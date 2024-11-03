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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2024-2025
Тур: 9.
АЕК Ларнака
2:0
Конец матча
Арис Лимасол
0'
22' Желтая карточка
Суарес Хайме
32' Желтая карточка
Enzo Cabrera2
1:0
41' Гол
Канталапьерда Аитор
44' Желтая карточка
Миличевич Хрвое
51' Желтая карточка
Бенгтссон Лео
56' Желтая карточка
Фараж Имад
2:0
58' Гол
Понс Пере
82' Желтая карточка
Матысик Милош
90'+7
АЕК Ларнака
Арис Лимасол

История личных встреч

АЕК Ларнака
Арис Лимасол

18 матчей

66.7%
33.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

38.9%
27.8%
33.3%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.2%
11.1%
16.7%
13 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 5 побед

24 матча

50%
29.2%
20.8%
12 побед 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

29.2%
41.7%
29.1%
7 побед 10 ничьих 7 побед

Второй тайм

54.2%
25%
20.8%
13 побед 6 ничьих 5 побед

История матчей

ПД
0:1
ПД
1:1
ПД
2:1
ПД
2:0
ПД
1:1
ПД
4:0
ПД
4:3
ПД
1:2
ПД
1:1
ПД
2:0
ПД
0:0
ПД
1:0
К
1:2
К
4:0
ПД
4:1
ПД
0:5
ПД
1:1
ПД
4:0
ПД
2:1
ПД
0:1
ПД
1:1
ПД
3:1
ПД
2:2
ПД
0:3

Голы

Всего голов

26
16

Голов в среднем за матч

2.17
1.33

Среднее время на гол

41
67

Всего голов

15
12

Голов в среднем за матч

1.25
1

Среднее время на гол

72
90

Всего голов

41
28

Голов в среднем за матч

1.71
1.17

Тотал матчей

2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 83%
Меньше 17%
4
13
Больше 54%
Меньше 46%
11
8
Больше 33%
Меньше 67%
16
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

52
77

Бомбардиры внутри турнира

АЕК Ларнака
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бруну Гама 2 0.22
Enzo Cabrera2 2 0.22
Роден Маркус 1 0.11
Фран Соль 1 0.11
Понс Пере 1 0.11
Канталапьерда Аитор 1 0.11
Экполо Годсвилл 1 0.11
Фараж Имад 1 0.11
Арис Лимасол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Квилитая Георгий 5 (2) 0.56
Zakaria Sawo 2 0.22
Кокорин Александр 1 0.11
Маямбела Михлали 1 0.11
Кажу 1 0.11
Гомис Янник 1 0.11
Бенгтссон Лео 1 0.11
Струски Кароль 1 0.11
Моннор Джейден 1 0.11

Карточки

АЕК Ларнака
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Enzo Cabrera2 4 0
Фараж Имад 3 0
Роден Маркус 2 0
Понс Пере 2 0
Ангельски Кароль 2 0
Канталапьерда Аитор 2 0
Миличевич Хрвое 2 0
Атанасиадис Гиоргос 1 0
Мирамон Хорхе 1 0
Гарсия Анхель 1 0
Суарес Хайме 1 0
Арис Лимасол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бенгтссон Лео 4 0
Яго Стив 2 1
Гомис Янник 3 0
Урошевич Слободан 1 1
Струски Кароль 2 0
Николич Велько 2 0
Сане Мамаду 2 0
Alex Opoku Sarfo 2 0
Квилитая Георгий 1 0
Коррейя Андерсон 1 0
Ванаилсон Лусиано 1 0
Маямбела Михлали 1 0
Кажу 1 0
Матысик Милош 1 0
Моннор Джейден 1 0

Результаты матчей

АЕК Ларнака
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Арис Лимасол
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
1
АЕК Ларнака
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Арис Лимасол
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

6
5
АЕК Ларнака
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Арис Лимасол
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

7
6

Голы по времени матча

Забито

4
9
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
1
25%
2
22%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Пропущено

5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
3
60%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

6
5
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
0
0%
1
20%
1-15
1
17%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
1
20%
76-90

Пропущено

5
1
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
3
60%
1
100%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

10
14
3 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 7
2 Не забивали 2
1
10%
3
21%
1-15
1
10%
5
36%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
3
30%
2
14%
46-60
1
10%
1
7%
61-75
3
30%
3
21%
76-90

Пропущено

10
6
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
5
50%
1
17%
16-30
1
10%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
4
40%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

