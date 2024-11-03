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  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 12. Стадион: .
Сампдория
0:1
Конец матча
Брешия
0'
17' Желтая карточка
Депаоли Фабио
18' Желтая карточка
Олзер Джакомо
23' Желтая карточка
Дикманн Лоренцо
45' Желтая карточка
Риччо Алессандро
0:1
69' Гол
Бьярнасон Биркир
75' Вторая желтая карточка
Риччо Алессандро
90'+7

Ход матча

17'
Депаоли Фабио
 
18'
 
Олзер Джакомо
23'
 
Дикманн Лоренцо
45'
Риччо Алессандро
 
46'
 
Яллоу Александр
Дикманн Лоренцо
61'
Кода Массимо
Борини Фабио
 
61'
Иоанну Николас
Венути Лоренцо
 
67'
 
Бьярнасон Биркир
Олзер Джакомо
69'
0:1
Бьярнасон Биркир
(Ante Matej Juric)
72'
Бенедетти Леонардо
Акинсанмиро Эбенезер
 
72'
Педрола Эстанис
Касами Пайтим
 
75'
Риччо Алессандро
 
82'
 
Riccardo Fogliata
Бертаньоли Массимо
82'
 
Patrick Nuamah
Ante Matej Juric
90'
Секулов Никола
Депаоли Фабио
 
90'
 
Папетти Андреа
Боррелли Дженнаро

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 9
  • 6 Удары в створ 5
  • 7 Угловые 11
  • 1 Офсайды 3
  • 14 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 400 Количество передач 315
  • 56 Владение мячом, % 44
1
Висмара
Паоло
24
Берешиньски
Бартош
6
Романьоли
Симоне
5
Риччо
Алессандро
23
Депаоли
Фабио
15
Акинсанмиро
Эбенезер
17
Мёленстен
Мелле
14
Касами
Пайтим
18
Венути
Лоренцо
16
Борини
Фабио
10
Тутино
Дженнаро
1
Леццерини
Лука
24
Дикманн
Лоренцо
15
Кистана
Андреа
28
Адорни
Давиде
19
Коррадо
Никколо
26
Бертаньоли
Массимо
6
Веррет
Маттиас
39
Бесаджо
Микеле
27
Олзер
Джакомо
7
Ante
Matej
Juric
29
Боррелли
Дженнаро
Сампдория
3-5-2
Брешия
4-3-1-2

История личных встреч

Сампдория
Брешия

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

10 матчей

40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 1 победа

История матчей

СB
1:1
СB
3:1
ТМК
0:2
СA
1:1
СA
5:1
К
2:0
СB
2:0
СB
0:0
СA
3:3
СA
1:0

Голы

Всего голов

13
4

Голов в среднем за матч

2.6
0.8

Среднее время на гол

34
112

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

18
9

Голов в среднем за матч

1.8
0.9

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
2
Больше 20%
Меньше 80%
8

Среднее время на гол

50
100

Бомбардиры внутри турнира

Сампдория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кода Массимо 4 0.33
Тутино Дженнаро 3 0.25
Иоанну Николас 2 0.17
Венути Лоренцо 2 0.17
Мёленстен Мелле 2 0.17
Касами Пайтим 1 0.08
Акинсанмиро Эбенезер 1 0.08
Депаоли Фабио 0 0
Беллемо Алессандро 0 0
Брешия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Веррет Маттиас 2 0.17
Ante Matej Juric 2 0.17
Бьярнасон Биркир 2 0.17
Адорни Давиде 2 0.17
Боррелли Дженнаро 2 0.17
Мончини Габриэле 2 (1) 0.17
Коррадо Никколо 1 0.08
Олзер Джакомо 1 0.08
Бесаджо Микеле 1 0.08
Riccardo Fogliata 1 0.08
Бизоли Димитри 0 0
Дикманн Лоренцо 0 0
Галацци Николас 0 0

