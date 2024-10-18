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  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Andrei Chivulete
Университатя Клуж
2:0
Конец матча
Оцелул Галац
0'
16' Желтая карточка
Ласуре Даниэль
56' Желтая карточка
Бик Овидиу
1:0
61' Пенальти
Нистор Дан
2:0
69' Гол
Тьям Мамаду
85' Желтая карточка
Анга-Лётшер Мартин
90'+7
30
Гертмонас
Эдвинас
24
Раду
Бобок
16
Ван
дер
Верфф
Яспер
6
Кристя
Юлиан
17
Ласуре
Даниэль
7
Robert
Mihai
Silaghi
94
Бик
Овидиу
98
Симон
Габриэл
27
Кипчу
Александру
93
Тьям
Мамаду
10
Нистор
Дан
32
Iustin
Popescu
27
David
Maftei
31
Живулич
Диего
5
Nikola
Stevanovic
28
Гонсалвес
7
Фредерик
30
Yuri
Cisotti
66
Ламейра
Жоао
21
Teles
11
Alexandru
Pop
9
Stipe
Juric
Университатя Клуж
Оцелул Галац

История личных встреч

Университатя Клуж
Оцелул Галац

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

14 матчей

28.6%
21.4%
50%
4 победы 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

14.3%
50%
35.7%
2 победы 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

35.7%
28.6%
35.7%
5 побед 4 ничьи 5 побед

История матчей

С
0:2
С
1:0
К
2:1
С
0:1
С
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ДА
1:1
ДА
3:0
ДА
2:1

Голы

Всего голов

5
8

Голов в среднем за матч

1
0.89

Среднее время на гол

90
101

Всего голов

13
4

Голов в среднем за матч

1.44
0.8

Среднее время на гол

62
112

Всего голов

18
12

Голов в среднем за матч

1.29
0.86

Тотал матчей

2.5
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
5
Больше 36%
Меньше 64%
9

Среднее время на гол

70
105

Бомбардиры внутри турнира

Университатя Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нистор Дан 6 (6) 0.46
Тьям Мамаду 4 0.31
Vladislav Blanuta 4 0.31
Бик Овидиу 1 0.08
Перейра Илдеберту 1 0.08
Миранян Артур 1 0.08
Масоэро Лукас Габриэль 1 0.08
Попеску Овидиу 1 0.08
Раду Бобок 1 0.08
Раца Вадим 0 0
Оцелул Галац
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Живулич Диего 3 0.25
Stipe Juric 3 0.25
Alexandru Pop 3 0.25
Фредерик 1 0.08
Yuri Cisotti 1 0.08
David Maftei 0 0

Карточки

Университатя Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Масоэро Лукас Габриэль 4 0
Попеску Овидиу 4 0
Раца Вадим 3 0
Симон Габриэл 3 0
Бик Овидиу 3 0
Кипчу Александру 2 0
Гертмонас Эдвинас 2 0
Ласуре Даниэль 2 0
Vladislav Blanuta 2 0
Нистор Дан 1 0
Перейра Илдеберту 1 0
Тьям Мамаду 1 0
Кристя Юлиан 1 0
Раду Бобок 1 0
Robert Mihai Silaghi 1 0
Dorin Codrea 1 0
Dorinel Oancea 1 0
Оцелул Галац
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nikola Stevanovic 2 1
Доринель Мунтеану 3 0
Живулич Диего 2 0
Желев Милен 2 0
Ламейра Жоао 2 0
Jonathan Cisse 2 0
Анга-Лётшер Мартин 1 0
Yuri Cisotti 1 0
Stipe Juric 1 0
Iustin Popescu 1 0
Джурич Василие 1 0
Mihai Adascalitei 1 0
Танасе Рэзван 1 0

Результаты матчей

Университатя Клуж
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Оцелул Галац
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

1
1
Университатя Клуж
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Оцелул Галац
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

10
5
Университатя Клуж
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Оцелул Галац
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
18% (2)
73% (8)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

11
6

Голы по времени матча

Забито

8
6
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
1
13%
2
33%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
1
17%
31-45
1
13%
1
17%
46-60
2
25%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

10
5
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
0
0%
1
20%
1-15
2
20%
2
40%
16-30
1
10%
1
20%
31-45
4
40%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
1
20%
76-90

Пропущено

6
2
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
3
50%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

18
11
8 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 6
3 Не забивали 4
1
6%
3
27%
1-15
3
17%
2
18%
16-30
4
22%
2
18%
31-45
5
28%
1
9%
46-60
4
22%
2
18%
61-75
1
6%
1
9%
76-90

Пропущено

8
5
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
3
38%
1
20%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
2
25%
1
20%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Университатя Клуж
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Униря Слобозия - Университатя Клуж 2:2 Политехника Яссы - Университатя Клуж 1:0 Университатя Клуж - Университатя Крайова 1:1 Рапид Бухарест - Университатя Клуж 0:2
Университатя Клуж - Динамо Бухарест 1:0 Глория Бузау - Университатя Клуж 0:2 Университатя Клуж - Сепси 3:0 Петролул Плоешти - Университатя Клуж 0:0 ЧФР Клуж - Университатя Клуж 2:3 УТА Арад - Университатя Клуж 0:0 Университатя Клуж - Германнштадт 3:1 Университатя Клуж - КСМ Сату-Маре 3:0 ФКСБ - Университатя Клуж 1:1 Университатя Клуж - Слован Либерец 0:2 Университатя Клуж - Диошдьёр 0:2 Юнион Фёкламаркт - Университатя Клуж 0:5 Рид - Университатя Клуж 1:1 Университатя Крайова - Университатя Клуж 1:1 Оцелул Галац - Университатя Клуж 0:2 Волунтари - Университатя Клуж 0:1
Оцелул Галац
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Оцелул Галац - Университатя Крайова 1:1 Рапид Бухарест - Оцелул Галац 0:0 Оцелул Галац - Динамо Бухарест 1:1 Глория Бузау - Оцелул Галац 0:0
Оцелул Галац - Сепси 2:0 Петролул Плоешти - Оцелул Галац 0:0 Униреа Бранистеа - Оцелул Галац 1:3 УТА Арад - Оцелул Галац 1:1 Оцелул Галац - Германнштадт 1:0 ФКСБ - Оцелул Галац 0:2 Оцелул Галац - Фарул Констанца 0:0 Ботошани - Оцелул Галац 2:3 Марсакслокк - Оцелул Галац 1:4 Оцелул Галац - Единство У. 1:0 Целе - Оцелул Галац 2:3 Оцелул Галац - Университатя Клуж 0:2 Корвинул Хунедоара - Оцелул Галац 2:2 Оцелул Галац - Ботошани 2:0 Петролул Плоешти - Оцелул Галац 2:1 Оцелул Галац - Германнштадт 1:0

Результаты матчей

Университатя Клуж
Оцелул Галац

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
3
2 раза 50%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 25%
0:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
0:0
3 раза 50%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:0
4 раза 36%
1:1
3 раза 27%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%

Точное количество голов

0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Университатя Клуж
Оцелул Галац

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
4
2
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
3
3
4
4
1.5
2
4
1
7
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
7
4
6
6
1.5
3
8
3
9
2.5
1
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Клуж
 13 7 5 1 20 - 8 26
2.
Университатя Крайова
 12 5 5 2 20 - 11 20
3.
Оцелул Галац
 12 4 7 1 11 - 7 19
4.
ЧФР Клуж
 11 5 3 3 21 - 15 18
5.
Динамо Бухарест
 12 4 6 2 21 - 15 18
6.
Петролул Плоешти
 12 4 6 2 13 - 11 18
7.
ФКСБ
 11 4 4 3 15 - 15 16
8.
УТА Арад
 12 3 6 3 13 - 13 15
9.
Сепси
 12 4 2 6 15 - 15 14
10.
Политехника Яссы
 12 4 2 6 12 - 17 14
11.
Фарул Констанца
 12 3 4 5 12 - 15 13
12.
Рапид Бухарест
 12 2 7 3 12 - 15 13
13.
Германнштадт
 13 3 4 6 16 - 23 13
14.
Глория Бузау
 13 3 4 6 16 - 23 13
15.
Униря Слобозия
 12 3 3 6 11 - 18 12
16.
Ботошани
 11 3 2 6 12 - 19 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Бухарест
 5 4 1 0 13 - 5 13
2.
Университатя Клуж
 5 4 1 0 10 - 2 13
3.
ЧФР Клуж
 8 4 1 3 16 - 13 13
4.
Германнштадт
 7 3 3 1 11 - 8 12
5.
Университатя Крайова
 5 3 2 0 13 - 4 11
6.
ФКСБ
 7 3 2 2 10 - 9 11
7.
Политехника Яссы
 6 3 1 2 8 - 6 10
8.
Петролул Плоешти
 6 2 4 0 6 - 2 10
9.
Фарул Констанца
 7 3 1 3 8 - 9 10
10.
Оцелул Галац
 5 2 3 0 5 - 2 9
11.
УТА Арад
 7 1 6 0 7 - 5 9
12.
Глория Бузау
 6 2 2 2 6 - 5 8
13.
Ботошани
 5 2 1 2 8 - 8 7
14.
Сепси
 6 2 1 3 6 - 5 7
15.
Униря Слобозия
 6 1 2 3 8 - 10 5
16.
Рапид Бухарест
 5 0 4 1 5 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Клуж
 8 3 4 1 10 - 6 13
2.
Оцелул Галац
 7 2 4 1 6 - 5 10
3.
Университатя Крайова
 7 2 3 2 7 - 7 9
4.
Рапид Бухарест
 7 2 3 2 7 - 8 9
5.
Петролул Плоешти
 6 2 2 2 7 - 9 8
6.
Сепси
 6 2 1 3 9 - 10 7
7.
Униря Слобозия
 6 2 1 3 3 - 8 7
8.
УТА Арад
 5 2 0 3 6 - 8 6
9.
ЧФР Клуж
 3 1 2 0 5 - 2 5
10.
ФКСБ
 4 1 2 1 5 - 6 5
11.
Глория Бузау
 7 1 2 4 10 - 18 5
12.
Динамо Бухарест
 7 0 5 2 8 - 10 5
13.
Ботошани
 6 1 1 4 4 - 11 4
14.
Политехника Яссы
 6 1 1 4 4 - 11 4
15.
Фарул Констанца
 5 0 3 2 4 - 6 3
16.
Германнштадт
 6 0 1 5 5 - 15 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Университатя Крайова Митрицэ Александру 7 (1)
Динамо Бухарест Сельмани Астрит 6 (5)
Университатя Клуж Нистор Дан 6 (3)
ЧФР Клуж Мунтяну Луис 5 (1)
Униря Слобозия Поспелов Дмитрий 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ЧФР Клуж Мохаммед Камара 2 6
Глория Бузау Чанаджия Дарио 5
Ботошани Marian Chica-Rosa 5
Фарул Констанца Бэлаша Михай 1 3
Германнштадт Иванов Антоний 1 3
Весь список
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