Тур: 12. Стадион: Читта-дель-Триколоре.
0'
16' Желтая карточкаСолини Маттео
23' Желтая карточкаЛорьенте Арман
58' Желтая карточкаМурони Маттия
1:0
63' ПенальтиБерарди Доменико
90'+5
Ход матча
16'
23'
58'
63'
1:0
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 4
-
5 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
378 Количество передач 581
-
39 Владение мячом, % 61
26
Одентал
Кас
14
Обьянг
Педро
91
Flavio
Russo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Одентал КасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Обьянг ПедроПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
91 Flavio RussoНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Пас ЙеферсонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
35 Липани ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Антист ЖанисПолузащитник
-
24 Моро ЛукаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гроссо Фабио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Араму МаттиаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
23 Erik PanizziЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Визер ДавидПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Davide Possanzini
История личных встреч
Сассуоло
Мантуя
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
5 матчей
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Второй тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
1.8
1
Тотал матчей
2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
50
90
Бомбардиры внутри турнира
Сассуоло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Торстведт Кристиан
|5 (1)
|0.42
|Пьерини Николас
|4
|0.33
|Лорьенте Арман
|4 (2)
|0.33
|Мулаттьери Самуэле
|3
|0.25
|Вольпато Кристиан
|2
|0.17
|Берарди Доменико
|1 (1)
|0.08
|Болока Даниэль
|1
|0.08
|Антист Жанис
|1
|0.08
|Ианнони Эдоардо
|1
|0.08
|Flavio Russo
|1
|0.08
|Моро Лука
|1 (1)
|0.08
|Тольян Йереми
|0
|0
|Одентал Кас
|0
|0
|Липани Лука
|0
|0
Мантуя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брагантини Давиде
|2
|0.17
|Манкузо Леонардо
|2 (1)
|0.17
|Francesco Ruocco
|1
|0.08
|Antonio Fiori
|1
|0.08
|Francesco Galuppini
|1
|0.08
|Солини Маттео
|1
|0.08
|Редольфи Алекс
|1
|0.08
|Alessandro Debenedetti
|1
|0.08
|Буррай Сальваторе
|0
|0
|Бриньяни Фабрицио
|0
|0
|Тримболи Симоне
|0
|0
|Визер Давид
|0
|0
Карточки
Сассуоло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вольпато Кристиан
|3
|1
|Лорьенте Арман
|3
|0
|Романья Филиппо
|2
|0
|Пас Йеферсон
|2
|0
|Болока Даниэль
|2
|0
|Одентал Кас
|2
|0
|Антист Жанис
|2
|0
|Ианнони Эдоардо
|2
|0
|Ловато Маттео
|0
|1
|Обьянг Педро
|1
|0
|Берарди Доменико
|1
|0
|Пьерини Николас
|1
|0
|Мулаттьери Самуэле
|1
|0
|Торстведт Кристиан
|1
|0
|Дойг Джош
|1
|0
|Липани Лука
|1
|0
Мантуя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Буррай Сальваторе
|4
|0
|Тримболи Симоне
|2
|1
|Солини Маттео
|3
|0
|Редольфи Алекс
|3
|0
|Francesco Galuppini
|2
|0
|Араму Маттиа
|2
|0
|Поссанцини Давиде
|1
|0
|Манкузо Леонардо
|1
|0
|Мурони Маттия
|1
|0
|Бриньяни Фабрицио
|1
|0
|Менса Дэвис
|1
|0
|Federico Artioli
|1
|0
|Cristiano Bani
|1
|0
Результаты матчей
Сассуоло
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Мантуя
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
4
Сассуоло
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Мантуя
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
12
6
Сассуоло
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Мантуя
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (8)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
13
10
Голы по времени матча
Забито
12
4
4 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
1
8%
1
25%
46-60
6
50%
2
50%
61-75
1
8%
1
25%
76-90
Пропущено
6
13
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 7
0
0%
2
15%
1-15
2
33%
1
8%
16-30
2
33%
2
15%
31-45
1
17%
1
8%
46-60
0
0%
5
38%
61-75
1
17%
2
15%
76-90
Забито
12
6
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 3
6 Не забивали 8
1
8%
1
17%
1-15
1
8%
1
17%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
4
33%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
33%
3
50%
76-90
Пропущено
6
3
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
33%
1
33%
76-90
Забито
24
10
8 В 1-м тайме 2
16 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 4
1 Не забивали 5
2
8%
1
10%
1-15
1
4%
1
10%
16-30
5
21%
0
0%
31-45
5
21%
2
20%
46-60
6
25%
2
20%
61-75
5
21%
4
40%
76-90
Пропущено
12
16
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
0
0%
2
13%
1-15
3
25%
1
6%
16-30
3
25%
2
13%
31-45
3
25%
2
13%
46-60
0
0%
6
38%
61-75
3
25%
3
19%
76-90
Результаты последних матчей
Сассуоло
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Юве Стабия - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Модена 2:0 Брешия - Сассуоло 2:5 Сассуоло - Читтаделла 6:1
Сассуоло - Специя 0:0 Лечче - Сассуоло 0:2 Козенца - Сассуоло 0:1 Каррарезе - Сассуоло 0:2 Сассуоло - Кремонезе 1:4 Бари - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Чезена 2:1 Катанзаро - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Читтаделла 2:1 Монца - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Падова 1:0 Сассуоло - Сассуоло (до 19 лет) 3:1 Сассуоло - Тренто 3:1 Сассуоло - Реал Виченца 4:0 Сассуоло - СПАЛ 2:0 Лацио - Сассуоло 1:1
Мантуя
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Мантуя - Палермо 0:0 Сампдория - Мантуя 1:0 Каррарезе - Мантуя 1:1 Мантуя - Брешия 1:1
Чезена - Мантуя 4:2 Мантуя - Читтаделла 1:0 Бари - Мантуя 2:0 Мантуя - Салернитана 1:0 Юве Стабия - Мантуя 1:0 Мантуя - Козенца 3:2 Реджана - Мантуя 2:2 Лечче - Мантуя 2:1 Торрес - Мантуя 1:2 Дженоа - Мантуя 3:2 Наполи - Мантуя 3:0 Юве Стабия - Мантуя 1:4 Мантуя - Чезена 1:2 Мантуя - Леньяго Салус 1:1 Лумеццане - Мантуя 4:3 Мантуя - Виченца Виртус 1:2
Результаты матчей
Сассуоло
Мантуя
Точный счет
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%
1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
6
1 раз 17%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:5
1 раз 17%
1:0
3 раза 43%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
5
1 раз 17%
0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
Точный счет
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
1:0
5 раз 42%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Сассуоло
Мантуя
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
41
33
14
15
14
15
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
25
15
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
75
66
39
210
111
210
210
111
- — Повышение
- — Выход в 1/2 финала плей-офф
- — Выход в 1/4 финала плей-офф
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Чезена
|Cristian Shpendi
|7
|Специя
|Эспозито Франческо
|5
|Сассуоло
|Торстведт Кристиан
|5
|Юве Стабия
|Адоранте Андреа
|5
|Сампдория
|Кода Массимо
|4 (2)
|Юве Стабия
|Francesco Folino
|1 5
|Юве Стабия
|Marco Ruggero
|6
|Чезена
|Каргбо Аугустус
|1 4
|Сампдория
|Риччо Алессандро
|1 4
|Салернитана
|Стоянович Петар
|5