Тур: 13. Стадион: Корнаредо.
29
Махмуд
Хадж
18
Маю
Хишам
32
Сотье
Антони
24
Jason
Gnakpa
21
Комано
Уго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Махмуд ХаджПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Маю ХишамПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Думбия УсманПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кроки-Торти Маттиа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Сотье АнтониПолузащитник
-
24 Jason GnakpaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Комано УгоНападающий
- Запасные игроки
-
22 Мартин КевинВратарь
- Полузащитник
-
70 Какури ДионПолузащитник
-
37 Силла ФодеПолузащитник
-
11 Нтело МитчиНападающий
- Нападающий
-
-
41 Samba Kone
-
-
Главный тренер: Манджарратти Алессандро
История личных встреч
Лугано
Ивердон
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
11 матчей
63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
13
12
Голов в среднем за матч
2.6
2
Среднее время на гол
34
45
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
1
0.4
Среднее время на гол
90
225
Всего голов
19
14
Голов в среднем за матч
1.73
1.27
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
52
70
Бомбардиры внутри турнира
Лугано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алиседа Игнасио
|5
|0.42
|Штеффен Ренато
|3
|0.25
|Пржибылко Каспер
|3
|0.25
|Махмуд Хадж
|2
|0.17
|Маю Хишам
|1
|0.08
|Вляди Шкельчим
|1
|0.08
|Бислими Уран
|1
|0.08
|Гргич Анто
|0
|0
|Бро-Гийяр Закари
|0
|0
|Киминьяни Янис
|0
|0
|Душ Сантуш Даниэл
|0
|0
Ивердон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сеспедес Борис
|5 (2)
|0.42
|Комано Уго
|3
|0.25
|Аке Марли
|1 (1)
|0.08
|Сотье Антони
|1
|0.08
|William Le Pogam
|1
|0.08
|Оморуйи Кевин
|1
|0.08
|Нтело Митчи
|1
|0.08
|Родригес Мауро
|0
|0
|Гонзалез Франко
|0
|0
|Какури Дион
|0
|0
|Силла Фоде
|0
|0
Карточки
Лугано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Май Ларс-Лукас
|4
|0
|Гргич Анто
|3
|0
|Думбия Усман
|3
|0
|Киминьяни Янис
|3
|0
|Бислими Уран
|3
|0
|Хайдари Альбиан
|3
|0
|Штеффен Ренато
|2
|0
|Пападопулос Антониос
|2
|0
|Дзанотти Маттиа
|2
|0
|Боттани Маттиа
|1
|0
|Мацек Роман
|1
|0
|Бро-Гийяр Закари
|1
|0
|Душ Сантуш Даниэл
|1
|0
|Маркеш Мартим
|1
|0
Ивердон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сеспедес Борис
|6
|0
|Тижани Мохамед
|2
|1
|Jason Gnakpa
|1
|1
|Сотье Антони
|2
|0
|Каменович Димитрие
|2
|0
|Маркеш Криштиан
|2
|0
|Ленговски Матеуш
|2
|0
|Силла Фоде
|2
|0
|Гуннарссон Никлас
|1
|0
|Бернардони Поль
|1
|0
|William Le Pogam
|1
|0
|Родригес Мауро
|1
|0
|Аке Марли
|1
|0
|Азеведо Рикардо
|1
|0
|Комано Уго
|1
|0
|Samba Kone
|1
|0
|Какури Дион
|1
|0
|Moussa Baradji
|1
|0
Результаты матчей
Лугано
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Ивердон
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
3
5
Лугано
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Ивердон
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
5
Упущенные победы
5
7
Лугано
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Ивердон
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
5
6
Упущенные победы
8
12
Голы по времени матча
Забито
11
9
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
1
9%
2
22%
1-15
1
9%
1
11%
16-30
3
27%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
27%
1
11%
61-75
3
27%
3
33%
76-90
Пропущено
8
9
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
13%
3
33%
1-15
2
25%
1
11%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
3
33%
46-60
2
25%
1
11%
61-75
2
25%
1
11%
76-90
Забито
6
7
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
1
17%
1
14%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
33%
2
29%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
1
17%
2
29%
76-90
Пропущено
6
8
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
2
25%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
1
17%
3
38%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
17%
1
13%
76-90
Забито
17
16
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
1 Не забивали 4
2
12%
3
19%
1-15
2
12%
1
6%
16-30
3
18%
3
19%
31-45
2
12%
2
13%
46-60
4
24%
2
13%
61-75
4
24%
5
31%
76-90
Пропущено
14
17
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
1
7%
5
29%
29%
1-15
3
21%
1
6%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
2
14%
6
35%
46-60
2
14%
3
18%
61-75
3
21%
2
12%
76-90
Результаты последних матчей
Лугано
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Грасcхоппер - Лугано 1:1 Лугано - Янг Бойз 2:0 Млада-Болеслав - Лугано 0:1 Ивердон - Лугано 2:0
Цюрих - Лугано 1:1 Лугано - ХИК 3:0 Лугано - Винтертур 2:1 Сьон - Лугано 0:0 Лозанна - Лугано 1:2 Рапперсвиль-Йона - Лугано 1:3 Лугано - Санкт-Галлен 1:1 Бешикташ - Лугано 5:1 Лугано - Бешикташ 3:3 Брюль II - Лугано 1:7 Лугано - Партизан 2:2 Лугано - Люцерн 2:3 Партизан - Лугано 0:1 Лугано - Серветт 3:1 Фенербахче - Лугано 2:1 Базель - Лугано 1:2
Ивердон
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ивердон - Лозанна 0:3 Люцерн - Ивердон 2:3 Ивердон - Лугано 2:0 Сьон - Ивердон 1:1
Ивердон - Санкт-Галлен 1:0 Лозанна - Ивердон 3:1 СК Эммен - Ивердон 1:2 Ивердон - Грасcхоппер 2:1 Базель - Ивердон 2:0 Дардания Лозанна - Ивердон 0:3 Ивердон - Янг Бойз 2:2 Винтертур - Ивердон 0:0 Серветт - Ивердон 3:2 Ивердон - Цюрих 0:2 Сьон - Ивердон 4:1 Тун - Ивердон 0:1 Ивердон - САФП 2:1 Базель - Ивердон 0:0 Ивердон - Люцерн 3:1 Грасcхоппер - Ивердон 2:0
Результаты матчей
Лугано
Ивердон
Точный счет
2:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
2
4 раза 67%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
Точный счет
1:2
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:1
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
6 раз 50%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
4 раза 33%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Лугано
Ивердон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
42
24
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
84
75
57
111
111
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Серветт
|Кутеса Дерек
|9
|Цюрих
|Переа Хуан
|6 (1)
|Серветт
|Стеванович Мирослав
|5 (4)
|Базель
|Айети Альбиан
|5 (3)
|Базель
|Траоре Бени
|5 (3)
|Ивердон
|Сеспедес Борис
|6
|Цюрих
|Переа Хуан
|1 4
|Базель
|Авдуллаху Леон
|1 4
|Винтертур
|Granit Lekaj
|1 3
|Серветт
|Руй Стив
|1 3
Прогнозы на матч Лугано - Ивердон
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