Карточки

Сампдория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Риччо Алессандро 4 1
Иоанну Николас 3 1
Stipe Vulikic 2 1
Венути Лоренцо 3 0
Берешиньски Бартош 2 0
Романьоли Симоне 2 0
Беллемо Алессандро 2 0
Депаоли Фабио 2 0
Бенедетти Леонардо 2 0
Кода Массимо 1 0
Тутино Дженнаро 1 0
Виейра Ронни 1 0
Йепес Жерар 1 0
Акинсанмиро Эбенезер 1 0
Брешия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дикманн Лоренцо 5 0
Адорни Давиде 4 0
Бизоли Димитри 3 0
Веррет Маттиас 3 0
Боррелли Дженнаро 3 0
Ante Matej Juric 3 0
Кистана Андреа 2 0
Бесаджо Микеле 2 0
Бьярнасон Биркир 1 0
Пагера Фабрицио 1 0
Папетти Андреа 1 0
Олзер Джакомо 1 0
Галацци Николас 1 0
Zylyf Muca 1 0

Результаты матчей

Сампдория
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Брешия
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
2
Сампдория
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Брешия
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
6

Упущенные победы

9
9
Сампдория
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Брешия
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

5
7

Упущенные победы

10
11

Голы по времени матча

Забито

3
5
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
0
0%
1
20%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
8
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
3
38%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
1
13%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
4
50%
76-90

Забито

12
11
3 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
1
8%
2
18%
1-15
2
17%
2
18%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
4
33%
1
9%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
3
27%
76-90

Пропущено

12
9
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
4
33%
1
11%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
1
11%
31-45
2
17%
2
22%
46-60
1
8%
2
22%
61-75
3
25%
3
33%
76-90

Забито

15
16
5 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
4 Не забивали 3
1
7%
3
19%
1-15
3
20%
2
13%
16-30
1
7%
3
19%
31-45
4
27%
4
25%
46-60
3
20%
1
6%
61-75
3
20%
3
19%
76-90

Пропущено

16
17
6 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
4
25%
4
24%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
1
6%
1
6%
31-45
4
25%
3
18%
46-60
2
13%
2
12%
61-75
4
25%
7
41%
76-90

Результаты последних матчей

Сампдория
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Читтаделла - Сампдория 0:0 Сампдория - Мантуя 1:0 Чезена - Сампдория 3:5 Сампдория - Юве Стабия 1:2
Модена - Сампдория 1:3 Дженоа - Сампдория 1:1 Сампдория - Зюйдтироль 1:0 Козенца - Сампдория 2:1 Сампдория - Бари 0:0 Салернитана - Сампдория 3:2 Сампдория - Реджана 0:1 Фрозиноне - Сампдория 2:2 Сампдория - Комо 1:1 Эмполи - Сампдория 0:2 Карл Цейс - Сампдория 1:2 Магдебург - Сампдория 2:4 Динамо Берлин - Сампдория 1:0 Палермо - Сампдория 2:0 Катанзаро - Сампдория 1:3 Сампдория - Реджана 1:0
Брешия
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Брешия - Специя 1:1 Чезена - Брешия 2:0 Брешия - Сассуоло 2:5 Мантуя - Брешия 1:1
Брешия - Кремонезе 3:2 Монца - Брешия 3:1 Пиза - Брешия 2:1 Брешия - Фрозиноне 4:0 Дарфо-Боарио - Брешия 0:5 Зюйдтироль - Брешия 1:2 Реджана - Брешия 2:0 Брешия - Читтаделла 0:1 Брешия - Палермо 1:0 Брешия - Венеция 3:1 Брешия - Ренате 2:2 Брешия - Дженоа 2:0 Лумеццане - Брешия 1:1 Брешия - Перджолеттезе 3:0 Катанзаро - Брешия 4:2 Бари - Брешия 2:0

