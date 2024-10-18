Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Первый тайм

48' Команда Глория Бузау имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Г О О О О О Л - Будеску Константин из команды Глория Бузау забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Catalin Cabuz прыгнул не в ту сторону.

46' ПЕНАЛЬТИ! - Ionut Stoica из команды Германнштадт нарушает правила.

46' ПЕНАЛЬТИ! - Ionut Stoica играет рукой в штрафной! Ionut Stoica вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.

46' После проверки VAR судья изменил решение - Глория Бузау пробьет пенальти!

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Глория Бузау

45' Балауре Сильвиу нанес удар головой, но Давид Лазар спокойно отбил мяч.

45' Буш Сержиу из команды Германнштадт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

44' Ionut Stoica ослабляет давление, выбив мяч.

44' Будеску Константин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Лазар Давид взял и забрал мяч на выходе

42' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Catalin Cabuz из команды Германнштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

39' Сиранни Алессандро навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

39' Хорошую попытку сделал Феррарессо Диего . Удар в створ, но вратарь начеку

39' Глория Бузау идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Глория Бузау совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Tudor Calin выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Хорошую попытку сделал Буш Сержиу . Удар в створ, но вратарь начеку

36' Удар от ворот произведет Германнштадт

35' Сиранни Алессандро оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

35' Глория Бузау идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Глория Бузау совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Удар от ворот произведет Германнштадт

30' Глория Бузау совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Ionut Stoica выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Тьягу Гонсалвеш не смог попасть в створ ударом издали

24' Глория Бузау совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Удар от ворот произведет Германнштадт

23' Феррарессо Диего не смог попасть в створ ударом издали

22' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Иванов Антоний не смог попасть в створ ударом издали

19' Глория Бузау совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Балауре Сильвиу навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

16' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Стан Александру наказан за толчок Ionut Stoica

14' Лазар Давид взял и забрал мяч на выходе

13' Глория Бузау совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Балауре Сильвиу навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

11' Глория Бузау совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Ciprian Biceanu оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

9' Буш Сержиу создает голевую возможность для своего партнера по команде.

9' Германнштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Хорошую попытку сделал Георге Ион . Удар в створ, но вратарь начеку

8' Constantin Albu нанес удар, но тот был заблокирован.

8' Ionut Stoica из команды Германнштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

8' Ишфан Александру навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

7' Ionut Stoica ослабляет давление, выбив мяч.

6' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Сиранни Алессандро навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

3' Мурджа Алессандро не смог попасть в створ ударом издали

3' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Глория Бузау совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре