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  3. Румыния
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Vlad Mircea Baban
Глория Бузау
1:0
Перерыв
Германнштадт
0'
1:0
45' Пенальти
Будеску Константин

Ход матча

45'
Будеску Константин
1:0

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Глория Бузау
Ничья
Германнштадт
2.95
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Все Коэффициенты
1
Лазар
Давид
14
Сиранни
Алессандро
25
Ловрич
Драган
92
Майк
Сестор
87
Феррарессо
Диего
6
Tudor
Calin
8
Албу
Константин
30
Ишфан
Александру
10
Будеску
Константин
88
Георге
Ион
19
Стан
Александру
25
Кабуз
Каталин
51
Ороиан
Александру
2
Селимович
Вахид
4
Стойка
Йонуц
15
Tiago
Goncalves
29
Ciprian
Biceanu
24
Иванов
Антоний
8
Мурджа
Алессандро
96
Балауре
Сильвиу
11
Буш
Сержиу
45
Robert
Popescu
Глория Бузау
Германнштадт

История личных встреч

Глория Бузау
Германнштадт

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛI
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Глория Бузау
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Будеску Константин 3 (1) 0.23
Матуш Рикарду 2 0.15
Тескан Драгош 1 0.08
Alexandru Daniel Jipa 1 0.08
Стан Александру 1 0.08
Майк Сестор 1 0.08
Чанаджия Дарио 1 0.08
Ишфан Александру 1 0.08
Тавареш Давид 0 0
Сиранни Алессандро 0 0
Daniel Benzar 0 0
Георге Ион 0 0
Пырвулеску Сергей 0 0
Vlad Prejmerean 0 0
Германнштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мурджа Алессандро 3 0.23
Дякону Роналдо 2 0.15
Стойка Янис 2 0.15
Кицу Аурелиан 2 0.15
Балауре Сильвиу 2 0.15
Негуц Кристиан 1 (1) 0.08
Буш Сержиу 1 0.08
Бейян Флориан 1 0.08
Petru Dragos 1 0.08
Robert Popescu 1 0.08
Гэман Валеричэ 0 0
Ороиан Александру 0 0

Карточки

Глория Бузау
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чанаджия Дарио 5 0
Добросавлевичи Алин 3 0
Матуш Рикарду 2 0
Будеску Константин 2 0
Ловрич Драган 2 0
Феррарессо Диего 2 0
Албу Константин 2 0
Турда Григоре 2 0
Robert Salceanu 2 0
Стан Александру 1 0
Дандя Александру 1 0
Сиранни Алессандро 1 0
Траоре Шейк 1 0
Тавареш Давид 1 0
Думитру Кристиан 1 0
Тескан Драгош 1 0
Vlad Prejmerean 1 0
Ахматов Расамбек 1 0
Tudor Calin 1 0
Eugen Neagoe 1 0
Германнштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бейян Флориан 2 0
Мурджа Алессандро 2 0
Иванов Антоний 2 0
Гэман Валеричэ 1 0
Кицу Аурелиан 1 0
Балауре Сильвиу 1 0
Ciprian Biceanu 1 0
Кабуз Каталин 1 0
Стойка Янис 1 0
Негуц Кристиан 1 0
Ороиан Александру 1 0
Petru Dragos 1 0
Robert Popescu 1 0

Результаты матчей

Глория Бузау
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Германнштадт
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
5
Глория Бузау
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Германнштадт
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

15
4

Упущенные победы

4
11
Глория Бузау
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
Германнштадт
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

15
4

Упущенные победы

6
16

Голы по времени матча

Забито

3
5
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
9 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
100%
1
20%
76-90

Пропущено

5
12
5 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
2
40%
4
33%
1-15
2
40%
2
17%
16-30
1
20%
1
8%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
0
0%
1
8%
76-90

Забито

8
11
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
1
13%
3
27%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
25%
1
9%
31-45
1
13%
2
18%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
4
36%
76-90

Пропущено

20
8
7 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
1
5%
1
13%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
4
20%
4
50%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
6
30%
1
13%
61-75
6
30%
2
25%
76-90

Забито

11
16
3 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
1
9%
3
19%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
2
18%
2
13%
31-45
1
9%
4
25%
46-60
2
18%
1
6%
61-75
5
45%
5
31%
76-90

Пропущено

25
20
12 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
3
12%
5
25%
1-15
4
16%
2
10%
16-30
5
20%
5
25%
31-45
1
4%
2
10%
46-60
6
24%
3
15%
61-75
6
24%
3
15%
76-90

Результаты последних матчей

Глория Бузау
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
ФКСБ - Глория Бузау 3:2 Глория Бузау - Фарул Констанца 1:0 Ботошани - Глория Бузау 3:3 Глория Бузау - Оцелул Галац 0:0
Униря Слобозия - Глория Бузау 2:1 Глория Бузау - Университатя Клуж 0:2 Университатя Крайова - Глория Бузау 5:1 Глория Бузау - Рапид Бухарест 1:1 Динамо Бухарест - Глория Бузау 4:1 Политехника Яссы - Глория Бузау 1:2 Глория Бузау - Сепси 1:2 Петролул Плоешти - Глория Бузау 0:0 Стяуа Бухарест - Глория Бузау 2:1 Глория Бузау - Хебар Пазарджик 1:1 Радомлье - Глория Бузау 2:2 Олимпия Любляна - Глория Бузау 2:0 Рапид Бухарест - Глория Бузау 4:1 Чиксереда Меркуря-Чук - Глория Бузау 0:1 Глория Бузау - Униря Слобозия 3:0 Виторул Селимбар - Глория Бузау 2:1
Германнштадт
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Германнштадт - Сепси 0:4 Петролул Плоешти - Германнштадт 4:1 Германнштадт - ЧФР Клуж 0:0 УТА Арад - Германнштадт 1:1
Германнштадт - Политехника Яссы 6:2 Германнштадт - ФКСБ 2:0 Фарул Констанца - Германнштадт 3:2 Германнштадт - Ботошани 2:1 Оцелул Галац - Германнштадт 1:0 Германнштадт - Униря Слобозия 1:1 Университатя Клуж - Германнштадт 3:1 Германнштадт - Университатя Крайова 0:0 Германнштадт - Петролул Плоешти 0:1 Германнштадт - Зиря 1:2 У Крайова 1948 - Германнштадт 1:3 Германнштадт - Политехника Яссы 0:1 Оцелул Галац - Германнштадт 1:0 Германнштадт - Петролул Плоешти 2:0 Германнштадт - Ботошани 1:1 УТА Арад - Германнштадт 1:3

