Тур: 12. Стадион: Луиджи Феррарис.
0'
17' Желтая карточкаДепаоли Фабио
18' Желтая карточкаОлзер Джакомо
23' Желтая карточкаДикманн Лоренцо
45' Желтая карточкаРиччо Алессандро
0:1
69' ГолБьярнасон Биркир
75' Вторая желтая карточкаРиччо Алессандро
90'+7
Ход матча
17'
18'
23'
45'
69'
75'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 9
-
6 Удары в створ 5
-
7 Угловые 11
-
1 Офсайды 3
-
14 Нарушения правил 11
-
3 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
400 Количество передач 315
-
56 Владение мячом, % 44
16
Борини
Фабио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Борини ФабиоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
28 Йепес ЖерарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Соттил Андреа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Маран Роландо
История личных встреч
Сампдория
Брешия
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
10 матчей
40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
13
4
Голов в среднем за матч
2.6
0.8
Среднее время на гол
34
112
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
18
9
Голов в среднем за матч
1.8
0.9
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
Среднее время на гол
50
100
Бомбардиры внутри турнира
Сампдория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кода Массимо
|4
|0.33
|Тутино Дженнаро
|3
|0.25
|Иоанну Николас
|2
|0.17
|Венути Лоренцо
|2
|0.17
|Мёленстен Мелле
|2
|0.17
|Касами Пайтим
|1
|0.08
|Акинсанмиро Эбенезер
|1
|0.08
|Депаоли Фабио
|0
|0
|Беллемо Алессандро
|0
|0
Брешия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Веррет Маттиас
|2
|0.17
|Ante Matej Juric
|2
|0.17
|Бьярнасон Биркир
|2
|0.17
|Адорни Давиде
|2
|0.17
|Боррелли Дженнаро
|2
|0.17
|Мончини Габриэле
|2 (1)
|0.17
|Коррадо Никколо
|1
|0.08
|Олзер Джакомо
|1
|0.08
|Бесаджо Микеле
|1
|0.08
|Riccardo Fogliata
|1
|0.08
|Бизоли Димитри
|0
|0
|Дикманн Лоренцо
|0
|0
|Галацци Николас
|0
|0
Карточки
Сампдория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Риччо Алессандро
|4
|1
|Иоанну Николас
|3
|1
|Stipe Vulikic
|2
|1
|Венути Лоренцо
|3
|0
|Берешиньски Бартош
|2
|0
|Романьоли Симоне
|2
|0
|Беллемо Алессандро
|2
|0
|Депаоли Фабио
|2
|0
|Бенедетти Леонардо
|2
|0
|Кода Массимо
|1
|0
|Тутино Дженнаро
|1
|0
|Виейра Ронни
|1
|0
|Йепес Жерар
|1
|0
|Акинсанмиро Эбенезер
|1
|0
Брешия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дикманн Лоренцо
|5
|0
|Адорни Давиде
|4
|0
|Бизоли Димитри
|3
|0
|Веррет Маттиас
|3
|0
|Боррелли Дженнаро
|3
|0
|Ante Matej Juric
|3
|0
|Кистана Андреа
|2
|0
|Бесаджо Микеле
|2
|0
|Бьярнасон Биркир
|1
|0
|Пагера Фабрицио
|1
|0
|Папетти Андреа
|1
|0
|Олзер Джакомо
|1
|0
|Галацци Николас
|1
|0
|Zylyf Muca
|1
|0
Результаты матчей
Сампдория
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Брешия
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
2
Сампдория
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Брешия
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
6
Упущенные победы
9
9
Сампдория
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Брешия
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
5
7
Упущенные победы
10
11
Голы по времени матча
Забито
3
5
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
0
0%
1
20%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
8
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
3
38%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
1
13%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
4
50%
76-90
Забито
12
11
3 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
1
8%
2
18%
1-15
2
17%
2
18%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
4
33%
1
9%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
3
27%
76-90
Пропущено
12
9
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
4
33%
1
11%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
1
11%
31-45
2
17%
2
22%
46-60
1
8%
2
22%
61-75
3
25%
3
33%
76-90
Забито
15
16
5 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
4 Не забивали 3
1
7%
3
19%
1-15
3
20%
2
13%
16-30
1
7%
3
19%
31-45
4
27%
4
25%
46-60
3
20%
1
6%
61-75
3
20%
3
19%
76-90
Пропущено
16
17
6 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
4
25%
4
24%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
1
6%
1
6%
31-45
4
25%
3
18%
46-60
2
13%
2
12%
61-75
4
25%
7
41%
76-90
Результаты последних матчей
Сампдория
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Читтаделла - Сампдория 0:0 Сампдория - Мантуя 1:0 Чезена - Сампдория 3:5 Сампдория - Юве Стабия 1:2
Модена - Сампдория 1:3 Дженоа - Сампдория 1:1 Сампдория - Зюйдтироль 1:0 Козенца - Сампдория 2:1 Сампдория - Бари 0:0 Салернитана - Сампдория 3:2 Сампдория - Реджана 0:1 Фрозиноне - Сампдория 2:2 Сампдория - Комо 1:1 Эмполи - Сампдория 0:2 Карл Цейс - Сампдория 1:2 Магдебург - Сампдория 2:4 Динамо Берлин - Сампдория 1:0 Палермо - Сампдория 2:0 Катанзаро - Сампдория 1:3 Сампдория - Реджана 1:0
Брешия
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Брешия - Специя 1:1 Чезена - Брешия 2:0 Брешия - Сассуоло 2:5 Мантуя - Брешия 1:1
Брешия - Кремонезе 3:2 Монца - Брешия 3:1 Пиза - Брешия 2:1 Брешия - Фрозиноне 4:0 Дарфо-Боарио - Брешия 0:5 Зюйдтироль - Брешия 1:2 Реджана - Брешия 2:0 Брешия - Читтаделла 0:1 Брешия - Палермо 1:0 Брешия - Венеция 3:1 Брешия - Ренате 2:2 Брешия - Дженоа 2:0 Лумеццане - Брешия 1:1 Брешия - Перджолеттезе 3:0 Катанзаро - Брешия 4:2 Бари - Брешия 2:0
Результаты матчей
Сампдория
Брешия
Точный счет
1:0
2 раза 33%
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:5
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
3:5
1 раз 17%
2:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:5
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Сампдория
Брешия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
51
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
42
15
24
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
93
48
48
210
210
111
111
111
- — Повышение
- — Выход в 1/2 финала плей-офф
- — Выход в 1/4 финала плей-офф
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Чезена
|Cristian Shpendi
|7
|Специя
|Эспозито Франческо
|5
|Сассуоло
|Торстведт Кристиан
|5
|Юве Стабия
|Адоранте Андреа
|5
|Сампдория
|Кода Массимо
|4 (2)
|Юве Стабия
|Francesco Folino
|1 5
|Юве Стабия
|Marco Ruggero
|6
|Чезена
|Каргбо Аугустус
|1 4
|Сампдория
|Риччо Алессандро
|1 4
|Салернитана
|Стоянович Петар
|5