Результаты матчей

Сампдория
Брешия

Точный счет

1:0
2 раза 33%
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:5
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
3:5
1 раз 17%
2:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:5
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Сампдория
Брешия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
5
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
4
2
1.5
1
5
2
4
2.5
1
5
3.5
1
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
9
3
4
8
1.5
4
8
2
10
2.5
2
10
1
11
3.5
1
11
1
11
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 12 7 4 1 24 - 12 25
2.
Пиза
 12 7 4 1 20 - 12 25
3.
Специя
 12 6 6 0 16 - 8 24
4.
Кремонезе
 12 5 3 4 18 - 16 18
5.
Чезена
 12 5 3 4 20 - 18 18
6.
Брешия
 12 5 2 5 16 - 17 17
7.
Юве Стабия
 12 4 5 3 13 - 13 17
8.
Палермо
 12 4 4 4 12 - 10 16
9.
Сампдория
 12 4 3 5 16 - 15 15
10.
Козенца
 12 3 6 3 10 - 11 15
11.
Катанзаро
 12 2 8 2 11 - 9 14
12.
Бари
 12 2 8 2 13 - 11 14
13.
Зюйдтироль
 12 4 1 7 14 - 19 13
14.
Реджана
 12 3 4 5 11 - 13 13
15.
Каррарезе
 12 3 4 5 11 - 13 13
16.
Салернитана
 12 3 4 5 13 - 16 13
17.
Мантуя
 12 3 4 5 11 - 15 13
18.
Читтаделла
 12 3 4 5 7 - 15 13
19.
Модена
 12 2 5 5 16 - 19 11
20.
Фрозиноне
 12 1 6 5 7 - 17 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Специя
 6 5 1 0 10 - 4 16
2.
Чезена
 7 5 1 1 16 - 10 16
3.
Пиза
 6 4 2 0 11 - 5 14
4.
Сассуоло
 6 4 1 1 12 - 6 13
5.
Мантуя
 5 3 2 0 6 - 3 11
6.
Брешия
 6 3 1 2 11 - 9 10
7.
Катанзаро
 7 2 4 1 10 - 6 10
8.
Каррарезе
 6 2 3 1 6 - 3 9
9.
Козенца
 7 2 3 2 5 - 6 9
10.
Модена
 6 2 2 2 10 - 9 8
11.
Реджана
 6 2 2 2 7 - 6 8
12.
Салернитана
 6 2 2 2 8 - 9 8
13.
Кремонезе
 6 2 2 2 6 - 7 8
14.
Бари
 7 1 5 1 8 - 8 8
15.
Юве Стабия
 5 2 1 2 7 - 7 7
16.
Сампдория
 6 2 1 3 3 - 4 7
17.
Зюйдтироль
 6 2 1 3 9 - 11 7
18.
Палермо
 5 1 2 2 3 - 3 5
19.
Читтаделла
 5 0 4 1 2 - 3 4
20.
Фрозиноне
 6 0 4 2 3 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 6 3 3 0 12 - 6 12
2.
Пиза
 6 3 2 1 9 - 7 11
3.
Палермо
 7 3 2 2 9 - 7 11
4.
Кремонезе
 6 3 1 2 12 - 9 10
5.
Юве Стабия
 7 2 4 1 6 - 6 10
6.
Читтаделла
 7 3 0 4 5 - 12 9
7.
Сампдория
 6 2 2 2 13 - 11 8
8.
Специя
 6 1 5 0 6 - 4 8
9.
Брешия
 6 2 1 3 5 - 8 7
10.
Бари
 5 1 3 1 5 - 3 6
11.
Козенца
 5 1 3 1 5 - 5 6
12.
Зюйдтироль
 6 2 0 4 5 - 8 6
13.
Салернитана
 6 1 2 3 5 - 7 5
14.
Реджана
 6 1 2 3 4 - 7 5
15.
Фрозиноне
 6 1 2 3 4 - 10 5
16.
Катанзаро
 5 0 4 1 1 - 3 4
17.
Каррарезе
 6 1 1 4 5 - 10 4
18.
Модена
 6 0 3 3 6 - 10 3
19.
Чезена
 5 0 2 3 4 - 8 2
20.
Мантуя
 7 0 2 5 5 - 12 2
  • — Повышение
  • — Выход в 1/2 финала плей-офф
  • — Выход в 1/4 финала плей-офф
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Чезена Cristian Shpendi 7
Специя Эспозито Франческо 5
Сассуоло Торстведт Кристиан 5
Юве Стабия Адоранте Андреа 5
Сампдория Кода Массимо 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Юве Стабия Francesco Folino 1 5
Юве Стабия Marco Ruggero 6
Чезена Каргбо Аугустус 1 4
Сампдория Риччо Алессандро 1 4
Салернитана Стоянович Петар 5
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