АЕК Ларнака
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
АЕЛ Лимасол - АЕК Ларнака 1:1 АЕК Ларнака - Анортосис 1:0 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 0:1 АЕК Ларнака - Акритас Хлоракас 5:0
Неа Саламина - АЕК Ларнака 1:3 АЕК Ларнака - Этникос Ахна 2:2 Омония Никосия - АЕК Ларнака 1:0 АЕК Ларнака - Пафос 0:2 Аполлон - АЕК Ларнака 1:2 АЕК Ларнака - АЕЛ Лимасол 1:1 АЕК Ларнака - Омония Арадиппу 1:1 АЕК Ларнака - Пакш 0:2 Пакш - АЕК Ларнака 3:0 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 0:0 Панатинаикос - АЕК Ларнака 3:1 Серкль Брюгге - АЕК Ларнака 3:2 ПАОК - АЕК Ларнака 2:1 Ден Бош - АЕК Ларнака 2:1 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 1:1 АЕК Ларнака - Анортосис 1:1
Арис Лимасол
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
АСИЛ Лыси - Арис Лимасол 1:6 Арис Лимасол - Неа Саламина 2:1 Этникос Ахна - Арис Лимасол 1:2 Арис Лимасол - Омония Никосия 2:0
Пафос - Арис Лимасол 1:1 Арис Лимасол - Аполлон 0:0 Омония Арадиппу - Арис Лимасол 0:3 Арис Лимасол - Омония 29-го Мая 1:0 Кармиотисса - Арис Лимасол 1:3 Хайденхайм - Арис Лимасол 2:1 Удинезе - Арис Лимасол 1:0 Анортосис - Арис Лимасол 0:4 Арис Лимасол - Пафос 1:1 АПОЭЛ - Арис Лимасол 2:0 Омония Никосия - Арис Лимасол 0:0 Арис Лимасол - АЕК Ларнака 0:1 Арис Лимасол - Омония Никосия 0:3 Омония Никосия - Арис Лимасол 3:0 Арис Лимасол - Анортосис 1:1 Пафос - Арис Лимасол 1:0

Результаты матчей

АЕК Ларнака
Арис Лимасол

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%

Тоталы голов в матче

АЕК Ларнака
Арис Лимасол

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
2
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
2
3
1.5
3
2
1
4
2.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
7
2
4
5
1.5
5
4
1
8
2.5
2
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 8 7 1 0 21 - 5 22
2.
Арис Лимасол
 9 6 2 1 14 - 6 20
3.
АПОЭЛ
 0:0 9 5 2 2 18 - 5 17
4.
АЕК Ларнака
 9 5 2 2 12 - 8 17
5.
Омония Никосия
 9 5 1 3 17 - 10 16
6.
Аполлон
 0:0 8 4 2 2 9 - 6 14
7.
АЕЛ Лимасол
 7 4 1 2 15 - 11 13
8.
Этникос Ахна
 9 2 3 4 16 - 21 9
9.
Анортосис
 8 2 2 4 8 - 11 8
10.
Омония Арадиппу
 8 2 2 4 5 - 12 8
11.
Кармиотисса
 9 2 2 5 10 - 21 8
12.
Эносис
 9 2 1 6 5 - 14 7
13.
Неа Саламина
 9 2 0 7 10 - 22 6
14.
Омония 29-го Мая
 9 0 3 6 6 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 4 3 1 0 12 - 2 10
2.
Арис Лимасол
 4 3 1 0 5 - 1 10
3.
Омония Никосия
 5 3 1 1 8 - 3 10
4.
Аполлон
 0:0 4 2 1 1 6 - 3 7
5.
АЕЛ Лимасол
 4 2 1 1 8 - 6 7
6.
АЕК Ларнака
 4 2 1 1 5 - 4 7
7.
Анортосис
 3 2 0 1 5 - 3 6
8.
АПОЭЛ
 0:0 4 2 0 2 6 - 5 6
9.
Этникос Ахна
 4 1 1 2 8 - 9 4
10.
Кармиотисса
 5 1 1 3 6 - 13 4
11.
Неа Саламина
 4 1 0 3 4 - 8 3
12.
Омония Арадиппу
 5 0 2 3 1 - 10 2
13.
Омония 29-го Мая
 5 0 1 4 4 - 9 1
14.
Эносис
 5 0 1 4 2 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 4 4 0 0 9 - 3 12
2.
АПОЭЛ
 0:0 5 3 2 0 12 - 0 11
3.
Арис Лимасол
 5 3 1 1 9 - 5 10
4.
АЕК Ларнака
 5 3 1 1 7 - 4 10
5.
Аполлон
 0:0 4 2 1 1 3 - 3 7
6.
Омония Арадиппу
 3 2 0 1 4 - 2 6
7.
АЕЛ Лимасол
 3 2 0 1 7 - 5 6
8.
Омония Никосия
 4 2 0 2 9 - 7 6
9.
Эносис
 4 2 0 2 3 - 4 6
10.
Этникос Ахна
 5 1 2 2 8 - 12 5
11.
Кармиотисса
 4 1 1 2 4 - 8 4
12.
Неа Саламина
 5 1 0 4 6 - 14 3
13.
Омония 29-го Мая
 4 0 2 2 2 - 5 2
14.
Анортосис
 5 0 2 3 3 - 8 2
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Топ бомбардиров
Пафос Жайро 6
АЕЛ Лимасол Макрис Андреас 6
Этникос Ахна Nicolas Andereggen 6
Арис Лимасол Квилитая Георгий 5
АПОЭЛ Эль-Араби Юссеф 4
Весь список

Топ нарушителей
Эносис Менди Проспер 2 3
Этникос Ахна Офори Ричард 1 4
Аполлон Diego Dorregaray 1 3
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 4
Кармиотисса Думбия Абубакар 4
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