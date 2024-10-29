Накрутил соперника на фланге Мане и прострелил в штрафную, но до удара по воротам дело так и не дошло.

На чужой половине поля грамотно подставился Педро и вынудил Симакана нарушить правила. Штрафной удар гости исполнят.

Со штрафного Педро навесил на ближнюю штангу, где Барроу пробил головой, но точно в руки Бенто.

Зацепился за мяч Габриэл на дальней штанге после заброса от Отавио и пробил головой, но на линии ворот сферу в прыжке вынес Аль-Ахмед.

С углового навесил Отавио на линию вратарской, но здесь спокойно вынес сферу подальше от своих ворот Флавио.

Мог убегать на ворота соперника Барроу после заброса от Фаржа, но на выходе Бенто оказался первым на мяче.

Продавил соперника по флангу Матеуш и прострелил в центр на Педро, но тому пробить не позволил Бенто, забрав сферу в руки.

После прострела с фланга от Аль-Ганама пробил из пределов штрафной Роналду, но угодил точно в спину защитнику.

Гариб ушел финтом от соперника и подал в центр штрафной, но здесь Роналду проиграл борьбу за мяч Аль-Ахмеду.

На фланге Гариб по ногам Фаржу заехал в грубом подкате. Можно было карточку показать, но судья пожалел нарушителя.

Замена очередная в составе "Аль-Насра" произошла. Вместо Лопеса Уэсли на поле появился Садио Мане.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0-1! Флдавио Рамос! Гости неожиданно открыли счёт в матче. После навеса с фланга от Фажра на линии чужой вратарской выиграл верх Флавио и головой вколотил снаряд точно в нижний угол ворот.

В центре поля получил по ногам Фажр в борьбе против Отавио. Штрафной удар исполнять будут гости.

Теперь уже ворвался в штрафную Мане и упал в борьбе с защитником. Судья не стал останавливать игру.

Далеко выбил мяч Маилсон в чужую штрафную на Барроу, но тот проиграл верховую борьбу за мяч Лапорту.

Убегал в контратаку на скорости Педро и покатил в центр на Барроу, но тот не смог пробить в окружении двоих защитников.

Талиска получил по ногам в борьбе с защитником перед чужой штрафной, но судья проигнорировал этот эпизод.

Сместился с правого фланга вдоль линии штрафной в центр Габриэл и пробил по воротам, но точности ему немного не хватило.

От опеки соперника оторвался по флангу Барроу и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел в аут.

Диагональ исполнял Брозович в штрафную на ход Уэсли, но того опередил защитник и вынес сферу в аут.

В центре поля отобрал мяч Брозович и покатил вперед на Талиску, который пробил издали, но угодил в спину Флавио.

В центре поля грубо наступил на ногу Симакану в силовой борьбе Педро. Штрафной удар исполнять будут хозяева.

После столкновения с соперником неудачно приземлился на газон Симакан. Потребуется ему медицинская помощь.

Тройная замена в составе хозяев произошла. Вместо Бушаля, Талиски и Брозовича на поле появились Гариб, Отавио и Аль-Ганам.

Отдавал пас по флангу Отавио на ход Габриэлю, но тому в подкате пробить помешал АльНассер.

Стартовала вторая половина поединка. Кто же окажется сильнее сегодня?

Отдавал пас с фланга Талиска в штрафную на Роналду, но тому сразу два защитники не позволили добраться до мяча.

Мягко забросил Барроу в штрафную головой на ход Матеушу, но первым на мяче здесь оказался Бенто.

В центре поля получил по ногам Роналду в подкате от Фаржа. Штрафной удар в пользу хозяев назначил арбитр.

Со штрафного навесил Уэсли в район одиннадцатиметровой отметки, но Роанлду головой пробил крайне неточно.

Вырезал в штрафную соперника пяткой Роналду на ход Талиске, но перехватил в последний момент мяч Аль-Салули.

На чужой половине поля Роналду получил по ногам в борьбе против Аль-Нассера. Опасный стандарт исполнят хозяева.

С фланга забросил на дальнюю штангу Габриэл на Талиску, но тот в борьбе против Маилсона нарушил правила.

Пауза в матче. В прошлом эпизоде получил повреждение Маилсон. Медики пытаются вернуть голкипера в игру.

После поперечного паса от Барроу пробил по воротам Педро с дальней дистанции, но точности ему не хватило.

Продавил соперника по флангу Уэсли и от лицевой линии прострелил в центр штрафной. Никого из партнеров там не оказалось.

Выиграл подбор у штрафной соперника Роналду и сбросил поперек на Брозовича, но удар последнего пришелся в спину защитнику.

Первый тайм

— Судья отправил команды на перерыв. Счёт в матче пока так и не открыт!

45' Со штрафного пробивал Роналду в дальний нижний угол, но в падении смог в сторону отбить сферу Маилсон.

45' Получил по ногам Уэсли в подкате прям перед линией чужой штрафной. Опасный стандарт исполнять будут хозяева.

45' Протащил мяч по центру Талиска и отдал вперед на Габриэла, но мяч перехватил в последний момент Аль-Ахмед.

44' Проникающий пас исполнял в штрафную соперника Аль-Хассан на ход Роналду, но перехватил мяч снова защитник в подкате.

43' Ворвался в штрафную соперника Матеуш, но не стал бить, а покатил поперек на Барроу, но Симакан перехватил снаряд в подкате.

42' Габриэл накрутил соперника на фланге и прострелил в центр штрафной, но мяч головой вынес защитник в центр поля.

41' Оторвался от опеки соперника Аль-Наджи и забросил вперед на Уэсли, но тому пробить не дал в подкате Аль-Нассер.

40' Пауза в матче. В прошлом эпизоде получил повреждение Фажр. Потребуется ему медицинская помощь.

39' На фланге налетел на соперника в грубо подкате Брозович. Судья зафиксировал нарушение правил.

38' Уэсли ворвался в штрафную соперника после заброса от Лапорта, но на выходе голкипер оказался первым на мяче.

37' Отдавал пас по флангу Аль-Муфаррий на ход Аль-Салули, но тот в борьбе с защитником выпустил сферу в аут.

36' Со штрафного навесил Уэсли на ближнюю штангу, куда ворвался Роналду и пробил головой, но не попал в створ ворот.

35' В центре поля получил по ногам Уэсли в грубом подкате от Аль-Ахмеда. Судья показал желтую карточку нарушителю.

34' Диагональ исполнял в штрафную соперника Флавио на ход Барроу, но тот проиграл борьбу за мяч Лапорту и не смог пробить.

33' После поперечного паса от Матеуша пробил по воротам Педро, но мяч полетел рядом с перекладиной.

32' Отобрал мяч в центре поля Фажр и покатил вперед на ход Педро, но этот пас перехватил Аль-Наджи.

31' Прорывался по центру к штрафной соперника Барроу и покатил поперек на Маеуша, но мяч полетел выше перекладины.

30' Со штрафного попытался закрутить Матеуш в ближнюю девятку, но здесь спокойно забрал мяч в свои руки Бенто.

29' Перед чужой штрафной Педро получил по ногам в борьбе против Симакана. Штрафной удар исполнять будут гости.

28' По центру прорвался в штрафную соперника Уэсли и пробил по воротам, но мяч полетел точно в руки голкиперу.

27' Зацепился за мяч на чужой половине поля Роналду и сбросил головой на Талиску, но удар последнего защитники заблокировали.

26' Диагональ исполнял в штрафную соперника Лапорт на ход Роналду, но тот не смог пробить в окружении двоих защитников.

25' Мог убегать на ворота Аль-Салули после заброса от Матеуша, но проиграл он борьбу за мяч Симакану.

24' Проникающий пас исполнял в штрафную соперника Габриэл на ход Уэсли, но тому не позволил защитник пробить по воротам.

23' Догнал мяч у лицевой линии Уэсли и прострелил в штрафную на Роналду, но тому пробить защитники не позволили.

22' На фланге получил по ногам Флавио в борьбе против Аль-Хассана, но тот не смог пробить в борьбе с защитником.

21' Барроу протащил мяч по флангу и отдал в штрафную на Педро, но тот не смог обработать мяч и подарил его защитнику.

19' Ушел от соперника по флангу Уэсли и пробил по воротам, но мяч на выходе в падении смог отбить в сторону голкипер.

18' Мягко забросил с фланга Уэсли в штрафную на ход Талиске, который пробил головой, но мяч полетел крайне неточно.

17' Ушел от соперника по флангу Флавио и прострелил в центр штрафной, но на выходе Бенто перехватил снаряд.

16' С угла поля подавал Габриэл на линию вратарской. Здесь головой мяч вынес за пределы поля Аль-Ахмед.

15' Мягко забросил в штрафную соперника Талиска на ход Роналду, но того опередил защитник и вынес сферу за пределы поля.

14' Ушел от соперника по центру Талиска и отдал поперек Уэсли, но мяч в последний момент перехватил Флавио.

13' Со штрафного Педро навесил на дальнюю штангу, но здесь Барроу нарушил правила в борьбе против Лапорта.

12' На чужой половине поля грамотно подставился Барроу и заработал для своей команды перспективный стандарт.

11' По флангу отдавал Фажр на ход Педро, но тот не смог оторваться от Симакана и потерял мяч.

10' Пробил по воротам с линии штрафной Уэсли после паса от Роналду, но мяч прошел над перекладиной.

9' Мог убегать на ворота соперника Габриэл после заброса от Лапорта, но проиграл он борьбу за мяч защитнику.

8' Прорывался к штрафной соперника Аль-Хассан и покатил вперед на Роналду, но тот оказался в положении "вне игры".

7' С левого флангу Уэсли прострелил в штрафную на ход Роналду, но тот не смог пробить в окружении двоих защитников.

6' Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Аль-Нассер. Потребуется ему помощь медиков.

5' После навеса с угла поля с линии вратарской пробил головой Талиска. Мяч полетел выше перекладины.

4' После поперечного паса от Уэсли пробил по воротам с линии штрафной Талиска, но в падении Маилсон смог отбить на угловой.

3' Хозяева будут играть сегодня в белых цветах, гости выбрали себе синий комплект формы.

2' Прорывался по флангу Талиска и прострелил вдоль ворот, но никто из партнеров так и не смог замкнуть.