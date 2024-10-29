Стадион: Университет короля Сауда. Главный судья: Обренович Раде
0:1
Второй тайм
Ход матча
34'
71'
0:1
Прогноз на матч от Liveresult
24
Бенто
12
Бушаль
Наваф
80
Уэсли
Лопес
78
Ладжами
Али
23
Яхья
Айман
10
Мане
Садио
1
Маилсон
24
Флавио
Рамос
76
Фажр
Фесаль
11
Педро
Жоао
99
Барроу
Муса
27
Мадаш
Султан
- Основной состав
-
24 БентоВратарь
-
12 Бушаль НавафЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Уэсли ЛопесПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
78 Ладжами АлиЗащитник
-
23 Яхья АйманЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мане СадиоПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Пиоли Стефано
- Основной состав
-
1 МаилсонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Флавио РамосЗащитник
- Защитник
-
76 Фажр ФесальПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Педро ЖоаоНападающий
-
99 Барроу МусаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Мадаш СултанПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Арруабаррена Родольфо
История личных встреч
Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Таавун Бурайда
14 матчей
100%
14 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
42.9%
28.6%
28.5%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
92.9%
14.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
21 матч
66.7%
4.8%
28.5%
14 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
28.6%
42.9%
28.5%
6 побед 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
61.9%
9.5%
28.6%
13 побед 2 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
16
Голов в среднем за матч
1.91
1.6
Среднее время на гол
47
56
Всего голов
13
10
Голов в среднем за матч
1.3
0.91
Среднее время на гол
69
99
Всего голов
34
26
Голов в среднем за матч
1.62
1.24
Тотал матчей
2.5
15
Больше 71%
Меньше 29%
6
13
Больше 62%
Меньше 38%
8
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
55
72
Бомбардиры внутри турнира
Аль-Наср Эр-Рияд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мане Садио
|1
|0.5
|Бушаль Наваф
|1
|0.5
|Аль-Ганам Султан
|0
|0
Аль-Таавун Бурайда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Флавио Рамос
|1
|0.5
|Педро Жоао
|1
|0.5
|Аль-Кувайкиби Мохаммед
|1
|0.5
|Барроу Муса
|0
|0
|Бахебри Хаттан
|0
|0
Карточки
Аль-Наср Эр-Рияд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мане Садио
|1
|0
Аль-Таавун Бурайда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жиротто Андрей
|0
|1
|Флавио Рамос
|1
|0
|Аль-Ахмед Валид
|1
|0
|Фажр Фесаль
|1
|0
Результаты матчей
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Аль-Таавун Бурайда
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
0
0
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Аль-Таавун Бурайда
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
0
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Аль-Таавун Бурайда
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
2
0
Голы по времени матча
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
2
67%
91-120
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
0
0%
1
50%
91-120
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
0
0%
2
67%
91-120
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
0
0%
1
50%
91-120
Результаты последних матчей
Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Аль-Хулуд - Аль-Наср Эр-Рияд 3:3 Эстеглаль Тегеран - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 1:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Оруба Эль-Джауф 3:0
Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Райян 2:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Вахда Мекка 2:0 Аль-Хазм - Аль-Наср Эр-Рияд 1:2 Аль-Иттифак - Аль-Наср Эр-Рияд 0:3 Аль-Шорта - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Фейха - Аль-Наср Эр-Рияд 1:4 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Раед Бурайда 1:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:4 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Наср Эр-Рияд 0:2 Альмерия - Аль-Наср Эр-Рияд 3:0 Гранада - Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Лузитано ДС - Аль-Наср Эр-Рияд 0:0 Порту - Аль-Наср Эр-Рияд 4:0 Портимоненсе - Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Фаренсе - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1
Аль-Таавун Бурайда
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Таавун Бурайда 2:0 Аль-Таавун Бурайда - Алтын Асыр 2:1 Дамак - Аль-Таавун Бурайда 2:2 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Фатех 2:0
Аль-Таавун Бурайда - Аль-Кува Аль-Джавия 1:2 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Иттифак 1:1 Абха - Аль-Таавун Бурайда 2:3 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Таавун Бурайда 1:0 Аль Халидия - Аль-Таавун Бурайда 2:3 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Халидж 2:0 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Таавун Бурайда 2:1 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Фейха 1:0 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Наср Эр-Рияд 0:2 Аль-Таавун Бурайда - Дамак 0:0 Триглав Крань - Аль-Таавун Бурайда 1:1 Заря - Аль-Таавун Бурайда 2:0 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Иттифак 1:0 Аль-Фейха - Аль-Таавун Бурайда 1:1 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:0 Аль-Рияд - Аль-Таавун Бурайда 0:0
Результаты матчей
Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Таавун Бурайда
Точный счет
Точное количество голов
Точный счет
1:2
1 раз 100%
2:3
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 100%
2:3
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Таавун Бурайда
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
1/16 финала
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Аль-Кадисия
|Киньонес Хулиан
|4 (1)
|Аль-Фейха
|Лопес Хавьер-Эдуардо
|3 (1)
|Аль-Шабаб Эр-Рияд
|Бонавентура Джакомо
|2 (1)
|Аль-Шабаб Эр-Рияд
|_Hamed-Allah A.
|2 (1)
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Аль-Хамдан Абдулла
|2
|Аль-Таи
|_Qasim H.
|2
|Аль-Раед Бурайда
|_Qasmi A.
|2
|Аль-Халидж
|Шехич Ибрагим
|1
|Аль-Таавун Бурайда
|Жиротто Андрей
|1
|Аль-Ахдуд
|Лоу Дэмион
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Таавун Бурайда
Исход игры
Аль-Наср Эр-Рияд
96.8% (122)
Ничья
1.6% (2)
Аль-Таавун Бурайда
1.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
46.43% (52)
Меньше
53.57% (60)
Обе команды забьют
Да
41.96% (47)
Нет
58.04% (65)
Популярный счёт
2:0 Аль-Наср Эр-Рияд
43.7% (55)
2:1 Аль-Наср Эр-Рияд
26.2% (33)
3:1 Аль-Наср Эр-Рияд
6.3% (8)
3:0 Аль-Наср Эр-Рияд
4.8% (6)
1:0 Аль-Наср Эр-Рияд
2.4% (3)
3:2 Аль-Наср Эр-Рияд
1.6% (2)
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