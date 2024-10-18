Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

50' Гертмонас Эдвинас взял и забрал мяч на выходе

50' Команда Университатя Клуж имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

46' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Хорошую попытку сделал Teles . Удар в створ, но вратарь начеку

42' Гонсалвес не смог попасть в створ ударом издали

41' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Матч возобновлен

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Iustin Popescu ослабляет давление, выбив мяч.

36' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Матч возобновлен

35' Ох, нехорошо это выглядит. Тьям Мамаду получил травму и медбригада забирает его с поля.

34' Тьям Мамаду на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Alexandru Pop навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

31' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Матч возобновлен

29' Ох, нехорошо это выглядит. Стипе Юрич получил травму и медбригада забирает его с поля.

29' Стипе Юрич на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Нистор Дан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Кипчу Александру навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

19' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Juri Cisotti навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

17' Матч возобновлен

17' Фредерик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Alexandru Pop наказан за толчок Раду Бобок

7' Гертмонас Эдвинас взял и забрал мяч на выходе

7' Iustin Popescu взял и забрал мяч на выходе

5' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру