
Эль-Вафи
Айман
26
Маркеш
Мартим
8
Гргич
Анто
31
Алиседа
Игнасио
29
Махмуд
Хадж
11
Штеффен
Ренато
18
Маю
Хишам
9
Вляди
Шкельчим
40
Бернардони
Поль
23
Гуннарссон
Никлас
25
Маркеш
Криштиан
2
Тижани
Мохамед
32
Сотье
Антони
24
Jason
Gnakpa
10
Сеспедес
Борис
7
Родригес
Мауро
6
William
Le
Pogam
9
Аке
Марли
21
Комано
Уго
Лугано
4-3-2-1
Ивердон
3-5-1-1

История личных встреч

Лугано
Ивердон

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

11 матчей

63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

С
2:0
С
2:0
С
0:5
С
6:1
ЧЛ
2:1
ЧЛ
0:4
ЧЛ
1:0
ЧЛ
1:1
ЧЛ
2:1
ЧЛ
2:0
ЧЛ
1:1

Голы

Всего голов

13
12

Голов в среднем за матч

2.6
2

Среднее время на гол

34
45

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

1
0.4

Среднее время на гол

90
225

Всего голов

19
14

Голов в среднем за матч

1.73
1.27

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

52
70

Бомбардиры внутри турнира

Лугано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алиседа Игнасио 5 0.42
Штеффен Ренато 3 0.25
Пржибылко Каспер 3 0.25
Махмуд Хадж 2 0.17
Маю Хишам 1 0.08
Вляди Шкельчим 1 0.08
Бислими Уран 1 0.08
Гргич Анто 0 0
Бро-Гийяр Закари 0 0
Киминьяни Янис 0 0
Душ Сантуш Даниэл 0 0
Ивердон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сеспедес Борис 5 (2) 0.42
Комано Уго 3 0.25
Аке Марли 1 (1) 0.08
Сотье Антони 1 0.08
William Le Pogam 1 0.08
Оморуйи Кевин 1 0.08
Нтело Митчи 1 0.08
Родригес Мауро 0 0
Гонзалез Франко 0 0
Какури Дион 0 0
Силла Фоде 0 0

Карточки

Лугано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Май Ларс-Лукас 4 0
Гргич Анто 3 0
Думбия Усман 3 0
Киминьяни Янис 3 0
Бислими Уран 3 0
Хайдари Альбиан 3 0
Штеффен Ренато 2 0
Пападопулос Антониос 2 0
Дзанотти Маттиа 2 0
Боттани Маттиа 1 0
Мацек Роман 1 0
Бро-Гийяр Закари 1 0
Душ Сантуш Даниэл 1 0
Маркеш Мартим 1 0
Ивердон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сеспедес Борис 6 0
Тижани Мохамед 2 1
Jason Gnakpa 1 1
Сотье Антони 2 0
Каменович Димитрие 2 0
Маркеш Криштиан 2 0
Ленговски Матеуш 2 0
Силла Фоде 2 0
Гуннарссон Никлас 1 0
Бернардони Поль 1 0
William Le Pogam 1 0
Родригес Мауро 1 0
Аке Марли 1 0
Азеведо Рикардо 1 0
Комано Уго 1 0
Samba Kone 1 0
Какури Дион 1 0
Moussa Baradji 1 0

Результаты матчей

Лугано
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Ивердон
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

3
5
Лугано
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Ивердон
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
5

Упущенные победы

5
7
Лугано
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Ивердон
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

5
6

Упущенные победы

8
12

Голы по времени матча

Забито

11
9
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
1
9%
2
22%
1-15
1
9%
1
11%
16-30
3
27%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
27%
1
11%
61-75
3
27%
3
33%
76-90

Пропущено

8
9
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
13%
3
33%
1-15
2
25%
1
11%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
3
33%
46-60
2
25%
1
11%
61-75
2
25%
1
11%
76-90

Забито

6
7
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
1
17%
1
14%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
33%
2
29%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
1
17%
2
29%
76-90

Пропущено

6
8
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
2
25%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
1
17%
3
38%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
17%
1
13%
76-90

Забито

17
16
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
1 Не забивали 4
2
12%
3
19%
1-15
2
12%
1
6%
16-30
3
18%
3
19%
31-45
2
12%
2
13%
46-60
4
24%
2
13%
61-75
4
24%
5
31%
76-90

Пропущено

14
17
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
1
7%
5
29%
29%
1-15
3
21%
1
6%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
2
14%
6
35%
46-60
2
14%
3
18%
61-75
3
21%
2
12%
76-90

