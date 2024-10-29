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  4. Кубок Короля 2024-2025
Стадион: . Главный судья: Обренович Раде
Аль-Наср Эр-Рияд
0:1
Второй тайм
Аль-Таавун Бурайда

Ход матча

34'
 
Аль-Ахмед Валид
65'
Аль-Ганам Султан
Бушаль Наваф
 
65'
Отавио Эдмилсон
Брозович Марсело
 
65'
Гариб Абдуррахман
Талиска Андерсон
 
71'
Мане Садио
Уэсли Лопес
 
71'
0:1
Флавио Рамос
Прогнозы 126
Аль-Наср Эр-Рияд 96.8% (122)
X 1.6% (2)
Аль-Таавун Бурайда 1.6% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Аль-Наср Эр-Рияд
Ничья
Аль-Таавун Бурайда
1.47
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6.80
7.40
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
24
Бенто
12
Бушаль
Наваф
3
Симакан
Мохамед
27
Лапорт
Эмерик
83
Аль-Наджи
Салем
11
Брозович
Марсело
19
Аль-Хассан
Али
20
Габриэл
Анжело
80
Уэсли
Лопес
94
Талиска
Андерсон
7
Роналду
Криштиану
36
Алаа
Наджар
Рахид
16
Маран
Мохаммад
4
Аль-Фатил
Мохаммед
II
2
Аль-Ганам
Султан
78
Ладжами
Али
23
Яхья
Айман
6
Мухтар
Али
17
Аль-Хайбари
Абдулла
8
Аль-Сулейхим
Абдулмаджид
29
Гариб
Абдуррахман
10
Мане
Садио
25
Отавио
Эдмилсон
1
Маилсон
32
Аль-Муфаррий
Мутеб
23
Аль-Ахмед
Валид
8
Аль-Нассер
Саад
24
Флавио
Рамос
93
Аль-Салули
Аун
76
Фажр
Фесаль
18
Эль-Махдиуи
Ашраф
10
Матеуш
Галиану
11
Педро
Жоао
99
Барроу
Муса
13
Атиа
Абдулкуддус
33
Аль-Гамди
Ахмед
44
Аль-Харби
Абдулла
26
Аль-Шуайль
Ибрахим
6
Фархан
Султан
90
Бахебри
Хаттан
29
Бахусаин
Ахмед
27
Мадаш
Султан
9
Абдулфаттах
Адам
21
Аль-Абдул-Раззак
Фахад
19
Чавес
Крус
Лукас
16
Ривас
Ригоберто
Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Таавун Бурайда

История личных встреч

Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Таавун Бурайда

14 матчей

100%
14 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

42.9%
28.6%
28.5%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

92.9%
14.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

21 матч

66.7%
4.8%
28.5%
14 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
6 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

61.9%
9.5%
28.6%
13 побед 2 ничьи 6 побед

История матчей

С
0:2
ПЛ
1:4
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ЛЧА
1:0
ПЛ
1:4
ПЛ
2:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:2
ПЛ
3:3
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

21
16

Голов в среднем за матч

1.91
1.6

Среднее время на гол

47
56

Всего голов

13
10

Голов в среднем за матч

1.3
0.91

Среднее время на гол

69
99

Всего голов

34
26

Голов в среднем за матч

1.62
1.24

Тотал матчей

2.5
15
Больше 71%
Меньше 29%
6
13
Больше 62%
Меньше 38%
8
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

55
72

Бомбардиры внутри турнира

Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мане Садио 1 0.5
Бушаль Наваф 1 0.5
Аль-Ганам Султан 0 0
Аль-Таавун Бурайда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Флавио Рамос 1 0.5
Педро Жоао 1 0.5
Аль-Кувайкиби Мохаммед 1 0.5
Барроу Муса 0 0
Бахебри Хаттан 0 0

Карточки

Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мане Садио 1 0
Аль-Таавун Бурайда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жиротто Андрей 0 1
Флавио Рамос 1 0
Аль-Ахмед Валид 1 0
Фажр Фесаль 1 0

Результаты матчей

Аль-Наср Эр-Рияд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Аль-Таавун Бурайда
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
0
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Аль-Таавун Бурайда
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Аль-Таавун Бурайда
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
2
67%
91-120

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
0
0%
1
50%
91-120

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
0
0%
2
67%
91-120

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
0
0%
1
50%
91-120

Результаты последних матчей

Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Аль-Хулуд - Аль-Наср Эр-Рияд 3:3 Эстеглаль Тегеран - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 1:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Оруба Эль-Джауф 3:0
Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Райян 2:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Вахда Мекка 2:0 Аль-Хазм - Аль-Наср Эр-Рияд 1:2 Аль-Иттифак - Аль-Наср Эр-Рияд 0:3 Аль-Шорта - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Фейха - Аль-Наср Эр-Рияд 1:4 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Раед Бурайда 1:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:4 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Наср Эр-Рияд 0:2 Альмерия - Аль-Наср Эр-Рияд 3:0 Гранада - Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Лузитано ДС - Аль-Наср Эр-Рияд 0:0 Порту - Аль-Наср Эр-Рияд 4:0 Портимоненсе - Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Фаренсе - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1
Аль-Таавун Бурайда
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Таавун Бурайда 2:0 Аль-Таавун Бурайда - Алтын Асыр 2:1 Дамак - Аль-Таавун Бурайда 2:2 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Фатех 2:0
Аль-Таавун Бурайда - Аль-Кува Аль-Джавия 1:2 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Иттифак 1:1 Абха - Аль-Таавун Бурайда 2:3 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Таавун Бурайда 1:0 Аль Халидия - Аль-Таавун Бурайда 2:3 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Халидж 2:0 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Таавун Бурайда 2:1 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Фейха 1:0 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Наср Эр-Рияд 0:2 Аль-Таавун Бурайда - Дамак 0:0 Триглав Крань - Аль-Таавун Бурайда 1:1 Заря - Аль-Таавун Бурайда 2:0 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Иттифак 1:0 Аль-Фейха - Аль-Таавун Бурайда 1:1 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:0 Аль-Рияд - Аль-Таавун Бурайда 0:0

Результаты матчей

Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Таавун Бурайда

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

1:2
1 раз 100%
2:3
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
2:3
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Таавун Бурайда

