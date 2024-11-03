Тур: 9.
0:0
Первый тайм: 34'
Ход матча
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Фараж ИмадПолузащитник
-
17 Понс ПереПолузащитник
- Полузащитник
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Бруну ГамаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Ерсон ЧаконНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Берг Хеннинг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Яго СтивЗащитник
- Защитник
-
3 КажуЗащитник
- Полузащитник
-
14 Гомис ЯнникПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Сане МамадуЗащитник
- Защитник
-
70 Семеду ЭдиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
91 Mislav Zadro
-
Главный тренер: Шпилевский Алексей
История личных встреч
АЕК Ларнака
Арис Лимасол
18 матчей
66.7%
33.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
38.9%
27.8%
33.3%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.2%
11.1%
16.7%
13 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 5 побед
24 матча
50%
29.2%
20.8%
12 побед 7 ничьих 5 побед
Первый тайм
29.2%
41.7%
29.1%
7 побед 10 ничьих 7 побед
Второй тайм
54.2%
25%
20.8%
13 побед 6 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
16
Голов в среднем за матч
2.17
1.33
Среднее время на гол
41
67
Всего голов
15
12
Голов в среднем за матч
1.25
1
Среднее время на гол
72
90
Всего голов
41
28
Голов в среднем за матч
1.71
1.17
Тотал матчей
2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 83%
Меньше 17%
4
13
Больше 54%
Меньше 46%
11
8
Больше 33%
Меньше 67%
16
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
52
77
Бомбардиры внутри турнира
АЕК Ларнака
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бруну Гама
|2
|0.22
|Enzo Cabrera2
|2
|0.22
|Роден Маркус
|1
|0.11
|Фран Соль
|1
|0.11
|Экполо Годсвилл
|1
|0.11
|Фараж Имад
|1
|0.11
Арис Лимасол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Квилитая Георгий
|5 (2)
|0.56
|Zakaria Sawo
|2
|0.22
|Кокорин Александр
|1
|0.11
|Маямбела Михлали
|1
|0.11
|Кажу
|1
|0.11
|Гомис Янник
|1
|0.11
|Бенгтссон Лео
|1
|0.11
|Струски Кароль
|1
|0.11
|Моннор Джейден
|1
|0.11
Карточки
АЕК Ларнака
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Enzo Cabrera2
|3
|0
|Роден Маркус
|2
|0
|Понс Пере
|2
|0
|Ангельски Кароль
|2
|0
|Канталапьерда Аитор
|2
|0
|Фараж Имад
|2
|0
|Атанасиадис Гиоргос
|1
|0
|Мирамон Хорхе
|1
|0
|Гарсия Анхель
|1
|0
|Миличевич Хрвое
|1
|0
Арис Лимасол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Яго Стив
|2
|1
|Гомис Янник
|3
|0
|Бенгтссон Лео
|3
|0
|Урошевич Слободан
|1
|1
|Струски Кароль
|2
|0
|Николич Велько
|2
|0
|Сане Мамаду
|2
|0
|Alex Opoku Sarfo
|2
|0
|Квилитая Георгий
|1
|0
|Коррейя Андерсон
|1
|0
|Ванаилсон Лусиано
|1
|0
|Маямбела Михлали
|1
|0
|Кажу
|1
|0
|Моннор Джейден
|1
|0
Результаты матчей
АЕК Ларнака
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Арис Лимасол
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
1
1
АЕК Ларнака
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Арис Лимасол
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
6
5
АЕК Ларнака
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Арис Лимасол
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
7
6
Голы по времени матча
Забито
2
9
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
6 Не забивали 4
1
50%
2
22%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Пропущено
5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
60%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
6
5
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
0
0%
1
20%
1-15
1
17%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
1
20%
76-90
Пропущено
5
1
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
3
60%
1
100%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
14
2 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 7
2 Не забивали 1
1
13%
3
21%
1-15
1
13%
5
36%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
2
14%
46-60
1
13%
1
7%
61-75
3
38%
3
21%
76-90
