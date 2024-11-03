Тур: 12. Стадион: Луиджи Феррарис.
0'
17' Желтая карточкаДепаоли Фабио
18' Желтая карточкаОлзер Джакомо
23' Желтая карточкаДикманн Лоренцо
45' Желтая карточкаРиччо Алессандро
0:1
69' ГолБьярнасон Биркир
Ход матча
17'
18'
23'
45'
69'
0:1
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 9
-
5 Удары в створ 2
-
4 Угловые 7
-
1 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
51 Владение мячом, % 49
16
Борини
Фабио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Борини ФабиоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
28 Йепес ЖерарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Соттил Андреа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Маран Роландо
История личных встреч
Сампдория
Брешия
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
10 матчей
40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
13
4
Голов в среднем за матч
2.6
0.8
Среднее время на гол
34
112
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
18
9
Голов в среднем за матч
1.8
0.9
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
Среднее время на гол
50
100
Бомбардиры внутри турнира
Сампдория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кода Массимо
|4
|0.33
|Тутино Дженнаро
|3
|0.25
|Иоанну Николас
|2
|0.17
|Венути Лоренцо
|2
|0.17
|Мёленстен Мелле
|2
|0.17
|Касами Пайтим
|1
|0.08
|Акинсанмиро Эбенезер
|1
|0.08
|Депаоли Фабио
|0
|0
|Беллемо Алессандро
|0
|0
Брешия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Веррет Маттиас
|2
|0.17
|Адорни Давиде
|2
|0.17
|Боррелли Дженнаро
|2
|0.17
|Ante Matej Juric
|2
|0.17
|Мончини Габриэле
|2 (1)
|0.17
|Коррадо Никколо
|1
|0.08
|Бьярнасон Биркир
|1
|0.08
|Олзер Джакомо
|1
|0.08
|Бесаджо Микеле
|1
|0.08
|Riccardo Fogliata
|1
|0.08
|Бизоли Димитри
|0
|0
|Дикманн Лоренцо
|0
|0
|Галацци Николас
|0
|0
Карточки
Сампдория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иоанну Николас
|3
|1
|Риччо Алессандро
|4
|0
|Stipe Vulikic
|2
|1
|Венути Лоренцо
|3
|0
|Берешиньски Бартош
|2
|0
|Романьоли Симоне
|2
|0
|Беллемо Алессандро
|2
|0
|Депаоли Фабио
|2
|0
|Бенедетти Леонардо
|2
|0
|Кода Массимо
|1
|0
|Тутино Дженнаро
|1
|0
|Виейра Ронни
|1
|0
|Йепес Жерар
|1
|0
|Акинсанмиро Эбенезер
|1
|0
Брешия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дикманн Лоренцо
|5
|0
|Адорни Давиде
|4
|0
|Бизоли Димитри
|3
|0
|Веррет Маттиас
|3
|0
|Боррелли Дженнаро
|3
|0
|Ante Matej Juric
|3
|0
|Кистана Андреа
|2
|0
|Бесаджо Микеле
|2
|0
|Бьярнасон Биркир
|1
|0
|Пагера Фабрицио
|1
|0
|Папетти Андреа
|1
|0
|Олзер Джакомо
|1
|0
|Галацци Николас
|1
|0
|Zylyf Muca
|1
|0
Результаты матчей
Сампдория
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Брешия
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
2
Сампдория
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Брешия
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
6
Упущенные победы
9
9
Сампдория
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Брешия
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
5
7
Упущенные победы
10
11
Голы по времени матча
Забито
3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
3
75%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
8
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
0
0%
3
38%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
4
50%
76-90
Забито
12
11
3 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
1
8%
2
18%
1-15
2
17%
2
18%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
4
33%
1
9%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
3
27%
76-90
Пропущено
12
9
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
4
33%
1
11%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
1
11%
31-45
2
17%
2
22%
46-60
1
8%
2
22%
61-75
3
25%
3
33%
76-90
Забито
15
15
5 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
3 Не забивали 3
1
7%
3
20%
1-15
3
20%
2
13%
16-30
1
7%
3
20%
31-45
4
27%
4
27%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
3
20%
3
20%
76-90
Пропущено
15
17
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
4
27%
4
24%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
1
7%
1
6%
31-45
4
27%
3
18%
46-60
1
7%
2
12%
61-75
4
27%
7
41%
76-90
Результаты последних матчей
Сампдория
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Читтаделла - Сампдория 0:0 Сампдория - Мантуя 1:0 Чезена - Сампдория 3:5 Сампдория - Юве Стабия 1:2
Модена - Сампдория 1:3 Дженоа - Сампдория 1:1 Сампдория - Зюйдтироль 1:0 Козенца - Сампдория 2:1 Сампдория - Бари 0:0 Салернитана - Сампдория 3:2 Сампдория - Реджана 0:1 Фрозиноне - Сампдория 2:2 Сампдория - Комо 1:1 Эмполи - Сампдория 0:2 Карл Цейс - Сампдория 1:2 Магдебург - Сампдория 2:4 Динамо Берлин - Сампдория 1:0 Палермо - Сампдория 2:0 Катанзаро - Сампдория 1:3 Сампдория - Реджана 1:0
Брешия
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Брешия - Специя 1:1 Чезена - Брешия 2:0 Брешия - Сассуоло 2:5 Мантуя - Брешия 1:1
Брешия - Кремонезе 3:2 Монца - Брешия 3:1 Пиза - Брешия 2:1 Брешия - Фрозиноне 4:0 Дарфо-Боарио - Брешия 0:5 Зюйдтироль - Брешия 1:2 Реджана - Брешия 2:0 Брешия - Читтаделла 0:1 Брешия - Палермо 1:0 Брешия - Венеция 3:1 Брешия - Ренате 2:2 Брешия - Дженоа 2:0 Лумеццане - Брешия 1:1 Брешия - Перджолеттезе 3:0 Катанзаро - Брешия 4:2 Бари - Брешия 2:0
Результаты матчей
Сампдория
Брешия
Точный счет
1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:5
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
3:5
1 раз 17%
2:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:5
1 раз 9%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:5
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Сампдория
Брешия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
51
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
32
42
14
24
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
83
47
47
29
29
110
110
110
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|12
|7
|4
|1
|24 - 12
|25
|2.
|12
|7
|4
|1
|20 - 12
|25
|3.
|12
|6
|6
|0
|16 - 8
|24
|4.
|12
|5
|3
|4
|18 - 16
|18
|5.
|12
|5
|3
|4
|20 - 18
|18
|6.
|12
|4
|5
|3
|13 - 13
|17
|7.
|0:0
|12
|4
|4
|4
|16 - 14
|16
|8.
|12
|4
|4
|4
|12 - 10
|16
|9.
|0:0
|12
|4
|3
|5
|15 - 17
|15
|10.
|12
|3
|6
|3
|10 - 11
|15
|11.
|12
|2
|8
|2
|11 - 9
|14
|12.
|12
|2
|8
|2
|13 - 11
|14
|13.
|12
|4
|1
|7
|14 - 19
|13
|14.
|12
|3
|4
|5
|11 - 13
|13
|15.
|12
|3
|4
|5
|11 - 13
|13
|16.
|12
|3
|4
|5
|13 - 16
|13
|17.
|0:1
|12
|3
|4
|5
|11 - 15
|13
|18.
|12
|3
|4
|5
|7 - 15
|13
|19.
|12
|2
|5
|5
|16 - 19
|11
|20.
|12
|1
|6
|5
|7 - 17
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|10 - 4
|16
|2.
|7
|5
|1
|1
|16 - 10
|16
|3.
|6
|4
|2
|0
|11 - 5
|14
|4.
|1:0
|6
|4
|1
|1
|12 - 6
|13
|5.
|0:1
|5
|3
|2
|0
|6 - 3
|11
|6.
|0:0
|6
|3
|1
|2
|11 - 9
|10
|7.
|7
|2
|4
|1
|10 - 6
|10
|8.
|6
|2
|3
|1
|6 - 3
|9
|9.
|7
|2
|3
|2
|5 - 6
|9
|10.
|6
|2
|2
|2
|10 - 9
|8
|11.
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|12.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|3 - 3
|8
|13.
|6
|2
|2
|2
|8 - 9
|8
|14.
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|15.
|7
|1
|5
|1
|8 - 8
|8
|16.
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|17.
|6
|2
|1
|3
|9 - 11
|7
|18.
|5
|1
|2
|2
|3 - 3
|5
|19.
|5
|0
|4
|1
|2 - 3
|4
|20.
|6
|0
|4
|2
|3 - 7
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|6
|3
|3
|0
|12 - 6
|12
|2.
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|3.
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|4.
|6
|3
|1
|2
|12 - 9
|10
|5.
|7
|2
|4
|1
|6 - 6
|10
|6.
|7
|3
|0
|4
|5 - 12
|9
|7.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|13 - 11
|8
|8.
|6
|1
|5
|0
|6 - 4
|8
|9.
|5
|1
|3
|1
|5 - 3
|6
|10.
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|11.
|6
|2
|0
|4
|5 - 8
|6
|12.
|6
|1
|2
|3
|5 - 7
|5
|13.
|6
|1
|2
|3
|4 - 7
|5
|14.
|0:0
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|15.
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|16.
|5
|0
|4
|1
|1 - 3
|4
|17.
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|18.
|6
|0
|3
|3
|6 - 10
|3
|19.
|5
|0
|2
|3
|4 - 8
|2
|20.
|0:1
|7
|0
|2
|5
|5 - 12
|2
- — Повышение
- — Выход в 1/2 финала плей-офф
- — Выход в 1/4 финала плей-офф
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Чезена
|Cristian Shpendi
|7
|Специя
|Эспозито Франческо
|5
|Сассуоло
|Торстведт Кристиан
|5
|Юве Стабия
|Адоранте Андреа
|5
|Сампдория
|Кода Массимо
|4 (2)
|Юве Стабия
|Francesco Folino
|1 5
|Юве Стабия
|Marco Ruggero
|6
|Чезена
|Каргбо Аугустус
|1 4
|Салернитана
|Стоянович Петар
|5
|Салернитана
|Тельо Андрес
|5