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

1/16 финала
1 Аль-Сафа
3 Аль-Рияд
1 Аль-Хулуд
3 Аль-Шабаб Эр-Рияд
3 Аль-Иттихад Джидда
0 Аль-Айн
1 Аль-Ахли Джидда
2 Аль-Джандал
5 Аль-Вахда Мекка
3 Аль-Фейсали Амман
4 Аль-Кадисия
1 Аль Орубах
2 Аль-Наджма
0 Дамак
0 Джидда Клаб
2 Аль-Раед Бурайда
5 Аль-Таи
2 Аль-Халидж
0 Аль-Букайрия
1 Аль-Хиляль Эр-Рияд
4 Аль-Фейха
0 Аль-Батин
1 Аль-Ахдуд
2 Аль-Араби
1 Аль-Хазм
2 Аль-Наср Эр-Рияд
2 Абха
3 Аль-Таавун Бурайда
2 Аль-Джабалайн
0 Аль-Фатех
2 Аль-Иттифак
0 Аль-Адах
1/8 финала
0 Аль-Рияд
2 Аль-Шабаб Эр-Рияд
2 Аль-Иттихад Джидда
0 Аль-Джандал
1 Аль-Вахда Мекка
2 Аль-Кадисия
0 Аль-Наджма
1 Аль-Раед Бурайда
1 Аль-Таи
4 Аль-Хиляль Эр-Рияд
Аль-Фейха
Аль-Араби
Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Таавун Бурайда
Аль-Джабалайн
Аль-Иттифак
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Аль-Кадисия Киньонес Хулиан 4 (1)
Аль-Фейха Лопес Хавьер-Эдуардо 3 (1)
Аль-Шабаб Эр-Рияд Бонавентура Джакомо 2 (1)
Аль-Шабаб Эр-Рияд _Hamed-Allah A. 2 (1)
Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хамдан Абдулла 2
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Таи _Qasim H. 2
Аль-Раед Бурайда _Qasmi A. 2
Аль-Халидж Шехич Ибрагим 1
Аль-Таавун Бурайда Жиротто Андрей 1
Аль-Ахдуд Лоу Дэмион 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 82'
    Продавил соперника по флангу Матеуш и прострелил в центр на Педро, но тому пробить не позволил Бенто, забрав сферу в руки.
  • 81'
    Мог убегать на ворота соперника Барроу после заброса от Фаржа, но на выходе Бенто оказался первым на мяче.
  • 80'
    С углового навесил Отавио на линию вратарской, но здесь спокойно вынес сферу подальше от своих ворот Флавио.
  • Опасный момент
    79'
    Зацепился за мяч Габриэл на дальней штанге после заброса от Отавио и пробил головой, но на линии ворот сферу в прыжке вынес Аль-Ахмед.
  • 78'
    Со штрафного Педро навесил на ближнюю штангу, где Барроу пробил головой, но точно в руки Бенто.
  • 77'
    На чужой половине поля грамотно подставился Педро и вынудил Симакана нарушить правила. Штрафной удар гости исполнят.
  • 76'
    Накрутил соперника на фланге Мане и прострелил в штрафную, но до удара по воротам дело так и не дошло.
  • 75'
    Далеко выбил мяч Маилсон в чужую штрафную на Барроу, но тот проиграл верховую борьбу за мяч Лапорту.
  • 74'
    Теперь уже ворвался в штрафную Мане и упал в борьбе с защитником. Судья не стал останавливать игру.
  • 73'
    В центре поля получил по ногам Фажр в борьбе против Отавио. Штрафной удар исполнять будут гости.
  • Описание гола
    72'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0-1! Флдавио Рамос! Гости неожиданно открыли счёт в матче. После навеса с фланга от Фажра на линии чужой вратарской выиграл верх Флавио и головой вколотил снаряд точно в нижний угол ворот.
  • Замена
    71'
    Замена очередная в составе "Аль-Насра" произошла. Вместо Лопеса Уэсли на поле появился Садио Мане.
  • 70'
    На фланге Гариб по ногам Фаржу заехал в грубом подкате. Можно было карточку показать, но судья пожалел нарушителя.
  • 69'
    Гариб ушел финтом от соперника и подал в центр штрафной, но здесь Роналду проиграл борьбу за мяч Аль-Ахмеду.
  • 68'
    После прострела с фланга от Аль-Ганама пробил из пределов штрафной Роналду, но угодил точно в спину защитнику.
  • Бонусы букмекеров
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    • 67'
      Отдавал пас по флангу Отавио на ход Габриэлю, но тому в подкате пробить помешал АльНассер.
    • Замена
      66'
      Тройная замена в составе хозяев произошла. Вместо Бушаля, Талиски и Брозовича на поле появились Гариб, Отавио и Аль-Ганам.
    • 65'
      После столкновения с соперником неудачно приземлился на газон Симакан. Потребуется ему медицинская помощь.
    • 64'
      В центре поля грубо наступил на ногу Симакану в силовой борьбе Педро. Штрафной удар исполнять будут хозяева.
    • 63'
      В центре поля отобрал мяч Брозович и покатил вперед на Талиску, который пробил издали, но угодил в спину Флавио.
    • 62'
      Диагональ исполнял Брозович в штрафную на ход Уэсли, но того опередил защитник и вынес сферу в аут.
    • 61'
      От опеки соперника оторвался по флангу Барроу и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел в аут.
    • 60'
      Сместился с правого фланга вдоль линии штрафной в центр Габриэл и пробил по воротам, но точности ему немного не хватило.
    • 59'
      Талиска получил по ногам в борьбе с защитником перед чужой штрафной, но судья проигнорировал этот эпизод.
    • 58'
      Убегал в контратаку на скорости Педро и покатил в центр на Барроу, но тот не смог пробить в окружении двоих защитников.
    • 57'
      Выиграл подбор у штрафной соперника Роналду и сбросил поперек на Брозовича, но удар последнего пришелся в спину защитнику.
    • 56'
      Продавил соперника по флангу Уэсли и от лицевой линии прострелил в центр штрафной. Никого из партнеров там не оказалось.
    • 55'
      После поперечного паса от Барроу пробил по воротам Педро с дальней дистанции, но точности ему не хватило.
    • 54'
      Пауза в матче. В прошлом эпизоде получил повреждение Маилсон. Медики пытаются вернуть голкипера в игру.
    • 53'
      С фланга забросил на дальнюю штангу Габриэл на Талиску, но тот в борьбе против Маилсона нарушил правила.
    • 52'
      На чужой половине поля Роналду получил по ногам в борьбе против Аль-Нассера. Опасный стандарт исполнят хозяева.
    • 51'
      Вырезал в штрафную соперника пяткой Роналду на ход Талиске, но перехватил в последний момент мяч Аль-Салули.
    • 50'
      Со штрафного навесил Уэсли в район одиннадцатиметровой отметки, но Роанлду головой пробил крайне неточно.
    • 49'
      В центре поля получил по ногам Роналду в подкате от Фаржа. Штрафной удар в пользу хозяев назначил арбитр.
    • 48'
      Мягко забросил Барроу в штрафную головой на ход Матеушу, но первым на мяче здесь оказался Бенто.
    • 47'
      Отдавал пас с фланга Талиска в штрафную на Роналду, но тому сразу два защитники не позволили добраться до мяча.
    • Второй тайм начался
      46'
      Стартовала вторая половина поединка. Кто же окажется сильнее сегодня?
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Судья отправил команды на перерыв. Счёт в матче пока так и не открыт!
    • Опасный момент
      45'
      Со штрафного пробивал Роналду в дальний нижний угол, но в падении смог в сторону отбить сферу Маилсон.
    • 45'
      Получил по ногам Уэсли в подкате прям перед линией чужой штрафной. Опасный стандарт исполнять будут хозяева.
    • 45'
      Протащил мяч по центру Талиска и отдал вперед на Габриэла, но мяч перехватил в последний момент Аль-Ахмед.
    • 44'
      Проникающий пас исполнял в штрафную соперника Аль-Хассан на ход Роналду, но перехватил мяч снова защитник в подкате.
    • 43'
      Ворвался в штрафную соперника Матеуш, но не стал бить, а покатил поперек на Барроу, но Симакан перехватил снаряд в подкате.
    • 42'
      Габриэл накрутил соперника на фланге и прострелил в центр штрафной, но мяч головой вынес защитник в центр поля.
    • 41'
      Оторвался от опеки соперника Аль-Наджи и забросил вперед на Уэсли, но тому пробить не дал в подкате Аль-Нассер.
    • 40'
      Пауза в матче. В прошлом эпизоде получил повреждение Фажр. Потребуется ему медицинская помощь.
    • 39'
      На фланге налетел на соперника в грубо подкате Брозович. Судья зафиксировал нарушение правил.
    • 38'
      Уэсли ворвался в штрафную соперника после заброса от Лапорта, но на выходе голкипер оказался первым на мяче.
    • 37'
       Отдавал пас по флангу Аль-Муфаррий на ход Аль-Салули, но тот в борьбе с защитником выпустил сферу в аут.
    • 36'
      Со штрафного навесил Уэсли на ближнюю штангу, куда ворвался Роналду и пробил головой, но не попал в створ ворот.
    • Желтая карточка
      35'
      В центре поля получил по ногам Уэсли в грубом подкате от Аль-Ахмеда. Судья показал желтую карточку нарушителю.
    • 34'
      Диагональ исполнял в штрафную соперника Флавио на ход Барроу, но тот проиграл борьбу за мяч Лапорту и не смог пробить.
    • 33'
      После поперечного паса от Матеуша пробил по воротам Педро, но мяч полетел рядом с перекладиной.
    • 32'
      Отобрал мяч в центре поля Фажр и покатил вперед на ход Педро, но этот пас перехватил Аль-Наджи.
    • 31'
      Прорывался по центру к штрафной соперника Барроу и покатил поперек на Маеуша, но мяч полетел выше перекладины. 
    • 30'
      Со штрафного попытался закрутить Матеуш в ближнюю девятку, но здесь спокойно забрал мяч в свои руки Бенто.
    • 29'
      Перед чужой штрафной Педро получил по ногам в борьбе против Симакана. Штрафной удар исполнять будут гости.
    • 28'
      По центру прорвался в штрафную соперника Уэсли и пробил по воротам, но мяч полетел точно в руки голкиперу.
    • 27'
      Зацепился за мяч на чужой половине поля Роналду и сбросил головой на Талиску, но удар последнего защитники заблокировали.
    • 26'
      Диагональ исполнял в штрафную соперника Лапорт на ход Роналду, но тот не смог пробить в окружении двоих защитников. 
    • 25'
      Мог убегать на ворота Аль-Салули после заброса от Матеуша, но проиграл он борьбу за мяч Симакану.
    • 24'
      Проникающий пас исполнял в штрафную соперника Габриэл на ход Уэсли, но тому не позволил защитник пробить по воротам.
    • 23'
      Догнал мяч у лицевой линии Уэсли и прострелил в штрафную на Роналду, но тому пробить защитники не позволили.
    • 22'
      На фланге получил по ногам Флавио в борьбе против Аль-Хассана, но тот не смог пробить в борьбе с защитником. 
    • 21'
      Барроу протащил мяч по флангу и отдал в штрафную на Педро, но тот не смог обработать мяч и подарил его защитнику.
    • 19'
      Ушел от соперника по флангу Уэсли и пробил по воротам, но мяч на выходе в падении смог отбить в сторону голкипер.
    • 18'
      Мягко забросил с фланга Уэсли в штрафную на ход Талиске, который пробил головой, но мяч полетел крайне неточно.
    • 17'
      Ушел от соперника по флангу Флавио и прострелил в центр штрафной, но на выходе Бенто перехватил снаряд.
    • 16'
      С угла поля подавал Габриэл на линию вратарской. Здесь головой мяч вынес за пределы поля Аль-Ахмед.
    • 15'
      Мягко забросил в штрафную соперника Талиска на ход Роналду, но того опередил защитник и вынес сферу за пределы поля.
    • 14'
      Ушел от соперника по центру Талиска и отдал поперек Уэсли, но мяч в последний момент перехватил Флавио.
    • 13'
      Со штрафного Педро навесил на дальнюю штангу, но здесь Барроу нарушил правила в борьбе против Лапорта.
    • 12'
      На чужой половине поля грамотно подставился Барроу и заработал для своей команды перспективный стандарт.
    • 11'
      По флангу отдавал Фажр на ход Педро, но тот не смог оторваться от Симакана и потерял мяч.
    • 10'
      Пробил по воротам с линии штрафной Уэсли после паса от Роналду, но мяч прошел над перекладиной.
    • 9'
      Мог убегать на ворота соперника Габриэл после заброса от Лапорта, но проиграл он борьбу за мяч защитнику.
    • Офсайд
      8'
      Прорывался к штрафной соперника Аль-Хассан и покатил вперед на Роналду, но тот оказался в положении "вне игры".
    • 7'
      С левого флангу Уэсли прострелил в штрафную на ход Роналду, но тот не смог пробить в окружении двоих защитников.
    • 6'
      Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Аль-Нассер. Потребуется ему помощь медиков.
    • 5'
      После навеса с угла поля с линии вратарской пробил головой Талиска. Мяч полетел выше перекладины.
    • Угловой
      4'
      После поперечного паса от Уэсли пробил по воротам с линии штрафной Талиска, но в падении Маилсон смог отбить на угловой.
    • 3'
      Хозяева будут играть сегодня в белых цветах, гости выбрали себе синий комплект формы.
    • 2'
      Прорывался по флангу Талиска и прострелил вдоль ворот, но никто из партнеров так и не смог замкнуть.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, матч начался!
    • До матча
    • Приветствую всех любителей футбола. Приглашаю вас на поединок Кубка Саудовской Аравии, в котором встретятся "Аль-Наср" и "Аль-Таавун". Комментировать игру для вас будет Федосов Дмитрий!
    Прогнозы 126
    Аль-Наср Эр-Рияд 96.8% (122)
    X 1.6% (2)
    Аль-Таавун Бурайда 1.6% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Аль-Наср Эр-Рияд
    Ничья
    Аль-Таавун Бурайда
    1.47
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    6.80
    7.40
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Таавун Бурайда

    Исход игры
    Аль-Наср Эр-Рияд
    96.8% (122)
    Ничья
    1.6% (2)
    Аль-Таавун Бурайда
    1.6% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.43% (52)
    Меньше
    53.57% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    41.96% (47)
    Нет
    58.04% (65)
    Популярный счёт
    2:0 Аль-Наср Эр-Рияд
    43.7% (55)
    2:1 Аль-Наср Эр-Рияд
    26.2% (33)
    3:1 Аль-Наср Эр-Рияд
    6.3% (8)
    3:0 Аль-Наср Эр-Рияд
    4.8% (6)
    1:0 Аль-Наср Эр-Рияд
    2.4% (3)
    3:2 Аль-Наср Эр-Рияд
    1.6% (2)
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