Результаты последних матчей

Лугано
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Грасcхоппер - Лугано 1:1 Лугано - Янг Бойз 2:0 Млада-Болеслав - Лугано 0:1 Ивердон - Лугано 2:0
Цюрих - Лугано 1:1 Лугано - ХИК 3:0 Лугано - Винтертур 2:1 Сьон - Лугано 0:0 Лозанна - Лугано 1:2 Рапперсвиль-Йона - Лугано 1:3 Лугано - Санкт-Галлен 1:1 Бешикташ - Лугано 5:1 Лугано - Бешикташ 3:3 Брюль II - Лугано 1:7 Лугано - Партизан 2:2 Лугано - Люцерн 2:3 Партизан - Лугано 0:1 Лугано - Серветт 3:1 Фенербахче - Лугано 2:1 Базель - Лугано 1:2
Ивердон
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ивердон - Лозанна 0:3 Люцерн - Ивердон 2:3 Ивердон - Лугано 2:0 Сьон - Ивердон 1:1
Ивердон - Санкт-Галлен 1:0 Лозанна - Ивердон 3:1 СК Эммен - Ивердон 1:2 Ивердон - Грасcхоппер 2:1 Базель - Ивердон 2:0 Дардания Лозанна - Ивердон 0:3 Ивердон - Янг Бойз 2:2 Винтертур - Ивердон 0:0 Серветт - Ивердон 3:2 Ивердон - Цюрих 0:2 Сьон - Ивердон 4:1 Тун - Ивердон 0:1 Ивердон - САФП 2:1 Базель - Ивердон 0:0 Ивердон - Люцерн 3:1 Грасcхоппер - Ивердон 2:0

Результаты матчей

Лугано
Ивердон

Точный счет

2:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
4 раза 67%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Точный счет

1:2
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:1
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 50%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
4 раза 33%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Лугано
Ивердон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
1.5
Больше Меньше
3
3
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
2
2
4
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
8
4
7
5
1.5
5
7
1
11
2.5
1
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 13 7 4 2 21 - 14 25
2.
Серветт
 13 7 3 3 22 - 20 24
3.
Лугано
 12 6 4 2 18 - 13 22
4.
Базель
 13 7 1 5 31 - 14 22
5.
Лозанна
 13 6 2 5 22 - 19 20
6.
Люцерн
 12 5 4 3 22 - 18 19
7.
Санкт-Галлен
 13 4 5 4 23 - 18 17
8.
Ивердон
 12 4 3 5 14 - 19 15
9.
Сьон
 13 3 5 5 14 - 16 14
10.
Янг Бойз
 13 3 4 6 16 - 22 13
11.
Грасcхоппер
 12 2 3 7 12 - 20 9
12.
Винтертур
 13 2 2 9 9 - 31 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лозанна
 7 5 0 2 16 - 9 15
2.
Лугано
 6 4 1 1 12 - 7 13
3.
Серветт
 6 4 1 1 12 - 11 13
4.
Базель
 6 4 0 2 11 - 5 12
5.
Санкт-Галлен
 7 3 3 1 15 - 8 12
6.
Цюрих
 7 3 3 1 10 - 7 12
7.
Люцерн
 6 3 1 2 10 - 7 10
8.
Ивердон
 6 3 1 2 7 - 8 10
9.
Сьон
 7 2 4 1 10 - 6 10
10.
Янг Бойз
 6 2 2 2 9 - 9 8
11.
Винтертур
 6 2 1 3 4 - 11 7
12.
Грасcхоппер
 6 1 3 2 9 - 11 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 6 4 1 1 11 - 7 13
2.
Серветт
 7 3 2 2 10 - 9 11
3.
Базель
 7 3 1 3 20 - 9 10
4.
Люцерн
 6 2 3 1 12 - 11 9
5.
Лугано
 6 2 3 1 6 - 6 9
6.
Санкт-Галлен
 6 1 2 3 8 - 10 5
7.
Ивердон
 6 1 2 3 7 - 11 5
8.
Лозанна
 6 1 2 3 6 - 10 5
9.
Янг Бойз
 7 1 2 4 7 - 13 5
10.
Сьон
 6 1 1 4 4 - 10 4
11.
Грасcхоппер
 6 1 0 5 3 - 9 3
12.
Винтертур
 7 0 1 6 5 - 20 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Серветт Кутеса Дерек 9
Цюрих Переа Хуан 6 (1)
Серветт Стеванович Мирослав 5 (4)
Базель Айети Альбиан 5 (3)
Базель Траоре Бени 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Ивердон Сеспедес Борис 6
Цюрих Переа Хуан 1 4
Базель Авдуллаху Леон 1 4
Винтертур Granit Lekaj 1 3
Серветт Руй Стив 1 3
Весь список
Где смотреть матч Лугано - Ивердон онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Прогнозы на матч Лугано - Ивердон

Конкурс прогнозов
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Лугано
Ивердон
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный