Тур: 10. Стадион: Олд Траффорд. Главный судья: Джонс Роберт
Позже
-
Главный тренер: Ван Нистелрой Руд
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Главный тренер: Мареска Энцо
- Травмы и дисквалификации
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История личных встреч
Манчестер Юнайтед
Челси
23 матча
69.6%
30.4%
7.105427357601E-15%
16 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
78.3%
43.5%
18 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
43.5%
39.1%
17.4%
10 побед 9 ничьих 0 побед
23 матча
30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 16 побед
Первый тайм
39.1%
60.9%
0 побед 9 ничьих 9 побед
Второй тайм
52.2%
47.8%
0 побед 12 ничьих 15 побед
46 матчей
34.8%
30.4%
34.8%
16 побед 14 ничьих 16 побед
Первый тайм
39.1%
41.3%
19.6%
18 побед 19 ничьих 9 побед
Второй тайм
21.7%
45.7%
32.6%
10 побед 21 ничья 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
34
32
Голов в среднем за матч
1.62
1.28
Среднее время на гол
55
70
Всего голов
39
20
Голов в среднем за матч
1.56
0.95
Среднее время на гол
57
94
Всего голов
73
52
Голов в среднем за матч
1.59
1.13
Тотал матчей
2.5
42
Больше 91%
Меньше 9%
4
34
Больше 74%
Меньше 26%
12
23
Больше 50%
Меньше 50%
23
14
Больше 30%
Меньше 70%
32
5
Больше 11%
Меньше 89%
41
3
Больше 7%
Меньше 93%
43
2
Больше 4%
Меньше 96%
44
1
Больше 2%
Меньше 98%
45
1
Больше 2%
Меньше 98%
45
Среднее время на гол
56
79
Бомбардиры внутри турнира
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарначо Алехандро
|2
|0.22
|Рэшфорд Маркус
|1
|0.11
|Зиркзее Джошуа
|1
|0.11
|Диалло Амад
|1
|0.11
|Каземиро Карлос
|1
|0.11
|Де Лигт Маттейс
|1
|0.11
|Хёйлунн Расмус
|1
|0.11
|Фернандеш Бруну
|0
|0
|Далот Диогу
|0
|0
|Мазрауи Нуссаир
|0
|0
Челси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Палмер Коул
|7 (1)
|0.78
|Джексон Николас
|6
|0.67
|Мадуэке Нони
|4
|0.44
|Нкунку Кристофер
|1
|0.11
|Фелиш Жоау
|1
|0.11
|Санчо Джедон
|0
|0
|Нету Педру
|0
|0
|Кайседо Мойсес
|0
|0
|Лавия Ромео
|0
|0
Карточки
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Майну Кобби
|4
|0
|Магуайр Гарри
|3
|0
|Мартинес Лисандро
|3
|0
|Фернандеш Бруну
|1
|1
|Эриксен Кристиан
|2
|0
|Де Лигт Маттейс
|2
|0
|Далот Диогу
|2
|0
|Маунт Мэйсон
|2
|0
|Эванс Джонни
|1
|0
|Линделоф Виктор
|1
|0
|Рэшфорд Маркус
|1
|0
|Мазрауи Нуссаир
|1
|0
|Зиркзее Джошуа
|1
|0
|Угарте Мануэль
|1
|0
|Диалло Амад
|1
|0
|Гарначо Алехандро
|1
|0
|Эрик тен Хаг
|1
|0
Челси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фофана Уэсли
|6
|0
|Кукурелья Марк
|5
|0
|Нету Педру
|3
|0
|Палмер Коул
|3
|0
|Джексон Николас
|3
|0
|Мареска Энцо
|2
|0
|Санчес Роберт
|2
|0
|Кайседо Мойсес
|2
|0
|Колвилл Леви
|2
|0
|Вейга Ренату
|2
|0
|Адарабиойо Олуватосин
|1
|0
|Нкунку Кристофер
|1
|0
|Фелиш Жоау
|1
|0
|Санчо Джедон
|1
|0
|Мадуэке Нони
|1
|0
|Гюсто Мало
|1
|0
|Лавия Ромео
|1
|0
|Фернандес Энцо
|1
|0
Результаты матчей
Манчестер Юнайтед
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Челси
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
0
1
Манчестер Юнайтед
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Челси
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
3
8
Манчестер Юнайтед
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Челси
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
3
9
Голы по времени матча
Забито
3
11
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
33%
4
36%
46-60
1
33%
1
9%
61-75
1
33%
2
18%
76-90
Пропущено
7
4
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
3
43%
1
25%
31-45
2
29%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
5
8
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
4
50%
16-30
2
40%
2
25%
31-45
1
20%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
4
7
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
25%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
1
14%
76-90
Забито
8
19
2 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 5
4 Не забивали 1
0
0%
2
11%
1-15
0
0%
5
26%
16-30
2
25%
3
16%
31-45
2
25%
6
32%
46-60
1
13%
1
5%
61-75
3
38%
2
11%
76-90
Пропущено
11
11
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
1
9%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
4
36%
3
27%
31-45
2
18%
3
27%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
1
9%
76-90
Результаты последних матчей
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Манчестер Юнайтед - Лестер 5:2 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 2:1 Фенербахче - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 2:1
Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 0:0 Порту - Манчестер Юнайтед 3:3 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 0:3 Манчестер Юнайтед - Твенте 1:1 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 0:0 Манчестер Юнайтед - Барнсли 7:0 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 0:3 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:3 Брайтон - Манчестер Юнайтед 2:1 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:3 Манчестер Юнайтед - Бетис 3:2 Арсенал - Манчестер Юнайтед 2:1 Рейнджерс - Манчестер Юнайтед 0:2 Русенборг - Манчестер Юнайтед 1:0
Челси
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ньюкасл - Челси 2:0 Челси - Ньюкасл 2:1 Панатинаикос - Челси 1:4 Ливерпуль - Челси 2:1