Результаты матчей

Глория Бузау
Германнштадт

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
0:0
2 раза 29%
0:4
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
6:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
6
1 раз 14%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
6
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Глория Бузау
Германнштадт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
1
3
4
1.5
1
4
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
8
4
3
9
1.5
4
8
1
11
2.5
1
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Клуж
 12 6 5 1 18 - 8 23
2.
Университатя Крайова
 12 5 5 2 20 - 11 20
3.
Оцелул Галац
 11 4 7 0 11 - 5 19
4.
ЧФР Клуж
 11 5 3 3 21 - 15 18
5.
Динамо Бухарест
 12 4 6 2 21 - 15 18
6.
Петролул Плоешти
 12 4 6 2 13 - 11 18
7.
ФКСБ
 11 4 4 3 15 - 15 16
8.
УТА Арад
 12 3 6 3 13 - 13 15
9.
Сепси
 12 4 2 6 15 - 15 14
10.
Политехника Яссы
 12 4 2 6 12 - 17 14
11.
Фарул Констанца
 12 3 4 5 12 - 15 13
12.
Рапид Бухарест
 12 2 7 3 12 - 15 13
13.
Германнштадт
 0:1 13 3 4 6 16 - 21 13
14.
Глория Бузау
 1:0 13 3 4 6 14 - 23 13
15.
Униря Слобозия
 12 3 3 6 11 - 18 12
16.
Ботошани
 11 3 2 6 12 - 19 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Бухарест
 5 4 1 0 13 - 5 13
2.
ЧФР Клуж
 8 4 1 3 16 - 13 13
3.
Германнштадт
 0:1 7 3 3 1 11 - 8 12
4.
Университатя Крайова
 5 3 2 0 13 - 4 11
5.
ФКСБ
 7 3 2 2 10 - 9 11
6.
Университатя Клуж
 4 3 1 0 8 - 2 10
7.
Политехника Яссы
 6 3 1 2 8 - 6 10
8.
Петролул Плоешти
 6 2 4 0 6 - 2 10
9.
Фарул Констанца
 7 3 1 3 8 - 9 10
10.
Оцелул Галац
 5 2 3 0 5 - 2 9
11.
УТА Арад
 7 1 6 0 7 - 5 9
12.
Глория Бузау
 1:0 6 2 2 2 4 - 5 8
13.
Ботошани
 5 2 1 2 8 - 8 7
14.
Сепси
 6 2 1 3 6 - 5 7
15.
Униря Слобозия
 6 1 2 3 8 - 10 5
16.
Рапид Бухарест
 5 0 4 1 5 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Клуж
 8 3 4 1 10 - 6 13
2.
Оцелул Галац
 6 2 4 0 6 - 3 10
3.
Университатя Крайова
 7 2 3 2 7 - 7 9
4.
Рапид Бухарест
 7 2 3 2 7 - 8 9
5.
Петролул Плоешти
 6 2 2 2 7 - 9 8
6.
Сепси
 6 2 1 3 9 - 10 7
7.
Униря Слобозия
 6 2 1 3 3 - 8 7
8.
УТА Арад
 5 2 0 3 6 - 8 6
9.
ЧФР Клуж
 3 1 2 0 5 - 2 5
10.
ФКСБ
 4 1 2 1 5 - 6 5
11.
Глория Бузау
 1:0 7 1 2 4 10 - 18 5
12.
Динамо Бухарест
 7 0 5 2 8 - 10 5
13.
Ботошани
 6 1 1 4 4 - 11 4
14.
Политехника Яссы
 6 1 1 4 4 - 11 4
15.
Фарул Констанца
 5 0 3 2 4 - 6 3
16.
Германнштадт
 0:1 6 0 1 5 5 - 13 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Университатя Крайова Митрицэ Александру 7 (1)
Динамо Бухарест Сельмани Астрит 6 (5)
Университатя Клуж Нистор Дан 5 (3)
ЧФР Клуж Мунтяну Луис 5 (1)
Униря Слобозия Поспелов Дмитрий 5 (1)
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Топ нарушителей
ЧФР Клуж Мохаммед Камара 2 6
Глория Бузау Чанаджия Дарио 5
Ботошани Marian Chica-Rosa 5
Фарул Констанца Бэлаша Михай 1 3
Динамо Бухарест Опрут Рауль 1 3
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  • Первый тайм
  • 48'
    Германнштадт контролирует мяч.
  • 48'
    Команда Глория Бузау имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    Контроль мяча: Глория Бузау: 51%, Германнштадт: 49%.
  • 47'
    Г О О О О О Л - Будеску Константин из команды Глория Бузау забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Catalin Cabuz прыгнул не в ту сторону.
  • 46'
    ПЕНАЛЬТИ! - Ionut Stoica играет рукой в штрафной! Ionut Stoica вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
  • 46'
    После проверки VAR судья изменил решение - Глория Бузау пробьет пенальти!
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    Глория Бузау
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    Германнштадт
    2.95
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    3.00
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    2.95
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    Глория Бузау
    Германнштадт
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