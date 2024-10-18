Тур: 13. Стадион: Клуж Арена. Главный судья: Andrei Chivulete
2:0
Конец матча
0'
16' Желтая карточкаЛасуре Даниэль
56' Желтая карточкаБик Овидиу
1:0
61' ПенальтиНистор Дан
2:0
69' ГолТьям Мамаду
85' Желтая карточкаАнга-Лётшер Мартин
90'+7
Ход матча
16'
56'
61'
1:0
69'
2:0
Владение мячом
24
Раду
Бобок
94
Бик
Овидиу
93
Тьям
Мамаду
10
Нистор
Дан
27
David
Maftei
28
Гонсалвес
7
Фредерик
30
Yuri
Cisotti
66
Ламейра
Жоао
21
Teles
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Раду БобокЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
94 Бик ОвидиуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
93 Тьям МамадуНападающий
-
10 Нистор ДанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Оайдэ РэзванПолузащитник
-
22 Раца ВадимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
20 Alex Bota
-
-
-
Главный тренер: Ioan Sabau
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
27 David MafteiЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
7 ФредерикПолузащитник
-
30 Yuri CisottiПолузащитник
-
66 Ламейра ЖоаоПолузащитник
-
21 TelesПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Рошу НелуцПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
14 Andrei Rus
-
-
-
Главный тренер: Мунтяну Доринел
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Университатя Клуж
Оцелул Галац
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед
14 матчей
28.6%
21.4%
50%
4 победы 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
14.3%
50%
35.7%
2 победы 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
35.7%
28.6%
35.7%
5 побед 4 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
8
Голов в среднем за матч
1
0.89
Среднее время на гол
90
101
Всего голов
13
4
Голов в среднем за матч
1.44
0.8
Среднее время на гол
62
112
Всего голов
18
12
Голов в среднем за матч
1.29
0.86
Тотал матчей
2.5
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
Среднее время на гол
70
105
Бомбардиры внутри турнира
Университатя Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нистор Дан
|6 (6)
|0.46
|Тьям Мамаду
|4
|0.31
|Vladislav Blanuta
|4
|0.31
|Бик Овидиу
|1
|0.08
|Перейра Илдеберту
|1
|0.08
|Миранян Артур
|1
|0.08
|Масоэро Лукас Габриэль
|1
|0.08
|Попеску Овидиу
|1
|0.08
|Раду Бобок
|1
|0.08
|Раца Вадим
|0
|0
Оцелул Галац
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Живулич Диего
|3
|0.25
|Stipe Juric
|3
|0.25
|Alexandru Pop
|3
|0.25
|Фредерик
|1
|0.08
|Yuri Cisotti
|1
|0.08
|David Maftei
|0
|0
Карточки
Университатя Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Масоэро Лукас Габриэль
|4
|0
|Попеску Овидиу
|4
|0
|Раца Вадим
|3
|0
|Симон Габриэл
|3
|0
|Бик Овидиу
|3
|0
|Кипчу Александру
|2
|0
|Гертмонас Эдвинас
|2
|0
|Ласуре Даниэль
|2
|0
|Vladislav Blanuta
|2
|0
|Нистор Дан
|1
|0
|Перейра Илдеберту
|1
|0
|Тьям Мамаду
|1
|0
|Кристя Юлиан
|1
|0
|Раду Бобок
|1
|0
|Robert Mihai Silaghi
|1
|0
|Dorin Codrea
|1
|0
|Dorinel Oancea
|1
|0
Оцелул Галац
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nikola Stevanovic
|2
|1
|Доринель Мунтеану
|3
|0
|Живулич Диего
|2
|0
|Желев Милен
|2
|0
|Ламейра Жоао
|2
|0
|Jonathan Cisse
|2
|0
|Анга-Лётшер Мартин
|1
|0
|Yuri Cisotti
|1
|0
|Stipe Juric
|1
|0
|Iustin Popescu
|1
|0
|Джурич Василие
|1
|0
|Mihai Adascalitei
|1
|0
|Танасе Рэзван
|1
|0
Результаты матчей
Университатя Клуж
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Оцелул Галац
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
1
1
Университатя Клуж
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Оцелул Галац
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
10
5
Университатя Клуж
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Оцелул Галац
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
18% (2)
73% (8)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
11
6
Голы по времени матча
Забито
8
6
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
1
13%
2
33%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
1
17%
31-45
1
13%
1
17%
46-60
2
25%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
10
5
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
0
0%
1
20%
1-15
2
20%
2
40%
16-30
1
10%
1
20%
31-45
4
40%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
1
20%
76-90
Пропущено
6
2
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
3
50%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
18
11
8 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 6
3 Не забивали 4
1
6%
3
27%
1-15
3
17%
2
18%
16-30
4
22%
2
18%
31-45
5
28%
1
9%
46-60
4
22%
2
18%
61-75
1
6%
1
9%
76-90
Пропущено
8
5
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
3
38%
1
20%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
2
25%
1
20%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Университатя Клуж
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Униря Слобозия - Университатя Клуж 2:2 Политехника Яссы - Университатя Клуж 1:0 Университатя Клуж - Университатя Крайова 1:1 Рапид Бухарест - Университатя Клуж 0:2
Университатя Клуж - Динамо Бухарест 1:0 Глория Бузау - Университатя Клуж 0:2 Университатя Клуж - Сепси 3:0 Петролул Плоешти - Университатя Клуж 0:0 ЧФР Клуж - Университатя Клуж 2:3 УТА Арад - Университатя Клуж 0:0 Университатя Клуж - Германнштадт 3:1 Университатя Клуж - КСМ Сату-Маре 3:0 ФКСБ - Университатя Клуж 1:1 Университатя Клуж - Слован Либерец 0:2 Университатя Клуж - Диошдьёр 0:2 Юнион Фёкламаркт - Университатя Клуж 0:5 Рид - Университатя Клуж 1:1 Университатя Крайова - Университатя Клуж 1:1 Оцелул Галац - Университатя Клуж 0:2 Волунтари - Университатя Клуж 0:1
Оцелул Галац
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Оцелул Галац - Университатя Крайова 1:1 Рапид Бухарест - Оцелул Галац 0:0 Оцелул Галац - Динамо Бухарест 1:1 Глория Бузау - Оцелул Галац 0:0
Оцелул Галац - Сепси 2:0 Петролул Плоешти - Оцелул Галац 0:0 Униреа Бранистеа - Оцелул Галац 1:3 УТА Арад - Оцелул Галац 1:1 Оцелул Галац - Германнштадт 1:0 ФКСБ - Оцелул Галац 0:2 Оцелул Галац - Фарул Констанца 0:0 Ботошани - Оцелул Галац 2:3 Марсакслокк - Оцелул Галац 1:4 Оцелул Галац - Единство У. 1:0 Целе - Оцелул Галац 2:3 Оцелул Галац - Университатя Клуж 0:2 Корвинул Хунедоара - Оцелул Галац 2:2 Оцелул Галац - Ботошани 2:0 Петролул Плоешти - Оцелул Галац 2:1 Оцелул Галац - Германнштадт 1:0
Результаты матчей
Университатя Клуж
Оцелул Галац
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
3
2 раза 50%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 25%
0:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
0:0
3 раза 50%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:0
4 раза 36%
1:1
3 раза 27%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
Точное количество голов
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Университатя Клуж
Оцелул Галац
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
14
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
33
44
24
17
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
74
66
38
39
110
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Университатя Крайова
|Митрицэ Александру
|7 (1)
|Динамо Бухарест
|Сельмани Астрит
|6 (5)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|6 (3)
|ЧФР Клуж
|Мунтяну Луис
|5 (1)
|Униря Слобозия
|Поспелов Дмитрий
|5 (1)
|ЧФР Клуж
|Мохаммед Камара
|2 6
|Глория Бузау
|Чанаджия Дарио
|5
|Ботошани
|Marian Chica-Rosa
|5
|Фарул Констанца
|Бэлаша Михай
|1 3
|Германнштадт
|Иванов Антоний
|1 3