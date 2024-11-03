  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 12. Стадион: .
Сассуоло
0:0
Второй тайм: 54'
Мантуя
0'
16' Желтая карточка
Солини Маттео
23' Желтая карточка
Лорьенте Арман

Ход матча

16'
 
Солини Маттео
23'
Лорьенте Арман
 
46'
 
Erik Panizzi
Солини Маттео

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 40 Владение мячом, % 60
Лучшие коэффициенты
Сассуоло
Ничья
Мантуя
4.20
4.40
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6.30
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Все Коэффициенты
12
Саталино
Джакомо
23
Тольян
Йереми
26
Одентал
Кас
19
Романья
Филиппо
15
Пьераньоло
Эдоардо
11
Болока
Даниэль
14
Обьянг
Педро
10
Берарди
Доменико
42
Торстведт
Кристиан
45
Лорьенте
Арман
91
Flavio
Russo
1
Феста
Марко
27
Tommaso
Maggioni
13
Бриньяни
Фабрицио
5
Редольфи
Алекс
4
Солини
Маттео
28
Мурони
Маттия
8
Буррай
Сальваторе
14
Francesco
Galuppini
70
Араму
Маттиа
11
Antonio
Fiori
19
Манкузо
Леонардо
Сассуоло
4-2-3-1
Мантуя
4-2-3-1

История личных встреч

Сассуоло
Мантуя

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

5 матчей

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

ТМС
4:0
СB
2:1
СB
1:1
СB
1:1
СB
1:2

Голы

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

1.8
1

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

50
90

Бомбардиры внутри турнира

Сассуоло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Торстведт Кристиан 5 (1) 0.42
Пьерини Николас 4 0.33
Лорьенте Арман 4 (2) 0.33
Мулаттьери Самуэле 3 0.25
Вольпато Кристиан 2 0.17
Болока Даниэль 1 0.08
Антист Жанис 1 0.08
Ианнони Эдоардо 1 0.08
Flavio Russo 1 0.08
Моро Лука 1 (1) 0.08
Берарди Доменико 0 0
Тольян Йереми 0 0
Одентал Кас 0 0
Липани Лука 0 0
Мантуя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брагантини Давиде 2 0.17
Манкузо Леонардо 2 (1) 0.17
Francesco Ruocco 1 0.08
Antonio Fiori 1 0.08
Francesco Galuppini 1 0.08
Солини Маттео 1 0.08
Редольфи Алекс 1 0.08
Alessandro Debenedetti 1 0.08
Буррай Сальваторе 0 0
Бриньяни Фабрицио 0 0
Тримболи Симоне 0 0
Визер Давид 0 0

Карточки

Сассуоло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вольпато Кристиан 3 1
Лорьенте Арман 3 0
Романья Филиппо 2 0
Пас Йеферсон 2 0
Болока Даниэль 2 0
Одентал Кас 2 0
Антист Жанис 2 0
Ианнони Эдоардо 2 0
Ловато Маттео 0 1
Обьянг Педро 1 0
Берарди Доменико 1 0
Пьерини Николас 1 0
Мулаттьери Самуэле 1 0
Торстведт Кристиан 1 0
Дойг Джош 1 0
Липани Лука 1 0
Мантуя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Буррай Сальваторе 4 0
Тримболи Симоне 2 1
Солини Маттео 3 0
Редольфи Алекс 3 0
Francesco Galuppini 2 0
Араму Маттиа 2 0
Поссанцини Давиде 1 0
Манкузо Леонардо 1 0
Бриньяни Фабрицио 1 0
Менса Дэвис 1 0
Federico Artioli 1 0
Cristiano Bani 1 0

Результаты матчей

Сассуоло
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Мантуя
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
4
Сассуоло
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Мантуя
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

12
6
Сассуоло
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Мантуя
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
64% (7)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

13
10

Голы по времени матча

Забито

11
4
4 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
1
9%
1
25%
46-60
5
45%
2
50%
61-75
1
9%
1
25%
76-90

Пропущено

6
12
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
0
0%
2
17%
1-15
2
33%
1
8%
16-30
2
33%
2
17%
31-45
1
17%
1
8%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
1
17%
2
17%
76-90

Забито

12
6
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 3
5 Не забивали 7
1
8%
1
17%
1-15
1
8%
1
17%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
4
33%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
33%
3
50%
76-90

Пропущено

6
3
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
33%
1
33%
76-90

Забито

23
10
8 В 1-м тайме 2
15 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 4
1 Не забивали 4
2
9%
1
10%
1-15
1
4%
1
10%
16-30
5
22%
0
0%
31-45
5
22%
2
20%
46-60
5
22%
2
20%
61-75
5
22%
4
40%
76-90

Пропущено

12
15
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
0
0%
2
13%
1-15
3
25%
1
7%
16-30
3
25%
2
13%
31-45
3
25%
2
13%
46-60
0
0%
5
33%
61-75
3
25%
3
20%
76-90

Результаты последних матчей

Сассуоло
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Юве Стабия - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Модена 2:0 Брешия - Сассуоло 2:5 Сассуоло - Читтаделла 6:1
Сассуоло - Специя 0:0 Лечче - Сассуоло 0:2 Козенца - Сассуоло 0:1 Каррарезе - Сассуоло 0:2 Сассуоло - Кремонезе 1:4 Бари - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Чезена 2:1 Катанзаро - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Читтаделла 2:1 Монца - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Падова 1:0 Сассуоло - Сассуоло (до 19 лет) 3:1 Сассуоло - Тренто 3:1 Сассуоло - Реал Виченца 4:0 Сассуоло - СПАЛ 2:0 Лацио - Сассуоло 1:1
Мантуя
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Мантуя - Палермо 0:0 Сампдория - Мантуя 1:0 Каррарезе - Мантуя 1:1 Мантуя - Брешия 1:1
Чезена - Мантуя 4:2 Мантуя - Читтаделла 1:0 Бари - Мантуя 2:0 Мантуя - Салернитана 1:0 Юве Стабия - Мантуя 1:0 Мантуя - Козенца 3:2 Реджана - Мантуя 2:2 Лечче - Мантуя 2:1 Торрес - Мантуя 1:2 Дженоа - Мантуя 3:2 Наполи - Мантуя 3:0 Юве Стабия - Мантуя 1:4 Мантуя - Чезена 1:2 Мантуя - Леньяго Салус 1:1 Лумеццане - Мантуя 4:3 Мантуя - Виченца Виртус 1:2

Результаты матчей

Сассуоло
Мантуя

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
6:1
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
6
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:5
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
5
1 раз 17%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:5
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%
1:0
4 раза 36%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
1 раз 9%
5
1 раз 9%
6
1 раз 9%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Сассуоло
Мантуя

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
3
2
1.5
1
4
1
4
2.5
1
4
1
4
3.5
1
4
4.5
1
4
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
1.5
Больше Меньше
2
4
1
5
2.5
1
5
3.5
1
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
7
4
6
5
1.5
3
8
2
9
2.5
1
10
2
9
3.5
2
9
4.5
1
10
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пиза
 12 7 4 1 20 - 12 25
2.
Специя
 12 6 6 0 16 - 8 24
3.
Сассуоло
 0:0 12 6 5 1 23 - 12 23
4.
Кремонезе
 12 5 3 4 18 - 16 18
5.
Чезена
 12 5 3 4 20 - 18 18
6.
Юве Стабия
 12 4 5 3 13 - 13 17
7.
Сампдория
 0:0 12 4 4 4 16 - 14 16
8.
Палермо
 12 4 4 4 12 - 10 16
9.
Брешия
 0:0 12 4 3 5 15 - 17 15
10.
Козенца
 12 3 6 3 10 - 11 15
11.
Мантуя
 0:0 12 3 5 4 11 - 14 14
12.
Бари
 12 2 8 2 13 - 11 14
13.
Катанзаро
 12 2 8 2 11 - 9 14
14.
Зюйдтироль
 12 4 1 7 14 - 19 13
15.
Реджана
 12 3 4 5 11 - 13 13
16.
Каррарезе
 12 3 4 5 11 - 13 13
17.
Салернитана
 12 3 4 5 13 - 16 13
18.
Читтаделла
 12 3 4 5 7 - 15 13
19.
Модена
 12 2 5 5 16 - 19 11
20.
Фрозиноне
 12 1 6 5 7 - 17 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Специя
 6 5 1 0 10 - 4 16
2.
Чезена
 7 5 1 1 16 - 10 16
3.
Пиза
 6 4 2 0 11 - 5 14
4.
Мантуя
 0:0 5 3 2 0 6 - 3 11
5.
Сассуоло
 0:0 6 3 2 1 11 - 6 11
6.
Брешия
 0:0 6 3 1 2 11 - 9 10
7.
Катанзаро
 7 2 4 1 10 - 6 10
8.
Каррарезе
 6 2 3 1 6 - 3 9
9.
Козенца
 7 2 3 2 5 - 6 9
10.
Реджана
 6 2 2 2 7 - 6 8
11.
Модена
 6 2 2 2 10 - 9 8
12.
Сампдория
 0:0 6 2 2 2 3 - 3 8
13.
Кремонезе
 6 2 2 2 6 - 7 8
14.
Салернитана
 6 2 2 2 8 - 9 8
15.
Бари
 7 1 5 1 8 - 8 8
16.
Юве Стабия
 5 2 1 2 7 - 7 7
17.
Зюйдтироль
 6 2 1 3 9 - 11 7
18.
Палермо
 5 1 2 2 3 - 3 5
19.
Читтаделла
 5 0 4 1 2 - 3 4
20.
Фрозиноне
 6 0 4 2 3 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 0:0 6 3 3 0 12 - 6 12
2.
Пиза
 6 3 2 1 9 - 7 11
3.
Палермо
 7 3 2 2 9 - 7 11
4.
Кремонезе
 6 3 1 2 12 - 9 10
5.
Юве Стабия
 7 2 4 1 6 - 6 10
6.
Читтаделла
 7 3 0 4 5 - 12 9
7.
Сампдория
 0:0 6 2 2 2 13 - 11 8
8.
Специя
 6 1 5 0 6 - 4 8
9.
Бари
 5 1 3 1 5 - 3 6
10.
Козенца
 5 1 3 1 5 - 5 6
11.
Зюйдтироль
 6 2 0 4 5 - 8 6
12.
Салернитана
 6 1 2 3 5 - 7 5
13.
Реджана
 6 1 2 3 4 - 7 5
14.
Брешия
 0:0 6 1 2 3 4 - 8 5
15.
Фрозиноне
 6 1 2 3 4 - 10 5
16.
Катанзаро
 5 0 4 1 1 - 3 4
17.
Каррарезе
 6 1 1 4 5 - 10 4
18.
Модена
 6 0 3 3 6 - 10 3
19.
Мантуя
 0:0 7 0 3 4 5 - 11 3
20.
Чезена
 5 0 2 3 4 - 8 2
  • — Повышение
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  • — Выход в 1/4 финала плей-офф
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Чезена Cristian Shpendi 7
Специя Эспозито Франческо 5
Сассуоло Торстведт Кристиан 5
Юве Стабия Адоранте Андреа 5
Сампдория Кода Массимо 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Юве Стабия Francesco Folino 1 5
Юве Стабия Marco Ruggero 6
Чезена Каргбо Аугустус 1 4
Салернитана Стоянович Петар 5
Салернитана Тельо Андрес 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Солини Маттео уходит с поля. Erik Panizzi выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 23'
    Лорьенте Арман получил желтую карточку от судьи
  • 16'
    Солини Маттео получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сассуоло
Ничья
Мантуя
4.20
4.40
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6.30
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Сассуоло
Мантуя
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