Челси - Ноттингем Форест 1:1 Челси - Гент 4:2 Челси - Брайтон 4:2 Челси - Барроу 5:0 Вест Хэм - Челси 0:3 Борнмут - Челси 0:1 Челси - Кристал Пэлас 1:1 Серветт - Челси 2:1 Вулверхэмптон - Челси 2:6 Челси - Серветт 2:0 Челси - Манчестер Сити 0:2 Челси - Интер Милан 1:1 Реал Мадрид - Челси 2:1 Манчестер Сити - Челси 4:2 Челси - Клуб Америка 3:0 Челси - Селтик 1:4
Результаты матчей
Манчестер Юнайтед
Челси
Точный счет
0:3
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 40%
2:1
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:6
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
1
2 раза 50%
3
1 раз 25%
6
1 раз 25%
Точный счет
0:3
3 раза 33%
2:1
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
2:6
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
6
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Манчестер Юнайтед
Челси
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
41
13
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
14
22
14
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
81
27
45
18
36
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|20 - 9
|23
|2.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|17 - 5
|22
|3.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 10
|18
|4.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 11
|18
|5.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|19 - 11
|17
|6.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|11 - 7
|16
|7.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|16 - 12
|16
|8.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|18 - 10
|13
|9.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|18 - 18
|13
|10.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 11
|12
|11.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 12
|12
|12.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|9 - 10
|12
|13.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 16
|11
|14.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 11
|11
|15.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|13 - 17
|9
|16.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 16
|9
|17.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|6 - 11
|6
|18.
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|9 - 20
|4
|19.
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|12 - 25
|2
|20.
|Заявка
|9
|0
|1
|8
|6 - 19
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 6
|13
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|15 - 9
|13
|3.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 6
|11
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|11 - 3
|9
|5.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|6.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|9 - 7
|9
|7.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|8.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|9.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|10.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|11.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|12.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 7
|6
|13.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 10
|6
|14.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|15.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|16.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|17.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|18.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|20.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|5 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 3
|13
|2.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 4
|11
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|4.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 5
|10
|5.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|11 - 4
|9
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|8.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|9.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 4
|5
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|11.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|12.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|8 - 10
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 7
|4
|16.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|7 - 13
|2
|17.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|6 - 13
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|19.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 9
|0
|20.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|3 - 11
|0
- — Выход в Лигу чемпионов
- — Выход в Лигу Европы
- — Зона вылета
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|11
|Брентфорд
|Мбеумо Брайан
|8
|Челси
|Палмер Коул
|7 (5)
|Ноттингем Форест
|Вуд Крис
|7
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|6 (5)
|Челси
|Фофана Уэсли
|6
|Челси
|Кукурелья Марк
|5
|Ньюкасл
|Шёр Фабиан
|1 3
|Арсенал
|Райс Деклан
|1 3
|Ньюкасл
|Бёрн Дэн
|4
Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Челси
Исход игры
Манчестер Юнайтед
30.6% (15)
Ничья
28.6% (14)
Челси
40.8% (20)
Тотал 2.5
Больше
72.73% (32)
Меньше
27.27% (12)
Обе команды забьют
Да
88.64% (39)
Нет
11.36% (5)
Популярный счёт
2:1 Манчестер Юнайтед
20.4% (10)
1:2 Челси
20.4% (10)
1:1 Ничья
14.3% (7)
2:2 Ничья
12.2% (6)
2:3 Челси
6.1% (3)
0:2 Челси
4.1% (2)
1:3 Челси
4.1% (2)
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