Пропущено
10
4
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 4
0
0%
1
25%
1-15
5
50%
1
25%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
40%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
АЕК Ларнака
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
АЕЛ Лимасол - АЕК Ларнака 1:1 АЕК Ларнака - Анортосис 1:0 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 0:1 АЕК Ларнака - Акритас Хлоракас 5:0
Неа Саламина - АЕК Ларнака 1:3 АЕК Ларнака - Этникос Ахна 2:2 Омония Никосия - АЕК Ларнака 1:0 АЕК Ларнака - Пафос 0:2 Аполлон - АЕК Ларнака 1:2 АЕК Ларнака - АЕЛ Лимасол 1:1 АЕК Ларнака - Омония Арадиппу 1:1 АЕК Ларнака - Пакш 0:2 Пакш - АЕК Ларнака 3:0 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 0:0 Панатинаикос - АЕК Ларнака 3:1 Серкль Брюгге - АЕК Ларнака 3:2 ПАОК - АЕК Ларнака 2:1 Ден Бош - АЕК Ларнака 2:1 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 1:1 АЕК Ларнака - Анортосис 1:1
Арис Лимасол
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
АСИЛ Лыси - Арис Лимасол 1:6 Арис Лимасол - Неа Саламина 2:1 Этникос Ахна - Арис Лимасол 1:2 Арис Лимасол - Омония Никосия 2:0
Пафос - Арис Лимасол 1:1 Арис Лимасол - Аполлон 0:0 Омония Арадиппу - Арис Лимасол 0:3 Арис Лимасол - Омония 29-го Мая 1:0 Кармиотисса - Арис Лимасол 1:3 Хайденхайм - Арис Лимасол 2:1 Удинезе - Арис Лимасол 1:0 Анортосис - Арис Лимасол 0:4 Арис Лимасол - Пафос 1:1 АПОЭЛ - Арис Лимасол 2:0 Омония Никосия - Арис Лимасол 0:0 Арис Лимасол - АЕК Ларнака 0:1 Арис Лимасол - Омония Никосия 0:3 Омония Никосия - Арис Лимасол 3:0 Арис Лимасол - Анортосис 1:1 Пафос - Арис Лимасол 1:0
Результаты матчей
АЕК Ларнака
Арис Лимасол
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
АЕК Ларнака
Арис Лимасол
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
31
12
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
31
14
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
71
35
53
17
26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|1
|0
|21 - 5
|22
|2.
|0:0
|9
|6
|3
|0
|14 - 4
|21
|3.
|0:0
|9
|5
|2
|2
|18 - 5
|17
|4.
|9
|5
|1
|3
|17 - 10
|16
|5.
|0:0
|9
|4
|3
|2
|10 - 8
|15
|6.
|0:0
|8
|4
|2
|2
|9 - 6
|14
|7.
|7
|4
|1
|2
|15 - 11
|13
|8.
|9
|2
|3
|4
|16 - 21
|9
|9.
|8
|2
|2
|4
|8 - 11
|8
|10.
|8
|2
|2
|4
|5 - 12
|8
|11.
|9
|2
|2
|5
|10 - 21
|8
|12.
|9
|2
|1
|6
|5 - 14
|7
|13.
|9
|2
|0
|7
|10 - 22
|6
|14.
|9
|0
|3
|6
|6 - 14
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|12 - 2
|10
|2.
|0:0
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|3.
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|4.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|5.
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|6.
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|7.
|0:0
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|8.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|9.
|4
|1
|1
|2
|8 - 9
|4
|10.
|5
|1
|1
|3
|6 - 13
|4
|11.
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|12.
|5
|0
|2
|3
|1 - 10
|2
|13.
|5
|0
|1
|4
|4 - 9
|1
|14.
|5
|0
|1
|4
|2 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|9 - 3
|12
|2.
|0:0
|5
|3
|2
|0
|12 - 0
|11
|3.
|0:0
|5
|3
|2
|0
|9 - 3
|11
|4.
|0:0
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|5.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|3 - 3
|7
|6.
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|7.
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|8.
|4
|2
|0
|2
|9 - 7
|6
|9.
|4
|2
|0
|2
|3 - 4
|6
|10.
|5
|1
|2
|2
|8 - 12
|5
|11.
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|12.
|5
|1
|0
|4
|6 - 14
|3
|13.
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|14.
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Пафос
|Жайро
|6
|АЕЛ Лимасол
|Макрис Андреас
|6
|Этникос Ахна
|Nicolas Andereggen
|6
|Арис Лимасол
|Квилитая Георгий
|5
|АПОЭЛ
|Эль-Араби Юссеф
|4
|Эносис
|Менди Проспер
|2 3
|Этникос Ахна
|Офори Ричард
|1 4
|Аполлон
|Diego Dorregaray
|1 3
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|4
|Кармиотисса
|Думбия Абубакар
|4