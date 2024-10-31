  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Джонс Роберт
Манчестер Юнайтед
 
Позже
Челси
Прогнозы 49
Манчестер Юнайтед 30.6% (15)
X 28.6% (14)
Челси 40.8% (20)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Манчестер Юнайтед
Ничья
Челси
2.65
Реклама, betcity.ru
3.85
Реклама, bettery.ru
3.80
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Манчестер Юнайтед
Челси

История личных встреч

Манчестер Юнайтед
Челси

23 матча

69.6%
30.4%
7.105427357601E-15%
16 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

78.3%
43.5%
18 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

43.5%
39.1%
17.4%
10 побед 9 ничьих 0 побед

23 матча

30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 16 побед

Первый тайм

39.1%
60.9%
0 побед 9 ничьих 9 побед

Второй тайм

52.2%
47.8%
0 побед 12 ничьих 15 побед

46 матчей

34.8%
30.4%
34.8%
16 побед 14 ничьих 16 побед

Первый тайм

39.1%
41.3%
19.6%
18 побед 19 ничьих 9 побед

Второй тайм

21.7%
45.7%
32.6%
10 побед 21 ничья 15 побед

История матчей

ПЛ
4:3
ПЛ
2:1
ПЛ
4:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
К
1:3
ПЛ
0:2
КЛ
1:2
ПЛ
4:0
ПЛ
1:1
К
0:2
ПЛ
2:2
К
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
К
1:0
ПЛ
4:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
К
1:0
К
2:2
КЛ
5:4
ПЛ
2:3
ПЛ
3:3
ПЛ
3:1
ПЛ
2:1
ЛЧ
2:1
ЛЧ
0:1
ПЛ
2:1
С
1:3
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
С
2:2
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
ЛЧ
1:1
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

34
32

Голов в среднем за матч

1.62
1.28

Среднее время на гол

55
70

Всего голов

39
20

Голов в среднем за матч

1.56
0.95

Среднее время на гол

57
94

Всего голов

73
52

Голов в среднем за матч

1.59
1.13

Тотал матчей

2.5
42
Больше 91%
Меньше 9%
4
34
Больше 74%
Меньше 26%
12
23
Больше 50%
Меньше 50%
23
14
Больше 30%
Меньше 70%
32
5
Больше 11%
Меньше 89%
41
3
Больше 7%
Меньше 93%
43
2
Больше 4%
Меньше 96%
44
1
Больше 2%
Меньше 98%
45
1
Больше 2%
Меньше 98%
45

Среднее время на гол

56
79

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарначо Алехандро 2 0.22
Рэшфорд Маркус 1 0.11
Зиркзее Джошуа 1 0.11
Диалло Амад 1 0.11
Каземиро Карлос 1 0.11
Де Лигт Маттейс 1 0.11
Хёйлунн Расмус 1 0.11
Фернандеш Бруну 0 0
Далот Диогу 0 0
Мазрауи Нуссаир 0 0
Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Палмер Коул 7 (1) 0.78
Джексон Николас 6 0.67
Мадуэке Нони 4 0.44
Нкунку Кристофер 1 0.11
Фелиш Жоау 1 0.11
Санчо Джедон 0 0
Нету Педру 0 0
Кайседо Мойсес 0 0
Лавия Ромео 0 0

Карточки

Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Майну Кобби 4 0
Магуайр Гарри 3 0
Мартинес Лисандро 3 0
Фернандеш Бруну 1 1
Эриксен Кристиан 2 0
Де Лигт Маттейс 2 0
Далот Диогу 2 0
Маунт Мэйсон 2 0
Эванс Джонни 1 0
Линделоф Виктор 1 0
Рэшфорд Маркус 1 0
Мазрауи Нуссаир 1 0
Зиркзее Джошуа 1 0
Угарте Мануэль 1 0
Диалло Амад 1 0
Гарначо Алехандро 1 0
Эрик тен Хаг 1 0
Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фофана Уэсли 6 0
Кукурелья Марк 5 0
Нету Педру 3 0
Палмер Коул 3 0
Джексон Николас 3 0
Мареска Энцо 2 0
Санчес Роберт 2 0
Кайседо Мойсес 2 0
Колвилл Леви 2 0
Вейга Ренату 2 0
Адарабиойо Олуватосин 1 0
Нкунку Кристофер 1 0
Фелиш Жоау 1 0
Санчо Джедон 1 0
Мадуэке Нони 1 0
Гюсто Мало 1 0
Лавия Ромео 1 0
Фернандес Энцо 1 0

Результаты матчей

Манчестер Юнайтед
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Челси
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

0
1
Манчестер Юнайтед
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Челси
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

3
8
Манчестер Юнайтед
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Челси
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

3
9

Голы по времени матча

Забито

3
11
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
33%
4
36%
46-60
1
33%
1
9%
61-75
1
33%
2
18%
76-90

Пропущено

7
4
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
3
43%
1
25%
31-45
2
29%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

5
8
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
4
50%
16-30
2
40%
2
25%
31-45
1
20%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

4
7
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
25%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
1
14%
76-90

Забито

8
19
2 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 5
4 Не забивали 1
0
0%
2
11%
1-15
0
0%
5
26%
16-30
2
25%
3
16%
31-45
2
25%
6
32%
46-60
1
13%
1
5%
61-75
3
38%
2
11%
76-90

Пропущено

11
11
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
1
9%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
4
36%
3
27%
31-45
2
18%
3
27%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
1
9%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Манчестер Юнайтед - Лестер 5:2 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 2:1 Фенербахче - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 2:1
Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 0:0 Порту - Манчестер Юнайтед 3:3 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 0:3 Манчестер Юнайтед - Твенте 1:1 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 0:0 Манчестер Юнайтед - Барнсли 7:0 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 0:3 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:3 Брайтон - Манчестер Юнайтед 2:1 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:3 Манчестер Юнайтед - Бетис 3:2 Арсенал - Манчестер Юнайтед 2:1 Рейнджерс - Манчестер Юнайтед 0:2 Русенборг - Манчестер Юнайтед 1:0
Челси
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ньюкасл - Челси 2:0 Челси - Ньюкасл 2:1 Панатинаикос - Челси 1:4 Ливерпуль - Челси 2:1
Челси - Ноттингем Форест 1:1 Челси - Гент 4:2 Челси - Брайтон 4:2 Челси - Барроу 5:0 Вест Хэм - Челси 0:3 Борнмут - Челси 0:1 Челси - Кристал Пэлас 1:1 Серветт - Челси 2:1 Вулверхэмптон - Челси 2:6 Челси - Серветт 2:0 Челси - Манчестер Сити 0:2 Челси - Интер Милан 1:1 Реал Мадрид - Челси 2:1 Манчестер Сити - Челси 4:2 Челси - Клуб Америка 3:0 Челси - Селтик 1:4

Результаты матчей

Манчестер Юнайтед
Челси

Точный счет

0:3
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 40%
2:1
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:6
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
1
2 раза 50%
3
1 раз 25%
6
1 раз 25%

Точный счет

0:3
3 раза 33%
2:1
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
2:6
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
6
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Манчестер Юнайтед
Челси

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
4
1
1
3
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
2
2
1
4
2.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
8
1
2
7
1.5
4
5
1
8
2.5
3
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 9 7 2 0 20 - 9 23
2.
Ливерпуль
 Заявка 9 7 1 1 17 - 5 22
3.
Арсенал
 Заявка 9 5 3 1 17 - 10 18
4.
Астон Вилла
 Заявка 9 5 3 1 16 - 11 18
5.
Челси
 Заявка 9 5 2 2 19 - 11 17
6.
Ноттингем Форест
 Заявка 9 4 4 1 11 - 7 16
7.
Брайтон
 Заявка 9 4 4 1 16 - 12 16
8.
Тоттенхэм
 Заявка 9 4 1 4 18 - 10 13
9.
Брентфорд
 Заявка 9 4 1 4 18 - 18 13
10.
Борнмут
 Заявка 9 3 3 3 11 - 11 12
11.
Фулхэм
 Заявка 9 3 3 3 12 - 12 12
12.
Ньюкасл
 Заявка 9 3 3 3 9 - 10 12
13.
Вест Хэм
 Заявка 9 3 2 4 13 - 16 11
14.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 9 3 2 4 8 - 11 11
15.
Лестер
 Заявка 9 2 3 4 13 - 17 9
16.
Эвертон
 Заявка 9 2 3 4 10 - 16 9
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 9 1 3 5 6 - 11 6
18.
Ипсвич
 Заявка 9 0 4 5 9 - 20 4
19.
Вулверхэмптон
 Заявка 9 0 2 7 12 - 25 2
20.
Саутгемптон
 Заявка 9 0 1 8 6 - 19 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 5 4 1 0 12 - 6 13
2.
Брентфорд
 Заявка 5 4 1 0 15 - 9 13
3.
Арсенал
 Заявка 5 3 2 0 12 - 6 11
4.
Тоттенхэм
 Заявка 4 3 0 1 11 - 3 9
5.
Ливерпуль
 Заявка 4 3 0 1 7 - 2 9
6.
Брайтон
 Заявка 5 2 3 0 9 - 7 9
7.
Астон Вилла
 Заявка 5 2 2 1 7 - 6 8
8.
Челси
 Заявка 5 2 2 1 8 - 7 8
9.
Борнмут
 Заявка 4 2 1 1 6 - 3 7
10.
Фулхэм
 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
11.
Ньюкасл
 Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
12.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 4 2 0 2 3 - 7 6
13.
Вест Хэм
 Заявка 5 2 0 3 8 - 10 6
14.
Ноттингем Форест
 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
15.
Лестер
 Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
16.
Кристал Пэлас
 Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
17.
Эвертон
 Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
18.
Ипсвич
 Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
19.
Саутгемптон
 Заявка 4 0 1 3 3 - 8 1
20.
Вулверхэмптон
 Заявка 4 0 0 4 5 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 5 4 1 0 10 - 3 13
2.
Ноттингем Форест
 Заявка 5 3 2 0 8 - 4 11
3.
Манчестер Сити
 Заявка 4 3 1 0 8 - 3 10
4.
Астон Вилла
 Заявка 4 3 1 0 9 - 5 10
5.
Челси
 Заявка 4 3 0 1 11 - 4 9
6.
Брайтон
 Заявка 4 2 1 1 7 - 5 7
7.
Арсенал
 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
8.
Вест Хэм
 Заявка 4 1 2 1 5 - 6 5
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 5 1 2 2 5 - 4 5
10.
Фулхэм
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
11.
Ньюкасл
 Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
12.
Борнмут
 Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
13.
Лестер
 Заявка 4 1 1 2 8 - 10 4
14.
Эвертон
 Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
15.
Тоттенхэм
 Заявка 5 1 1 3 7 - 7 4
16.
Вулверхэмптон
 Заявка 5 0 2 3 7 - 13 2
17.
Ипсвич
 Заявка 5 0 2 3 6 - 13 2
18.
Кристал Пэлас
 Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
19.
Брентфорд
 Заявка 4 0 0 4 3 - 9 0
20.
Саутгемптон
 Заявка 5 0 0 5 3 - 11 0
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Выход в Лигу Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 11
Брентфорд Мбеумо Брайан 8
Челси Палмер Коул 7 (5)
Ноттингем Форест Вуд Крис 7
Ливерпуль Салах Мохамед 6 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Челси Фофана Уэсли 6
Челси Кукурелья Марк 5
Ньюкасл Шёр Фабиан 1 3
Арсенал Райс Деклан 1 3
Ньюкасл Бёрн Дэн 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед - Челси от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 ноября 2024, осталось 2 дня 10 часов 22 минуты.

    Главный судья: Джонс Роберт

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 20.4% пользователей.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 49
    Манчестер Юнайтед 30.6% (15)
    X 28.6% (14)
    Челси 40.8% (20)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Манчестер Юнайтед
    Ничья
    Челси
    2.65
    Реклама, betcity.ru
    3.85
    Реклама, bettery.ru
    3.80
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Манчестер Юнайтед - Челси онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Челси

    Исход игры
    Манчестер Юнайтед
    30.6% (15)
    Ничья
    28.6% (14)
    Челси
    40.8% (20)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.73% (32)
    Меньше
    27.27% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    88.64% (39)
    Нет
    11.36% (5)
    Популярный счёт
    2:1 Манчестер Юнайтед
    20.4% (10)
    1:2 Челси
    20.4% (10)
    1:1 Ничья
    14.3% (7)
    2:2 Ничья
    12.2% (6)
    2:3 Челси
    6.1% (3)
    0:2 Челси
    4.1% (2)
    1:3 Челси
    4.1% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Манчестер Юнайтед
    Челси
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (31) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный