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  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 13. Стадион: . Зрители: 2961
Лугано
2:0
Конец матча
Ивердон
0'
31' Желтая карточка
Тижани Мохамед
1:0
36' Гол
Штеффен Ренато
53' Желтая карточка
Маю Хишам
2:0
72' Гол
Алиседа Игнасио
74' Желтая карточка
Сотье Антони
90'+5

Ход матча

31'
 
Тижани Мохамед
36'
Штеффен Ренато
(Вляди Шкельчим)
1:0
53'
Маю Хишам
 
64'
Дзанотти Маттиа
Маю Хишам
 
64'
Думбия Усман
Гргич Анто
 
64'
 
Нтело Митчи
Родригес Мауро
72'
Алиседа Игнасио
2:0
74'
 
Сотье Антони
75'
Валенсуэла Мильтон
Маркеш Мартим
 
75'
Боттани Маттиа
Вляди Шкельчим
 
75'
 
Азеведо Рикардо
Тижани Мохамед
75'
 
Jesse Hautier
Гуннарссон Никлас
81'
Пржибылко Каспер
Алиседа Игнасио
 
85'
 
Какури Дион
Сотье Антони
85'
 
Силла Фоде
Сеспедес Борис

Статистика матча

  • 11 Удары по воротам 7
  • 8 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 16 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 598 Количество передач 374
  • 61 Владение мячом, % 39
1
Саипи
Амир
6
Пападопулос
Антониос
17
Май
Ларс-Лукас
22
Эль-Вафи
Айман
26
Маркеш
Мартим
8
Гргич
Анто
31
Алиседа
Игнасио
29
Махмуд
Хадж
11
Штеффен
Ренато
18
Маю
Хишам
9
Вляди
Шкельчим
40
Бернардони
Поль
23
Гуннарссон
Никлас
25
Маркеш
Криштиан
2
Тижани
Мохамед
32
Сотье
Антони
6
William
Le
Pogam
9
Аке
Марли
24
Jason
Gnakpa
10
Сеспедес
Борис
7
Родригес
Мауро
21
Комано
Уго
Лугано
4-3-2-1
Ивердон
5-4-1

История личных встреч

Лугано
Ивердон

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

11 матчей

63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

С
2:0
С
2:0
С
0:5
С
6:1
ЧЛ
2:1
ЧЛ
0:4
ЧЛ
1:0
ЧЛ
1:1
ЧЛ
2:1
ЧЛ
2:0
ЧЛ
1:1

Голы

Всего голов

13
12

Голов в среднем за матч

2.6
2

Среднее время на гол

34
45

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

1
0.4

Среднее время на гол

90
225

Всего голов

19
14

Голов в среднем за матч

1.73
1.27

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

52
70

Бомбардиры внутри турнира

Лугано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алиседа Игнасио 6 0.46
Штеффен Ренато 4 0.31
Пржибылко Каспер 3 0.23
Махмуд Хадж 2 0.15
Вляди Шкельчим 1 0.08
Маю Хишам 1 0.08
Бислими Уран 1 0.08
Гргич Анто 0 0
Бро-Гийяр Закари 0 0
Киминьяни Янис 0 0
Душ Сантуш Даниэл 0 0
Ивердон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сеспедес Борис 5 (2) 0.38
Комано Уго 3 0.23
Аке Марли 1 (1) 0.08
Сотье Антони 1 0.08
William Le Pogam 1 0.08
Оморуйи Кевин 1 0.08
Нтело Митчи 1 0.08
Родригес Мауро 0 0
Гонзалез Франко 0 0
Какури Дион 0 0
Силла Фоде 0 0

Карточки

Лугано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Май Ларс-Лукас 4 0
Гргич Анто 3 0
Думбия Усман 3 0
Киминьяни Янис 3 0
Бислими Уран 3 0
Хайдари Альбиан 3 0
Штеффен Ренато 2 0
Пападопулос Антониос 2 0
Дзанотти Маттиа 2 0
Боттани Маттиа 1 0
Мацек Роман 1 0
Бро-Гийяр Закари 1 0
Маю Хишам 1 0
Душ Сантуш Даниэл 1 0
Маркеш Мартим 1 0
Ивердон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сеспедес Борис 6 0
Тижани Мохамед 3 1
Сотье Антони 3 0
Jason Gnakpa 1 1
Каменович Димитрие 2 0
Маркеш Криштиан 2 0
Ленговски Матеуш 2 0
Силла Фоде 2 0
Гуннарссон Никлас 1 0
Бернардони Поль 1 0
William Le Pogam 1 0
Родригес Мауро 1 0
Аке Марли 1 0
Азеведо Рикардо 1 0
Комано Уго 1 0
Samba Kone 1 0
Какури Дион 1 0
Moussa Baradji 1 0

Результаты матчей

Лугано
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Ивердон
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

3
5
Лугано
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Ивердон
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
5

Упущенные победы

5
7
Лугано
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Ивердон
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

5
6

Упущенные победы

8
12

Голы по времени матча

Забито

13
9
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 9
1
8%
2
22%
1-15
1
8%
1
11%
16-30
4
31%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
31%
1
11%
61-75
3
23%
3
33%
76-90

Пропущено

8
11
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
13%
3
27%
1-15
2
25%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
13%
3
27%
46-60
2
25%
2
18%
61-75
2
25%
1
9%
76-90

Забито

6
7
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
1
17%
1
14%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
33%
2
29%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
1
17%
2
29%
76-90

Пропущено

6
8
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
2
25%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
1
17%
3
38%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
17%
1
13%
76-90

Забито

19
16
8 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
1 Не забивали 5
2
11%
3
19%
1-15
2
11%
1
6%
16-30
4
21%
3
19%
31-45
2
11%
2
13%
46-60
5
26%
2
13%
61-75
4
21%
5
31%
76-90

Пропущено

14
19
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
1
7%
5
26%
1-15
3
21%
1
5%
16-30
3
21%
1
5%
31-45
2
14%
6
32%
46-60
2
14%
4
21%
61-75
3
21%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

Лугано
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Грасcхоппер - Лугано 1:1 Лугано - Янг Бойз 2:0 Млада-Болеслав - Лугано 0:1 Ивердон - Лугано 2:0
Цюрих - Лугано 1:1 Лугано - ХИК 3:0 Лугано - Винтертур 2:1 Сьон - Лугано 0:0 Лозанна - Лугано 1:2 Рапперсвиль-Йона - Лугано 1:3 Лугано - Санкт-Галлен 1:1 Бешикташ - Лугано 5:1 Лугано - Бешикташ 3:3 Брюль II - Лугано 1:7 Лугано - Партизан 2:2 Лугано - Люцерн 2:3 Партизан - Лугано 0:1 Лугано - Серветт 3:1 Фенербахче - Лугано 2:1 Базель - Лугано 1:2
Ивердон
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ивердон - Лозанна 0:3 Люцерн - Ивердон 2:3 Ивердон - Лугано 2:0 Сьон - Ивердон 1:1
Ивердон - Санкт-Галлен 1:0 Лозанна - Ивердон 3:1 СК Эммен - Ивердон 1:2 Ивердон - Грасcхоппер 2:1 Базель - Ивердон 2:0 Дардания Лозанна - Ивердон 0:3 Ивердон - Янг Бойз 2:2 Винтертур - Ивердон 0:0 Серветт - Ивердон 3:2 Ивердон - Цюрих 0:2 Сьон - Ивердон 4:1 Тун - Ивердон 0:1 Ивердон - САФП 2:1 Базель - Ивердон 0:0 Ивердон - Люцерн 3:1 Грасcхоппер - Ивердон 2:0

Результаты матчей

Лугано
Ивердон

Точный счет

2:1
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
5 раз 71%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Точный счет

1:2
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:1
3 раза 23%
2:0
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
2:0
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
7 раз 54%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
0
5 раз 38%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Лугано
Ивердон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
1.5
Больше Меньше
3
3
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
3
2
4
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
8
5
8
5
1.5
5
8
1
12
2.5
1
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 13 7 4 2 20 - 13 25
2.
Цюрих
 13 7 4 2 21 - 14 25
3.
Серветт
 13 7 3 3 22 - 20 24
4.
Базель
 13 7 1 5 31 - 14 22
5.
Люцерн
 13 6 4 3 24 - 18 22
6.
Лозанна
 13 6 2 5 22 - 19 20
7.
Санкт-Галлен
 13 4 5 4 23 - 18 17
8.
Ивердон
 13 4 3 6 14 - 21 15
9.
Сьон
 13 3 5 5 14 - 16 14
10.
Янг Бойз
 13 3 4 6 16 - 22 13
11.
Грасcхоппер
 13 2 3 8 12 - 22 9
12.
Винтертур
 13 2 2 9 9 - 31 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 7 5 1 1 14 - 7 16
2.
Лозанна
 7 5 0 2 16 - 9 15
3.
Серветт
 6 4 1 1 12 - 11 13
4.
Люцерн
 7 4 1 2 12 - 7 13
5.
Базель
 6 4 0 2 11 - 5 12
6.
Санкт-Галлен
 7 3 3 1 15 - 8 12
7.
Цюрих
 7 3 3 1 10 - 7 12
8.
Ивердон
 6 3 1 2 7 - 8 10
9.
Сьон
 7 2 4 1 10 - 6 10
10.
Янг Бойз
 6 2 2 2 9 - 9 8
11.
Винтертур
 6 2 1 3 4 - 11 7
12.
Грасcхоппер
 6 1 3 2 9 - 11 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 6 4 1 1 11 - 7 13
2.
Серветт
 7 3 2 2 10 - 9 11
3.
Базель
 7 3 1 3 20 - 9 10
4.
Люцерн
 6 2 3 1 12 - 11 9
5.
Лугано
 6 2 3 1 6 - 6 9
6.
Санкт-Галлен
 6 1 2 3 8 - 10 5
7.
Лозанна
 6 1 2 3 6 - 10 5
8.
Янг Бойз
 7 1 2 4 7 - 13 5
9.
Ивердон
 7 1 2 4 7 - 13 5
10.
Сьон
 6 1 1 4 4 - 10 4
11.
Грасcхоппер
 7 1 0 6 3 - 11 3
12.
Винтертур
 7 0 1 6 5 - 20 1
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Топ бомбардиров
Серветт Кутеса Дерек 9
Лугано Алиседа Игнасио 6 (2)
Цюрих Переа Хуан 6 (1)
Серветт Стеванович Мирослав 5 (4)
Базель Айети Альбиан 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Ивердон Сеспедес Борис 6
Цюрих Переа Хуан 1 4
Базель Авдуллаху Леон 1 4
Люцерн Кнежевич Стефан 5
Ивердон Тижани Мохамед 1 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 36'
      Вляди Шкельчим сделал результативную передачу.
    • 36'
      Г О О О О Л - Штеффен Ренато бьет в цель!
    • 31'
      Тижани Мохамед получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Лугано 2:0 Ивердон онлайн

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