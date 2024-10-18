Тур: 13. Стадион: Stadionul Municipal, Buzau. Главный судья: Vlad Mircea Baban
3:0
Конец матча
0'
1:0
45' ПенальтиБудеску Константин
48' Желтая карточкаИванов Антоний
54' Вторая желтая карточкаИванов Антоний
65' Желтая карточкаСелимович Вахид
69' Желтая карточкаСиранни Алессандро
2:0
71' ГолБудеску Константин
79' Красная карточкаБалауре Сильвиу
89' Желтая карточкаЛазар Давид
90' Желтая карточкаМурджа Алессандро
90' Желтая карточкаТавареш Давид
3:0
90' ГолМатуш Рикарду
90'+6
Ход матча
45'
48'
54'
65'
71'
79'
89'
90'
90'
Владение мячом
92
Майк
Сестор
88
Георге
Ион
11
Буш
Сержиу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
92 Майк СесторЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Георге ИонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
39 Райлян ДоринВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Гросу ДариусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 ВитоПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Eugen Neagoe
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Буш СержиуНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Антви НанаЗащитник
-
22 Поп ИонутПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
31 Vlad Mutiu
-
17 Petru Dragos
-
-
Главный тренер: Marius Maldarasanu
История личных встреч
Глория Бузау
Германнштадт
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Глория Бузау
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Будеску Константин
|5 (2)
|0.38
|Матуш Рикарду
|3
|0.23
|Ишфан Александру
|1
|0.08
|Тескан Драгош
|1
|0.08
|Alexandru Daniel Jipa
|1
|0.08
|Стан Александру
|1
|0.08
|Майк Сестор
|1
|0.08
|Чанаджия Дарио
|1
|0.08
|Тавареш Давид
|0
|0
|Пырвулеску Сергей
|0
|0
|Сиранни Алессандро
|0
|0
|Daniel Benzar
|0
|0
|Георге Ион
|0
|0
|Vlad Prejmerean
|0
|0
Германнштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мурджа Алессандро
|3
|0.23
|Дякону Роналдо
|2
|0.15
|Стойка Янис
|2
|0.15
|Кицу Аурелиан
|2
|0.15
|Балауре Сильвиу
|2
|0.15
|Негуц Кристиан
|1 (1)
|0.08
|Буш Сержиу
|1
|0.08
|Бейян Флориан
|1
|0.08
|Petru Dragos
|1
|0.08
|Robert Popescu
|1
|0.08
|Гэман Валеричэ
|0
|0
|Ороиан Александру
|0
|0
Карточки
Глория Бузау
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чанаджия Дарио
|5
|0
|Добросавлевичи Алин
|3
|0
|Матуш Рикарду
|2
|0
|Будеску Константин
|2
|0
|Ловрич Драган
|2
|0
|Феррарессо Диего
|2
|0
|Сиранни Алессандро
|2
|0
|Тавареш Давид
|2
|0
|Албу Константин
|2
|0
|Турда Григоре
|2
|0
|Robert Salceanu
|2
|0
|Стан Александру
|1
|0
|Дандя Александру
|1
|0
|Лазар Давид
|1
|0
|Траоре Шейк
|1
|0
|Думитру Кристиан
|1
|0
|Тескан Драгош
|1
|0
|Vlad Prejmerean
|1
|0
|Ахматов Расамбек
|1
|0
|Tudor Calin
|1
|0
|Eugen Neagoe
|1
|0
Германнштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иванов Антоний
|3
|1
|Мурджа Алессандро
|3
|0
|Балауре Сильвиу
|1
|1
|Бейян Флориан
|2
|0
|Гэман Валеричэ
|1
|0
|Кицу Аурелиан
|1
|0
|Селимович Вахид
|1
|0
|Ciprian Biceanu
|1
|0
|Кабуз Каталин
|1
|0
|Стойка Янис
|1
|0
|Негуц Кристиан
|1
|0
|Ороиан Александру
|1
|0
|Petru Dragos
|1
|0
|Robert Popescu
|1
|0
Результаты матчей
Глория Бузау
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Германнштадт
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
5
Глория Бузау
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Германнштадт
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
15
4
Упущенные победы
4
11
Глория Бузау
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
31% (4)
8% (1)
Германнштадт
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
15
4
Упущенные победы
6
16
Голы по времени матча
Забито
6
5
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
9 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
4
67%
1
20%
76-90
Пропущено
5
15
5 В 1-м тайме 8
0 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
2
40%
4
27%
1-15
2
40%
2
13%
16-30
1
20%
2
13%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
0
0%
2
13%
76-90
Забито
8
11
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
1
13%
3
27%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
25%
1
9%
31-45
1
13%
2
18%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
4
36%
76-90
Пропущено
20
8
7 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
1
5%
1
13%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
4
20%
4
50%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
6
30%
1
13%
61-75
6
30%
2
25%
76-90
Забито
14
16
4 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 4
4 Не забивали 5
1
7%
3
19%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
3
21%
2
13%
31-45
1
7%
4
25%
46-60
3
21%
1
6%
61-75
6
43%
5
31%
76-90
Пропущено
25
23
12 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
3
12%
5
22%
1-15
4
16%
2
9%
16-30
5
20%
6
26%
31-45
1
4%
2
9%
46-60
6
24%
4
17%
61-75
6
24%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
Глория Бузау
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
ФКСБ - Глория Бузау 3:2 Глория Бузау - Фарул Констанца 1:0 Ботошани - Глория Бузау 3:3 Глория Бузау - Оцелул Галац 0:0
Униря Слобозия - Глория Бузау 2:1 Глория Бузау - Университатя Клуж 0:2 Университатя Крайова - Глория Бузау 5:1 Глория Бузау - Рапид Бухарест 1:1 Динамо Бухарест - Глория Бузау 4:1 Политехника Яссы - Глория Бузау 1:2 Глория Бузау - Сепси 1:2 Петролул Плоешти - Глория Бузау 0:0 Стяуа Бухарест - Глория Бузау 2:1 Глория Бузау - Хебар Пазарджик 1:1 Радомлье - Глория Бузау 2:2 Олимпия Любляна - Глория Бузау 2:0 Рапид Бухарест - Глория Бузау 4:1 Чиксереда Меркуря-Чук - Глория Бузау 0:1 Глория Бузау - Униря Слобозия 3:0 Виторул Селимбар - Глория Бузау 2:1
Германнштадт
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Германнштадт - Сепси 0:4 Петролул Плоешти - Германнштадт 4:1 Германнштадт - ЧФР Клуж 0:0 УТА Арад - Германнштадт 1:1
Германнштадт - Политехника Яссы 6:2 Германнштадт - ФКСБ 2:0 Фарул Констанца - Германнштадт 3:2 Германнштадт - Ботошани 2:1 Оцелул Галац - Германнштадт 1:0 Германнштадт - Униря Слобозия 1:1 Университатя Клуж - Германнштадт 3:1 Германнштадт - Университатя Крайова 0:0 Германнштадт - Петролул Плоешти 0:1 Германнштадт - Зиря 1:2 У Крайова 1948 - Германнштадт 1:3 Германнштадт - Политехника Яссы 0:1 Оцелул Галац - Германнштадт 1:0 Германнштадт - Петролул Плоешти 2:0 Германнштадт - Ботошани 1:1 УТА Арад - Германнштадт 1:3
Результаты матчей
Глория Бузау
Германнштадт
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:0
2 раза 29%
0:4
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
6:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
6
1 раз 14%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
6
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Глория Бузау
Германнштадт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
43
15
34
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
42
34
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
85
49
49
211
112
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Университатя Крайова
|Митрицэ Александру
|7 (1)
|Динамо Бухарест
|Сельмани Астрит
|6 (5)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|6 (3)
|ЧФР Клуж
|Мунтяну Луис
|5 (1)
|Униря Слобозия
|Поспелов Дмитрий
|5 (1)
|ЧФР Клуж
|Мохаммед Камара
|2 6
|Глория Бузау
|Чанаджия Дарио
|5
|Ботошани
|Marian Chica-Rosa
|5
|Фарул Констанца
|Бэлаша Михай
|1 3
|Германнштадт
|Иванов Антоний
|1 3